54% читачів Цензор.НЕТ у Telegram вважають, що після обшуку в Єрмака Зеленський тиснутиме на НАБУ

Читачі Цензор.НЕТ у Telegram відповіли на питання, як відреагує Володимир Зеленський на обшуки у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

В опитуванні наразі взяли участь понад 9 тис. осіб.

54% користувачів вважають, що глава держави розпочне тиск на антикорупційні органи.

35% - вважають, що главу ОП відправлять послом в одну з країн.

7% переконані, що президент звільнить главу Офісу та підтримає розслідування.

Ще 4% залишили свою відповідь у коментарях.

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Обшуки у Єрмака