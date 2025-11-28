54% читателей Цензор.НЕТ в Telegram считают, что после обыска у Ермака Зеленский будет давить на НАБУ

Читатели Цензор.НЕТ в Telegram ответили на вопрос, как отреагирует Владимир Зеленский на обыски у главы Офиса Президента Андрея Ермака.

В опросе пока приняли участие более 9 тыс. человек.

54% пользователей считают, что глава государства начнет давление на антикоррупционные органы.

35% - считают, что главу ОП отправят послом в одну из стран.

7% убеждены, что президент уволит главу Офиса и поддержит расследование.

Еще 4% оставили свой ответ в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-канал Цензор.НЕТ и делитесь своими мыслями в комментариях.

Читайте: Зеленский должен срочно уволить Ермака, это единственный правильный выбор, - Железняк

Обыски у Ермака