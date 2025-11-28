Министр обороны Польши Косиняк-Камыш об обысках у Ермака: Поддержка Украины неизменна, но Варшава ждет объяснений

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что стратегия поддержки Украины остается неизменной, однако Варшава ожидает объяснений после новостей об антикоррупционных расследованиях в Киеве.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментарий появился на фоне информации об обысках у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Украина находится в сложной ситуации, а подозрения о возможной коррупции в высшем руководстве не способствуют мирным переговорам.

"Это не является хорошей новостью для Польши или Западной Европы, для которых граница безопасности сейчас пролегает на линии российско-украинского фронта", - сказал министр.

Глава Минобороны Польши также выразил надежду, что "героическая оборона Украины, которая длится уже четыре года, не будет подорвана из-за дел, вызывающих определенные эмоции - и эти эмоции, несомненно, будут подогреваться силами, враждебными Украине".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подрыв железной дороги в Польше: все следы ведут в Россию, - Косиняк-Камыш

Обыски у Ермака

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша отправляет войска территориальной обороны охранять железную дорогу на востоке