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54% читачів Цензор.НЕТ у Telegram вважають, що після обшуку в Єрмака Зеленський тиснутиме на НАБУ
Читачі Цензор.НЕТ у Telegram відповіли на питання, як відреагує Володимир Зеленський на обшуки у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
В опитуванні наразі взяли участь понад 9 тис. осіб.
54% користувачів вважають, що глава держави розпочне тиск на антикорупційні органи.
35% - вважають, що главу ОП відправлять послом в одну з країн.
7% переконані, що президент звільнить главу Офісу та підтримає розслідування.
Ще 4% залишили свою відповідь у коментарях.
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Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія"
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Топ коментарі
+4 Галина Боброва #582785
показати весь коментар28.11.2025 15:08 Відповісти Посилання
+2 Богдан Сварга
показати весь коментар28.11.2025 15:04 Відповісти Посилання
+2 Kozyuk
показати весь коментар28.11.2025 15:08 Відповісти Посилання
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У западных партнеров есть такие рычаги влияния !!!!!
Вы заблуждаетесь ,думая ,что НАБУ и САП пришли к Ермаку
Потому что им так захотелось
НАБУ и САП пришли к Ермаку - потому что союзники Украины возмущены наглостью Банковой
Тырить деньги союзников - это беспредел
А отправлять их в Москву
Это уже дикий зашквар !!!!!
Союзники сказали НАБУ и САП - ФАС , ребятки! Вперед!!!
И никакая зашкваренная Малюком СБУ
Никого не тронет сейчас
Малюк будет свою жопу спасать...
Є побоювання, що "Гора народить мишу".