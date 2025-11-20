Зеленский не хочет увольнять Ермака. Это может стать началом конца, - "слуга народа" Безуглая

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Владимир Зеленский не хочет увольнять главу Офиса Президента Андрея Ермака с должности.

Об этом она сообщила в Telegram

По словам парламентарика, Ермак "защищается всеми методами".

"Если Президент попытается спрятаться и не примет решение, это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже.



И это на фоне ситуации на фронте, которая, в частности, вызвана не принятыми Зеленским решениями, и усиления внешнего давления на Президента относительно капитуляции страны", - добавила она.

Также Безуглая призвала всех, кому небезразлична судьба государства, не оставаться в стороне и действовать.

