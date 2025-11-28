РУС
Зеленский должен срочно уволить Ермака, это единственный правильный выбор, - Железняк

Зеленского призвали срочно уволить Ермака

Нардеп Ярослав Железняк призвал Владимира Зеленского срочно уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Господин Президент, Вы должны СРОЧНО уволить своего главу ОП Ермака! После всего объема коррупции, циничного разворовывания в энергетике и обороне, Вы абсолютно не имеете никакого права тянуть с этим решением", - подчеркнул парламентарий.

По словам Железняка, президенту не нужно ждать, пока украинцы дожмут это решение, Ермак получит подозрение, а суд выберет наказание.

"Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись. Освободить человека, который несет полную ответственность за то, что банда Миндича грабила страну все эти годы. А кто-то потом строил себе на эти деньги имения. И не только в Козине, правда?

Любая другая попытка заговорить это решение, оттянуть, назначить Ермака еще в 100500 групп переговоров, переставить на другую должность - это просто будет прямой удар по той крошке доверия граждан, которая еще есть у общества. Включая Вас.

Примите самостоятельно единственно правильный выбор. С которым Вы затянули, как минимум уже несколько лет.

Ермак должен уйти. Немедленно и навсегда из украинского государственного управления", - добавил Железняк.

Обыски у Ермака

Зеленский Владимир (22750) увольнение (2728) Ермак Андрей (1373) Железняк Ярослав (513)
Топ комментарии
+9
"Алі Баба" прийшов зі мною і піде зі мною - "Портрєт"
показать весь комментарий
28.11.2025 14:07 Ответить
+8
Прям дитячий садок.Не єрмака звільняти потрібно,а оп розганяти.Єрмак побудував вертикаль влади під оп,звільнять його-зе призначить нового єрмака.Зеленському пох на репутацію і свою і України,він тримається єрмака бо той замість ньо справи вирішує
показать весь комментарий
28.11.2025 14:07 Ответить
+6
Круто.Це ж треба так життям України не цікавитися щоб не знати Желєзняка.За зелених голосував у 19р чи жпж?
показать весь комментарий
28.11.2025 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
28.11.2025 14:05 Ответить
А якже харчеваться буде, зеленський без шобли єрмака?? Лєнка ж пошле за скумбрію, по 8 грн або Мівіною від абдристовича ?!!?!
показать весь комментарий
28.11.2025 14:24 Ответить
Железняк якого родичі залишиличь в окупації і не виїхали в Україну повинен замислитися на кого він працює на Трампа і його дружбана пуйла і мирну капітуляцію цих покидьків чи на Україну. і що там з його родичами, чого вони не виїхали на підконтрольну територію України
показать весь комментарий
28.11.2025 14:38 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 14:44 Ответить
в какой партии Железняк ?
показать весь комментарий
28.11.2025 14:05 Ответить
Круто.Це ж треба так життям України не цікавитися щоб не знати Желєзняка.За зелених голосував у 19р чи жпж?
показать весь комментарий
28.11.2025 14:08 Ответить
я его знаю, он вечно что то в телеге пишет непонятно для кого
показать весь комментарий
28.11.2025 14:10 Ответить
ну явно не для Вас!
показать весь комментарий
28.11.2025 14:11 Ответить
Москале,йди до біса
показать весь комментарий
28.11.2025 14:14 Ответить
заходь на портал верховної зради усраїни і там дізнаєшся ))) він з голосу
показать весь комментарий
28.11.2025 14:14 Ответить
Здохни,кацап.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:19 Ответить
Gary Grant кого це ти маєш на увазі? не зрозуміло... конкретизуй
показать весь комментарий
28.11.2025 14:21 Ответить
Тебе шурка Gary Grant написАл, что ты кацап! Что не так , милок?!
показать весь комментарий
28.11.2025 14:26 Ответить
це все наклеп... а головне звідки ви усі вилазите? що ліки в психо-неврологічному диспансері закінчилися? що це за симптоми шизоаффективного розладу? скрізь кацапи мерещаться? боти коли ви вже зрозумієте, що зараз не кацап а ************, не кацапстан, а *********!!! методички оновить бо йдете не в ногу з часом. Та й взагалі мені ви не цікаві ))))
показать весь комментарий
28.11.2025 14:38 Ответить
перечитай свій комент і зрозумієш...
показать весь комментарий
28.11.2025 14:28 Ответить
шановний будь ласка по конкретніше можна? не зрозуміло що вас так обурило?
показать весь комментарий
28.11.2025 14:40 Ответить
Прям дитячий садок.Не єрмака звільняти потрібно,а оп розганяти.Єрмак побудував вертикаль влади під оп,звільнять його-зе призначить нового єрмака.Зеленському пох на репутацію і свою і України,він тримається єрмака бо той замість ньо справи вирішує
показать весь комментарий
28.11.2025 14:07 Ответить
Можливо зе запустить нову серію серіала-"Посадити Порошенка"
показать весь комментарий
28.11.2025 14:09 Ответить
той серіал буде мати другий сезон: посадити зеналоха покидька
показать весь комментарий
28.11.2025 14:15 Ответить
Тобі ж вказали напрямок?Не трать час,вирушай
показать весь комментарий
28.11.2025 14:38 Ответить
Дійсно дитячий садок, як що є за що, то треба саджати, а не давати можливість користатися награбованими грошіма та жити у своє задоволення
показать весь комментарий
28.11.2025 14:21 Ответить
І це було б правильним рішенням, бо якщо він цього не зробить, то має піти разом з єрмаком.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:07 Ответить
"Алі Баба" прийшов зі мною і піде зі мною - "Портрєт"
показать весь комментарий
28.11.2025 14:07 Ответить
Схоже там не все так просто.Це сімбіоз. Член дєрьмака в анусі зеленського.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:11 Ответить
то тільки півбіди... а от коли мозок дерьмака то і є мозок не лоха то вже біда... хоча не факт що не лох мудріший від дерьмака ...
показать весь комментарий
28.11.2025 14:16 Ответить
як ви не розумієте піде дерьмак піде і бубочка бо вони ж неподільні... зе і дерьмак = одно!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 14:12 Ответить
Володя роби щось!!!🤡
На Єрмачка "бочку котять".
😂😂😂
показать весь комментарий
28.11.2025 14:14 Ответить
Слили информацию из ОП
Ермак горстями пьет таблетки от поноса
показать весь комментарий
28.11.2025 14:15 Ответить
ні ви помиляєтесь ))) вони усі ******* коксік та лаванду (долари та євро)
показать весь комментарий
28.11.2025 14:19 Ответить
актор вам зіграв тож платіть і не п...ь
показать весь комментарий
28.11.2025 14:17 Ответить
Алі Баба потужно осідлав свого віслюка, зрослися.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:19 Ответить
Не зможе. Зеленський слабка людина, якій потрібен сильний решала. Тато за спиною, щоб коліна не тремтіли.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:22 Ответить
Я хочу ще президентом в Україні желєзняка, прем'єром - радіну, головою КСУ - жернакова, очільником НАЗК - шабуніна, міністром оборони - воїна костенко, міністром фінансів -гетьманцева, а головнокомандувачем - бурьяну, міністром охорони здоров'я - крадуцкого, а їх замами і радниками всіх хто зараз в ************ радах і радах брехнечесності!!!
Оце буде шалене життя не зелено-гімняне, а очумезна евтоназія!
показать весь комментарий
28.11.2025 14:24 Ответить
Це все проекти олігархів, які роками грабують країну а потім раптово перед виборами стають опозіціонери. Вони просто замінюють один зношений блок на інший, а система в цілому залишається не змінна.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:28 Ответить
Нова серія-"хуже нє будєт"
показать весь комментарий
28.11.2025 14:39 Ответить
Ермак не разрешит.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:24 Ответить
Повинен був це зробити і раніше. А зараз просто схитрував, і сховав Єрмака в переговорній групі, розраховуючи,що ніхто не ризикне вручити підозру керівнику такої групи. Але прорахувався.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:34 Ответить
у вас у словосполученні "має терміново посадити" шість помилок...
показать весь комментарий
28.11.2025 14:35 Ответить
А чому банда Міндича?Можливо це банда Єрмака "Алі-Баби",можливо він організатор,в Міндич права рука?Тим паче що і Беня Коломойський казав що "Міндич стрілочник"!?!?
Єрмак дуже хитра людина,продумана.Не дарма він таку посаду вибрав-всім керує,ні за що не відповідає,всім вказівки дає,всіх розставляє.
Почалось це мабуть з Оману,потім був "Вагнергейт".
Татарова взяв спеціально,бо той відповідає за силовий блок,судді,прокурори,ДБР,Національна поліція,БЕБ,ДПСУ. Хотіли підм'яти під себе НАБУ,САП - не проканало.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:35 Ответить
" Ви маєте ТЕРМІНОВО звільнити Єрмака від голови! "
показать весь комментарий
28.11.2025 14:39 Ответить
Яке звільнити? - на нари!
показать весь комментарий
28.11.2025 14:48 Ответить
"президенту не треба чекати, поки українці дотиснуть це рішення, Єрмак отримає підозру, а суд обере покарання" - тому що як мінімум останнього ніколи не буде.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:51 Ответить
я не вижу митингов всем глубоко пофиг о каких украинцах идет речь?
Что ему президенту будет ? Словотреп пытающийся отбелить Зелю этот Железняк, со знакомым нарротивом : Царь хороший это бояре плохие )))
показать весь комментарий
28.11.2025 15:02 Ответить
Ну да, ну да. А ми вже всі зеленському надали субʼєктність, з якогось дива))) Як його обрали, то кричали «ааа, маріонетка Єрмака!». А шо змінилося тепер ?))))
показать весь комментарий
28.11.2025 14:53 Ответить
найкращий варіант, щоб оба зчезли з України.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:58 Ответить
 
 