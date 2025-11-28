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Єрмаку вручать підозру найближчим часом, - джерела
Після проведених сьогодні обшуків антикорупційні органи готують та найближчим часом повідомлять про підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.
28 листопада НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.
Найближчим часом голові ОП буде вручена підозра.
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія"
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+19 Перехватчик
показати весь коментар28.11.2025 17:06 Відповісти Посилання
+16 Luis Santos
показати весь коментар28.11.2025 17:07 Відповісти Посилання
+14 Сергей121
показати весь коментар28.11.2025 17:01 Відповісти Посилання
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То есть все ,что делает НАБУ - это заказ Ермака?
А ему это зачем?
Говорят,Ермак сегодня пил горстями таблетки от поноса
Это он так развлекается оригинально?
Хотелось бы ваших разъяснений
Да, Ермак поставил во главе НАБУ - КРИВОНОСА
Возможно, он не Христос
Но он явно не падла
И Кривонос сделал выбор
Он выбрал Украину
Так бывает иногда
Когда приличного человека пытаются замарать
И не получается...
У Ермака получилось со многими
А вот с Кривоносом не получилось
Ага, зразу після повідомлення у ЗМІ про те, що він якимось дивним чином матеріалізувався десь за кордоном...
Чекаєм...
Бубочка шо кукурікав? Поде у відставку радом з д,Ермаком? Шо, найвеличніший тоже того... у відставку? Чи може в ІТТ СБУ?
Ребята, а куда-а… куда вы меня тащите?...
- На гілляку, Вова, на гілляку…
- Ой, не надо!!!... Не надо, пазя-зя…
- А що таке?
- Это не я!!! Это всё Портнов с Коломойским!!! И Ермак!!! Это всё они-и-и!!!...
- А «какая разница»….?
наїбашити зеленського, богдана, гончарука, єрмака, гордона, підара - лікаря (не пам'ятаю прізвище уйобка), мосійчук, депутатів від слугнароду всіх рівнів, уїбана-золкіна, подоляка (всю ****** обслугу) їбашити потвор поки не виблюють з кров'ю свої нутрощі.
але пальчевського теж.
А шо там бубочка, до нього ще не прийшли!!?