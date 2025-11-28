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Новини Звільнення Єрмака Обшук у Єрмака
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Зеленський має терміново звільнити Єрмака, це єдиний правильний вибір, - Железняк

Зеленського закликали терміново звільнити Єрмака

Нардеп Ярослав Железняк закликав Володимира Зеленського терміново звільнити главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Пане Президенте, Ви маєте ТЕРМІНОВО звільнити свого голову ОП Єрмака! Після всього обсягу корупції, цинічного розкрадання на енергетиці та оборонці, Ви абсолютно не маєте жодного права тягнути з цим рішенням", - наголосив парламентар.

За словами Железняка, президенту не треба чекати, поки українці дотиснуть це рішення, Єрмак отримає підозру, а суд обере покарання.

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"Ви просто маєте зараз взяти ручку та поставити один підпис. Звільнити людину, яка несе повну відповідальність за те, що банда Міндіча грабувала країну всі ці роки. А хтось потім будував собі на ці гроші маєтки. І не тільки ж в Козині, правда?

Будь-яка інша спроба заговорити це рішення, відтягнути, призначити Єрмака ще в 100500 груп перемовин, переставити на іншу посаду - це просто буде прямий удар по тій крихті довіри громадян, яка ще є у суспільства. Включно до Вас.

Прийміть самостійно єдиний правильний вибір. З яким Ви затягнули, як мінімум вже декілька років.

Єрмак має піти. Негайно і назавжди з українського державного управління", - додав Железняк.

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Обшуки у Єрмака

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Зеленського закликали терміново звільнити Єрмака

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) звільнення (2768) Єрмак Андрій (1780) Железняк Ярослав (750)
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Топ коментарі
+15
"Алі Баба" прийшов зі мною і піде зі мною - "Портрєт"
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28.11.2025 14:07 Відповісти
+11
Прям дитячий садок.Не єрмака звільняти потрібно,а оп розганяти.Єрмак побудував вертикаль влади під оп,звільнять його-зе призначить нового єрмака.Зеленському пох на репутацію і свою і України,він тримається єрмака бо той замість ньо справи вирішує
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28.11.2025 14:07 Відповісти
+9
Круто.Це ж треба так життям України не цікавитися щоб не знати Желєзняка.За зелених голосував у 19р чи жпж?
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28.11.2025 14:08 Відповісти
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28.11.2025 14:05 Відповісти
А якже харчеваться буде, зеленський без шобли єрмака?? Лєнка ж пошле за скумбрію, по 8 грн або Мівіною від абдристовича ?!!?!
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28.11.2025 14:24 Відповісти
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28.11.2025 14:44 Відповісти
в какой партии Железняк ?
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28.11.2025 14:05 Відповісти
Круто.Це ж треба так життям України не цікавитися щоб не знати Желєзняка.За зелених голосував у 19р чи жпж?
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28.11.2025 14:08 Відповісти
ну явно не для Вас!
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28.11.2025 14:11 Відповісти
Москале,йди до біса
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28.11.2025 14:14 Відповісти
Як ти написав Україна.
Дивлячись на твої інші коменти, виглядає, що це очепятка... ну мені так здається...
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28.11.2025 15:07 Відповісти
Прям дитячий садок.Не єрмака звільняти потрібно,а оп розганяти.Єрмак побудував вертикаль влади під оп,звільнять його-зе призначить нового єрмака.Зеленському пох на репутацію і свою і України,він тримається єрмака бо той замість ньо справи вирішує
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28.11.2025 14:07 Відповісти
Можливо зе запустить нову серію серіала-"Посадити Порошенка"
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28.11.2025 14:09 Відповісти
Тобі ж вказали напрямок?Не трать час,вирушай
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28.11.2025 14:38 Відповісти
Дійсно дитячий садок, як що є за що, то треба саджати, а не давати можливість користатися награбованими грошіма та жити у своє задоволення
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28.11.2025 14:21 Відповісти
І це було б правильним рішенням, бо якщо він цього не зробить, то має піти разом з єрмаком.
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28.11.2025 14:07 Відповісти
"Алі Баба" прийшов зі мною і піде зі мною - "Портрєт"
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28.11.2025 14:07 Відповісти
Схоже там не все так просто.Це сімбіоз. Член дєрьмака в анусі зеленського.
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28.11.2025 14:11 Відповісти
Володя роби щось!!!🤡
На Єрмачка "бочку котять".
😂😂😂
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28.11.2025 14:14 Відповісти
Слили информацию из ОП
Ермак горстями пьет таблетки от поноса
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28.11.2025 14:15 Відповісти
актор вам зіграв тож платіть і не п...ь
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28.11.2025 14:17 Відповісти
Алі Баба потужно осідлав свого віслюка, зрослися.
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28.11.2025 14:19 Відповісти
Не зможе. Зеленський слабка людина, якій потрібен сильний решала. Тато за спиною, щоб коліна не тремтіли.
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28.11.2025 14:22 Відповісти
Я хочу ще президентом в Україні желєзняка, прем'єром - радіну, головою КСУ - жернакова, очільником НАЗК - шабуніна, міністром оборони - воїна костенко, міністром фінансів -гетьманцева, а головнокомандувачем - бурьяну, міністром охорони здоров'я - крадуцкого, а їх замами і радниками всіх хто зараз в ************ радах і радах брехнечесності!!!
Оце буде шалене життя не зелено-гімняне, а очумезна евтоназія!
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28.11.2025 14:24 Відповісти
Це все проекти олігархів, які роками грабують країну а потім раптово перед виборами стають опозіціонери. Вони просто замінюють один зношений блок на інший, а система в цілому залишається не змінна.
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28.11.2025 14:28 Відповісти
Саме так, але люли ж ведуться як на гарячий безкоштовний куліш на лопаті.
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28.11.2025 15:29 Відповісти
Нова серія-"хуже нє будєт"
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28.11.2025 14:39 Відповісти
Ермак не разрешит.
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28.11.2025 14:24 Відповісти
Повинен був це зробити і раніше. А зараз просто схитрував, і сховав Єрмака в переговорній групі, розраховуючи,що ніхто не ризикне вручити підозру керівнику такої групи. Але прорахувався.
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28.11.2025 14:34 Відповісти
у вас у словосполученні "має терміново посадити" шість помилок...
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28.11.2025 14:35 Відповісти
А чому банда Міндича?Можливо це банда Єрмака "Алі-Баби",можливо він організатор,в Міндич права рука?Тим паче що і Беня Коломойський казав що "Міндич стрілочник"!?!?
Єрмак дуже хитра людина,продумана.Не дарма він таку посаду вибрав-всім керує,ні за що не відповідає,всім вказівки дає,всіх розставляє.
Почалось це мабуть з Оману,потім був "Вагнергейт".
Татарова взяв спеціально,бо той відповідає за силовий блок,судді,прокурори,ДБР,Національна поліція,БЕБ,ДПСУ. Хотіли підм'яти під себе НАБУ,САП - не проканало.
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28.11.2025 14:35 Відповісти
" Ви маєте ТЕРМІНОВО звільнити Єрмака від голови! "
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28.11.2025 14:39 Відповісти
Яке звільнити? - на нари!
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28.11.2025 14:48 Відповісти
"президенту не треба чекати, поки українці дотиснуть це рішення, Єрмак отримає підозру, а суд обере покарання" - тому що як мінімум останнього ніколи не буде.
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28.11.2025 14:51 Відповісти
Ну да, ну да. А ми вже всі зеленському надали субʼєктність, з якогось дива))) Як його обрали, то кричали «ааа, маріонетка Єрмака!». А шо змінилося тепер ?))))
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28.11.2025 14:53 Відповісти
найкращий варіант, щоб оба зчезли з України.
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28.11.2025 14:58 Відповісти
Лєгко
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28.11.2025 15:48 Відповісти
Я припускаю, що на єрмакові зав'язані всі темні (грошові та майнові) справи самого ЗЕ. Якщо міняти єрмака, то ЗЕ втрачає ГРОШІ. Оскільки він миршавий кугут, що за копійчину вдавиться. Лідор до останнього буде триматися Алі-Баби, з ним і потоне. Треба щось думати, щоб вони не потягли за собою Україну...
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28.11.2025 15:11 Відповісти
А як же воно країною буде керувати без нього? Оце опудало комедійне, може краще все керівництво у відставку? Треба вирізати ракову пухлину а не прикладати до неї подорожник.
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28.11.2025 15:27 Відповісти
"Звільнити людину, яка несе повну відповідальність за те, що банда Міндіча грабувала країну всі ці роки." - щось якось ... Це зе сам себе звільнить?
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28.11.2025 15:47 Відповісти
 
 