РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10703 посетителя онлайн
Новости Обыск у Ермака
4 342 24

НАБУ готовит подозрение Ермаку, которое может быть связано с кооперативом "Династия", - СМИ

Подозрение Ермаку: с чем оно может быть связано?

НАБУ готовит подозрение главе Офиса Президента Андрею Ермаку. Оно может быть связано с его заинтересованностью одним из домов кооператива "Династия".

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Собеседники издания рассказали, что эта связь может быть зафиксирована на записях, сделанных в кабинете бэк-офиса фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича.

Речь идет о домах на территории бывшей базы отдыха "Солнечная". Летом журналисты Bihus.Info установили, что у реки на 8 гектарах земли компания, связанная с экс-вице-премьером Алексеем Чернышовым, возводит четыре дома, каждый из которых - около 1000 кв. м. 

Читайте также: Власть пытается обвинить Коломойского в "Миндичгейте", - Железняк

К поместью еще добавляются хозяйственные домики площадью 300+, а то и 500 кв. м.

Также, по данным СМИ, там вполне вероятно планировали построить и причал. По разрешительным документам, строительство всего вышеперечисленного задекларировано на уровне 300-400 долларов за квадрат. И это без учета всех тех хозяйственных летних домов и беседок.

Читайте: НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку, - Гончаренко

Обыски у Ермака

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

Читайте также: На переговорах с США должны быть все представители власти, а не Ермак и Умеров, которых никто не избирал, - Костенко

Автор: 

НАБУ (4751) Ермак Андрей (1373) подозрение (599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Гребаный стыд, у ***** Озеро, у ермака Династия!!
показать весь комментарий
28.11.2025 12:36 Ответить
+10
Кооператив династія тісно пов'язані з кооперативом озеро.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:39 Ответить
+9
Як же вони хотіли жити красиво.Думали,що впіймали Бога за бороду!
В цей час хлопці на нулі боронять в тому числі цих підарів при владі та їхніх отприсків-мажорів.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А може і ні? Якийсь будинок, а Оман?
показать весь комментарий
28.11.2025 12:36 Ответить
Гребаный стыд, у ***** Озеро, у ермака Династия!!
показать весь комментарий
28.11.2025 12:36 Ответить
Схоже, це одна озерна династія.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:48 Ответить
- Андрій Борисович, Ви все сховали?
-Так.
-Хвости підчистили?
-Так.
-То які наші дії?
-Можете починати обшуки і щось там копати!
показать весь комментарий
28.11.2025 12:58 Ответить
Трохи не так. 😊 Швидше за все обшуки потрібні, щоб вилучити прослушку легально, при понятих. Шоб записи можна було використати у суді.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:01 Ответить
Може собі позволити - під час війни - наколядував
показать весь комментарий
28.11.2025 12:37 Ответить
В цій країні, таке поняття як тайна слідства, повністю відсутнє.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:39 Ответить
Так само як і презумція невинуватості. Ми вже не країна третього світу, а неондертальці які тілки почали ходити на двох кінцівках
показать весь комментарий
28.11.2025 12:40 Ответить
Візьми вірьовку і можеш повіситись за єрмака, поки у нього обшуки!!
показать весь комментарий
28.11.2025 12:51 Ответить
Це дякуючи Зєлєнскому. 😊 Згадайте, як Зєлєнскій був на пресусі стосовно вбивства Шеремета оголосив затримвних Антоненка, Дугарь і Кузьменко винними без суду і навіть без слідства. До речі, вина не доведена досі. Те ж стосується і справи Червінського, особистого ворога Єрмака. Та й Порошенка стосується з "превентивними заходами". Тому все справедливо - посієш вітер - пожнеш бурю. 😊
показать весь комментарий
28.11.2025 12:54 Ответить
Вивести потихеньку в ліс, подалі від людей і хрін з таємницею слідства.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:48 Ответить
В Україні є тайна статків
показать весь комментарий
28.11.2025 12:51 Ответить
Як же вони хотіли жити красиво.Думали,що впіймали Бога за бороду!
В цей час хлопці на нулі боронять в тому числі цих підарів при владі та їхніх отприсків-мажорів.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:39 Ответить
Кооператив династія тісно пов'язані з кооперативом озеро.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:39 Ответить
ОДИН В ОДИН скопіювали путінську РФ з 2019 року. ВСЕ за що помирали люди на Майдані зручновано "хахламі" на виборах
показать весь комментарий
28.11.2025 12:40 Ответить
якщо алі бабу не посадять за держзраду то за держзраду треба посадити очільників набу.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:43 Ответить
НАБУ - прохідний двір.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:46 Ответить
ну хто його посадить ,він же зелений
показать весь комментарий
28.11.2025 12:49 Ответить
Ви праві, тільки повісити на сухій гіляці!! Це буде краще для ******!!
показать весь комментарий
28.11.2025 12:53 Ответить
думаю, що робоча версія буде - це йому Порошенко той будиночок підкинув
показать весь комментарий
28.11.2025 12:51 Ответить
Так можна преміум клас будувати за $300/кв.м?
Це так, як купити поліції двушку у великому місті за 90к грн. під час війни.

Видно, поряд існує паралельний світ
показать весь комментарий
28.11.2025 12:54 Ответить
І це все??!!
показать весь комментарий
28.11.2025 13:05 Ответить
Ще втече до Міндіча і залишить головнокомандувача самого сидіти на нарах.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:13 Ответить
Чи може штучний інтелект ухвалювати рішення замість судді?

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/11/26/8008920/
показать весь комментарий
28.11.2025 13:22 Ответить
 
 