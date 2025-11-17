Новини Диверсії у Польщі та Литві
1 837 13

Польща відправляє Війська тероборони охороняти залізницю на сході

диверсія на залізниці

Польща відправить Війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури на сході країни після того, як на лінії поблизу Любліна було скоєно диверсію.

Про це зявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, пповідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Європейську правду.

Війська, сформовані з навчених добровольців, будуть виконувати завдання з охорони залізниці – зокрема, мостів, віадуків та інших ключових елементів інфраструктури.

"Ми збільшуємо залучення Військ територіальної оборони до підтримки Служби охорони залізниць у патрулюванні залізничних ліній у східній Польщі. Особлива увага буде приділена найважливішим елементам інфраструктури: мостам, віадукам, тунелям, станціям, роз'їздам та залізничним пристроям управління рухом", – повідомив Косіняк-Камиш.

Під час патрулювання, додав він, Війська територіальної оборони використовуватимуть безпілотні літальні апарати, а з завтрашнього дня операцію підтримає вертоліт.

Також читайте: Туск підтвердив, що залізницю в Польщі підірвали диверсанти: Маршрут має вирішальне значення для доставки допомоги Україні

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
  • Пізніше підтвердили, що пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін - Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
  • Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

Автор: 

залізниця (1729) Польща (9308) Косіняк-Камиш Владислав (82)
Топ коментарі
+4
проблему вирішать відеокамери і сотня-дві фпв дронів при появі діверсантів

17.11.2025 20:19 Відповісти
+3
Варшавська тероборона. В Мазовецькому "котлі". А ще сміялися з "батальону Монако".
17.11.2025 20:16 Відповісти
+3
А фермера как же? Они же главные оборонщики..
17.11.2025 21:12 Відповісти
один гелікоптер не вирішить завдання охорони залізниці
17.11.2025 20:02 Відповісти
Пара-трійка фпв-дронів мабуть необхідна для конвоювання ешелонів на кожному перегоні вдень і вночі. Крім того, колії на певних напрямках мабуть доцільно взяти під цілодобову охорону.
Рашисти почали рейкову війну у країнах НАТО.
17.11.2025 21:20 Відповісти
У Польщі відкрили пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті роками.

Переходи у Кузниці та Бобровниках були закриті чотири та понад два з половиною роки відповідно.

Наразі на переході Кузниця - Брузги дозволено лише рух легкових авто без автобусів, а в Бобровниках - як легковий, так і автобусний та вантажний транспорт.

Очільник Підляського воєводства Яцек Бжозовський підкреслив, що час закриття був особливо складним для бізнесу, адже місцеві підприємці «втрачали свої статки й доробок життя».
17.11.2025 20:07 Відповісти
А на всю залізницю сил не вистачає, чи думають , що це "іграшки"???
17.11.2025 20:09 Відповісти
17.11.2025 20:16 Відповісти
А В НАС ВСЕ ТРО- НА ПЕРЕДОВУ!
ВСІ ДФТГ РЕФОРМУВАТИ - ТОБТО СКОРОТИ,РОЗІГНАТИ,
ЗРОБИЛИ ВСЕ ЩОБ МАКСИМАЛЬНО ДЕМОРАЛІЗУВАТИ ДОБРОВОЛЬЧИЙ РУХ.
17.11.2025 20:59 Відповісти
ДФТГ МОГЛИ БУТИ В СКЛАДІ МАЛИХВОГНЕВИХ,
ЧЕРГУВАТИ НА БЛОКПОСТАХ,
ОХОРОНЯТИ ТІЖ ЖД ВОКЗАЛИ,
АЛЕ ТРЕБА ДЛЯ НАЦГВАРДІЇ БІЛЬШЕ ТОЧОК В ТИЛУ МАТИ,
А ТАМ І ПОСАДИ ТИЛОВІ І Т.П.
17.11.2025 21:03 Відповісти
17.11.2025 21:12 Відповісти
Тю. ТРО- це ж природжені штурмовики. Наша ТРО штурмує аж гай шумить, з калашами проти танків, без прикриття арти та дронів.
17.11.2025 21:23 Відповісти
Давно пора!! Міндічі і рашики не сплять
17.11.2025 22:52 Відповісти
Й тиша про те хто ж зробив діверсію? Ноту протеста щось теж не чутно щоб вручили..... "потужно" шо пздц....
18.11.2025 00:45 Відповісти
 
 