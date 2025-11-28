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Новини Звільнення Єрмака Обшук у Єрмака
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"Європейська Солідарність" вимагає відставки Єрмака та створення уряду національного порятунку

керівник ОП Єрмак

Партія "Європейська Солідарність" заявила, що обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака свідчать про провал "плану його порятунку" та завдали шкоди міжнародній репутації України. У політсилі вимагають відставки Єрмака, оновлення переговорної групи, повернення парламентсько-президентської моделі та негайного засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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"Сьогоднішні обшуки у Андрія Єрмака свідчать, що авантюрний план його порятунку через безвідповідальне призначення главою української переговорної позиції не спрацював, хоча й завдав шкоди міжнародній репутації України", - ідеться в повідомленні.

Партія наполягає на зміні переговорної групи та оновленні керівництва

  • Тож перше, що треба зробити миттєво – змінити керівництво і очистити склад перемовників. Не можуть питання миру і долі українців залежати від персональних вразливостей та підмоченої репутації політиків, замішаних в корупційному скандалі.

Відсутність або затягування реакції вже викликали негативне ставлення з боку партнерів і поставили під загрозу євроінтеграцію та надання Україні фінансової допомоги.

За таких умов це є прямою загрозою національній безпеці України і потребує швидких дій, а зволікання вже межує зі злочином. Ця історія дуже сильно послаблює Україну в умовах, коли погіршується ситуація на фронті і коли нам намагаються нав’язати неприйнятні умови миру.

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  • Тому друге: "Європейська Солідарність" вимагає зробити те, що підтримує переважна більшість українців – відправити у відставку главу Офісу Президента Андрія Єрмака, як і інших фігурантів корупційного скандалу.
  • По-третє, ми вимагаємо відновити в Україні дію Конституції, яка передбачає парламентсько-президентську модель, що означає створення нової коаліції та уряду національного порятунку. Саме це, як і ситуація на фронті та на дипломатичному треку, має стати темою зустрічі лідерів фракцій із Президентом. У нас є до нього серйозна розмова і багато гострих питань.
  • По-четверте, вимагаємо негайного скликання засідання Верховної Ради, бо зараз ризики схожі на ті, що були на початку повномасштабного вторгнення. Час повернути парламенту суб’єктність та його конституційну роль.
  • По-п’яте – щодо бюджету на 2026 рік, то його має переписати уряд національного порятунку, викинувши з нього схеми Міндіча, спрямувавши додаткові кошти на оборону та на захист тих, хто його в першу чергу потребує, а не на роздачу тисячі усім підряд.

Також читайте: Зеленський має терміново звільнити Єрмака, це єдиний правильний вибір, - Железняк

"Час працює проти нашої держави, потрібні термінові заходи, щоб припинити падіння довіри фронту до тилу, суспільства до влади, партнерів – до України", - закликали в "ЄС".

Обшуки у Єрмака

Автор: 

Єрмак Андрій (1780) Європейська Солідарність (1103)
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Топ коментарі
+14
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28.11.2025 15:35 Відповісти
+12
Коли було потрібно ЗЕленському і "Слугам" вони швиденько змінили Голову ВР Разумкова на Стефанчука.Тепер потрібно Україні змінити і Голову ВР.Нинішній Голова заплямував себе підпорядкуванням ОП і Єрмаку.
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28.11.2025 15:39 Відповісти
+9
Менше вживайте. За ЕЕ хто підняв тарифи? Хто підніма є тарифи на все? Порох?
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28.11.2025 15:39 Відповісти
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Юро, пропонуєте чекати на дефолт, постійні обстріли, здачу територій???

А головне - щоб ще наші гинули?
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28.11.2025 15:38 Відповісти
ви вкрай тупе. ніпрощо.
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28.11.2025 15:42 Відповісти
Та ні,це ти тупий
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28.11.2025 15:46 Відповісти
Во!Повторюй частіше-зате баригу побороли!
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28.11.2025 15:45 Відповісти
Про інших без коментів , а Гонтарєва в порівннянні з зеленими баригомародерами фізик- ядерщик. І відповідати за їх " діяльність" мають і манкурти з відбитими головами, які це лайно завели у владу.
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28.11.2025 17:01 Відповісти
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28.11.2025 15:35 Відповісти
Менше вживайте. За ЕЕ хто підняв тарифи? Хто підніма є тарифи на все? Порох?
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28.11.2025 15:39 Відповісти
Рідкісний долбайоб
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28.11.2025 15:44 Відповісти
Та тихенько в ліс відвести
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28.11.2025 15:36 Відповісти
а імпічмент зе? стрьомно?
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28.11.2025 15:37 Відповісти
Розкажеш як?
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28.11.2025 15:43 Відповісти
а зараз не парламентсько президентська республіка у нас?
жесть.

ну більшість в парламенті у зельоних і ригів. круто вийде.
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28.11.2025 15:39 Відповісти
Зараз ВР чи КМ щось вирішують?
Так отож!
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28.11.2025 16:10 Відповісти
а через тиждень будуть щось вирішувати? так отож
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28.11.2025 16:11 Відповісти
Звісно будуть, якщо прибрати ОПу. Нагадати, як слухняно "голосувала" проти НАБУ та САП смарагдова монобільшість? За прямою вказівкою голобородька (читай д'Єрмака).
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28.11.2025 16:22 Відповісти
а куди дінеться зелена моношобла? ВОНИ Ж І ЗАЛИШАТЬСЯ
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28.11.2025 16:30 Відповісти
Не залишаться. Мінімум половина цих нікчемних пристосуванців негайно "піде в ліс", побоюючись розслідувань.
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28.11.2025 16:37 Відповісти
ти в курсі яка мінімальна кількість дупутатів в Раді повинна бути?
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28.11.2025 16:49 Відповісти
Зеленому лайну (котре не замурзане по самі вуха в корупційних скандалах) можна на всю фракцію залишити одну кнопку, нічого не зміниться. Чи ви вважаєте доцільним утримання такої кількості некомпетентних дармоїдів?
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28.11.2025 17:01 Відповісти
я вважаю що є ЗАКОН
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28.11.2025 17:02 Відповісти
100%. Але мало його мати, його ще потрібно дотримуватись.
І саме головне (те чого зараз немає) - він повинен бути обов'язковим ДЛЯ ВСІХ.
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28.11.2025 17:11 Відповісти
а хто заважає зараз депутатам управляти державою? вони ж не зміняться, ті самі й залишаться.
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28.11.2025 17:12 Відповісти
Читайте мій самий перший коментар, і можемо почати все спочатку
ВР не повинна "танцювати під дудку" ОПи. А зараз саме так і відбувається.
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28.11.2025 17:18 Відповісти
Так зелень сама поставила основний ЗАКОН Конституцію на паузу.
Чи тут граємо, а тут рибу загортаємо?
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28.11.2025 17:43 Відповісти
тут зеленському треба запитати босів ,як кремль ,так і Ізраєль , ці дві держави грабують Україну на пару ,одні топлять українців в крові ,окуповують теріторію ,а другі тихенько ,майже ...гребуть потокі як з України так і інвестіційні ,а осідає це все де ? ...правильно в Ізраелі і двушками на москву...а 🤡 "смотрящий " за цим ...
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28.11.2025 15:39 Відповісти
О,що антисеміт печерний у німеччині забув?
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28.11.2025 15:42 Відповісти
гой, іди гроші міндічу за антисемітизм задонять, бо надто багато ексів в ізраїлі страждають
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28.11.2025 15:45 Відповісти
Ти все ще лікуєшся?Ти вже зварив ядерку в нідерландах?
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28.11.2025 15:48 Відповісти
нех...прикриватися антісімітизмом , топити Україну в крові , дятел , шоб ти знав ,маю родичів ,які виїхали з України до землі обетованій , дякуючі чорту 🤡...і ти знаєш ,зовсім їм це неподобається ...кажуть шо ********* вишенку у своєму садочку ,на своєї дачі ,і молочко кажуть дітям подобалося українське своє , ну не кажучі вже за борщик з бичками ...так шо пельку стули і не дрязкай!...
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28.11.2025 16:21 Відповісти
Що ти таке дурне?!!ці дві держави грабують Україну на пару ,одні топлять українців в крові ,окуповують теріторію ,а другі тихенько ,майже ...гребуть потокі як з України так і інвестіційні ,а осідає це все де ? ...правильно в Ізраелі і двушками на москву..." ти ж сама на Ізраїль та євреїв лайна накинула?Чи згадала що за таке лайно депортацію можеш схлопопати?Лікуйся
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28.11.2025 16:27 Відповісти
ти вже забув де вказівка ...
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28.11.2025 16:31 Відповісти
А чому,до речі,"луїза" не пояснила своїм родичам що ізраїль українців обкрадає?Чи може то вони і обкрадали?
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28.11.2025 16:35 Відповісти
..йди ...
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28.11.2025 16:40 Відповісти
ти мене не лякай ...не провокуй ,а на рахунок хто на кого лайна накинув ,то ти муд* ло очі розкрий ,шо зробив 🤡 син мами рими з Україною , то лікуйся ти ,і свою хитров и* баність збалансуй трохи ...
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28.11.2025 16:37 Відповісти
Еко тобі не хочеться депортації з ситої Німеччини.Я впевнений що ти за зе з слугами і жпж голосувала в 19.Вертайсі давай.Тут країна твоєї мрії будується
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28.11.2025 16:40 Відповісти
ой зрозуміла ,ти китайськоруснявий бот ,тобі на туди ...
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28.11.2025 16:41 Відповісти
ти за свою впевненість тримайся краще , бо штани обісц* ш...
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28.11.2025 16:45 Відповісти
Яка ж боягузка.Спочатку ляпнула а тепер зїзджаш на дурню якусь.
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28.11.2025 16:51 Відповісти
...
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28.11.2025 16:53 Відповісти
ти новенька на сайті ,але маєш знати шо людину у 70 років вже лякати ,можно тількі голою ср* кою ...
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28.11.2025 16:56 Відповісти
Пох,депортують за відсутність мозку
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28.11.2025 17:16 Відповісти
пішов нах...може так зрозумієш
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28.11.2025 17:28 Відповісти
Зе швидше всю фракцію єс заарештує ніж адрійка образить
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28.11.2025 15:39 Відповісти
Коли було потрібно ЗЕленському і "Слугам" вони швиденько змінили Голову ВР Разумкова на Стефанчука.Тепер потрібно Україні змінити і Голову ВР.Нинішній Голова заплямував себе підпорядкуванням ОП і Єрмаку.
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28.11.2025 15:39 Відповісти
Разумков не погодився відверто наплювати на закони, а "коливан" - запросто.
От і маємо слухняну маріонетку ОПи в Парламенті.
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28.11.2025 16:13 Відповісти
Відверто чи невіжверто але він теж норм крутив і об закони ноги витирав
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28.11.2025 16:30 Відповісти
Та він свого часу і за голобородька "тягнув мазу", але потім щось трапилося (мабуть порозумнішав).
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28.11.2025 16:34 Відповісти
Ти звідки?"тягнув мазу"?Ти точно не з України.Разумков був головою виборчого штабу зе.Так що,москале,йди до біса
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28.11.2025 16:37 Відповісти
Сам ти кацап. Ти або читати не вмієш, або не розумієш прочитаного
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28.11.2025 16:43 Відповісти
Серйозно?Якби жив в Україні то знав разумкова.Він був арактично обличчям зе.
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28.11.2025 16:52 Відповісти
"за голобородька "тягнув мазу""
Ти точно правильно зрозумів написане?
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28.11.2025 17:05 Відповісти
Він не тягнув мазу,будучи головою виборчого штабу він зробив голоборотька президентом
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28.11.2025 17:18 Відповісти
"Тягнути мазу- у кримінальному жаргоні цей вираз використовують у значенні заступатися за когось, виправдовувати, відмазувати або вплутуватися в бійку на чиємусь боці. Означає приймати відповідальність за іншого, таким чином стаючи на його бік."
На цьому лікбез закінчую, далі сам
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28.11.2025 17:23 Відповісти
Якісь напівміри - цього розпальцовщика за зябри і на нари
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28.11.2025 15:40 Відповісти
Єрмака треба звільняти.
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28.11.2025 15:40 Відповісти
Петро Олексійович, ну нахіба це озвучувати? ЗЄля ж почує хотєлки і зробть назло всім нам навпаки.
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28.11.2025 15:42 Відповісти
Хто буде в тому уряді? зе+йуля+опзж+інші?
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28.11.2025 15:44 Відповісти
Голобородьку час йти на свій перший термін.
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28.11.2025 16:14 Відповісти
Абсолютно правильні вимоги та пропозиції станом на сьогодні.
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28.11.2025 15:45 Відповісти
Потім крайнього не знайдеш хто грабив Україну після цього мінєдності. Нехай відповідають чорти Зеленського
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28.11.2025 15:47 Відповісти
Це все Порох воду мутить
Дарма він ті НАБУ та САП ще в 2015 році придумав!
Ще з тих часів хотів помститися Володимиру Сцяничу та його Алі-Бабі...
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28.11.2025 15:48 Відповісти
100%Куварний Порошенко.Заклав міну сповільненої дії.
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28.11.2025 15:53 Відповісти
Просто дехто хоче на шару владу і фінансування, от і все. Але так як тиснути їм нічим, скоріш за все це буде проігноровано.
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28.11.2025 16:25 Відповісти
Они даже премьера не выберут. Вспомните что при Ющенко было. РНБО с кабмином бодались.
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28.11.2025 16:58 Відповісти
згадай, як помінялось 22/02.2014року, як тільки впала влада овоща.
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28.11.2025 17:18 Відповісти
Підтримую, звільнення єрмака, створення уряду національного порятунку і за грати всіх, хто мародерив бідну Україну.
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28.11.2025 17:39 Відповісти
Давно пора людей чести и компетенции призвать спасать Украину без всяких политических квот и хотелок.Со стороны независимых профессионалов!
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28.11.2025 17:46 Відповісти
Давно пора!
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28.11.2025 17:57 Відповісти
 
 