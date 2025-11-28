Зеленський має терміново звільнити Єрмака, це єдиний правильний вибір, - Железняк
Нардеп Ярослав Железняк закликав Володимира Зеленського терміново звільнити главу Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Пане Президенте, Ви маєте ТЕРМІНОВО звільнити свого голову ОП Єрмака! Після всього обсягу корупції, цинічного розкрадання на енергетиці та оборонці, Ви абсолютно не маєте жодного права тягнути з цим рішенням", - наголосив парламентар.
За словами Железняка, президенту не треба чекати, поки українці дотиснуть це рішення, Єрмак отримає підозру, а суд обере покарання.
"Ви просто маєте зараз взяти ручку та поставити один підпис. Звільнити людину, яка несе повну відповідальність за те, що банда Міндіча грабувала країну всі ці роки. А хтось потім будував собі на ці гроші маєтки. І не тільки ж в Козині, правда?
Будь-яка інша спроба заговорити це рішення, відтягнути, призначити Єрмака ще в 100500 груп перемовин, переставити на іншу посаду - це просто буде прямий удар по тій крихті довіри громадян, яка ще є у суспільства. Включно до Вас.
Прийміть самостійно єдиний правильний вибір. З яким Ви затягнули, як мінімум вже декілька років.
Єрмак має піти. Негайно і назавжди з українського державного управління", - додав Железняк.
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія"
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Дивлячись на твої інші коменти, виглядає, що це очепятка... ну мені так здається...
На Єрмачка "бочку котять".
😂😂😂
Ермак горстями пьет таблетки от поноса
Оце буде шалене життя не зелено-гімняне, а очумезна евтоназія!
Єрмак дуже хитра людина,продумана.Не дарма він таку посаду вибрав-всім керує,ні за що не відповідає,всім вказівки дає,всіх розставляє.
Почалось це мабуть з Оману,потім був "Вагнергейт".
Татарова взяв спеціально,бо той відповідає за силовий блок,судді,прокурори,ДБР,Національна поліція,БЕБ,ДПСУ. Хотіли підм'яти під себе НАБУ,САП - не проканало.