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Новини Обшук у Єрмака
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У Єврокомісії прокоментували обшуки в Єрмака: Уважно стежитимемо за ситуацією

У Єврокомісії прокоментували обшук в Єрмака

У Єврокомісії прокоментували обшуки в глави ОП Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у відповіді речника ЄК Гійома Мерсьє.

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"Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ і САП. Наша позиція – добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні.

Боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", - зазначив він.

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Речник наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу.

"Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією і дотримання верховенства права", - сказав Мерсьє.

Речник додав, що Єврокомісія продовжуватиме "уважно стежити за ситуацією".

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Обшуки у Єрмака

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Автор: 

Єврокомісія (2450) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+8
Стежте шоб він не вигулькнув в Ізраїлі
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28.11.2025 13:57 Відповісти
+7
А шо ж мовчить Вова? Мовчить та срется з переляку, срется і мовчить.
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28.11.2025 14:02 Відповісти
+3
Стежити за ситуацією повинен спецпідрозділ "КОРД". Щоб коли дєрьмак з татаровим тікатимуть,то їх схоплять і доправлять до СІЗО. Звісно що це лише рожеві мрії.
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28.11.2025 13:59 Відповісти
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Стежте шоб він не вигулькнув в Ізраїлі
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28.11.2025 13:57 Відповісти
Стежити за ситуацією повинен спецпідрозділ "КОРД". Щоб коли дєрьмак з татаровим тікатимуть,то їх схоплять і доправлять до СІЗО. Звісно що це лише рожеві мрії.
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28.11.2025 13:59 Відповісти
Достатньо ПЗРК чи РПГ, в залежності від шляхів "тікання".
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28.11.2025 14:06 Відповісти
Міндіча ціла СПЕЦІАЛІЗОВАНА група держслужбовців оберігала під час втечі за кордон!! А для Українців, комендантська година, не покатаєшся через всю Україну!! В УДО та СБУ можуть підтвердити!! Закон для усих!!
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28.11.2025 14:37 Відповісти
А шо ж мовчить Вова? Мовчить та срется з переляку, срется і мовчить.
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28.11.2025 14:02 Відповісти
Він і кашлянути боїться, бо все і усі знають з охоронців до обслуги!
Потім, ще і мемуари писатимуть, для його онуків!!
Шмигаль-данилов-умеров-міндіч-чернишов-шифери-шурма-зеленський, разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, системно знищують Українців, спільно з ******* і орками!! Вони ж думали, що самі хитрі злочинці??
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
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28.11.2025 14:39 Відповісти
Все главные события в политике всегда происходят в тени
Вова думал ,что если Андрюшу принимает Макрон
Если с Андрюшей за одним столом сидит Рубио
То все чики- пики
Это не так работает ,ВОВА
Макрон руку Андрюше пожал
И Рубио Андрюшину руку пожал
А потом Макрон и Рубио поговорили по телефону
И сказали про Андрюшу- FUCK !!!
FUCK сказали все ,кому пришлось пожать руку Андрюше
И поэтому НАБУ и САП пришли к Андрюше
Вот так это работает
Никто ВОВЕ не позволит устанавливать в мировой политике
Правила ВОВИНОЙ ОПГ
И если Вова еще не понял,что он - ОБОСРАЛСЯ
То Вова совсем тупой....
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28.11.2025 14:06 Відповісти
Я вас умоляю! Знайдуть просрочену шоколадку і 20 гривень за холодильником.
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28.11.2025 14:15 Відповісти
і квитанцію про ******* донатів для ЗСУ....
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28.11.2025 15:10 Відповісти
Він донатить без квітанцій. "Делай добро и бросай его в воду,"
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28.11.2025 17:04 Відповісти
А хто ж думать за нас буде??
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28.11.2025 14:32 Відповісти
Західні Партнери України, добре поінформовані про гешефти з 2019 року, зеленського і приблуд95 з Урядового кварталу!!!
Шмигаль-данилов-умеров-міндіч-чернишов-шифери-шурма-зеленський, разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, системно знищують Українців, спільно з ******* і орками!! Вони ж думали, що самі хитрі злочинці??
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
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28.11.2025 14:33 Відповісти
За чим там стежити? Все, що можна було б знайти - давно знищено або, якщо потрібне, зберігається в ******* в кабінеті.
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28.11.2025 15:07 Відповісти
Цю, з'ясується, що то якась покоївка була сірим кардиналом, а міс'є єрмаг кристально чесна блюдіна.
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28.11.2025 15:10 Відповісти
 
 