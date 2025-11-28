70,4% украинцев считают, что Ермак может быть причастен к коррупционным действиям фигурантов "Миндичгейта", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины, опрошенных социологами, считают, что глава ОП Андрей Ермак может быть причастен к коррупции фигурантов "Миндичгейта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".

Причастность Ермака к коррупции

Так, 70,4% опрошенных считают, что Ермак может быть лично причастен к коррупционным действиям, связанным с Тимуром Миндичем, министрами и руководителями государственных компаний.

В то же время 15,2% высказали противоположное мнение.

А 14,4% - не смогли определиться с ответом.

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года методом телефонных интервью.

Всего опрошено 1007 человек в возрасте от 18 лет.

Обыски у Ермака

Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

Миндичгейт