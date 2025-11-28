НАБУ готовит подозрение Ермаку, которое может быть связано с кооперативом "Династия", - СМИ
НАБУ готовит подозрение главе Офиса Президента Андрею Ермаку. Оно может быть связано с его заинтересованностью одним из домов кооператива "Династия".
Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники издания рассказали, что эта связь может быть зафиксирована на записях, сделанных в кабинете бэк-офиса фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича.
Речь идет о домах на территории бывшей базы отдыха "Солнечная". Летом журналисты Bihus.Info установили, что у реки на 8 гектарах земли компания, связанная с экс-вице-премьером Алексеем Чернышовым, возводит четыре дома, каждый из которых - около 1000 кв. м.
К поместью еще добавляются хозяйственные домики площадью 300+, а то и 500 кв. м.
Также, по данным СМИ, там вполне вероятно планировали построить и причал. По разрешительным документам, строительство всего вышеперечисленного задекларировано на уровне 300-400 долларов за квадрат. И это без учета всех тех хозяйственных летних домов и беседок.
Обыски у Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.
-Так.
-Хвости підчистили?
-Так.
-То які наші дії?
-Можете починати обшуки і щось там копати!
В цей час хлопці на нулі боронять в тому числі цих підарів при владі та їхніх отприсків-мажорів.
Це так, як купити поліції двушку у великому місті за 90к грн. під час війни.
Видно, поряд існує паралельний світ
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/11/26/8008920/