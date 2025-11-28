Министр обороны Польши Косиняк-Камыш об обысках у Ермака: Поддержка Украины неизменна, но Варшава ждет объяснений
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что стратегия поддержки Украины остается неизменной, однако Варшава ожидает объяснений после новостей об антикоррупционных расследованиях в Киеве.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Комментарий появился на фоне информации об обысках у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Украина находится в сложной ситуации, а подозрения о возможной коррупции в высшем руководстве не способствуют мирным переговорам.
"Это не является хорошей новостью для Польши или Западной Европы, для которых граница безопасности сейчас пролегает на линии российско-украинского фронта", - сказал министр.
Глава Минобороны Польши также выразил надежду, что "героическая оборона Украины, которая длится уже четыре года, не будет подорвана из-за дел, вызывающих определенные эмоции - и эти эмоции, несомненно, будут подогреваться силами, враждебными Украине".
Обыски у Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия"
не хочу ображати пана міністра.
.
Есть Божий суд
Бородьба з корупцією - це рука кремля.
Корупція - це рука єс та сша.
Головне не переплутай....
"Россия хочет договориться с Украиной, но «юридически это сейчас невозможно». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Кыргызстан.
По его словам, в Украине только Верховная Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент - нет. «Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы», - утверждает Путин."
Хуьло давно хоче змінити уряд у Києві, Трамп теж. Ось НАБУ тепер цим і займається.