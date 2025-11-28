РУС
4 916 37

Увольнение Ермака – самый разумный шаг Зеленского, - The Guardian

єрмак

Увольнение Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента будет иметь огромные последствия для украинской политики и, возможно, для переговоров о завершении войны.

Об этомпишет корреспондент The Guardian Шон Уокер, передаетЦензор.НЕТ.

Роль Ермака в политической системе Украины

Отмечается, что Ермак совмещал для президента Украины Владимира Зеленского несколько ролей: наиболее доверенное лицо, внутренний политический координатор, контролер доступа к президенту, главный контактный человек для иностранных политиков и главный переговорщик по вопросам мира.

"Ермак настолько влиятельный руководитель офиса президента, что люди, знающие, как работает президентская администрация, описывают его отношения с Зеленским как взаимозависимые", - отмечает он.

"Такое влияние неизбежно порождает врагов, и среди украинской элиты мало кто имеет положительное мнение о Ермаке, хотя многие восхищаются его рабочей этикой и политическими навыками", - добавляет корреспондент.

"Самый разумный шаг" Зеленского

Иностранные политики часто ценили возможность использовать Ермака как прямой канал связи с президентом, но некоторые считали его неудачным собеседником, а представители администрации Трампа, как известно, выражали предпочтение в общении с Рустемом Умеровым, нынешним секретарем Совета национальной безопасности Украины, а не с Ермаком.

Уокер утверждает, что с политической точки зрения увольнение своего главы администрации может быть "самым разумным шагом Зеленского".

Увольнение Ермака

Топ комментарии
+10
Чмошники.....їх це не врятує сук
показать весь комментарий
28.11.2025 17:53 Ответить
+10
Я не здивуюсь, якщо на місце Єрмака, він призначить когось типу Татарова...
показать весь комментарий
28.11.2025 17:58 Ответить
+8
Ні, якщо звільнення завгоспа то НАЙрозумніше, на що воно здатне, то що ж то за розум там?
Хоча, навесні 19-го про то говорили, про то попереджали, то все прогнозували, але ж 73%...
показать весь комментарий
28.11.2025 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Чмошники.....їх це не врятує сук
показать весь комментарий
28.11.2025 17:53 Ответить
… за все життя.
показать весь комментарий
28.11.2025 17:53 Ответить
Король Ермак умер, да здравствует Король Ермак 2
показать весь комментарий
28.11.2025 17:56 Ответить
Ні, якщо звільнення завгоспа то НАЙрозумніше, на що воно здатне, то що ж то за розум там?
Хоча, навесні 19-го про то говорили, про то попереджали, то все прогнозували, але ж 73%...
показать весь комментарий
28.11.2025 17:57 Ответить
І нажаль, єдиний.
показать весь комментарий
28.11.2025 17:58 Ответить
Я не здивуюсь, якщо на місце Єрмака, він призначить когось типу Татарова...
показать весь комментарий
28.11.2025 17:58 Ответить
Арахамия
показать весь комментарий
28.11.2025 18:02 Ответить
ChatGPT
показать весь комментарий
28.11.2025 18:08 Ответить
Або Азірова. Можне ще віктора федоровича) Хоча, чого гріх таїти, можна і дімку мєдвєдєва) Варіантів вистачає) У будь якому випадку, надіятись на якесь адекватне призначення марна справа. Тобто, можливо і крок розумний, але завтра 100% буде зашквар.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:02 Ответить
або Верещучку
показать весь комментарий
28.11.2025 18:02 Ответить
Можливий і такий варіант. "Маріонетка", а Єрмак і далі буде всім рулити...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:12 Ответить
Не розслабляйтеся , призначить першим заступником нового завгоспа .
показать весь комментарий
28.11.2025 17:59 Ответить
Рано радуетеся....скорішь за все побачимо дерьмака е рнбо..а чебурека десь послом...
показать весь комментарий
28.11.2025 17:59 Ответить
Тепер буде потужна імітація очищення. Просто єрмак піде в тінь, як павук. А поставлять свого фунта\ фунтиху. Зелю і його шоблу треба перезавантажити на смітник історії !
показать весь комментарий
28.11.2025 18:00 Ответить
їрмак? політік?
це навіть смішніше ніж клован гетьман!
показать весь комментарий
28.11.2025 18:00 Ответить
Це не "найрозумніший крок" це вже дуже підгарало в одному місці, але образу затаїв на всіх це точно. Бо воно таке є.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:01 Ответить
При звільненні дЄрмака "Портрєт" повторив ще раз вислів:
"Вийди звідси, розбійник ти! Погано чуєш?"
Але не подзвонив Баканову, а просто стукнув ніжкою...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:01 Ответить
і потужно пукнув
показать весь комментарий
28.11.2025 18:20 Ответить
Своя жопа дорожче
показать весь комментарий
28.11.2025 18:02 Ответить
Похвала для Зєлі не золотий унітаз - на хліб не намаже. Скільки ж копняків він отримав під зад щоб зробити цей «найрозумніший крок»?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:03 Ответить
То что уволил хорошо, сейчас главное чтобы тот Ермак не отправился Сибирь покорять , ну не Сибирь конечно а какой нибудь Абу-Даби...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:05 Ответить
да, американцы раскрутили лихо конечно. Теперь зеля будет ручная собачка Трампа
показать весь комментарий
28.11.2025 18:06 Ответить
Стаття спалила Умєрова. Ось кого хотять американці на місце Єрмака. Свого! У нього ж всі сімʼя в америці. Чудовий канал!
показать весь комментарий
28.11.2025 18:11 Ответить
А Трампон таки додавил.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:12 Ответить
Єрмак піде другим номером до свого брата-снайпера.Будуть удвох нищити кацапів.Їм би ще для прикриття - Арестовича з гранатометом і Татарова з кулеметом.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:14 Ответить
Цікаво, а хто буде новий з євреїв?

Малоросьня 2019 року ви ж не сумніваєтеся, що це буде не етнічний українець?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:19 Ответить
"Найрозумніший"? Та йому яйця затиснули, спочатку на Міндічі і ко, а коли до нього натяки не дійшли - то і з Єрмаком.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:22 Ответить
Ну найдут теперь другого нувориша. Шило на мыло.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:28 Ответить
Побачимо 'розумність' - коли обере і кого з 'обраних'.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:31 Ответить
это как самолично себе яйцо отрезать
показать весь комментарий
28.11.2025 18:34 Ответить
Можна добавити що не так "найрозумніший" як перший,і да Бог не останній,розумний крок
показать весь комментарий
28.11.2025 18:37 Ответить
Чекаємо на найрозумніший крок українського народу - відсторонення від влади зеленого мародера та його передачу під суд воєнного трибуналу
показать весь комментарий
28.11.2025 18:38 Ответить
Цікаво хто буде постачати зЕленському дурь ? зеленський і день не протягне , він ґєґне найблищим часом .
показать весь комментарий
28.11.2025 18:42 Ответить
Чекав три роки поки всі активи перепише на кого треба і надресирує слухняних міністрів під себе
показать весь комментарий
28.11.2025 19:02 Ответить
 
 