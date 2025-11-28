Звільнення Єрмака – найрозумніший крок Зеленського, - The Guardian
Звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента матиме величезні наслідки для української політики й, можливо, для переговорів про завершення війни.
Про це пише кореспондент The Guardian Шон Уокер, передає Цензор.НЕТ.
Роль Єрмака в політичній системі України
Зазначається, що Єрмак поєднував для президента України Володимира Зеленського кілька ролей: найбільш довірену людину, внутрішнього політичного координатора, контролера доступу до президента, головну контактну особу для іноземних політиків та головного перемовника з питань миру.
"Єрмак настільки впливовий керівник офісу президента, що люди, які знають, як працює президентська адміністрація, описують його стосунки з Зеленським як взаємозалежні", - наголошує він.
"Такий вплив неминуче породжує ворогів, і серед української еліти мало хто має позитивну думку про Єрмака, хоча багато хто захоплюється його робочою етикою та політичними навичками", - додає кореспондент.
"Найрозумніший крок" Зеленського
Іноземні політики часто цінували можливість використовувати Єрмака як прямий канал зв'язку з президентом, але деякі вважали його невдалим співрозмовником, а представники адміністрації Трампа, як відомо, висловлювали перевагу в спілкуванні з Рустемом Умєровим, нинішнім секретарем Ради національної безпеки України, а не з Єрмаком.
Уокер стверджує, що з політичного погляду, звільнення свого глави адміністрації може бути "найрозумнішим кроком Зеленського".
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
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КорольЕрмак умер, да здравствует КорольЕрмак 2
Хоча, навесні 19-го про то говорили, про то попереджали, то все прогнозували, але ж 73%...
це навіть смішніше ніж клован гетьман!
"Вийди звідси, розбійник ти! Погано чуєш?"
Але не подзвонив Баканову, а просто стукнув ніжкою...
Малоросьня 2019 року ви ж не сумніваєтеся, що це буде не етнічний українець?