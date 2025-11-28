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Новини Обшук у Єрмака
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Єрмак про обшуки у нього вдома: З мого боку - повне сприяння

Єрмак підтвердив обшуки НАБУ у нього: що відомо?

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що НАБУ та САП проводять слідчі дії у нього відом.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння", - зазначив він.

Єрмак підтвердив обшуки НАБУ у нього

Також читайте: 70% українців підтримуюють відставку Єрмака з посади глави ОП, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Обшуки у Єрмака

  • Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
  • Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

Читайте: 70,4% українців вважають, що Єрмак може бути причетним до корупційних дій фігурантів "Міндічгейту", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

НАБУ (5743) обшук (2062) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+25
Яким чином він пише цей меседж?
Чому ВСІ його гаджети ще не досліджують експерти?!
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28.11.2025 09:52 Відповісти
+19
А документи на ларьки у нього де сберигіются?
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28.11.2025 09:52 Відповісти
+14
Це шоу!! Головна мета відволікти увагу мудрого наріду від ситуації на фронті і звісно від перемовин з Москвою. Єрмак погодився на цю роль, далі за сценаріем.
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28.11.2025 10:01 Відповісти
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А документи на ларьки у нього де сберигіются?
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28.11.2025 09:52 Відповісти
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28.11.2025 09:56 Відповісти
Не всерись від натуги...
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28.11.2025 13:03 Відповісти
Він їх переховує у квартирі зеленського!
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28.11.2025 09:58 Відповісти
Він їх передав керовнікам з ДБР або ДержПрикСлужби ??? Щоб не носитися з чумаданами….
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28.11.2025 10:18 Відповісти
Квартира для обшуків готова, вона стерильна, там даже його відбитків нема.
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28.11.2025 11:47 Відповісти
Сприйняв як належне - негуйово дєвки пляшут
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28.11.2025 09:52 Відповісти
Його попередив зедружок і проконсультували як себе вести.
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28.11.2025 10:00 Відповісти
Нічого дивного - Міндіча ж попередили
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28.11.2025 10:06 Відповісти
Яким чином він пише цей меседж?
Чому ВСІ його гаджети ще не досліджують експерти?!
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28.11.2025 09:52 Відповісти
Тому що не шукають його злочинів, там щось інше.
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28.11.2025 09:55 Відповісти
Це шоу!! Головна мета відволікти увагу мудрого наріду від ситуації на фронті і звісно від перемовин з Москвою. Єрмак погодився на цю роль, далі за сценаріем.
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28.11.2025 10:01 Відповісти
можливо
А ситуація на фронті справді, катастрофічна.
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28.11.2025 10:05 Відповісти
Дійсно, передноворічне ШОУ, яке вбиває 2-х зайців; Відволікає народ від поганих новин на фронті, в економіці, та показує демократам Заходу, як в Україні йде боротьба з корупцією, незважаючи навіть на таку постать, як Андрій Борисович. А закінчиться це все відповіддю від НАБУ і САП, таким висновком,.....всі підозри зняті, в корупції не винен. Так що нема чого подавати прокурорам до суду.
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28.11.2025 11:29 Відповісти
Ну, тоді буде питання до НАБУ / САП, що а чим ви, хлопці, там власне займаєтеся за гроші платників податків ?
Я б, на місці журналістів, всім сторонам би задав питання. Наприклад, питання для НАБУ :

"Скільки кримінальних проваджень відкрито з 2017 року, коли почалася процесуальна діяльність НАБУ, скільки з них передано до суду (а скільки закрито), по скількох з переданих до суду обвинувальні вироки проти тих чи інших осіб набрали законної сили, яка сума збитків по всіх кримінальних провадженнях державі завдана і яка з неї фактично відшкодована ?"

Чомусь думаю, що після відповіді на це питання з боку НАБУ / САП і (головне !) проведення ревізії в цих організаціях на предмет перевірки справжності наданих в порядку відповіді цифр (аби не напридумували для захисту честі мундира), НАБУ / САП крутилися б як вужі на гарячій пательні . . . Почалися би крики, що їм не дають працювати, що ВАКС поганий, що законодавство недосконале, що у них немає своєї експертної установи, що матеріально-технічне забезпечення не те - ну короче, пошук причин в режимі "поганому танцюристу . . ."
Бо НАБУ / САП героїчно працює, а суспільство в усіх опитуваннях скаржиться, що рівень корупції, за відчуттями респондентів, зростає - так де результати роботи НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК / АРМА (всієї антикорупційної інфраструктури) за 8 років ? Стало лише гірше, виходить ?
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28.11.2025 15:31 Відповісти
Цілком підтримую вашу версію щодо меседжа західним партнерам щодо "боротьби" з корупцією, зараз владі треба показати західним партнерам "боротьбу" з корупцією, на цю роль тимчасово погодився цей поц Єрмак, ( слідчі дії у Керівника Офісу Президента України!!!,
від такої інформації в західних партнерів одразу ерекція) - публічна, відома, наближена до Зе особа, найкраща на роль поганого хлопця, органи нароблять шуму можливо Єрмаку підозру сунуть, слідство ще півроку-рік потягнуть, та на цьому кінець. Всі закордонні партнери в захваті, весь мудрий нарід аплодує. А тим часом під шумок щось десь порішали.
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28.11.2025 17:22 Відповісти
дЄрмак має рацію...
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28.11.2025 09:55 Відповісти
Нууу, обшуки у Коломойського всі пам'ятають? Це коли слідчі роззувалися і ходили у дірявих шкарпетках? 😊 Починалося, як шоу, де за музикуплатив сам Коломойський. А де зараз Коломойсьуий? Сидить. Не в дома.
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28.11.2025 10:01 Відповісти
Не сидить, а пересиджує. Скільки часу минуло, а вироку нема. Іноді переховуватися у СІЗО безпечніше. Особливо якщо при владі твій подільник
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28.11.2025 10:51 Відповісти
При наступній прес конференції НАБУ/САП, журналістам необхідно задати це питання.
Він написав "проводять обшуки" тобто під час слідчих дій .
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28.11.2025 12:41 Відповісти
бо вже давно все вивіз
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28.11.2025 09:54 Відповісти
тьоща передала на зберігання рижебородому агенту сбу разом, з пакетом готівки і 6 кг золота...код-пароль 1236
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28.11.2025 10:04 Відповісти
може 1111 ?
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28.11.2025 10:06 Відповісти
агент ,,назвав жінці код-пароль "1236", чим нібито підтвердив свою участь у вилученні спецслужбами її майна, а також записав її номер мобільного телефону. Джерело: https://censor.net/ua/n3587433
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28.11.2025 10:11 Відповісти
Ні, там усе серйозніше: 0000.
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28.11.2025 10:39 Відповісти
Сприяй щоб твоєї пики і твого бобіка зе в Україні не було назавжди
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28.11.2025 09:54 Відповісти
не перевертай догори дригом...спочатку 3/4 активних виборців, з тобою разом, обрали одного, а він вже цього підтягнув і зіпхнув на нього всю чорну роботу, тобто всю непосильну працю...
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28.11.2025 10:07 Відповісти
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28.11.2025 09:54 Відповісти
ой вей, сьогодні єрмак, завтра - зе!

повний онтисемітизм
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28.11.2025 09:54 Відповісти
Дома зрозуміло про повне...
А як на рахунок конспіративної квартирки
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28.11.2025 09:54 Відповісти
Там вже все підчишене,він вже крістально чистий
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28.11.2025 09:55 Відповісти
Такі люди , як Єрмак , слідів не залишають !
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28.11.2025 09:57 Відповісти
паралельно проведуть обшуки в його кабінеті - а там непочатий край роботи...
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28.11.2025 10:17 Відповісти
Розслабив булки і сприяє збоченець. А як щодо 15 років з конфіскацією?
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28.11.2025 09:57 Відповісти
Це який сезон ссєріалу "слуга народу"?🤔
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28.11.2025 09:57 Відповісти
Ці обшуки більше нагадують фарс.Їх потрібно було проводити 10-11 листопада,а тепер НАБУ підтвердить що алла борисівна біла та пухнаста,адже 18 днів для прибирання більш ніж достатньо.
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28.11.2025 09:58 Відповісти
Слава Богу! - не в Америці живем - сарказм
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28.11.2025 09:59 Відповісти
когда уже к зеленому зайдут с проверками, там если копнуть можно половину госдолга сша найти в свеженьких, немеченных купюрах
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28.11.2025 09:59 Відповісти
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28.11.2025 11:05 Відповісти
Ждав і двері наперед відкрив
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28.11.2025 09:59 Відповісти
думаю, що про обшук було повідомлено заздалегідь,щоб фігурант справи міг підготуватися, а тепер єрмак каже "з мого боку повне сприяння"
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28.11.2025 09:59 Відповісти
Заздалегідь. Як підказують вище, ще 10-11 листопада.
Тепер з доказів там знайдуть хіба що туалетний папір.
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28.11.2025 10:34 Відповісти
Повне сприяння. Ось тут панове правоохоронці, в цьому великому сейфі, в мене лежать 10 тисяч гривень і документи на хату в Піддупцях. Як бачите, я людина скромна. А ось тут книжки: біографія Бандери, Донцов, Нечуй-Левицький. А ось там флешка з записами моїх розмов з депутатами, де я наказую їм жити на одну зарплату. Все перед вами, з мого боку повне сприяння.
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28.11.2025 10:01 Відповісти
А адвокати вже з вечора сиділи в квартирі дєрмака? Чи він їх під ліжком тримає? На чергуванні. Зручно ж.
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28.11.2025 10:02 Відповісти
СБУ теж мало б провести обшуки в Козиря, чи вони можуть лише контрабандистів цигарок ловити.
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28.11.2025 10:03 Відповісти
Вони можуть лише ставити палки в колеса слідчим НАБУ, прикриваючи смарагдову ОПу.
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28.11.2025 10:40 Відповісти
Точно країна мрії, прямо рай земний. У простого завгоспа... АДВОКАТИ.
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28.11.2025 10:05 Відповісти
В агента такого рівня нічого ви не знайдете і так
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28.11.2025 10:06 Відповісти
ннннда ...єрмак наче каже : повне спийнятя і допомога слідчим , після обшуку в любій валюті ... побачимо...
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28.11.2025 10:06 Відповісти
Єрмак бере участь у всіх переговорах від імені України, а в цей час у нього проводять обшуки....а якщо ще припустімо, йому висунуть звинувачення? Природно, що у переговорників постане питання: з ким ми маємо справу? Можна уявити, як виглядає країна в очах усього світу після усіх скандалів....Та хіба наш "потужний" про це думав, відправляючи його на переговори. Мабуть думав, що потихеньку все саме "розсмокчеться" і забудеться.
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28.11.2025 10:07 Відповісти
Думав??? Ви про що?
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28.11.2025 10:22 Відповісти
Та в нього нічого не знайдуть. Йому дали достатньо часу. Це фарс як для українців, так і для всього світу. Типу от... Про нього говорили,підозрювали, а він кришталево чистий. А те що дали часу достатньо щоб сховати все що потрібно, то вже не важливо.
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28.11.2025 10:28 Відповісти
Та воно вже все сховало!!! Дали йому час!!
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28.11.2025 10:07 Відповісти
Тому що все знав зарання і був готовий
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28.11.2025 10:13 Відповісти
шо ви до нього докулупалися все давно вже зарито , на роботу на тавріїї іздить людина , на сігарети не хватає.
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28.11.2025 10:18 Відповісти
Як так то? Йому даже два тиждня щоб підготуватись не дали😂😂😂😂 фарс для народу.
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28.11.2025 10:18 Відповісти
Підготовився! Та і в розвідшколах раші агентів вчать не залишати слідів...
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28.11.2025 10:18 Відповісти
Жертовний козел
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28.11.2025 10:19 Відповісти
Кіно
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28.11.2025 10:21 Відповісти
Не там шукають. Його справжня домівка на московії.
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28.11.2025 10:36 Відповісти
... за бувшим премьєром "папірєдніком" миколою ,,,"некуй шастать"
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28.11.2025 10:38 Відповісти
На святе замахнулися!!
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28.11.2025 10:40 Відповісти
Він дозволив його обшукати.
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28.11.2025 10:41 Відповісти
Тампон з )(уйлом не змогли скинути Зеленського тому почали копати під його оточення
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28.11.2025 10:51 Відповісти
В хаті чисто,все в печері,"сізам откройся"
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28.11.2025 10:51 Відповісти
Сюжет сІрІала ліхо закручєн.... глядачі вже стомилися ...
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28.11.2025 10:52 Відповісти
Це клоунада, імітація присутності дії закону.
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28.11.2025 10:53 Відповісти
🤡🤡🤡🥳🥳🥳
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28.11.2025 10:57 Відповісти
Єрмак про обшуки у нього вдома (с)

На фото УП був урядовий квартал, то це вже його дома?
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28.11.2025 11:22 Відповісти
ага..сказал "в его ведомстве"
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28.11.2025 11:40 Відповісти
jesli uze icet doma znacyt jest povod dlia etogo.
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28.11.2025 11:36 Відповісти
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28.11.2025 11:51 Відповісти
Чому не провели одночасно з міндічем, мабуть щоб встиг за собою все зачистити
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28.11.2025 12:17 Відповісти
Гра на публіку: буде дуже дивно, якщо під час обшуку щось знайдуть. Ледь не через місяць після початку 'міндіч-гейту'... Навіть якщо Єрмак і був до чогось причетний. В іншому випадку він повний ідіот, і лише за це має позбутися своєї посади.
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28.11.2025 12:18 Відповісти
що там можна знайти після місячних балачок про міндіча ? показуха чистої води.набу клоуни
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28.11.2025 12:37 Відповісти
 
 