70,4% украинцев считают, что Ермак может быть причастен к коррупционным действиям фигурантов "Миндичгейта", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Причастность Ермака к Миндичгейту: мнения украинцев

Большинство граждан Украины, опрошенных социологами, считают, что глава ОП Андрей Ермак может быть причастен к коррупции фигурантов "Миндичгейта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".

Причастность Ермака к коррупции

Так, 70,4% опрошенных считают, что Ермак может быть лично причастен к коррупционным действиям, связанным с Тимуром Миндичем, министрами и руководителями государственных компаний.

В то же время 15,2% высказали противоположное мнение.

А 14,4% - не смогли определиться с ответом.

Читайте: 70% украинцев поддерживают отставку Ермака с поста главы ОП, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года методом телефонных интервью.

Всего опрошено 1007 человек в возрасте от 18 лет.

Читайте: Убежден, что по делу "Мидас" будут еще подозреваемые, - Кривонос

Обыски у Ермака

Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

Читайте также: Зеленский не хочет увольнять Ермака. Это может стать началом конца, - "слуга народа" Безуглая

Миндичгейт

Автор: 

коррупция (8807) опрос (2976) Ермак Андрей (1373) Миндич Тимур (141)
Топ комментарии
+10
Ну і при чому тут Зеленський?
28.11.2025 09:20 Ответить
+8
28.11.2025 09:24 Ответить
+5
Та ладно. Ну що не скажеш після доріжки
28.11.2025 09:25 Ответить
28.11.2025 09:22 Ответить
Та ладно. Ну що не скажеш після доріжки
28.11.2025 09:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HHgxOXEQaFU

ой вей, за ним теж приїдуть з НАБУ і посадять на пляшку
28.11.2025 09:28 Ответить
Аж сльозу пробиває, так вірю йому, зєльоночка найпотужніша чиясь
28.11.2025 09:35 Ответить
При "єрмакові"...
28.11.2025 09:25 Ответить
Зірки зійшлися? - НАБУ взялося за Єрмака і в туж хвилину "Соціополіс" своє опитування - два в одному
28.11.2025 09:21 Ответить
Про Єрмака вже 2 тиждні з усіх прасок говорять.
28.11.2025 09:25 Ответить
І ви говоріть - я за збіг
28.11.2025 09:27 Ответить
Збіг довжиною у 2 тиждні. 😁
28.11.2025 09:30 Ответить
Може?
28.11.2025 09:24 Ответить
28.11.2025 09:24 Ответить
В 2019 році блазень підписував указ про достроковий розпуск Верховної ради мотивуючи це тим, що "народу не подобається діюча ВРУ". А зараз народ вже не той? Йому має подобатися все, що робить блазень? Чи блазень забронзовів?
28.11.2025 09:24 Ответить
Нікчемні перемовини з вітьковими та дрісколами не повинні рятувати корупційну шкіру дєрьмака. Тупий члєнограй хоче тонути разом з алі бабою? Прапор в руки.
28.11.2025 09:26 Ответить
Він скоріше потопить Україну чим себе і своїх Алі-Баб!
показать весь комментарий
Шо по "команді гетьманцева" ?!
28.11.2025 09:27 Ответить
Навіщо вважати? Тут і так ясно що єрмак і Зеленський причетні до цієї та інших справ. Без них в Україні навіть маленька зелена жаба на болоті не пукне.
28.11.2025 09:29 Ответить
Три причини обшуків в Єрмака (по версії Гончаренко)

1. Через те, що віддавав накази силовим органам слідкувати за співробітниками НАБУ та САП.
2. Участь у схемах Міндіча.
3. І є ще один обʼєкт, про який поки що не говорили в ЗМІ, який Єрмак віджимав. І це задокументовано.
28.11.2025 09:30 Ответить
А що буде як вони там всі до одного виявляться на плівках? Ну от просто цікаво, що такого станеться? Виявляться та й виявляться.
28.11.2025 09:30 Ответить
Біля кожної оселі
Генератори гудуть.
Поруч вірні друзі Зелі
Сумки з доларами пруть.

Долари дали нам друзі
США й багато з ЄС.
Збудували щоб в окрузі
Захисні споруди РЕС.

Захисні не збудували
Вивезли все для своїх.
Українців вони «мали».,
Це зробити Зеля зміг.

І сьогодні ми без світла
Зате Зелін є портрет!
США, ЄС не привітна…
Це ж для світу не секрет.

Що чекає Україну???
Хто нам знову гроші дасть?
Хто підніме цю руїну?
Той, що красти має масть?

А попереду морози,
Мир й тепло нам тільки сон.
У мільйонів течуть сльози,
А Гундосу тільки трон!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
28.11.2025 09:37 Ответить
зєлєнской вже пояснював, кому не подобається наявна влада - міняйте громадянство. Думали це жарт?
28.11.2025 09:39 Ответить
Якось дивно збігається... Єрмак,який зламав плани росії у Женеві і взагалі пристойно стояв на захисті інтересів України , зараз стоїть як кість в горлі Москві і Вашингтону підпадає під удар НАБУ саме зараз!!! Слідство вело Міндіча і ко півтора - два роки!!! Чому удар по Єрмаку не був раніше,чи пізніше? Це реально дивно... Якщо буде доведено причасність до корупції - не має питань. Відповідь за Законом,з обтяжуючими обставинами під час війни. Але якщо це відбувається у критичний час для країни- то якщо не буде України,завдяки цим діям,то і корупції української не буде,а буде корупція російська.
28.11.2025 09:39 Ответить
Свята людина!
Ні за свого бізнес-партнера міндича, ні за майже за родича че-гевару, ні за міністрів галущєнка з його ******, ні за рєзнікова з яйцями по 17, нічого не знав...Всьо працював. Сподіваюсь розслідування НАБУ покаже на кого...
28.11.2025 09:49 Ответить
Дії для лохів. Сказало ж тіло - ніхто дерьмака не зніме та не посадить. Чергове шоу від сценаристів кв95.
28.11.2025 10:00 Ответить
100%
28.11.2025 10:22 Ответить
семейная пара ермак и зеленский вершина грабительской и мародерской цепочки
28.11.2025 10:23 Ответить
 
 