Увольнение Ермака – самый разумный шаг Зеленского, - The Guardian
Увольнение Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента будет иметь огромные последствия для украинской политики и, возможно, для переговоров о завершении войны.
Об этомпишет корреспондент The Guardian Шон Уокер, передаетЦензор.НЕТ.
Роль Ермака в политической системе Украины
Отмечается, что Ермак совмещал для президента Украины Владимира Зеленского несколько ролей: наиболее доверенное лицо, внутренний политический координатор, контролер доступа к президенту, главный контактный человек для иностранных политиков и главный переговорщик по вопросам мира.
"Ермак настолько влиятельный руководитель офиса президента, что люди, знающие, как работает президентская администрация, описывают его отношения с Зеленским как взаимозависимые", - отмечает он.
"Такое влияние неизбежно порождает врагов, и среди украинской элиты мало кто имеет положительное мнение о Ермаке, хотя многие восхищаются его рабочей этикой и политическими навыками", - добавляет корреспондент.
"Самый разумный шаг" Зеленского
Иностранные политики часто ценили возможность использовать Ермака как прямой канал связи с президентом, но некоторые считали его неудачным собеседником, а представители администрации Трампа, как известно, выражали предпочтение в общении с Рустемом Умеровым, нынешним секретарем Совета национальной безопасности Украины, а не с Ермаком.
Уокер утверждает, что с политической точки зрения увольнение своего главы администрации может быть "самым разумным шагом Зеленского".
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил, что Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
КорольЕрмак умер, да здравствует КорольЕрмак 2
Хоча, навесні 19-го про то говорили, про то попереджали, то все прогнозували, але ж 73%...
це навіть смішніше ніж клован гетьман!
"Вийди звідси, розбійник ти! Погано чуєш?"
Але не подзвонив Баканову, а просто стукнув ніжкою...
Малоросьня 2019 року ви ж не сумніваєтеся, що це буде не етнічний українець?