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Новини Обшук у Єрмака Підозра Єрмаку
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Єрмаку вручать підозру найближчим часом, - джерела

єрмак

Після проведених сьогодні обшуків антикорупційні органи готують та найближчим часом повідомлять про підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

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28 листопада НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.

Найближчим часом голові ОП буде вручена підозра.

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Обшуки у Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54% читачів Цензор.НЕТ у Telegram вважають, що після обшуку в Єрмака Зеленський тиснутиме на НАБУ

Міндічгейт

Також читайте: Зеленський має терміново звільнити Єрмака, це єдиний правильний вибір, - Железняк

Автор: 

НАБУ (5746) Єрмак Андрій (1780) підозра (1019)
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Топ коментарі
+19
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28.11.2025 17:06 Відповісти
+16
Це все треба було робити ще до початку повномасштабної війни. 4 роки кровопролиття та корупції яка коштувала Україні і привила до тої ситуації на фронті та всередині країни як раз завдяки ОПГ Єрмака та Зеленського.
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28.11.2025 17:07 Відповісти
+14
Та скоріше б вже!
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28.11.2025 17:01 Відповісти
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28.11.2025 16:59 Відповісти
Та скоріше б вже!
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28.11.2025 17:01 Відповісти
ну хто його посадить він же зелений
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28.11.2025 17:03 Відповісти
Його в буцегарню заховають від покарання. Як Коломоя.
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28.11.2025 17:27 Відповісти
прекрасно, шкода що НАБУ не може розслідувати діяльність президента (ЯКОГО ФІГА?)
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28.11.2025 17:03 Відповісти
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28.11.2025 17:06 Відповісти
6 років прозрівали!
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28.11.2025 17:06 Відповісти
Це все треба було робити ще до початку повномасштабної війни. 4 роки кровопролиття та корупції яка коштувала Україні і привила до тої ситуації на фронті та всередині країни як раз завдяки ОПГ Єрмака та Зеленського.
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28.11.2025 17:07 Відповісти
гундоса зе!гніда вгашена, валяється в істериці катається по підлозі, дригає ніжками ручками?
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28.11.2025 17:07 Відповісти
а де відео як він з сумками кордон переходє, може спочатку ща сраку візьмуть а потім в смі повідомляти будуть?
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28.11.2025 17:07 Відповісти
Якщо є за що саджати - саджайте , але з посади голови моєї жОПи - однаково не звільню - В Зеленський . !!
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28.11.2025 17:09 Відповісти
Я так думаю що ці повідомлення для того щоб він таксі встиг закачати. Бо з таким підходом гроші він вже вивіз. Зараз йому організують командировку може у орбанутому, або ще кудись
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28.11.2025 17:09 Відповісти
Ху*ня все те. НАБУ також лежить під дермаком.
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28.11.2025 17:10 Відповісти
Интересная точка зрения
То есть все ,что делает НАБУ - это заказ Ермака?
А ему это зачем?
Говорят,Ермак сегодня пил горстями таблетки от поноса
Это он так развлекается оригинально?
Хотелось бы ваших разъяснений
Да, Ермак поставил во главе НАБУ - КРИВОНОСА
Возможно, он не Христос
Но он явно не падла
И Кривонос сделал выбор
Он выбрал Украину
Так бывает иногда
Когда приличного человека пытаются замарать
И не получается...
У Ермака получилось со многими
А вот с Кривоносом не получилось
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28.11.2025 17:48 Відповісти
не спішіть, він ще не виїхав
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28.11.2025 17:10 Відповісти
Поживемо - побачимо. Я не дуже вірю, що так легко буде цю зелену мразоту викорінити. Будуть сильно огризатись.
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28.11.2025 17:10 Відповісти
Разбудить татарова!!!
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28.11.2025 17:13 Відповісти
аби не злиняв
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28.11.2025 17:13 Відповісти
По рига фсбешного татарова коли прийдуть
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28.11.2025 17:14 Відповісти
"Єрмаку вручать підозру найближчим часом"...
Ага, зразу після повідомлення у ЗМІ про те, що він якимось дивним чином матеріалізувався десь за кордоном...
Чекаєм...
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28.11.2025 17:15 Відповісти
Шось мені здається, шо це операція прикриття агента фсб Козиря ( в миру - д,Ермак )
Бубочка шо кукурікав? Поде у відставку радом з д,Ермаком? Шо, найвеличніший тоже того... у відставку? Чи може в ІТТ СБУ?
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28.11.2025 17:27 Відповісти
Я від коментарів поки що утримаюсь.
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28.11.2025 17:16 Відповісти
Боневтік скоро імпічмент прийме?
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28.11.2025 17:17 Відповісти
Ще трішки..щеее..і щеее..
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28.11.2025 17:17 Відповісти
Дуже забагато шуму. Чи дають можливість "тіха уйті в лєс", або ж відволікають мудрий наріт від "тайнава плана трампа і хУ"
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28.11.2025 17:17 Відповісти
Підозрюю що Єрмак схильний до самогубства. Зєлєнскій підтвердить і всі кінці в воду. Я ж казав що він його вб'є заради власного порятунку і звалить на нього всю ***** яку йому замовив...
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28.11.2025 17:18 Відповісти
проблема зелі в тому, що всю ту ***** він підписував, і у відосиках оголошував. Абсолютно все звалити на дермака не вдасться.
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28.11.2025 17:22 Відповісти
Зєля взагалі то добряче ******** на хуцпі і тупо вірить що ві "фартовий поц" і йому все зійде з лап як міндічу і рєзнік(ов)у...
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28.11.2025 17:30 Відповісти
От-от!!!

Ребята, а куда-а… куда вы меня тащите?...

- На гілляку, Вова, на гілляку…

- Ой, не надо!!!... Не надо, пазя-зя…

- А що таке?

- Это не я!!! Это всё Портнов с Коломойским!!! И Ермак!!! Это всё они-и-и!!!...

- А «какая разница»….?
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28.11.2025 17:35 Відповісти
єдине бажання з 2019-ого - наїбашити.
наїбашити зеленського, богдана, гончарука, єрмака, гордона, підара - лікаря (не пам'ятаю прізвище уйобка), мосійчук, депутатів від слугнароду всіх рівнів, уїбана-золкіна, подоляка (всю ****** обслугу) їбашити потвор поки не виблюють з кров'ю свої нутрощі.
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28.11.2025 17:20 Відповісти
Лікар пальчевський, тільки він наче ряжений "лікар"
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28.11.2025 18:26 Відповісти
погуглив - комаровський.
але пальчевського теж.
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29.11.2025 12:59 Відповісти
Може переплутала, давно це було
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29.11.2025 13:13 Відповісти
А в мене таке ж бажання стосовно зебільних виборців, особливо тих, хто й досі соплі розмазує на бубачьку.
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28.11.2025 18:28 Відповісти
Ось вона... Чорна пятниця... Для д,Ермака...

А шо там бубочка, до нього ще не прийшли!!?
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28.11.2025 17:20 Відповісти
допоки не інавгурується наступний - Закон забороняє до нього підходити будь-кому, окрім нардепів; та суддів КС; і те - у формі імпічменту, і не інакше.
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28.11.2025 17:24 Відповісти
Жаль, а скільки українців надіються... А може бубочка рване як янукович?
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28.11.2025 17:29 Відповісти
Толька пуля єрмака ва стєпі дагоніт (с)
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28.11.2025 17:29 Відповісти
Це врешті перемога САП, НАБУ і здорового глузду.
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28.11.2025 17:36 Відповісти
Не поспішайте, дайте людині спокійно виїхати за межі України
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28.11.2025 18:23 Відповісти
Є-підозра...
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28.11.2025 20:33 Відповісти
он секреты знает, его немедленно охранять надо
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28.11.2025 23:09 Відповісти
А може ТЦК і в Покровськ.
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28.11.2025 23:56 Відповісти
 
 