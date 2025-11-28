Ермаку вручат подозрение от НАБУ в ближайшее время, - источники

После проведенных сегодня обысков антикоррупционные органы готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении главе Офиса Президента Андрею Ермаку.

Об этом сообщили источники

28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.

В ближайшее время главе ОП будет вручено подозрение.

Обыски у Ермака

Миндичгейт

