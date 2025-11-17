Польща відправляє Війська тероборони охороняти залізницю на сході
Польща відправить Війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури на сході країни після того, як на лінії поблизу Любліна було скоєно диверсію.
Про це зявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, пповідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Війська, сформовані з навчених добровольців, будуть виконувати завдання з охорони залізниці – зокрема, мостів, віадуків та інших ключових елементів інфраструктури.
"Ми збільшуємо залучення Військ територіальної оборони до підтримки Служби охорони залізниць у патрулюванні залізничних ліній у східній Польщі. Особлива увага буде приділена найважливішим елементам інфраструктури: мостам, віадукам, тунелям, станціям, роз'їздам та залізничним пристроям управління рухом", – повідомив Косіняк-Камиш.
Під час патрулювання, додав він, Війська територіальної оборони використовуватимуть безпілотні літальні апарати, а з завтрашнього дня операцію підтримає вертоліт.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
- Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін - Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
- Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Рашисти почали рейкову війну у країнах НАТО.
Переходи у Кузниці та Бобровниках були закриті чотири та понад два з половиною роки відповідно.
Наразі на переході Кузниця - Брузги дозволено лише рух легкових авто без автобусів, а в Бобровниках - як легковий, так і автобусний та вантажний транспорт.
Очільник Підляського воєводства Яцек Бжозовський підкреслив, що час закриття був особливо складним для бізнесу, адже місцеві підприємці «втрачали свої статки й доробок життя».
ВСІ ДФТГ РЕФОРМУВАТИ - ТОБТО СКОРОТИ,РОЗІГНАТИ,
ЗРОБИЛИ ВСЕ ЩОБ МАКСИМАЛЬНО ДЕМОРАЛІЗУВАТИ ДОБРОВОЛЬЧИЙ РУХ.
ЧЕРГУВАТИ НА БЛОКПОСТАХ,
ОХОРОНЯТИ ТІЖ ЖД ВОКЗАЛИ,
АЛЕ ТРЕБА ДЛЯ НАЦГВАРДІЇ БІЛЬШЕ ТОЧОК В ТИЛУ МАТИ,
А ТАМ І ПОСАДИ ТИЛОВІ І Т.П.