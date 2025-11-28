Увольнение Ермака – самый разумный шаг Зеленского, - The Guardian

Увольнение Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента будет иметь огромные последствия для украинской политики и, возможно, для переговоров о завершении войны.

Об этомпишет корреспондент The Guardian Шон Уокер

Роль Ермака в политической системе Украины

Отмечается, что Ермак совмещал для президента Украины Владимира Зеленского несколько ролей: наиболее доверенное лицо, внутренний политический координатор, контролер доступа к президенту, главный контактный человек для иностранных политиков и главный переговорщик по вопросам мира.

"Ермак настолько влиятельный руководитель офиса президента, что люди, знающие, как работает президентская администрация, описывают его отношения с Зеленским как взаимозависимые", - отмечает он.

"Такое влияние неизбежно порождает врагов, и среди украинской элиты мало кто имеет положительное мнение о Ермаке, хотя многие восхищаются его рабочей этикой и политическими навыками", - добавляет корреспондент.

"Самый разумный шаг" Зеленского

Иностранные политики часто ценили возможность использовать Ермака как прямой канал связи с президентом, но некоторые считали его неудачным собеседником, а представители администрации Трампа, как известно, выражали предпочтение в общении с Рустемом Умеровым, нынешним секретарем Совета национальной безопасности Украины, а не с Ермаком.

Уокер утверждает, что с политической точки зрения увольнение своего главы администрации может быть "самым разумным шагом Зеленского".

Увольнение Ермака