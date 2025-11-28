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Єрмак про обшуки у нього вдома: З мого боку - повне сприяння
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що НАБУ та САП проводять слідчі дії у нього відом.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння", - зазначив він.
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.
Топ коментарі
+25 Роман Демченко
показати весь коментар28.11.2025 09:52 Відповісти Посилання
+19 Старый зольдат
показати весь коментар28.11.2025 09:52 Відповісти Посилання
+14 Vladislav
показати весь коментар28.11.2025 10:01 Відповісти Посилання
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Чому ВСІ його гаджети ще не досліджують експерти?!
А ситуація на фронті справді, катастрофічна.
Я б, на місці журналістів, всім сторонам би задав питання. Наприклад, питання для НАБУ :
"Скільки кримінальних проваджень відкрито з 2017 року, коли почалася процесуальна діяльність НАБУ, скільки з них передано до суду (а скільки закрито), по скількох з переданих до суду обвинувальні вироки проти тих чи інших осіб набрали законної сили, яка сума збитків по всіх кримінальних провадженнях державі завдана і яка з неї фактично відшкодована ?"
Чомусь думаю, що після відповіді на це питання з боку НАБУ / САП і (головне !) проведення ревізії в цих організаціях на предмет перевірки справжності наданих в порядку відповіді цифр (аби не напридумували для захисту честі мундира), НАБУ / САП крутилися б як вужі на гарячій пательні . . . Почалися би крики, що їм не дають працювати, що ВАКС поганий, що законодавство недосконале, що у них немає своєї експертної установи, що матеріально-технічне забезпечення не те - ну короче, пошук причин в режимі "поганому танцюристу . . ."
Бо НАБУ / САП героїчно працює, а суспільство в усіх опитуваннях скаржиться, що рівень корупції, за відчуттями респондентів, зростає - так де результати роботи НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК / АРМА (всієї антикорупційної інфраструктури) за 8 років ? Стало лише гірше, виходить ?
від такої інформації в західних партнерів одразу ерекція) - публічна, відома, наближена до Зе особа, найкраща на роль поганого хлопця, органи нароблять шуму можливо Єрмаку підозру сунуть, слідство ще півроку-рік потягнуть, та на цьому кінець. Всі закордонні партнери в захваті, весь мудрий нарід аплодує. А тим часом під шумок щось десь порішали.
Він написав "проводять обшуки" тобто під час слідчих дій .
повний онтисемітизм
А як на рахунок конспіративної квартирки
Тепер з доказів там знайдуть хіба що туалетний папір.
На фото УП був урядовий квартал, то це вже його дома?