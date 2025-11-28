РУС
В Еврокомиссии прокомментировали обыски у Ермака: Будем внимательно следить за ситуацией

В Еврокомиссии прокомментировали обыск у Ермака

В Еврокомиссии прокомментировали обыски у главы ОП Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в ответе пресс-секретаря ЕК Гийома Мерсье.

"Мы видели новости о сегодняшних обысках, проведенных НАБУ и САП. Наша позиция хорошо известна: любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на работу в Украине.

Борьба с коррупцией была центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", - отметил он.

Спикер подчеркнул, что борьба с коррупцией является ключевой для вступления страны в Европейский Союз.

"Это требует постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и соблюдения верховенства права", - сказал Мерсье.

Спикер добавил, что Еврокомиссия будет продолжать "внимательно следить за ситуацией".

Обыски у Ермака

Топ комментарии
+4
Стежте шоб він не вигулькнув в Ізраїлі
28.11.2025 13:57 Ответить
+3
А шо ж мовчить Вова? Мовчить та срется з переляку, срется і мовчить.
28.11.2025 14:02 Ответить
+2
Стежити за ситуацією повинен спецпідрозділ "КОРД". Щоб коли дєрьмак з татаровим тікатимуть,то їх схоплять і доправлять до СІЗО. Звісно що це лише рожеві мрії.
28.11.2025 13:59 Ответить
Стежте шоб він не вигулькнув в Ізраїлі
28.11.2025 13:57 Ответить
Стежити за ситуацією повинен спецпідрозділ "КОРД". Щоб коли дєрьмак з татаровим тікатимуть,то їх схоплять і доправлять до СІЗО. Звісно що це лише рожеві мрії.
28.11.2025 13:59 Ответить
Достатньо ПЗРК чи РПГ, в залежності від шляхів "тікання".
28.11.2025 14:06 Ответить
Міндіча ціла СПЕЦІАЛІЗОВАНА група держслужбовців оберігала під час втечі за кордон!! А для Українців, комендантська година, не покатаєшся через всю Україну!! В УДО та СБУ можуть підтвердити!! Закон для усих!!
28.11.2025 14:37 Ответить
А шо ж мовчить Вова? Мовчить та срется з переляку, срется і мовчить.
28.11.2025 14:02 Ответить
Він і кашлянути боїться, бо все і усі знають з охоронців до обслуги!
Потім, ще і мемуари писатимуть, для його онуків!!
Шмигаль-данилов-умеров-міндіч-чернишов-шифери-шурма-зеленський, разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, системно знищують Українців, спільно з ******* і орками!! Вони ж думали, що самі хитрі злочинці??
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
28.11.2025 14:39 Ответить
Все главные события в политике всегда происходят в тени
Вова думал ,что если Андрюшу принимает Макрон
Если с Андрюшей за одним столом сидит Рубио
То все чики- пики
Это не так работает ,ВОВА
Макрон руку Андрюше пожал
И Рубио Андрюшину руку пожал
А потом Макрон и Рубио поговорили по телефону
И сказали про Андрюшу- FUCK !!!
FUCK сказали все ,кому пришлось пожать руку Андрюше
И поэтому НАБУ и САП пришли к Андрюше
Вот так это работает
Никто ВОВЕ не позволит устанавливать в мировой политике
Правила ВОВИНОЙ ОПГ
И если Вова еще не понял,что он - ОБОСРАЛСЯ
То Вова совсем тупой....
28.11.2025 14:06 Ответить
Я вас умоляю! Знайдуть просрочену шоколадку і 20 гривень за холодильником.
28.11.2025 14:15 Ответить
А хто ж думать за нас буде??
28.11.2025 14:32 Ответить
Західні Партнери України, добре поінформовані про гешефти з 2019 року, зеленського і приблуд95 з Урядового кварталу!!!
Шмигаль-данилов-умеров-міндіч-чернишов-шифери-шурма-зеленський, разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, системно знищують Українців, спільно з ******* і орками!! Вони ж думали, що самі хитрі злочинці??
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
28.11.2025 14:33 Ответить
 
 