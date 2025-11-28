РУС
Новости Обыск у Ермака
762 11

54% читателей Цензор.НЕТ в Telegram считают, что после обыска у Ермака Зеленский будет давить на НАБУ

Какова будет реакция Зеленского на обыск у Ермака? Мнение читателей

Читатели Цензор.НЕТ в Telegram ответили на вопрос, как отреагирует Владимир Зеленский на обыски у главы Офиса Президента Андрея Ермака.

В опросе пока приняли участие более 9 тыс. человек.

54% пользователей считают, что глава государства начнет давление на антикоррупционные органы.

35% - считают, что главу ОП отправят послом в одну из стран.

7% убеждены, что президент уволит главу Офиса и поддержит расследование.

Еще 4% оставили свой ответ в комментариях.

Якою буде реакція Зеленського на обшук у Єрмака? Думка читачів

Подписывайтесь на Telegram-канал Цензор.НЕТ и делитесь своими мыслями в комментариях.

Читайте: Зеленский должен срочно уволить Ермака, это единственный правильный выбор, - Железняк

Обыски у Ермака

Автор: 

Зеленский Владимир (22750) опрос (2976) Ермак Андрей (1373)
Топ комментарии
+4
Они ошибаются
У западных партнеров есть такие рычаги влияния !!!!!
Вы заблуждаетесь ,думая ,что НАБУ и САП пришли к Ермаку
Потому что им так захотелось
НАБУ и САП пришли к Ермаку - потому что союзники Украины возмущены наглостью Банковой
Тырить деньги союзников - это беспредел
А отправлять их в Москву
Это уже дикий зашквар !!!!!
Союзники сказали НАБУ и САП - ФАС , ребятки! Вперед!!!
И никакая зашкваренная Малюком СБУ
Никого не тронет сейчас
Малюк будет свою жопу спасать...
28.11.2025 15:08 Ответить
+2
Цирк від Кварталу. У дЄрмака крім "доброчесності" нічого не знайдуть.
28.11.2025 15:04 Ответить
+2
Він і до обшуків тиснув і до оприлюднення плівок і зараз буде тиснути. Але вже всі зрозуміли хто такий Зеленський.
28.11.2025 15:08 Ответить
Цирк від Кварталу. У дЄрмака крім "доброчесності" нічого не знайдуть.
28.11.2025 15:04 Ответить
Телеграм ТРЕБА ЗАБОРОНИТИ!!!
28.11.2025 15:04 Ответить
Не буде він нападати на НАБУ - тоді Європа перекриє йому кисень
28.11.2025 15:05 Ответить
Він і до обшуків тиснув і до оприлюднення плівок і зараз буде тиснути. Але вже всі зрозуміли хто такий Зеленський.
28.11.2025 15:08 Ответить
Навпаки, всі фігуранти, що так чи інакше, явно чи не явно, засвічені в корупційних оборудках, затихаряться і займуть кругову оборону. З розрахунку на те, що інфохвиля "Міндічґейту" врешті схлине і перетвориться в спокійне плесо безкінечних розслідувань справ тих, кого вже пов'язали.
Є побоювання, що "Гора народить мишу".
28.11.2025 15:11 Ответить
Повірили у циркову виставу? Невиліковні
28.11.2025 15:18 Ответить
Наївно очкувати, що пахан почне боротися із бандою мародерів, яку сам створив і очолив
28.11.2025 15:27 Ответить
чим тиснути? зара всі притомі і вася-двапістолета теж думають - краще затихаритись...
28.11.2025 15:29 Ответить
А мне кажется, что не найдут и отличная индульгенция для Али-Бабы получится
28.11.2025 15:43 Ответить
 
 