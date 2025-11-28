У Єврокомісії прокоментували обшуки в Єрмака: Уважно стежитимемо за ситуацією

У Єврокомісії прокоментували обшуки в глави ОП Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у відповіді речника ЄК Гійома Мерсьє.

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"Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ і САП. Наша позиція – добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні.

Боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", - зазначив він.

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Речник наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу.

"Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією і дотримання верховенства права", - сказав Мерсьє.

Речник додав, що Єврокомісія продовжуватиме "уважно стежити за ситуацією".

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Обшуки у Єрмака

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