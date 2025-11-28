"Європейська Солідарність" вимагає відставки Єрмака та створення уряду національного порятунку

Партія "Європейська Солідарність" заявила, що обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака свідчать про провал "плану його порятунку" та завдали шкоди міжнародній репутації України. У політсилі вимагають відставки Єрмака, оновлення переговорної групи, повернення парламентсько-президентської моделі та негайного засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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"Сьогоднішні обшуки у Андрія Єрмака свідчать, що авантюрний план його порятунку через безвідповідальне призначення главою української переговорної позиції не спрацював, хоча й завдав шкоди міжнародній репутації України", - ідеться в повідомленні.

Партія наполягає на зміні переговорної групи та оновленні керівництва

Тож перше, що треба зробити миттєво – змінити керівництво і очистити склад перемовників. Не можуть питання миру і долі українців залежати від персональних вразливостей та підмоченої репутації політиків, замішаних в корупційному скандалі.

Відсутність або затягування реакції вже викликали негативне ставлення з боку партнерів і поставили під загрозу євроінтеграцію та надання Україні фінансової допомоги.

За таких умов це є прямою загрозою національній безпеці України і потребує швидких дій, а зволікання вже межує зі злочином. Ця історія дуже сильно послаблює Україну в умовах, коли погіршується ситуація на фронті і коли нам намагаються нав’язати неприйнятні умови миру.

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Тому друге: "Європейська Солідарність" вимагає зробити те, що підтримує переважна більшість українців – відправити у відставку главу Офісу Президента Андрія Єрмака, як і інших фігурантів корупційного скандалу.

По-третє, ми вимагаємо відновити в Україні дію Конституції, яка передбачає парламентсько-президентську модель, що означає створення нової коаліції та уряду національного порятунку. Саме це, як і ситуація на фронті та на дипломатичному треку, має стати темою зустрічі лідерів фракцій із Президентом. У нас є до нього серйозна розмова і багато гострих питань.

По-четверте, вимагаємо негайного скликання засідання Верховної Ради, бо зараз ризики схожі на ті, що були на початку повномасштабного вторгнення. Час повернути парламенту суб’єктність та його конституційну роль.

По-п’яте – щодо бюджету на 2026 рік, то його має переписати уряд національного порятунку, викинувши з нього схеми Міндіча, спрямувавши додаткові кошти на оборону та на захист тих, хто його в першу чергу потребує, а не на роздачу тисячі усім підряд.

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"Час працює проти нашої держави, потрібні термінові заходи, щоб припинити падіння довіри фронту до тилу, суспільства до влади, партнерів – до України", - закликали в "ЄС".

Обшуки у Єрмака