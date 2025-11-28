НАБУ готовит подозрение Ермаку, которое может быть связано с кооперативом "Династия", - СМИ

НАБУ готовит подозрение главе Офиса Президента Андрею Ермаку. Оно может быть связано с его заинтересованностью одним из домов кооператива "Династия".

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники издания рассказали, что эта связь может быть зафиксирована на записях, сделанных в кабинете бэк-офиса фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича.

Речь идет о домах на территории бывшей базы отдыха "Солнечная". Летом журналисты Bihus.Info установили, что у реки на 8 гектарах земли компания, связанная с экс-вице-премьером Алексеем Чернышовым, возводит четыре дома, каждый из которых - около 1000 кв. м.

К поместью еще добавляются хозяйственные домики площадью 300+, а то и 500 кв. м.

Также, по данным СМИ, там вполне вероятно планировали построить и причал. По разрешительным документам, строительство всего вышеперечисленного задекларировано на уровне 300-400 долларов за квадрат. И это без учета всех тех хозяйственных летних домов и беседок.

Обыски у Ермака

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

