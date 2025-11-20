РУС
Новости Увольнение Ермака
8 877 59

Зеленский не хочет увольнять Ермака. Это может стать началом конца, - "слуга народа" Безуглая

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Владимир Зеленский не хочет увольнять главу Офиса Президента Андрея Ермака с должности.

Об этом она сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам парламентарика, Ермак "защищается всеми методами".

"Если Президент попытается спрятаться и не примет решение, это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже.

И это на фоне ситуации на фронте, которая, в частности, вызвана не принятыми Зеленским решениями, и усиления внешнего давления на Президента относительно капитуляции страны", - добавила она.

Также Безуглая призвала всех, кому небезразлична судьба государства, не оставаться в стороне и действовать.

Автор: 

Зеленский Владимир (22650) увольнение (2724) Ермак Андрей (1345) Безуглая Марьяна (317)
Топ комментарии
+38
Логічно, тому що країною фактично керує сам Єрмак, Зеленський - просто манекен
20.11.2025 16:25 Ответить
+27
Один із рідкісних випадків коли хоч частково погоджуюся ід Бездумною
20.11.2025 16:25 Ответить
+24
Не скажить. Вовчик туповат, тут не посперечаєшся, но він настільки жадібний, шо чужого не впустить, гнида.
20.11.2025 16:28 Ответить
Один із рідкісних випадків коли хоч частково погоджуюся ід Бездумною
20.11.2025 16:25 Ответить
і дарма
20.11.2025 16:30 Ответить
А я не погоджуюся. 😊 Початок був у липні, коли по безпрєдєлу набушників закрили.
20.11.2025 16:31 Ответить
Вона часто несе х.ню але й часто говорить правильно.
Та натовпу сказали що вона дурепа а сам він думати не здатен.
20.11.2025 18:06 Ответить
Безугла все вірно завжди говорила.
20.11.2025 18:13 Ответить
Логічно, тому що країною фактично керує сам Єрмак, Зеленський - просто манекен
20.11.2025 16:25 Ответить
Не скажить. Вовчик туповат, тут не посперечаєшся, но він настільки жадібний, шо чужого не впустить, гнида.
20.11.2025 16:28 Ответить
Ну ви й дипломат - так мʼяко висловились про тупість зеленського!
20.11.2025 16:35 Ответить
20.11.2025 16:39 Ответить
Гумова лялька єрмака!
20.11.2025 16:33 Ответить
То готуй вазелин, дурепа, паля тебе вже зачекалась.
20.11.2025 16:27 Ответить
Зе і Алі-Баба підуть разом.... Що не зрозуміло!
20.11.2025 16:29 Ответить
***** ЗЕйнаб так прикипіла до Алібаби, що ця парочка може тільки піти дорогою Чаушеску!
20.11.2025 16:37 Ответить
А дорога Каддафі чим погана? Як на мене, для гниди хрипатої, та й для його дресирувальника, саме те!
20.11.2025 18:25 Ответить
У них непоганий вибір!
20.11.2025 18:28 Ответить
Безугла погрожує самому зЕ? БезПРєдЄл якийсь !

Потураєв закликає Слуг бункерної парочки залишати підписи на переформатування коаліції та уряду від неї - й назвати це ...Якось так забула як , що навіть Портніков сказав йому РЕСПЕКТ за таку назву єднання усіх політсил у "відродженній ВР "
20.11.2025 16:29 Ответить
знайшла - Потураєв закликає створити УРЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ - на основі перформатованої сьогоднішньої недокоаліції коаліції ригоСЛУГ
20.11.2025 16:33 Ответить
янык 2
20.11.2025 16:29 Ответить
Правління ваза і є помста за яника
20.11.2025 16:31 Ответить
А хіба Зеленський може звільнити цілого Єрмака?
Ну, ви даєте.
Підлеглі ще ніколи і нікого не звільняли.
20.11.2025 16:30 Ответить
куйло не звільняє єрмака."зєля" тут ні до чого
20.11.2025 16:30 Ответить
у ***** зайняті обидві клешні- однією тримає компроматами за яйця рудого Короля а другою- зЄ. А Kozir- трумп це найбільш жахливий мабуть компромат на Буратіну.
20.11.2025 16:45 Ответить
"оманський патрон" для "зе".Не потрібно українцям непотріб цей рашистський .Він Україну на кладовище веде...
20.11.2025 16:55 Ответить
Але ж ...вибори неможливі , легітимність влади обов"язкова у час війни , а парламентсько-президентська форма влади дає таку можливість збереження існування влади для міжнародних відносин з пермовинами у т ч. А гілка влади під вовку за конституцією - це якраз міжнародка та безпека . Без підтвердження його можливих вибриків голосуванням у ВР його свавілля стає неможливим.
Я, мабуть, даремно це Вам розтлумачую , бо це так просто розуміти - від цієї зЄльоної гниди Україні поки що порятунку немає, але присадити її треба КОНСТІТУЦІЙНО!"!!! на контроль під ВР, а не під бункерним "спарінгпартнером" Козирем.

Навіть ТРМАП недавно у їхній такій же системі захопленої ним влади заявив ( озираючись на свій вже рейтинг 37%) - я , типу, головний за констітуцією гарант безпеки США ... А Україна навіть у назві маж ПАРЛАМЕНТСЬКЕ правління на першому місці складового слова визначення влади.
20.11.2025 17:14 Ответить
виконуйте КОНСТИТУЦІЮ тоді і буде легітимна влада.В іншому випадку буде багато таких як Ви, котрі будуть оправдувати насильників над КОНСТИТУЦІЄЮ , від влади, котрих від "державного корита" бульдозером не відтягнеш....
20.11.2025 19:33 Ответить
Янукович не хотів Захарченка звільнити, а де він? Гундосий повинен піти разом з Козирєм під суд.
Завтра НАБУ зіллє плівки та самі побіжать в Ростов.
20.11.2025 16:30 Ответить
Й доречі , РИГИ, коли їх ПРиперла ситуація з втікачем Шапкокрпадом , проголосували разом з опозцією все що треба булодля збереження легітимності дій і конституційного виживання України .
20.11.2025 17:07 Ответить
20.11.2025 16:31 Ответить
там замість мух - гнійники...

ЗЄля, з такою пикою вже ніякий політолог-косметолог НЕ допоможе на виборах !
про президентство забудь !
дєлай ногі !

.
20.11.2025 16:44 Ответить
Та тут вже не початок кінця,а десь вже середина...за відчуттями.Лідор стараеться...вкластися в срок.И все понимают,но сделать ничего не могут...усі тупо чекають мовчки...на на часі
20.11.2025 16:31 Ответить
Міцно ж тримає єрмак за кінця зеленського!
20.11.2025 16:32 Ответить
О М А Н спаяв їх навіки....
20.11.2025 16:39 Ответить
Ну буває, що при спарюванні заклинює так, що самотужки вже не розʼєднатись!
20.11.2025 16:47 Ответить
Особливо у собак.
20.11.2025 18:52 Ответить
Оман ...
20.11.2025 16:44 Ответить
Аналогія з Овочем і Захарченко, таки, наявна.
А здав би, може і тікати не довелося б.
20.11.2025 16:32 Ответить
Виходить що ЗЕбіл без дЄрмака не Голобородько?А король то голий!Світа робить короля! Класика.
Де ж вони вилупились ці ЗЕбільні гниди?Від них у нас всі неприємності.
20.11.2025 16:34 Ответить
За великим рахунком - ***** потрібен припіздєнт?
ВР збирається і відправляє Уряд у відставку і призначає новий уряд.
Це якщо справді вирішили бути самостійними і почати рятувати свій рідний дім, а не дупу зеленського.
20.11.2025 16:36 Ответить
отож. не хочуть. хочуть звалити систему яка є і не встигнути поставити нову. Так легше, нуль відповідальності за наслідки
20.11.2025 16:40 Ответить
Діяти треба було ще 2014.
Риго-кацапівську сволоту треба було відправити до Чаушеску.
Тоді б чиновник сильно б подумав, чи варто красти у народу.
20.11.2025 16:36 Ответить
Ви маєте на увазі пороха?
20.11.2025 17:56 Ответить
це ж пряма маніпуляція. і дуже небезпечна. Чому це раптом стало "Або-або".
ви грьобані депутати самі працюйте, замість хайпувати в фейсбуці та телезі. Пропонуйте вихід з кризи, в рамках регламенту ВР.
яким боком ВР до голови офісу президента. Хочеш закликати до відставки Зе - закликай.
А так хочуть щоб Зе сам обрушив всю керованість в країні, а 300 спостерігачів в Раді потім лише зїбатися встигнуть та розвести руками з-за кордону
20.11.2025 16:38 Ответить
Хіба може цуцик звільнити хазяїна? Звісно ні, коли вони будуть йти вдвох в бункер, заваріть двері і пустіть газ
20.11.2025 16:39 Ответить
Можна зекономити газ, не дати мівіни, з'їдять один одного.
20.11.2025 18:54 Ответить
ЗЕдрот, писдуй в обнимку.
20.11.2025 16:42 Ответить
Бєзумная закликає до чаю, печива і гарного настрою?
20.11.2025 16:43 Ответить
Навіщо цю шмату тут цитувати ? Безгугла вже прямо полум'яна борцюциня і опозиція до єрмака? Хитра підла тварюка, але довідка від психіатра в неї вже давно лежить, раптом будуть бити?
20.11.2025 16:46 Ответить
Так не по довідці будуть бити!
20.11.2025 18:55 Ответить
А хто йому може не дати цього зробити??? Хто на вулиці вийде з протестами??? Молодь з картонками вони випустили. Он, Німеччина вже стогне від їхньої кількості.
20.11.2025 16:51 Ответить
мар"яна, ти поставила підпис під листом Європейської Солідарності про розпуск кабміну!? отож...
20.11.2025 16:52 Ответить
Яка посада у Єрмака? Ніякої,він не держслужбовець . Звільняти його повинен не Зеленський,а відділ кадрів згідно законодавства України. Але з кацапостану наказу про від'їзд агента Козирка не надходило.
20.11.2025 17:02 Ответить
Хоч Безумна і йо...нута на всю голову, однак тут вона права!
20.11.2025 17:08 Ответить
І це очікувано, бо розуміє, що без Єрмака він лопне, як мильна бульбашка.
20.11.2025 17:37 Ответить
20.11.2025 17:44 Ответить
Орківська агентура вирішила розвалити державу з середини, нажаль ніхто не може з цими наразі нічого зробити.
20.11.2025 17:48 Ответить
Дуже-дуже Ермак Скруджа за фурункули вхопив
20.11.2025 18:10 Ответить
Король Англії Едвард ІІ ніяк не хотів звільняти свого фаворита і коханка Гʼю Диспенсера, який вже всіх в королівстві дістав своєю корупцією. Барони повстали, короля і Гʼю піймали. Гʼю привʼязали до драбини і публічно відрізалі яйця, бо що таке "НАБУ" і "ВАКС" тоді ніхто не знав

20.11.2025 18:35 Ответить
 
 