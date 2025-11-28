Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш про обшуки в Єрмака: Підтримка України незмінна, але Варшава чекає пояснень
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що стратегія підтримки України залишається незмінною, однак Варшава очікує пояснень після новин про антикорупційні розслідування в Києві.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Коментар з’явився на тлі інформації про обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Косіняк-Камиш наголосив, що Україна перебуває у складній ситуації, а підозри щодо можливої корупції у вищому керівництві не сприяють мирним переговорам.
"Це не є доброю новиною для Польщі чи Західної Європи, для яких кордон безпеки зараз пролягає на лінії російсько-українського фронту", - сказав міністр.
Глава Міноборони Польщі також висловив сподівання, що "героїчна оборона України, яка триває вже чотири роки, не буде підірвана через справи, які викликають певні емоції - і ці емоції, безсумнівно, будуть підігріватися силами, ворожими до України".
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія"
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не хочу ображати пана міністра.
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Есть Божий суд
Бородьба з корупцією - це рука кремля.
Корупція - це рука єс та сша.
Головне не переплутай....
"Россия хочет договориться с Украиной, но «юридически это сейчас невозможно». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Кыргызстан.
По его словам, в Украине только Верховная Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент - нет. «Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы», - утверждает Путин."
Хуьло давно хоче змінити уряд у Києві, Трамп теж. Ось НАБУ тепер цим і займається.
Дивись, кому вигідно:
"Обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака означают, что коррупционный скандал на Украине разрастается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале последнего.
«[Этот коррупционный скандал] шатает во все стороны политическую систему этой страны. Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные, но какие именно, я думаю, никто сейчас не сможет спрогнозировать. Но ситуация для Украины очень тяжелая», - сказал Песков.