Єрмаку вручать підозру найближчим часом, - джерела

Після проведених сьогодні обшуків антикорупційні органи готують та найближчим часом повідомлять про підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

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28 листопада НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.

Найближчим часом голові ОП буде вручена підозра.

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Обшуки у Єрмака

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Міндічгейт

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