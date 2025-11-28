Зеленський має терміново звільнити Єрмака, це єдиний правильний вибір, - Железняк

Нардеп Ярослав Железняк закликав Володимира Зеленського терміново звільнити главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Пане Президенте, Ви маєте ТЕРМІНОВО звільнити свого голову ОП Єрмака! Після всього обсягу корупції, цинічного розкрадання на енергетиці та оборонці, Ви абсолютно не маєте жодного права тягнути з цим рішенням", - наголосив парламентар.

За словами Железняка, президенту не треба чекати, поки українці дотиснуть це рішення, Єрмак отримає підозру, а суд обере покарання.

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"Ви просто маєте зараз взяти ручку та поставити один підпис. Звільнити людину, яка несе повну відповідальність за те, що банда Міндіча грабувала країну всі ці роки. А хтось потім будував собі на ці гроші маєтки. І не тільки ж в Козині, правда?

Будь-яка інша спроба заговорити це рішення, відтягнути, призначити Єрмака ще в 100500 груп перемовин, переставити на іншу посаду - це просто буде прямий удар по тій крихті довіри громадян, яка ще є у суспільства. Включно до Вас.

Прийміть самостійно єдиний правильний вибір. З яким Ви затягнули, як мінімум вже декілька років.

Єрмак має піти. Негайно і назавжди з українського державного управління", - додав Железняк.

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Обшуки у Єрмака

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