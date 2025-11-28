РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11089 посетителей онлайн
Новости Обыск у Ермака
7 444 62

НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку, - Гончаренко

НАБУ готовится сообщить о подозрении Ермаку

Антикоррупционные органы готовятся сообщить о подозрении главе Офиса Президента Андрею Ермаку.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"НАБУ ГОТОВИТ ПОДОЗРЕНИЕ ЕРМАКУ!" - отметил он.

НАБУ готовится сообщить о подозрении Ермаку

Читайте: 70,4% украинцев считают, что Ермак может быть причастен к коррупционным действиям фигурантов "Миндичгейта", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Обыски у Ермака

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

Читайте также: 70% украинцев поддерживают отставку Ермака с поста главы ОП, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

НАБУ (4751) Ермак Андрей (1373) подозрение (599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
З заставою у 100 гривень.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:01 Ответить
+13
Алі-бабі готують, а жидогундосу?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:02 Ответить
+10
дЄрмака - на нари в СІЗО, без застави!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З заставою у 100 гривень.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:01 Ответить
та навіть сто тисяч для дермака не проблема
показать весь комментарий
28.11.2025 10:08 Ответить
Буратіно особисто притащить клітчасту сумку з долларами для застави, щоб випустили Алі Бабу з під арешту.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:18 Ответить
Для б'юджету. Державного. Нє, ну Ви справді думаєтк, що Єрмак свої гроші витратить? Навіть, якщо це 100 гривень? 🤔
показать весь комментарий
28.11.2025 10:36 Ответить
А поржать - цеж мед для 73%.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:40 Ответить
не здивуюся, якщо "общак" міндіча виявіться всього лише 10-15% від "общака в печері" Алі Баби
Так що може не тільки 100 грн застави внести, а навіть 100 млрд. грн!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:09 Ответить
ККУ, Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364/&ved=2ahUKEwj2m6SZspSRAxVlRvEDHXuWLU4QFnoECA0QAg&usg=AOvVaw2lpDaH7Td5a1CSuASs44xj

стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364



Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією ... статут, положення, ...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:09 Ответить
там більш схоже на привласнення владних повноважень,захоплення влади та повалення Конституційного устрою....офіс оп,голова офісу це все створено мимо Конституції,яка чомусь ,,на паузі,,......
показать весь комментарий
28.11.2025 10:24 Ответить
Ну какие вы все здесь не толерантные.. давай прямо скажем-да вы все прямо антисемиты какие-то))) смотрите как бы не пришлось извиняться, и выдавать ярмак молоко для восстановления пошатнувшегося здоровья
показать весь комментарий
28.11.2025 10:22 Ответить
браво,браво.....-кричали зрители из зала....дожилися один пейсатий зброд при владі,нікого навіть покарати за все що накоєно......
показать весь комментарий
28.11.2025 10:27 Ответить
Та ні ще меньше...
Сьогодні Жжж Чорна П'ятниця ☝️☝️
показать весь комментарий
28.11.2025 10:41 Ответить
Алі-бабі готують, а жидогундосу?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:02 Ответить
алі-бАбу розколять, тоді і до зебіла черга дійде!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:09 Ответить
Не дійде. Заборонено законом, допоки не інавгурувався наступний. Так само і в Америці.
Хіба що через процедуру імпічменту. І не інакше.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:14 Ответить
імпічмент, так імпічмент!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:18 Ответить
Має проголосувати 336 депутатів. І усі судді конституційного суду. Здається суддів некомплект, Зеленський не призначив по своїй квоті.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:23 Ответить
Треба вимагати вибори. Імпічмент зєлє - малонаукова фантастика
показать весь комментарий
28.11.2025 10:57 Ответить
В Україні немає затвердженої в установленому порядку процедури імпічменту
показать весь комментарий
28.11.2025 11:13 Ответить
Щось не віриться-сбу по наказу зеленського порубає їх на шматки
показать весь комментарий
28.11.2025 10:02 Ответить
100%Спишуть що набу на рашку працює.Або на Порошенка
показать весь комментарий
28.11.2025 10:46 Ответить
Як дохтур прописав! - ну - не посилений харч - такому зуху
показать весь комментарий
28.11.2025 10:02 Ответить
ОЙ ВЕЙ, це просто свято якесь
показать весь комментарий
28.11.2025 10:04 Ответить
дЄрмака - на нари в СІЗО, без застави!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:04 Ответить
Там насралов і шуфрич з каламойським в камерах для ВІП-зеків, малюська-дурачок готував же??!?!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:11 Ответить
Дедлайн Трампа пройшов , совпаденіє ?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:05 Ответить
Народу кидають інформаційну "кістку", владі треба заповнити інформаційний простір вселякою муйнею щоб відволікти суспільство від інших дій залаштунками.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:06 Ответить
то краще і далі мародерити?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:24 Ответить
Так
показать весь комментарий
28.11.2025 11:01 Ответить
Громадянин єрмак, такий же як і шурма, кравець, шуфрич, міндіч, чернишов, перебуваючи на посаді чомусь використовує своє службове положення для призначення на посади в органи державної влади та послиць дивний вплив на кадрових працівників через їх керовників!!!
ККУ, Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією…
показать весь комментарий
28.11.2025 10:07 Ответить
Походу Трамп вже доїв свою святкову індичку. Тепер яблуками буде начиняти зеленого гусака... Що ж побачимо , сказав сліпий.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:07 Ответить
Смарагдова клептократія...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:08 Ответить
Як чесний ларьочник він має повіситися на підтяжках на кухні - тоді Віслюк оголосить траур, і святкуватиме вся країна разом із союзниками.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:08 Ответить
Ох, Гончаренко якась баба базарня вєчно. Хай вже самі НАБУ скажуть що там, бо оце «нате і мою баночку на сячену воду» від Гончаренка пахне якоюсь скабєєвщиною
показать весь комментарий
28.11.2025 10:09 Ответить
А без Єрмака Зеленський, як президент, повний нуль.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:10 Ответить
Гончаренко ще той балабол - може так, а може ні!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:10 Ответить
Справді, це Гончаренко написав, навіть великими буквами; але не написав "з достовірних джеред мені стало відомо" (як писав до сьогодні завжи в таких випадках). Так що підозра дермаку ще вилами по воді пистана (поки що)
показать весь комментарий
28.11.2025 10:12 Ответить
цікаво, звідки гончаренко першим взнав про 28 пунктів договорняка "ушакова-вітькоффа"? Оце питання важливе!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:20 Ответить
Обшук у Єрмака проходить
показать весь комментарий
28.11.2025 10:47 Ответить
І навіщо це було оголошувати, на таксі що черга. Або в командировку пора. Хоча, він і так все знає, йому мабуть доповнили за місяць
показать весь комментарий
28.11.2025 10:13 Ответить
Алі-Баба вже не той...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:13 Ответить
Алі - Баба вже збитий льотчик.
Аналогічно і його начальник Буратіно.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:15 Ответить
Без виборів він буде ще роками гадити і гадити. А вибори треба вимагати
показать весь комментарий
28.11.2025 11:07 Ответить
Льоха-хайпер - як та баба з базару...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:19 Ответить
вотєтапаварот. алі-баба і його закрома
показать весь комментарий
28.11.2025 10:21 Ответить
Сядуть усі. За півтора роки НАБУ накопала стільки компромату, що і на маразматичного Трампа вистачить. А на нашу мафіозно-кримінальну владу тим паче.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:25 Ответить
Якщо коротко...
Всі наявні докази вже давно переховані/знищені.
Звісно, д'Єрмак "заявив, що жодних перешкод для слідчих немає".
Такі дії (обшук) слід проводити ДО розголосу, а не коли всі вже підготувались до цього.
Тому те, що ми зараз бачимо - це просто циркова вистава.
Коротко не вийшло...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:28 Ответить
Ну нахрена цю беліберду писати від Гончаренка, якщо це все фейк.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:29 Ответить
Що "фейк"?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:44 Ответить
Все це закінчиться великим пшиком і відбіленням дєрьмака
показать весь комментарий
28.11.2025 10:35 Ответить
Тілько на телемарафоні новини достовірні!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:45 Ответить
Не вірю я що єрмаку щось зроблять.Єрмак-куратор зеленського.В нього стільки влади в руках,стільки моєливостей
показать весь комментарий
28.11.2025 10:43 Ответить
Как-то удивительно, но НАБУ резко взялась за членов переговорной команды: Умерова и Ермака. Я думаю, что под шумок борьбы с коррупции НАБУ тупо спустила псов по указке трамповской шоблы. Власть надо чпистить, но не таким же способом. НАБУ нужен, но нужно уже чистить самих НАБУшников. Иначе получим или цже получили не независимый орган, а отделение трамповского Госдепа в Украине. НАБУ работает в связке с Виткоффом-Трампом
показать весь комментарий
28.11.2025 10:50 Ответить
А що жєлєзняк каже?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:53 Ответить
Шоу для лохів. Ще би через рік прийшли на обшуки. Вже нічого не знайдуть, давно все підчистили. А не можна було одночасно прийти до міндіча і єрмака?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:55 Ответить
Напали вівці на вовка, він їх і з'їв....
показать весь комментарий
28.11.2025 11:12 Ответить
Шибеницю на Майдані треба готувати, або гострющого кола.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:13 Ответить
Хто цього хлопця за язик тягне.Ти хочеш сенсацію показати першим Без тебе знають в Україні чим займалось оточення ЗЕленського.Ніколи не біжи попереду потяга,поц.Може розчавити .
показать весь комментарий
28.11.2025 11:19 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 11:30 Ответить
просто разыгрывается спектакль, ...надцатая часть марлезонского балета
показать весь комментарий
28.11.2025 11:34 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 11:46 Ответить
На жаль Гончаренко багато бреше.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:51 Ответить
 
 