Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш про обшуки в Єрмака: Підтримка України незмінна, але Варшава чекає пояснень

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що стратегія підтримки України залишається незмінною, однак Варшава очікує пояснень після новин про антикорупційні розслідування в Києві.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Коментар з’явився на тлі інформації про обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Косіняк-Камиш наголосив, що Україна перебуває у складній ситуації, а підозри щодо можливої корупції у вищому керівництві не сприяють мирним переговорам.

"Це не є доброю новиною для Польщі чи Західної Європи, для яких кордон безпеки зараз пролягає на лінії російсько-українського фронту", - сказав міністр.

Глава Міноборони Польщі також висловив сподівання, що "героїчна оборона України, яка триває вже чотири роки, не буде підірвана через справи, які викликають певні емоції - і ці емоції, безсумнівно, будуть підігріватися силами, ворожими до України".

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Обшуки у Єрмака

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