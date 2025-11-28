РУС
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш об обысках у Ермака: Поддержка Украины неизменна, но Варшава ждет объяснений

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что стратегия поддержки Украины остается неизменной, однако Варшава ожидает объяснений после новостей об антикоррупционных расследованиях в Киеве.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментарий появился на фоне информации об обысках у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Украина находится в сложной ситуации, а подозрения о возможной коррупции в высшем руководстве не способствуют мирным переговорам.

"Это не является хорошей новостью для Польши или Западной Европы, для которых граница безопасности сейчас пролегает на линии российско-украинского фронта", - сказал министр.

Глава Минобороны Польши также выразил надежду, что "героическая оборона Украины, которая длится уже четыре года, не будет подорвана из-за дел, вызывающих определенные эмоции - и эти эмоции, несомненно, будут подогреваться силами, враждебными Украине".

Обыски у Ермака

Ермак Андрей (1373) Косиняк-Камыш Владислав (75)
+9
28.11.2025 13:23 Ответить
+8
Які пояснення? - верхівка України вся в корупції
28.11.2025 13:20 Ответить
+3
Від кого пояснення, від оцього ублюдка гунявого?
28.11.2025 13:30 Ответить
Які пояснення? - верхівка України вся в корупції
28.11.2025 13:20 Ответить
поляки просто "вбивають" своєю..... !

не хочу ображати пана міністра.

.
28.11.2025 14:16 Ответить
28.11.2025 13:23 Ответить
А война ничего не спишет,
Есть Божий суд
28.11.2025 14:38 Ответить
Це навпаки добре для довіри партнерів.
28.11.2025 13:23 Ответить
Які пояснення??
Бородьба з корупцією - це рука кремля.
Корупція - це рука єс та сша.
Головне не переплутай....
28.11.2025 13:24 Ответить
Від кого пояснення, від оцього ублюдка гунявого?
показать весь комментарий
28.11.2025 13:30 Ответить
Скільки Польща зробила і робить для України - вже забулося? Поляки як і нормальні українці заслуговують на правдиву інформацію. Але коли із 10 українців - 7,5 довбойоба, то вся нація хворобливо виглядає . Нічого - "ХОТЬ ПАРЖОМ" або "ІДІТЬ У СРАКУ" - потрібне підкреслити.
28.11.2025 13:45 Ответить
Хуьло все пояснив:

"Россия хочет договориться с Украиной, но «юридически это сейчас невозможно». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Кыргызстан.

По его словам, в Украине только Верховная Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент - нет. «Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы», - утверждает Путин."

Хуьло давно хоче змінити уряд у Києві, Трамп теж. Ось НАБУ тепер цим і займається.
28.11.2025 13:52 Ответить
То завідувач кнцелярськими кнопками, який перейняв на себе функцію міністра закордонних справ - в абсолютно незаконний спосіб - тепер в нас за законний уряд? А не пішов би ти *****, муділа зелена?
28.11.2025 14:30 Ответить
Пояснення будуть, а от посадки навряд
28.11.2025 14:36 Ответить
 
 