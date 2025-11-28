762 11
54% читателей Цензор.НЕТ в Telegram считают, что после обыска у Ермака Зеленский будет давить на НАБУ
Читатели Цензор.НЕТ в Telegram ответили на вопрос, как отреагирует Владимир Зеленский на обыски у главы Офиса Президента Андрея Ермака.
В опросе пока приняли участие более 9 тыс. человек.
54% пользователей считают, что глава государства начнет давление на антикоррупционные органы.
35% - считают, что главу ОП отправят послом в одну из стран.
7% убеждены, что президент уволит главу Офиса и поддержит расследование.
Еще 4% оставили свой ответ в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-канал Цензор.НЕТ и делитесь своими мыслями в комментариях.
Обыски у Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия"
-
Топ комментарии
+4 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий28.11.2025 15:08 Ответить Ссылка
+2 Богдан Сварга
показать весь комментарий28.11.2025 15:04 Ответить Ссылка
+2 Kozyuk
показать весь комментарий28.11.2025 15:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У западных партнеров есть такие рычаги влияния !!!!!
Вы заблуждаетесь ,думая ,что НАБУ и САП пришли к Ермаку
Потому что им так захотелось
НАБУ и САП пришли к Ермаку - потому что союзники Украины возмущены наглостью Банковой
Тырить деньги союзников - это беспредел
А отправлять их в Москву
Это уже дикий зашквар !!!!!
Союзники сказали НАБУ и САП - ФАС , ребятки! Вперед!!!
И никакая зашкваренная Малюком СБУ
Никого не тронет сейчас
Малюк будет свою жопу спасать...
Є побоювання, що "Гора народить мишу".