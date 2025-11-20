8 877 59
Зеленский не хочет увольнять Ермака. Это может стать началом конца, - "слуга народа" Безуглая
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Владимир Зеленский не хочет увольнять главу Офиса Президента Андрея Ермака с должности.
Об этом она сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По словам парламентарика, Ермак "защищается всеми методами".
"Если Президент попытается спрятаться и не примет решение, это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже.
И это на фоне ситуации на фронте, которая, в частности, вызвана не принятыми Зеленским решениями, и усиления внешнего давления на Президента относительно капитуляции страны", - добавила она.
Также Безуглая призвала всех, кому небезразлична судьба государства, не оставаться в стороне и действовать.
Возможное увольнение Ермака
- Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава ОП Андрей Ермак фигурирует на записях НАБУ.
- По данным СМИ, ключевые представители власти советуют президенту Зеленскому уволить Ермака.
- Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что глава ОП должен подать в отставку.
- Нардеп Ярослав Железняк заявил, что президент решил не увольнять главу ОП.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Та натовпу сказали що вона дурепа а сам він думати не здатен.
Потураєв закликає Слуг бункерної парочки залишати підписи на переформатування коаліції та уряду від неї - й назвати це ...Якось так забула як , що навіть Портніков сказав йому РЕСПЕКТ за таку назву єднання усіх політсил у "відродженній ВР "
Ну, ви даєте.
Підлеглі ще ніколи і нікого не звільняли.
Я, мабуть, даремно це Вам розтлумачую , бо це так просто розуміти - від цієї зЄльоної гниди Україні поки що порятунку немає, але присадити її треба КОНСТІТУЦІЙНО!"!!! на контроль під ВР, а не під бункерним "спарінгпартнером" Козирем.
Навіть ТРМАП недавно у їхній такій же системі захопленої ним влади заявив ( озираючись на свій вже рейтинг 37%) - я , типу, головний за констітуцією гарант безпеки США ... А Україна навіть у назві маж ПАРЛАМЕНТСЬКЕ правління на першому місці складового слова визначення влади.
Завтра НАБУ зіллє плівки та самі побіжать в Ростов.
ЗЄля, з такою пикою вже ніякий політолог-косметолог НЕ допоможе на виборах !
про президентство забудь !
дєлай ногі !
.
А здав би, може і тікати не довелося б.
Де ж вони вилупились ці ЗЕбільні гниди?Від них у нас всі неприємності.
ВР збирається і відправляє Уряд у відставку і призначає новий уряд.
Це якщо справді вирішили бути самостійними і почати рятувати свій рідний дім, а не дупу зеленського.
Риго-кацапівську сволоту треба було відправити до Чаушеску.
Тоді б чиновник сильно б подумав, чи варто красти у народу.
ви грьобані депутати самі працюйте, замість хайпувати в фейсбуці та телезі. Пропонуйте вихід з кризи, в рамках регламенту ВР.
яким боком ВР до голови офісу президента. Хочеш закликати до відставки Зе - закликай.
А так хочуть щоб Зе сам обрушив всю керованість в країні, а 300 спостерігачів в Раді потім лише зїбатися встигнуть та розвести руками з-за кордону