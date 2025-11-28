7 444 62
НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку, - Гончаренко
Антикоррупционные органы готовятся сообщить о подозрении главе Офиса Президента Андрею Ермаку.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"НАБУ ГОТОВИТ ПОДОЗРЕНИЕ ЕРМАКУ!" - отметил он.
Обыски у Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.
Топ комментарии
+15 Danger Zone
показать весь комментарий28.11.2025 10:01 Ответить Ссылка
+13 Василь Васько #582549
показать весь комментарий28.11.2025 10:02 Ответить Ссылка
+10 Luk Viktor
показать весь комментарий28.11.2025 10:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так що може не тільки 100 грн застави внести, а навіть 100 млрд. грн!
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364/&ved=2ahUKEwj2m6SZspSRAxVlRvEDHXuWLU4QFnoECA0QAg&usg=AOvVaw2lpDaH7Td5a1CSuASs44xj
стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364
Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією ... статут, положення, ...
Сьогодні Жжж Чорна П'ятниця ☝️☝️
Хіба що через процедуру імпічменту. І не інакше.
ККУ, Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією…
Аналогічно і його начальник Буратіно.
Всі наявні докази вже давно переховані/знищені.
Звісно, д'Єрмак "заявив, що жодних перешкод для слідчих немає".
Такі дії (обшук) слід проводити ДО розголосу, а не коли всі вже підготувались до цього.
Тому те, що ми зараз бачимо - це просто циркова вистава.
Коротко не вийшло...