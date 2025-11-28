4 838 38
Ермаку вручат подозрение от НАБУ в ближайшее время, - источники
После проведенных сегодня обысков антикоррупционные органы готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении главе Офиса Президента Андрею Ермаку.
Об этом сообщили источникиЦензор.НЕТ.
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.
В ближайшее время главе ОП будет вручено подозрение.
Обыски у Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия"
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
+10 Перехватчик
показать весь комментарий28.11.2025 17:06 Ответить Ссылка
+8 Сергей121
показать весь комментарий28.11.2025 17:01 Ответить Ссылка
+6 Vladislav
показать весь комментарий28.11.2025 16:59 Ответить Ссылка
Панове ,я вас всех с ней поздравляю!
Ну и ,конечно- берегите себя и своих близких
Все только начинается
И нам для этого нужно быть живыми и здоровыми !!!!
То есть все ,что делает НАБУ - это заказ Ермака?
А ему это зачем?
Говорят,Ермак сегодня пил горстями таблетки от поноса
Это он так развлекается оригинально?
Хотелось бы ваших разъяснений
Да, Ермак поставил во главе НАБУ - КРИВОНОСА
Возможно, он не Христос
Но он явно не падла
И Кривонос сделал выбор
Он выбрал Украину
Так бывает иногда
Когда приличного человека пытаются замарать
И не получается...
У Ермака получилось со многими
А вот с Кривоносом не получилось
Ага, зразу після повідомлення у ЗМІ про те, що він якимось дивним чином матеріалізувався десь за кордоном...
Чекаєм...
Бубочка шо кукурікав? Поде у відставку радом з д,Ермаком? Шо, найвеличніший тоже того... у відставку? Чи може в ІТТ СБУ?
Ребята, а куда-а… куда вы меня тащите?...
- На гілляку, Вова, на гілляку…
- Ой, не надо!!!... Не надо, пазя-зя…
- А що таке?
- Это не я!!! Это всё Портнов с Коломойским!!! И Ермак!!! Это всё они-и-и!!!...
- А «какая разница»….?
наїбашити зеленського, богдана, гончарука, єрмака, гордона, підара - лікаря (не пам'ятаю прізвище уйобка), мосійчук, депутатів від слугнароду всіх рівнів, уїбана-золкіна, подоляка (всю ****** обслугу) їбашити потвор поки не виблюють з кров'ю свої нутрощі.
А шо там бубочка, до нього ще не прийшли!!?