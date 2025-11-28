Єрмак про обшуки у нього вдома: З мого боку - повне сприяння

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що НАБУ та САП проводять слідчі дії у нього відом.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння", - зазначив він.

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Обшуки у Єрмака

Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.

Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

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