Зеленский уволил Ермака с должности главы Офиса президента, - указ
Президент Владимир Зеленский официально уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.
Соответствующий указ №868/2025 от 28 ноября обнародован на сайте ОП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
утім, про що це я .... ?
у ЗЄльоной країні мрій можно ВСЕ бєззаконіє !!!
.
зелені колядники накалядували, і тепер звалюють з чужої для них країни
слідкуйте за поведінкою ЗЄльоних крис !
як почнуть бігти, то наближається шухєр.
цілком можливо, що дьЄрмак завалив з очільника делегації по перемовинах, бо таки хочуть злити Україну - він вибрав кілька років умовно замість 111 статті по держзраді.
.
.
Кісенджер у 1973 р. так одірвав Китай від совка, що зробив його надпотугою, яка тепер приліпила собі рашку до сраки у якості сировинного прідатка
ото й уся геополітика, шановний
.
але, цілком можливо, що такий самий компромат є й на самого ЗЄлю і тоді він підпише всю зраду, що підсунуть йому холуї трампа та буйла - горезвісні вітькофф-кушнір.
.
.
раніше та пізніше я б радів несказанно, але зараз, безпосередньо перед його візитом до рудого, - не дуже.
будуть ЗЄльоного в Оральному кабінеті жаріть...
.
.
- міліарди розкрадені
- нація скоротилась на 40%
- війна програна
....а тепер по тихому свалити і не відсвічувати - ШИКАРНО
.
Маніпулятори, корупціонери, злодії - мафія, збудована по принципу русской матрьошкі: зовні у національних одежах, з віночком на голові- ніби держава, в середині "всі свої" - жорстка мафія, яка є тіневим управителем, - має все і всіх, а далі галузеві, регіональні-обласні, районні і дрібнота міста, селища, так звані управителі місцевих громад формальні і не формальні...
Вова довгими блекаутськими київськими вечорами буде з сумом дивитись на акуратно заправлену сірим солдатським одєялом койку Андруши і на недоїдену ним ОПпівську мівіну.
.
"дь'Єрмак помер !
хай живе дь'єрмак !"
.
піти з посади президента
разом з Єрмаком , як і обіцяв 🤬
Дуже потужно !!!
нахер усіх депутанів
самі голосуватимемо закони та бюджет?
ЧЕКАЄМО !...)
нашкодив і звільнився !
То що чекати на НАТУЖНО-падтужну заяву штибу "я йду разом з дЄрмаком."
Ілі ета друхоє?
ТА НАСПРАДІ - дєрмАКа всі ці року тримали ЩОБ злити в момент коли ***** буде тонути/за крок до втрати влади.
УСЕ повісити на єрмоЧМО не вийде.
Чи ще є тупі що вірять в оманську "святість"?
Hellis@13Hellis_13
https://x.com/13Hellis_13/status/1994440568856858854 42 мин
насправді, я навіть не можу уявити хаос, якій зараз у голові Зеленського ( а це, на хвилиночку, влада України, млеать). Бо ВСЕ було закольцоване на Єрмака: від керування країною до особистих криптогаманців. До кого кинеться це тіло зараз: до Татарова? Буданова? когось ще?
Що там політична братва Азову ? Намагаються не помічати справу міндіча і зеленського ? Правильно, це ж не цибуля при Порошенку зросла в ціні. Чого обурюватись