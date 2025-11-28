70,4% украинцев считают, что Ермак может быть причастен к коррупционным действиям фигурантов "Миндичгейта", - опрос. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины, опрошенных социологами, считают, что глава ОП Андрей Ермак может быть причастен к коррупции фигурантов "Миндичгейта".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".
Причастность Ермака к коррупции
Так, 70,4% опрошенных считают, что Ермак может быть лично причастен к коррупционным действиям, связанным с Тимуром Миндичем, министрами и руководителями государственных компаний.
В то же время 15,2% высказали противоположное мнение.
А 14,4% - не смогли определиться с ответом.
Методология
Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года методом телефонных интервью.
Всего опрошено 1007 человек в возрасте от 18 лет.
Обыски у Ермака
Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
-
ой вей, за ним теж приїдуть з НАБУ і посадять на пляшку
1. Через те, що віддавав накази силовим органам слідкувати за співробітниками НАБУ та САП.
2. Участь у схемах Міндіча.
3. І є ще один обʼєкт, про який поки що не говорили в ЗМІ, який Єрмак віджимав. І це задокументовано.
Генератори гудуть.
Поруч вірні друзі Зелі
Сумки з доларами пруть.
Долари дали нам друзі
США й багато з ЄС.
Збудували щоб в окрузі
Захисні споруди РЕС.
Захисні не збудували
Вивезли все для своїх.
Українців вони «мали».,
Це зробити Зеля зміг.
І сьогодні ми без світла
Зате Зелін є портрет!
США, ЄС не привітна…
Це ж для світу не секрет.
Що чекає Україну???
Хто нам знову гроші дасть?
Хто підніме цю руїну?
Той, що красти має масть?
А попереду морози,
Мир й тепло нам тільки сон.
У мільйонів течуть сльози,
А Гундосу тільки трон!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
Ні за свого бізнес-партнера міндича, ні за майже за родича че-гевару, ні за міністрів галущєнка з його ******, ні за рєзнікова з яйцями по 17, нічого не знав...Всьо працював. Сподіваюсь розслідування НАБУ покаже на кого...