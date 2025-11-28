В Еврокомиссии прокомментировали обыски у Ермака: Будем внимательно следить за ситуацией

В Еврокомиссии прокомментировали обыски у главы ОП Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в ответе пресс-секретаря ЕК Гийома Мерсье.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы видели новости о сегодняшних обысках, проведенных НАБУ и САП. Наша позиция хорошо известна: любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на работу в Украине.

Борьба с коррупцией была центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", - отметил он.

Смотрите также: Месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров, - Железняк. ВИДЕО

Спикер подчеркнул, что борьба с коррупцией является ключевой для вступления страны в Европейский Союз.

"Это требует постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и соблюдения верховенства права", - сказал Мерсье.

Спикер добавил, что Еврокомиссия будет продолжать "внимательно следить за ситуацией".

Читайте: Министр обороны Польши Косиняк-Камыш об обысках у Ермака: Поддержка Украины неизменна, но Варшава ждет объяснений

Обыски у Ермака

Читайте: После расследования НАБУ Ермак дал задание подготовить подозрение руководителю САП Клименко, - СМИ