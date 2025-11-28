"Европейская Солидарность" требует отставки Ермака и создания правительства национального спасения

Партия "Европейская Солидарность" заявила, что обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака свидетельствуют о провале "плана его спасения" и нанесли ущерб международной репутации Украины. В политсиле требуют отставки Ермака, обновления переговорной группы, возвращения парламентско-президентской модели и немедленного заседания Верховной Рады.

"Сегодняшние обыски у Андрея Ермака свидетельствуют, что авантюрный план его спасения через безответственное назначение главой украинской переговорной позиции не сработал, хотя и нанес ущерб международной репутации Украины", - говорится в сообщении.

Партия настаивает на смене переговорной группы и обновлении руководства

Поэтому первое, что нужно сделать немедленно – сменить руководство и очистить состав переговорщиков. Не могут вопросы мира и судьбы украинцев зависеть от личных уязвимостей и подмоченной репутации политиков, замешанных в коррупционном скандале.

Отсутствие или затягивание реакции уже вызвали негативное отношение со стороны партнеров и поставили под угрозу евроинтеграцию и предоставление Украине финансовой помощи.

В таких условиях это является прямой угрозой национальной безопасности Украины и требует быстрых действий, а промедление уже граничит с преступлением. Эта история очень сильно ослабляет Украину в условиях, когда ухудшается ситуация на фронте и когда нам пытаются навязать неприемлемые условия мира.

Поэтому второе: "Европейская Солидарность" требует сделать то, что поддерживает подавляющее большинство украинцев – отправить в отставку главу Офиса Президента Андрея Ермака, как и других фигурантов коррупционного скандала.

В-третьих, мы требуем восстановить в Украине действие Конституции, которая предусматривает парламентско-президентскую модель, что означает создание новой коалиции и правительства национального спасения. Именно это, как и ситуация на фронте и на дипломатическом треке, должно стать темой встречи лидеров фракций с Президентом. У нас есть к нему серьезный разговор и много острых вопросов.

В-четвертых, требуем немедленного созыва заседания Верховной Рады, потому что сейчас риски похожи на те, что были в начале полномасштабного вторжения. Пора вернуть парламенту субъектность и его конституционную роль.

В-пятых, что касается бюджета на 2026 год, то его должно переписать правительство национального спасения, выбросив из него схемы Миндича, направив дополнительные средства на оборону и на защиту тех, кто в этом в первую очередь нуждается, а не на раздачу тысяч всем подряд.

"Время работает против нашего государства, нужны срочные меры, чтобы прекратить падение доверия фронта к тылу, общества к власти, партнеров - к Украине", - призвали в "ЕС".

