В Еврокомиссии прокомментировали обыски у Ермака: Будем внимательно следить за ситуацией
В Еврокомиссии прокомментировали обыски у главы ОП Андрея Ермака.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в ответе пресс-секретаря ЕК Гийома Мерсье.
"Мы видели новости о сегодняшних обысках, проведенных НАБУ и САП. Наша позиция хорошо известна: любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на работу в Украине.
Борьба с коррупцией была центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", - отметил он.
Спикер подчеркнул, что борьба с коррупцией является ключевой для вступления страны в Европейский Союз.
"Это требует постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и соблюдения верховенства права", - сказал Мерсье.
Спикер добавил, что Еврокомиссия будет продолжать "внимательно следить за ситуацией".
Обыски у Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия"
Потім, ще і мемуари писатимуть, для його онуків!!
Шмигаль-данилов-умеров-міндіч-чернишов-шифери-шурма-зеленський, разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, системно знищують Українців, спільно з ******* і орками!! Вони ж думали, що самі хитрі злочинці??
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
Вова думал ,что если Андрюшу принимает Макрон
Если с Андрюшей за одним столом сидит Рубио
То все чики- пики
Это не так работает ,ВОВА
Макрон руку Андрюше пожал
И Рубио Андрюшину руку пожал
А потом Макрон и Рубио поговорили по телефону
И сказали про Андрюшу- FUCK !!!
FUCK сказали все ,кому пришлось пожать руку Андрюше
И поэтому НАБУ и САП пришли к Андрюше
Вот так это работает
Никто ВОВЕ не позволит устанавливать в мировой политике
Правила ВОВИНОЙ ОПГ
И если Вова еще не понял,что он - ОБОСРАЛСЯ
То Вова совсем тупой....
