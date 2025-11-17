Польша отправляет войска территориальной обороны охранять железную дорогу на востоке

Польша отправит войска территориальной обороны патрулировать важнейшие части критической железнодорожной инфраструктуры на востоке страны после того, как на линии вблизи Люблина была совершена диверсия.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Войска, сформированные из обученных добровольцев, будут выполнять задачи по охране железной дороги, в частности мостов, виадуков и других ключевых элементов инфраструктуры.

"Мы увеличиваем привлечение войск территориальной обороны к поддержке Службы охраны железных дорог в патрулировании железнодорожных линий в восточной Польше. Особое внимание будет уделено важнейшим элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, станциям, разъездам и железнодорожным устройствам управления движением", – сообщил Косиняк-Камыш.

Во время патрулирования, добавил он, Войска территориальной обороны будут использовать беспилотные летательные аппараты, а со завтрашнего дня операцию поддержит вертолет.

