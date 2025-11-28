Зеленский должен срочно уволить Ермака, это единственный правильный выбор, - Железняк

Нардеп Ярослав Железняк призвал Владимира Зеленского срочно уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Президент, Вы должны СРОЧНО уволить своего главу ОП Ермака! После всего объема коррупции, циничного разворовывания в энергетике и обороне, Вы абсолютно не имеете никакого права тянуть с этим решением", - подчеркнул парламентарий.

По словам Железняка, президенту не нужно ждать, пока украинцы дожмут это решение, Ермак получит подозрение, а суд выберет наказание.

"Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись. Освободить человека, который несет полную ответственность за то, что банда Миндича грабила страну все эти годы. А кто-то потом строил себе на эти деньги имения. И не только в Козине, правда?

Любая другая попытка заговорить это решение, оттянуть, назначить Ермака еще в 100500 групп переговоров, переставить на другую должность - это просто будет прямой удар по той крошке доверия граждан, которая еще есть у общества. Включая Вас.

Примите самостоятельно единственно правильный выбор. С которым Вы затянули, как минимум уже несколько лет.

Ермак должен уйти. Немедленно и навсегда из украинского государственного управления", - добавил Железняк.

Обыски у Ермака

