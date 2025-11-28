У Єврокомісії прокоментували обшуки в Єрмака: Уважно стежитимемо за ситуацією
У Єврокомісії прокоментували обшуки в глави ОП Андрія Єрмака.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у відповіді речника ЄК Гійома Мерсьє.
"Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ і САП. Наша позиція – добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні.
Боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", - зазначив він.
Речник наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу.
"Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією і дотримання верховенства права", - сказав Мерсьє.
Речник додав, що Єврокомісія продовжуватиме "уважно стежити за ситуацією".
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія"
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Потім, ще і мемуари писатимуть, для його онуків!!
Шмигаль-данилов-умеров-міндіч-чернишов-шифери-шурма-зеленський, разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, системно знищують Українців, спільно з ******* і орками!! Вони ж думали, що самі хитрі злочинці??
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
Вова думал ,что если Андрюшу принимает Макрон
Если с Андрюшей за одним столом сидит Рубио
То все чики- пики
Это не так работает ,ВОВА
Макрон руку Андрюше пожал
И Рубио Андрюшину руку пожал
А потом Макрон и Рубио поговорили по телефону
И сказали про Андрюшу- FUCK !!!
FUCK сказали все ,кому пришлось пожать руку Андрюше
И поэтому НАБУ и САП пришли к Андрюше
Вот так это работает
Никто ВОВЕ не позволит устанавливать в мировой политике
Правила ВОВИНОЙ ОПГ
И если Вова еще не понял,что он - ОБОСРАЛСЯ
То Вова совсем тупой....
Шмигаль-данилов-умеров-міндіч-чернишов-шифери-шурма-зеленський, разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, системно знищують Українців, спільно з ******* і орками!! Вони ж думали, що самі хитрі злочинці??
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
блюдіна.