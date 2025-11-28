Зеленский должен срочно уволить Ермака, это единственный правильный выбор, - Железняк
Нардеп Ярослав Железняк призвал Владимира Зеленского срочно уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Господин Президент, Вы должны СРОЧНО уволить своего главу ОП Ермака! После всего объема коррупции, циничного разворовывания в энергетике и обороне, Вы абсолютно не имеете никакого права тянуть с этим решением", - подчеркнул парламентарий.
По словам Железняка, президенту не нужно ждать, пока украинцы дожмут это решение, Ермак получит подозрение, а суд выберет наказание.
"Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись. Освободить человека, который несет полную ответственность за то, что банда Миндича грабила страну все эти годы. А кто-то потом строил себе на эти деньги имения. И не только в Козине, правда?
Любая другая попытка заговорить это решение, оттянуть, назначить Ермака еще в 100500 групп переговоров, переставить на другую должность - это просто будет прямой удар по той крошке доверия граждан, которая еще есть у общества. Включая Вас.
Примите самостоятельно единственно правильный выбор. С которым Вы затянули, как минимум уже несколько лет.
Ермак должен уйти. Немедленно и навсегда из украинского государственного управления", - добавил Железняк.
Обыски у Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
На Єрмачка "бочку котять".
😂😂😂
Ермак горстями пьет таблетки от поноса
Оце буде шалене життя не зелено-гімняне, а очумезна евтоназія!
Єрмак дуже хитра людина,продумана.Не дарма він таку посаду вибрав-всім керує,ні за що не відповідає,всім вказівки дає,всіх розставляє.
Почалось це мабуть з Оману,потім був "Вагнергейт".
Татарова взяв спеціально,бо той відповідає за силовий блок,судді,прокурори,ДБР,Національна поліція,БЕБ,ДПСУ. Хотіли підм'яти під себе НАБУ,САП - не проканало.
Что ему президенту будет ? Словотреп пытающийся отбелить Зелю этот Железняк, со знакомым нарротивом : Царь хороший это бояре плохие )))