"Европейская Солидарность" требует отставки Ермака и создания правительства национального спасения

руководитель ОП Ермак

Партия "Европейская Солидарность" заявила, что обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака свидетельствуют о провале "плана его спасения" и нанесли ущерб международной репутации Украины. В политсиле требуют отставки Ермака, обновления переговорной группы, возвращения парламентско-президентской модели и немедленного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодняшние обыски у Андрея Ермака свидетельствуют, что авантюрный план его спасения через безответственное назначение главой украинской переговорной позиции не сработал, хотя и нанес ущерб международной репутации Украины", - говорится в сообщении.

Партия настаивает на смене переговорной группы и обновлении руководства

  • Поэтому первое, что нужно сделать немедленно – сменить руководство и очистить состав переговорщиков. Не могут вопросы мира и судьбы украинцев зависеть от личных уязвимостей и подмоченной репутации политиков, замешанных в коррупционном скандале.

Отсутствие или затягивание реакции уже вызвали негативное отношение со стороны партнеров и поставили под угрозу евроинтеграцию и предоставление Украине финансовой помощи.

В таких условиях это является прямой угрозой национальной безопасности Украины и требует быстрых действий, а промедление уже граничит с преступлением. Эта история очень сильно ослабляет Украину в условиях, когда ухудшается ситуация на фронте и когда нам пытаются навязать неприемлемые условия мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54% читателей Цензор.НЕТ в Telegram считают, что после обыска у Ермака Зеленский будет давить на НАБУ

  • Поэтому второе: "Европейская Солидарность" требует сделать то, что поддерживает подавляющее большинство украинцев – отправить в отставку главу Офиса Президента Андрея Ермака, как и других фигурантов коррупционного скандала.
  • В-третьих, мы требуем восстановить в Украине действие Конституции, которая предусматривает парламентско-президентскую модель, что означает создание новой коалиции и правительства национального спасения. Именно это, как и ситуация на фронте и на дипломатическом треке, должно стать темой встречи лидеров фракций с Президентом. У нас есть к нему серьезный разговор и много острых вопросов.
  • В-четвертых, требуем немедленного созыва заседания Верховной Рады, потому что сейчас риски похожи на те, что были в начале полномасштабного вторжения. Пора вернуть парламенту субъектность и его конституционную роль.
  • В-пятых, что касается бюджета на 2026 год, то его должно переписать правительство национального спасения, выбросив из него схемы Миндича, направив дополнительные средства на оборону и на защиту тех, кто в этом в первую очередь нуждается, а не на раздачу тысяч всем подряд.

Читайте также: Зеленский должен срочно уволить Ермака, это единственный правильный выбор, - Железняк

"Время работает против нашего государства, нужны срочные меры, чтобы прекратить падение доверия фронта к тылу, общества к власти, партнеров - к Украине", - призвали в "ЕС".

Обыски у Ермака

Ермак Андрей (1373) Европейская Солидарность (1091)
+6
28.11.2025 15:35 Ответить
+6
Менше вживайте. За ЕЕ хто підняв тарифи? Хто підніма є тарифи на все? Порох?
28.11.2025 15:39 Ответить
+6
Коли було потрібно ЗЕленському і "Слугам" вони швиденько змінили Голову ВР Разумкова на Стефанчука.Тепер потрібно Україні змінити і Голову ВР.Нинішній Голова заплямував себе підпорядкуванням ОП і Єрмаку.
28.11.2025 15:39 Ответить
Юро, пропонуєте чекати на дефолт, постійні обстріли, здачу територій???

А головне - щоб ще наші гинули?
28.11.2025 15:38 Ответить
ви вкрай тупе. ніпрощо.
28.11.2025 15:42 Ответить
Та ні,це ти тупий
28.11.2025 15:46 Ответить
Во!Повторюй частіше-зате баригу побороли!
28.11.2025 15:45 Ответить
28.11.2025 15:35 Ответить
Менше вживайте. За ЕЕ хто підняв тарифи? Хто підніма є тарифи на все? Порох?
28.11.2025 15:39 Ответить
Рідкісний долбайоб
28.11.2025 15:44 Ответить
Та тихенько в ліс відвести
28.11.2025 15:36 Ответить
а імпічмент зе? стрьомно?
28.11.2025 15:37 Ответить
Розкажеш як?
28.11.2025 15:43 Ответить
а зараз не парламентсько президентська республіка у нас?
жесть.

ну більшість в парламенті у зельоних і ригів. круто вийде.
28.11.2025 15:39 Ответить
Зараз ВР чи КМ щось вирішують?
Так отож!
28.11.2025 16:10 Ответить
а через тиждень будуть щось вирішувати? так отож
28.11.2025 16:11 Ответить
Звісно будуть, якщо прибрати ОПу. Нагадати, як слухняно "голосувала" проти НАБУ та САП смарагдова монобільшість? За прямою вказівкою голобородька (читай д'Єрмака).
28.11.2025 16:22 Ответить
а куди дінеться зелена моношобла? ВОНИ Ж І ЗАЛИШАТЬСЯ
28.11.2025 16:30 Ответить
тут зеленському треба запитати босів ,як кремль ,так і Ізраєль , ці дві держави грабують Україну на пару ,одні топлять українців в крові ,окуповують теріторію ,а другі тихенько ,майже ...гребуть потокі як з України так і інвестіційні ,а осідає це все де ? ...правильно в Ізраелі і двушками на москву...а 🤡 "смотрящий " за цим ...
28.11.2025 15:39 Ответить
О,що антисеміт печерний у німеччині забув?
28.11.2025 15:42 Ответить
гой, іди гроші міндічу за антисемітизм задонять, бо надто багато ексів в ізраїлі страждають
28.11.2025 15:45 Ответить
Ти все ще лікуєшся?Ти вже зварив ядерку в нідерландах?
28.11.2025 15:48 Ответить
нех...прикриватися антісімітизмом , топити Україну в крові , дятел , шоб ти знав ,маю родичів ,які виїхали з України до землі обетованій , дякуючі чорту 🤡...і ти знаєш ,зовсім їм це неподобається ...кажуть шо ********* вишенку у своєму садочку ,на своєї дачі ,і молочко кажуть дітям подобалося українське своє , ну не кажучі вже за борщик з бичками ...так шо пельку стули і не дрязкай!...
28.11.2025 16:21 Ответить
Що ти таке дурне?!!ці дві держави грабують Україну на пару ,одні топлять українців в крові ,окуповують теріторію ,а другі тихенько ,майже ...гребуть потокі як з України так і інвестіційні ,а осідає це все де ? ...правильно в Ізраелі і двушками на москву..." ти ж сама на Ізраїль та євреїв лайна накинула?Чи згадала що за таке лайно депортацію можеш схлопопати?Лікуйся
28.11.2025 16:27 Ответить
ти вже забув де вказівка ...
28.11.2025 16:31 Ответить
А чому,до речі,"луїза" не пояснила своїм родичам що ізраїль українців обкрадає?Чи може то вони і обкрадали?
28.11.2025 16:35 Ответить
Зе швидше всю фракцію єс заарештує ніж адрійка образить
28.11.2025 15:39 Ответить
Коли було потрібно ЗЕленському і "Слугам" вони швиденько змінили Голову ВР Разумкова на Стефанчука.Тепер потрібно Україні змінити і Голову ВР.Нинішній Голова заплямував себе підпорядкуванням ОП і Єрмаку.
28.11.2025 15:39 Ответить
Разумков не погодився відверто наплювати на закони, а "коливан" - запросто.
От і маємо слухняну маріонетку ОПи в Парламенті.
28.11.2025 16:13 Ответить
Відверто чи невіжверто але він теж норм крутив і об закони ноги витирав
28.11.2025 16:30 Ответить
Та він свого часу і за голобородька "тягнув мазу", але потім щось трапилося (мабуть порозумнішав).
28.11.2025 16:34 Ответить
Якісь напівміри - цього розпальцовщика за зябри і на нари
28.11.2025 15:40 Ответить
Єрмака треба звільняти.
28.11.2025 15:40 Ответить
Петро Олексійович, ну нахіба це озвучувати? ЗЄля ж почує хотєлки і зробть назло всім нам навпаки.
28.11.2025 15:42 Ответить
Хто буде в тому уряді? зе+йуля+опзж+інші?
28.11.2025 15:44 Ответить
Голобородьку час йти на свій перший термін.
28.11.2025 16:14 Ответить
Абсолютно правильні вимоги та пропозиції станом на сьогодні.
28.11.2025 15:45 Ответить
Потім крайнього не знайдеш хто грабив Україну після цього мінєдності. Нехай відповідають чорти Зеленського
28.11.2025 15:47 Ответить
Це все Порох воду мутить
Дарма він ті НАБУ та САП ще в 2015 році придумав!
Ще з тих часів хотів помститися Володимиру Сцяничу та його Алі-Бабі...
28.11.2025 15:48 Ответить
100%Куварний Порошенко.Заклав міну сповільненої дії.
28.11.2025 15:53 Ответить
Просто дехто хоче на шару владу і фінансування, от і все. Але так як тиснути їм нічим, скоріш за все це буде проігноровано.
28.11.2025 16:25 Ответить
 
 