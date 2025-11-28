НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку, - Гончаренко

Антикоррупционные органы готовятся сообщить о подозрении главе Офиса Президента Андрею Ермаку.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ ГОТОВИТ ПОДОЗРЕНИЕ ЕРМАКУ!" - отметил он.

Обыски у Ермака

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

