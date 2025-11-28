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Новини Обшук у Єрмака
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54% читачів Цензор.НЕТ у Telegram вважають, що після обшуку в Єрмака Зеленський тиснутиме на НАБУ

Якою буде реакція Зеленського на обшук у Єрмака? Думка читачів

Читачі Цензор.НЕТ у Telegram відповіли на питання, як відреагує Володимир Зеленський на обшуки у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

В опитуванні наразі взяли участь понад 9 тис. осіб.

54% користувачів вважають, що глава держави розпочне тиск на антикорупційні органи.

35% - вважають, що главу ОП відправлять послом в одну з країн.

7% переконані, що президент звільнить главу Офісу та підтримає розслідування.

Ще 4% залишили свою відповідь у коментарях.

Якою буде реакція Зеленського на обшук у Єрмака? Думка читачів

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Обшуки у Єрмака

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) опитування (2192) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+4
Они ошибаются
У западных партнеров есть такие рычаги влияния !!!!!
Вы заблуждаетесь ,думая ,что НАБУ и САП пришли к Ермаку
Потому что им так захотелось
НАБУ и САП пришли к Ермаку - потому что союзники Украины возмущены наглостью Банковой
Тырить деньги союзников - это беспредел
А отправлять их в Москву
Это уже дикий зашквар !!!!!
Союзники сказали НАБУ и САП - ФАС , ребятки! Вперед!!!
И никакая зашкваренная Малюком СБУ
Никого не тронет сейчас
Малюк будет свою жопу спасать...
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28.11.2025 15:08 Відповісти
+2
Цирк від Кварталу. У дЄрмака крім "доброчесності" нічого не знайдуть.
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28.11.2025 15:04 Відповісти
+2
Він і до обшуків тиснув і до оприлюднення плівок і зараз буде тиснути. Але вже всі зрозуміли хто такий Зеленський.
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28.11.2025 15:08 Відповісти
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Цирк від Кварталу. У дЄрмака крім "доброчесності" нічого не знайдуть.
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28.11.2025 15:04 Відповісти
Телеграм ТРЕБА ЗАБОРОНИТИ!!!
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28.11.2025 15:04 Відповісти
Не буде він нападати на НАБУ - тоді Європа перекриє йому кисень
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28.11.2025 15:05 Відповісти
Він і до обшуків тиснув і до оприлюднення плівок і зараз буде тиснути. Але вже всі зрозуміли хто такий Зеленський.
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28.11.2025 15:08 Відповісти
Они ошибаются
У западных партнеров есть такие рычаги влияния !!!!!
Вы заблуждаетесь ,думая ,что НАБУ и САП пришли к Ермаку
Потому что им так захотелось
НАБУ и САП пришли к Ермаку - потому что союзники Украины возмущены наглостью Банковой
Тырить деньги союзников - это беспредел
А отправлять их в Москву
Это уже дикий зашквар !!!!!
Союзники сказали НАБУ и САП - ФАС , ребятки! Вперед!!!
И никакая зашкваренная Малюком СБУ
Никого не тронет сейчас
Малюк будет свою жопу спасать...
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28.11.2025 15:08 Відповісти
Навпаки, всі фігуранти, що так чи інакше, явно чи не явно, засвічені в корупційних оборудках, затихаряться і займуть кругову оборону. З розрахунку на те, що інфохвиля "Міндічґейту" врешті схлине і перетвориться в спокійне плесо безкінечних розслідувань справ тих, кого вже пов'язали.
Є побоювання, що "Гора народить мишу".
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28.11.2025 15:11 Відповісти
Повірили у циркову виставу? Невиліковні
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28.11.2025 15:18 Відповісти
Наївно очкувати, що пахан почне боротися із бандою мародерів, яку сам створив і очолив
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28.11.2025 15:27 Відповісти
зЕленський ні по яких критеріях на пахана не тягне , скоріше на ляльку-маріонетку якій внушили що воно пахан.
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28.11.2025 18:11 Відповісти
чим тиснути? зара всі притомі і вася-двапістолета теж думають - краще затихаритись...
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28.11.2025 15:29 Відповісти
А мне кажется, что не найдут и отличная индульгенция для Али-Бабы получится
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28.11.2025 15:43 Відповісти
 
 