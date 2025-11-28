РУС
Ермаку вручат подозрение от НАБУ в ближайшее время, - источники

После проведенных сегодня обысков антикоррупционные органы готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении главе Офиса Президента Андрею Ермаку.

Об этом сообщили источникиЦензор.НЕТ.

28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.

В ближайшее время главе ОП будет вручено подозрение.

Обыски у Ермака

Миндичгейт

Топ комментарии
+10
28.11.2025 17:06 Ответить
+8
Та скоріше б вже!
28.11.2025 17:01 Ответить
+6
Show must go on...
28.11.2025 16:59 Ответить
Show must go on...
28.11.2025 16:59 Ответить
Та скоріше б вже!
28.11.2025 17:01 Ответить
ну хто його посадить він же зелений
28.11.2025 17:03 Ответить
Його в буцегарню заховають від покарання. Як Коломоя.
28.11.2025 17:27 Ответить
прекрасно, шкода що НАБУ не може розслідувати діяльність президента (ЯКОГО ФІГА?)
28.11.2025 17:03 Ответить
Незабываемо прекрасная пятница!!!
Панове ,я вас всех с ней поздравляю!
Ну и ,конечно- берегите себя и своих близких
Все только начинается
И нам для этого нужно быть живыми и здоровыми !!!!
28.11.2025 17:04 Ответить
28.11.2025 17:06 Ответить
6 років прозрівали!
28.11.2025 17:06 Ответить
Це все треба було робити ще до початку повномасштабної війни. 4 роки кровопролиття та корупції яка коштувала Україні і привила до тої ситуації на фронті та всередині країни як раз завдяки ОПГ Єрмака та Зеленського.
28.11.2025 17:07 Ответить
гундоса зе!гніда вгашена, валяється в істериці катається по підлозі, дригає ніжками ручками?
28.11.2025 17:07 Ответить
а де відео як він з сумками кордон переходє, може спочатку ща сраку візьмуть а потім в смі повідомляти будуть?
28.11.2025 17:07 Ответить
Якщо є за що саджати - саджайте , але з посади голови моєї жОПи - однаково не звільню - В Зеленський . !!
28.11.2025 17:09 Ответить
Я так думаю що ці повідомлення для того щоб він таксі встиг закачати. Бо з таким підходом гроші він вже вивіз. Зараз йому організують командировку може у орбанутому, або ще кудись
28.11.2025 17:09 Ответить
Ху*ня все те. НАБУ також лежить під дермаком.
28.11.2025 17:10 Ответить
Интересная точка зрения
То есть все ,что делает НАБУ - это заказ Ермака?
А ему это зачем?
Говорят,Ермак сегодня пил горстями таблетки от поноса
Это он так развлекается оригинально?
Хотелось бы ваших разъяснений
Да, Ермак поставил во главе НАБУ - КРИВОНОСА
Возможно, он не Христос
Но он явно не падла
И Кривонос сделал выбор
Он выбрал Украину
Так бывает иногда
Когда приличного человека пытаются замарать
И не получается...
У Ермака получилось со многими
А вот с Кривоносом не получилось
28.11.2025 17:48 Ответить
не спішіть, він ще не виїхав
28.11.2025 17:10 Ответить
Поживемо - побачимо. Я не дуже вірю, що так легко буде цю зелену мразоту викорінити. Будуть сильно огризатись.
28.11.2025 17:10 Ответить
Разбудить татарова!!!
28.11.2025 17:13 Ответить
аби не злиняв
28.11.2025 17:13 Ответить
По рига фсбешного татарова коли прийдуть
28.11.2025 17:14 Ответить
"Єрмаку вручать підозру найближчим часом"...
Ага, зразу після повідомлення у ЗМІ про те, що він якимось дивним чином матеріалізувався десь за кордоном...
Чекаєм...
28.11.2025 17:15 Ответить
Шось мені здається, шо це операція прикриття агента фсб Козиря ( в миру - д,Ермак )
Бубочка шо кукурікав? Поде у відставку радом з д,Ермаком? Шо, найвеличніший тоже того... у відставку? Чи може в ІТТ СБУ?
28.11.2025 17:27 Ответить
Я від коментарів поки що утримаюсь.
28.11.2025 17:16 Ответить
Боневтік скоро імпічмент прийме?
28.11.2025 17:17 Ответить
Ще трішки..щеее..і щеее..
28.11.2025 17:17 Ответить
Дуже забагато шуму. Чи дають можливість "тіха уйті в лєс", або ж відволікають мудрий наріт від "тайнава плана трампа і хУ"
28.11.2025 17:17 Ответить
Підозрюю що Єрмак схильний до самогубства. Зєлєнскій підтвердить і всі кінці в воду. Я ж казав що він його вб'є заради власного порятунку і звалить на нього всю ***** яку йому замовив...
28.11.2025 17:18 Ответить
проблема зелі в тому, що всю ту ***** він підписував, і у відосиках оголошував. Абсолютно все звалити на дермака не вдасться.
28.11.2025 17:22 Ответить
Зєля взагалі то добряче ******** на хуцпі і тупо вірить що ві "фартовий поц" і йому все зійде з лап як міндічу і рєзнік(ов)у...
28.11.2025 17:30 Ответить
От-от!!!

Ребята, а куда-а… куда вы меня тащите?...

- На гілляку, Вова, на гілляку…

- Ой, не надо!!!... Не надо, пазя-зя…

- А що таке?

- Это не я!!! Это всё Портнов с Коломойским!!! И Ермак!!! Это всё они-и-и!!!...

- А «какая разница»….?
28.11.2025 17:35 Ответить
єдине бажання з 2019-ого - наїбашити.
наїбашити зеленського, богдана, гончарука, єрмака, гордона, підара - лікаря (не пам'ятаю прізвище уйобка), мосійчук, депутатів від слугнароду всіх рівнів, уїбана-золкіна, подоляка (всю ****** обслугу) їбашити потвор поки не виблюють з кров'ю свої нутрощі.
28.11.2025 17:20 Ответить
Ось вона... Чорна пятниця... Для д,Ермака...

А шо там бубочка, до нього ще не прийшли!!?
28.11.2025 17:20 Ответить
допоки не інавгурується наступний - Закон забороняє до нього підходити будь-кому, окрім нардепів; та суддів КС; і те - у формі імпічменту, і не інакше.
28.11.2025 17:24 Ответить
Жаль, а скільки українців надіються... А може бубочка рване як янукович?
28.11.2025 17:29 Ответить
Толька пуля єрмака ва стєпі дагоніт (с)
28.11.2025 17:29 Ответить
Це врешті перемога САП, НАБУ і здорового глузду.
28.11.2025 17:36 Ответить
 
 