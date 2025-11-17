Польща відправляє Війська тероборони охороняти залізницю на сході

Польща відправить Війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури на сході країни після того, як на лінії поблизу Любліна було скоєно диверсію.

Про це зявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, пповідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Війська, сформовані з навчених добровольців, будуть виконувати завдання з охорони залізниці – зокрема, мостів, віадуків та інших ключових елементів інфраструктури.

"Ми збільшуємо залучення Військ територіальної оборони до підтримки Служби охорони залізниць у патрулюванні залізничних ліній у східній Польщі. Особлива увага буде приділена найважливішим елементам інфраструктури: мостам, віадукам, тунелям, станціям, роз'їздам та залізничним пристроям управління рухом", – повідомив Косіняк-Камиш.

Під час патрулювання, додав він, Війська територіальної оборони використовуватимуть безпілотні літальні апарати, а з завтрашнього дня операцію підтримає вертоліт.

Також читайте: Туск підтвердив, що залізницю в Польщі підірвали диверсанти: Маршрут має вирішальне значення для доставки допомоги Україні

Що передувало?