Звільнення Єрмака – найрозумніший крок Зеленського, - The Guardian

Звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента матиме величезні наслідки для української політики й, можливо, для переговорів про завершення війни.

Про це пише кореспондент The Guardian Шон Уокер, передає Цензор.НЕТ.

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Роль Єрмака в політичній системі України

Зазначається, що Єрмак поєднував для президента України Володимира Зеленського кілька ролей: найбільш довірену людину, внутрішнього політичного координатора, контролера доступу до президента, головну контактну особу для іноземних політиків та головного перемовника з питань миру.

"Єрмак настільки впливовий керівник офісу президента, що люди, які знають, як працює президентська адміністрація, описують його стосунки з Зеленським як взаємозалежні", - наголошує він.

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"Такий вплив неминуче породжує ворогів, і серед української еліти мало хто має позитивну думку про Єрмака, хоча багато хто захоплюється його робочою етикою та політичними навичками", - додає кореспондент.

"Найрозумніший крок" Зеленського

Іноземні політики часто цінували можливість використовувати Єрмака як прямий канал зв'язку з президентом, але деякі вважали його невдалим співрозмовником, а представники адміністрації Трампа, як відомо, висловлювали перевагу в спілкуванні з Рустемом Умєровим, нинішнім секретарем Ради національної безпеки України, а не з Єрмаком.

Уокер стверджує, що з політичного погляду, звільнення свого глави адміністрації може бути "найрозумнішим кроком Зеленського".

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Звільнення Єрмака