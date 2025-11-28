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Новини Обшук у Єрмака
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Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш про обшуки в Єрмака: Підтримка України незмінна, але Варшава чекає пояснень

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що стратегія підтримки України залишається незмінною, однак Варшава очікує пояснень після новин про антикорупційні розслідування в Києві.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Коментар з’явився на тлі інформації про обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Косіняк-Камиш наголосив, що Україна перебуває у складній ситуації, а підозри щодо можливої корупції у вищому керівництві не сприяють мирним переговорам.

"Це не є доброю новиною для Польщі чи Західної Європи, для яких кордон безпеки зараз пролягає на лінії російсько-українського фронту", - сказав міністр.

Глава Міноборони Польщі також висловив сподівання, що "героїчна оборона України, яка триває вже чотири роки, не буде підірвана через справи, які викликають певні емоції - і ці емоції, безсумнівно, будуть підігріватися силами, ворожими до України".

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Обшуки у Єрмака

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Автор: 

Єрмак Андрій (1780) Косіняк-Камиш Владислав (85)
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Топ коментарі
+15
Які пояснення? - верхівка України вся в корупції
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28.11.2025 13:20 Відповісти
+14
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28.11.2025 13:23 Відповісти
+8
Від кого пояснення, від оцього ублюдка гунявого?
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28.11.2025 13:30 Відповісти
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Які пояснення? - верхівка України вся в корупції
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28.11.2025 13:20 Відповісти
поляки просто "вбивають" своєю..... !

не хочу ображати пана міністра.

.
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28.11.2025 14:16 Відповісти
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28.11.2025 13:23 Відповісти
А война ничего не спишет,
Есть Божий суд
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28.11.2025 14:38 Відповісти
У вигляді пана лінча
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28.11.2025 15:19 Відповісти
Це навпаки добре для довіри партнерів.
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28.11.2025 13:23 Відповісти
Які пояснення??
Бородьба з корупцією - це рука кремля.
Корупція - це рука єс та сша.
Головне не переплутай....
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28.11.2025 13:24 Відповісти
Від кого пояснення, від оцього ублюдка гунявого?
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28.11.2025 13:30 Відповісти
Скільки Польща зробила і робить для України - вже забулося? Поляки як і нормальні українці заслуговують на правдиву інформацію. Але коли із 10 українців - 7,5 довбойоба, то вся нація хворобливо виглядає . Нічого - "ХОТЬ ПАРЖОМ" або "ІДІТЬ У СРАКУ" - потрібне підкреслити.
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28.11.2025 13:45 Відповісти
Хуьло все пояснив:

"Россия хочет договориться с Украиной, но «юридически это сейчас невозможно». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Кыргызстан.

По его словам, в Украине только Верховная Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент - нет. «Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы», - утверждает Путин."

Хуьло давно хоче змінити уряд у Києві, Трамп теж. Ось НАБУ тепер цим і займається.
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28.11.2025 13:52 Відповісти
То завідувач кнцелярськими кнопками, який перейняв на себе функцію міністра закордонних справ - в абсолютно незаконний спосіб - тепер в нас за законний уряд? А не пішов би ти *****, муділа зелена?
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28.11.2025 14:30 Відповісти
Дебіл, як тільки Єрмак заявив, що Україна не піде на територіальні поступки - так відразу і почалося, прийшли з обшуком. Тільки кретини цього не бачать.

Дивись, кому вигідно:

"Обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака означают, что коррупционный скандал на Украине разрастается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале последнего.

«[Этот коррупционный скандал] шатает во все стороны политическую систему этой страны. Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные, но какие именно, я думаю, никто сейчас не сможет спрогнозировать. Но ситуация для Украины очень тяжелая», - сказал Песков.
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28.11.2025 15:30 Відповісти
та то твій тато дебіл, бо не злив тебе на підлогу, коли кохав свою обраницю. Ми бачили дії цих захисніиків перед війною - завдяки безумному президенту і Єрмаку - південь України лишився геть без військ і був захоплений з мінімальним опором кримським огруповуванням ворога. Гнида єрмак має висіти на ліхтарі.
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28.11.2025 22:29 Відповісти
Пояснення будуть, а от посадки навряд
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28.11.2025 14:36 Відповісти
Я теж бачу певний збіг....6 років Єрмак мародерив але хвацькі НАБУ-САП цього не бачили,навіть Міндіча побачили лише коли вивезли його за кордон,а тут ,як тільки у Трампа-Вітькоффа-Дмітрієва загорілося підписувати росплан капітуляції України....чуваки з НАБУ-ФБР дуже активувалися щодо нехорошого Єрмака...Випадковість?
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28.11.2025 15:45 Відповісти
У нас є міністр закордонних справ, це його завдання вести переговори.
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28.11.2025 19:11 Відповісти
 
 