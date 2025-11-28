РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12112 посетителей онлайн
Новости Увольнение Ермака
6 566 83

Зеленский уволил Ермака с должности главы Офиса президента, - указ

Президент Владимир Зеленский официально уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.

Соответствующий указ №868/2025 от 28 ноября обнародован на сайте ОП, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увольнение Ермака – самый разумный шаг Зеленского, - The Guardian

Официально: Зеленский уволил Ермака с должности главы Офиса президента

Увольнение Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермаку вручат подозрение в ближайшее время, - источники

Автор: 

Зеленский Владимир (22750) увольнение (2728) Ермак Андрей (1373)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
Вован, тепер треба виконувати твою ж обіцянку: Єрмак зі мною прийшов, він зі мною і піде... Єрмак вже пійшов, Вован, тепер твій вихід... Бо вже давно на часі...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:05 Ответить
+30
Табор уходіт в нєбо
зелені колядники накалядували, і тепер звалюють з чужої для них країни
показать весь комментарий
28.11.2025 18:04 Ответить
+22
показать весь комментарий
28.11.2025 18:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
але залишити в перемовній делегації??
показать весь комментарий
28.11.2025 18:03 Ответить
а хіба так можно ?

утім, про що це я .... ?
у ЗЄльоной країні мрій можно ВСЕ бєззаконіє !!!

.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:29 Ответить
Табор уходіт в нєбо
зелені колядники накалядували, і тепер звалюють з чужої для них країни
показать весь комментарий
28.11.2025 18:04 Ответить
"я человек завистливый, но завидовать тут нечему" ... очень даже может быть.

слідкуйте за поведінкою ЗЄльоних крис !
як почнуть бігти, то наближається шухєр.
цілком можливо, що дьЄрмак завалив з очільника делегації по перемовинах, бо таки хочуть злити Україну - він вибрав кілька років умовно замість 111 статті по держзраді.

.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:34 Ответить
та єрмак із себе нічого й не представляв - говоряща голова фсб козир.чи й не месія для бидла.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:49 Ответить
знаєте, шановний, сумнозвісний нині Кіссенжер теж нічого з себе не являв, за великим рахунком, був таким собі гівніком-рєшалой, який злив Ізраіль, Південний Вьєтнам та, врешті, й самі США китаю.

.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:55 Ответить
так собі злив.щоб робити такі заяви потрібно глобальне бачення - чи злив чи коня запустив.троянського.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:58 Ответить
вам не вистачає відродженої Піднебесної - другої/першої потуги світу ?

Кісенджер у 1973 р. так одірвав Китай від совка, що зробив його надпотугою, яка тепер приліпила собі рашку до сраки у якості сировинного прідатка

ото й уся геополітика, шановний

.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:09 Ответить
цілком можливо, що трамп "зробив пропозицію, від якої не можна відмовитись" ЗЄлі вбивчим компроматом на дь'Єрмака.

але, цілком можливо, що такий самий компромат є й на самого ЗЄлю і тоді він підпише всю зраду, що підсунуть йому холуї трампа та буйла - горезвісні вітькофф-кушнір.

.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:51 Ответить
На підвищення піде?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:04 Ответить
послом на Віргинські острови.....
показать весь комментарий
28.11.2025 18:54 Ответить
не пройшло й 50 років.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:04 Ответить
Вован, тепер треба виконувати твою ж обіцянку: Єрмак зі мною прийшов, він зі мною і піде... Єрмак вже пійшов, Вован, тепер твій вихід... Бо вже давно на часі...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:05 Ответить
Дєрьмак нікуди не пішов. Він просто звільнився.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:06 Ответить
Почекай, може вій його звільнив щоб призначити на іншу посаду.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:07 Ответить
скаже ,що вин , не знав Ермака , як и Миндича Не,знав , що вони, витворяли за спиною, найвеличнишого лидора **********
показать весь комментарий
28.11.2025 18:16 Ответить
Наташу Мосейчук на місце Дєрьмака!
показать весь комментарий
28.11.2025 18:41 Ответить
"...в зв'язку з переведенням на аналогічну посаду в телефонному режимі...."
показать весь комментарий
28.11.2025 18:05 Ответить
вже іншого коханця знайшов?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:06 Ответить
американці bad dragon підігнали..
показать весь комментарий
28.11.2025 18:22 Ответить
Та він їх, як носки міняє!
показать весь комментарий
28.11.2025 19:12 Ответить
тепер ще Зе нехай піде нах.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:07 Ответить
За вагнерів, шо вони разом віддали х...лу - ні слова. Падлюки кончені - обох на гілляку. Воно написало заяву на звільнення. Мразота.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:08 Ответить
В Указі не достає допису "Звільнено як втратившого довіру"
показать весь комментарий
28.11.2025 18:08 Ответить
Залишить його неофіційним радником. По суті не зміниться нічого
показать весь комментарий
28.11.2025 18:08 Ответить
Ну хоч не буде мелькати серед культурних людей за кордоном.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:35 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 18:08 Ответить
Вова, я дам тобі гарну катану і навчу як нею поводитись в області власного живота.

.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:57 Ответить
Нарешті, роздуплився зеля...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:09 Ответить
він не роздуплився..а обісрався...і це лише початок.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:10 Ответить
хтось таки добре притис ЗЄдьоного.

раніше та пізніше я б радів несказанно, але зараз, безпосередньо перед його візитом до рудого, - не дуже.

будуть ЗЄльоного в Оральному кабінеті жаріть...

.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:00 Ответить
Ні...він обісрався від страху **** жидовська.......тому що повія ,якою він називав мою країну зуби йому вибьє...членохраю обсосаному...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:22 Ответить
дай Бог щоб все було саме так і що ЗЄльоний адекватно усвідомлює що його чекає за держ зраду

.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:02 Ответить
Нажаль як казав один психотерапевт вчений...дебіл не розуміє що він дебіл,тому що дебіл...
показать весь комментарий
28.11.2025 19:18 Ответить
Це ж чудово ДЛЯ ЕРМАКА

- міліарди розкрадені
- нація скоротилась на 40%
- війна програна

....а тепер по тихому свалити і не відсвічувати - ШИКАРНО
показать весь комментарий
28.11.2025 18:10 Ответить
а чєбурєк умєров з 4ма паспортами хай і далі працює секретарем рнбо?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:11 Ответить
Тобто зараз Татаров керує ?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:12 Ответить
"Развод і девічья фамілія"?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:12 Ответить
Скумбрієвіч ?

.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:03 Ответить
Єдиний вихід формувати каоліцію народної довіри. Партійний/клановий принцип рано чи пізно приводить до "любих друзів", "медведчуків герман", свинарчуків, "зелених", зібраних по принципу світської тусовки- шашличної компанії...

Маніпулятори, корупціонери, злодії - мафія, збудована по принципу русской матрьошкі: зовні у національних одежах, з віночком на голові- ніби держава, в середині "всі свої" - жорстка мафія, яка є тіневим управителем, - має все і всіх, а далі галузеві, регіональні-обласні, районні і дрібнота міста, селища, так звані управителі місцевих громад формальні і не формальні...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:15 Ответить
"как дальше жить?" ))
показать весь комментарий
28.11.2025 18:16 Ответить
І з ким "дивитися фільми"...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:19 Ответить
з ким спати в бункері ?

Вова довгими блекаутськими київськими вечорами буде з сумом дивитись на акуратно заправлену сірим солдатським одєялом койку Андруши і на недоїдену ним ОПпівську мівіну.

.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:13 Ответить
В свого рига татароваав агентів своїх губернаторів які чемодани звозять тобі доляра намародерені на Українцях не плануєш
показать весь комментарий
28.11.2025 18:20 Ответить
про що ви ?

"дь'Єрмак помер !
хай живе дь'єрмак !"

.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:14 Ответить
Наступила обіцяна черга Зеленського ,
піти з посади президента
разом з Єрмаком , як і обіцяв 🤬
показать весь комментарий
28.11.2025 18:20 Ответить
Хотілося б ще дізнатися з якої причини, і чому тільки звільнив?...
Дуже потужно !!!
показать весь комментарий
28.11.2025 18:21 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 18:24 Ответить
Літеру "К" на перепустці через кордон вже отримав? Яко Міндіч?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:25 Ответить
Вот у Ленки видать сегодня праздник. Вова в семью вернётся.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:27 Ответить
може нарешті зробимо національний референдум?
нахер усіх депутанів
самі голосуватимемо закони та бюджет?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:28 Ответить
Мало звільнити.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:29 Ответить
👍👍👍- звичайно ж, не Зеленському!
показать весь комментарий
28.11.2025 18:30 Ответить
"Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишиться на будь-яких посадах", - сказав Зеленський -25 червня 2021р

ЧЕКАЄМО !...)
показать весь комментарий
28.11.2025 18:31 Ответить
єрмак тепер буде керувати у онлайн режимі?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:32 Ответить
ну все одно приємно.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:34 Ответить
країна вільних людей !
нашкодив і звільнився !
показать весь комментарий
28.11.2025 18:36 Ответить
А всі його повноваження в переговорних групах і в усіх існуючих конгресах,комісії і т.д?Татаров то залишиться,до речі?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:36 Ответить
Найближчий тиждень на ютубі буде феєрично
показать весь комментарий
28.11.2025 18:37 Ответить
Достойний вчинок. Не очікував, правду кажучи.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:39 Ответить
Не ті гроші вони почали красти, оце і вся історія.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:39 Ответить
Де армійська реформа?! На фронті дупа, а президент і далі лише гундосить на відосах.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:39 Ответить
Міндіч ніякої офіційної посади не мав, а вирішував кого міністром призначити. Так і в цьому випадку буде.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:41 Ответить
Чорна п'ятниця
показать весь комментарий
28.11.2025 18:44 Ответить
Отже посада президента вакантна)
показать весь комментарий
28.11.2025 18:45 Ответить
Зовсім "капець" зеленим гнидам, якщо Дєрмака викинув Хуже московських вошей, є українські гниди це вже-АУТ
показать весь комментарий
28.11.2025 18:45 Ответить
а де там українські гниди? невже серед найефективніших та найпотужніших є українці?
показать весь комментарий
28.11.2025 19:07 Ответить
Процес розділення сіамських близнюків - меньшенький може не вижити...😁
показать весь комментарий
28.11.2025 18:49 Ответить
думаю маркарова буде таки доносити американські меседжі неголеному голобородьку.а єрмак шептав кремлівські казки.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:51 Ответить
АХТУНГ!
То що чекати на НАТУЖНО-падтужну заяву штибу "я йду разом з дЄрмаком."
Ілі ета друхоє?

ТА НАСПРАДІ - дєрмАКа всі ці року тримали ЩОБ злити в момент коли ***** буде тонути/за крок до втрати влади.
УСЕ повісити на єрмоЧМО не вийде.

Чи ще є тупі що вірять в оманську "святість"?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:51 Ответить
гої в ****
показать весь комментарий
28.11.2025 19:00 Ответить
https://x.com/13Hellis_13

Hellis@13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13/status/1994440568856858854 42 мин

насправді, я навіть не можу уявити хаос, якій зараз у голові Зеленського ( а це, на хвилиночку, влада України, млеать). Бо ВСЕ було закольцоване на Єрмака: від керування країною до особистих криптогаманців. До кого кинеться це тіло зараз: до Татарова? Буданова? когось ще?
показать весь комментарий
28.11.2025 19:02 Ответить
«А теперь Горбатый»
показать весь комментарий
28.11.2025 19:05 Ответить
"Хрипатый"
показать весь комментарий
28.11.2025 19:21 Ответить
цікаво, як нова посада буде називатися - найефективніший візир найпотужнішого?
показать весь комментарий
28.11.2025 19:05 Ответить
Ну і добре, а тепер повертай Залужного.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:11 Ответить
Хтось бачив Білецького зі свинками ?
Що там політична братва Азову ? Намагаються не помічати справу міндіча і зеленського ? Правильно, це ж не цибуля при Порошенку зросла в ціні. Чого обурюватись
показать весь комментарий
28.11.2025 19:16 Ответить
В яблучко.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:39 Ответить
Ішак у підвішеному стані. Доки це чмо корчить із себе "президента", доти має дипломатичний імунітет. Але, як тільки..., то товстена тека на ішака буде в дії. Головне не дати мудаку (як і дєрмаку) здриснути. Сподіваємось, що "Патріот" в готовності та несе бойове чергування.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:25 Ответить
Не поспішайте радіти. Зеленський без Єрмака - нуль і не просто нуль, а нулище. Єрмак все тримав в своїх руках, а тепер Зеленський буде, як першокласник у п'ятому класі.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:37 Ответить
А **** коли звільнися гнида жидівськп
показать весь комментарий
28.11.2025 19:39 Ответить
 
 