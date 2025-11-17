РУС
Новости Диверсии в Польше и Литве
Польша отправляет войска территориальной обороны охранять железную дорогу на востоке

Польша отправит войска территориальной обороны патрулировать важнейшие части критической железнодорожной инфраструктуры на востоке страны после того, как на линии вблизи Люблина была совершена диверсия.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Войска, сформированные из обученных добровольцев, будут выполнять задачи по охране железной дороги, в частности мостов, виадуков и других ключевых элементов инфраструктуры.

"Мы увеличиваем привлечение войск территориальной обороны к поддержке Службы охраны железных дорог в патрулировании железнодорожных линий в восточной Польше. Особое внимание будет уделено важнейшим элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, станциям, разъездам и железнодорожным устройствам управления движением", – сообщил Косиняк-Камыш.

Во время патрулирования, добавил он, Войска территориальной обороны будут использовать беспилотные летательные аппараты, а со завтрашнего дня операцию поддержит вертолет.

Читайте также: Туск подтвердил, что железную дорогу в Польше взорвали диверсанты: Маршрут имеет решающее значение для доставки помощи Украине

Что предшествовало?

Автор: 

железная дорога (1462) Польша (8994) Косиняк-Камыш Владислав (72)
один гелікоптер не вирішить завдання охорони залізниці
17.11.2025 20:02 Ответить
проблему вирішать відеокамери і сотня-дві фпв дронів при появі діверсантів

.
17.11.2025 20:19 Ответить
У Польщі відкрили пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті роками.

Переходи у Кузниці та Бобровниках були закриті чотири та понад два з половиною роки відповідно.

Наразі на переході Кузниця - Брузги дозволено лише рух легкових авто без автобусів, а в Бобровниках - як легковий, так і автобусний та вантажний транспорт.

Очільник Підляського воєводства Яцек Бжозовський підкреслив, що час закриття був особливо складним для бізнесу, адже місцеві підприємці «втрачали свої статки й доробок життя».
17.11.2025 20:07 Ответить
А на всю залізницю сил не вистачає, чи думають , що це "іграшки"???
17.11.2025 20:09 Ответить
Варшавська тероборона. В Мазовецькому "котлі". А ще сміялися з "батальону Монако".
17.11.2025 20:16 Ответить
Пусть купят пару дрезин и катаются себе со свистом.
