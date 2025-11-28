УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9898 відвідувачів онлайн
Новини Звільнення Єрмака Обшук у Єрмака
8 574 45

Звільнення Єрмака – найрозумніший крок Зеленського, - The Guardian

єрмак

Звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента матиме величезні наслідки для української політики й, можливо, для переговорів про завершення війни.

Про це пише кореспондент The Guardian Шон Уокер, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роль Єрмака в політичній системі України

Зазначається, що Єрмак поєднував для президента України Володимира Зеленського кілька ролей: найбільш довірену людину, внутрішнього політичного координатора, контролера доступу до президента, головну контактну особу для іноземних політиків та головного перемовника з питань миру.

"Єрмак настільки впливовий керівник офісу президента, що люди, які знають, як працює президентська адміністрація, описують його стосунки з Зеленським як взаємозалежні", - наголошує він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готується до переговорів із США щодо "мирного плану", - Зеленський

"Такий вплив неминуче породжує ворогів, і серед української еліти мало хто має позитивну думку про Єрмака, хоча багато хто захоплюється його робочою етикою та політичними навичками", - додає кореспондент.

"Найрозумніший крок" Зеленського

Іноземні політики часто цінували можливість використовувати Єрмака як прямий канал зв'язку з президентом, але деякі вважали його невдалим співрозмовником, а представники адміністрації Трампа, як відомо, висловлювали перевагу в спілкуванні з Рустемом Умєровим, нинішнім секретарем Ради національної безпеки України, а не з Єрмаком.

Уокер стверджує, що з політичного погляду, звільнення свого глави адміністрації може бути "найрозумнішим кроком Зеленського".

Читайте також: 54% читачів Цензор.НЕТ у Telegram вважають, що після обшуку в Єрмака Зеленський тиснутиме на НАБУ

Звільнення Єрмака

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) Єрмак Андрій (1780)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Ні, якщо звільнення завгоспа то НАЙрозумніше, на що воно здатне, то що ж то за розум там?
Хоча, навесні 19-го про то говорили, про то попереджали, то все прогнозували, але ж 73%...
показати весь коментар
28.11.2025 17:57 Відповісти
+12
Я не здивуюсь, якщо на місце Єрмака, він призначить когось типу Татарова...
показати весь коментар
28.11.2025 17:58 Відповісти
+11
Чмошники.....їх це не врятує сук
показати весь коментар
28.11.2025 17:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чмошники.....їх це не врятує сук
показати весь коментар
28.11.2025 17:53 Відповісти
… за все життя.
показати весь коментар
28.11.2025 17:53 Відповісти
Король Ермак умер, да здравствует Король Ермак 2
показати весь коментар
28.11.2025 17:56 Відповісти
Ні, якщо звільнення завгоспа то НАЙрозумніше, на що воно здатне, то що ж то за розум там?
Хоча, навесні 19-го про то говорили, про то попереджали, то все прогнозували, але ж 73%...
показати весь коментар
28.11.2025 17:57 Відповісти
І нажаль, єдиний.
показати весь коментар
28.11.2025 17:58 Відповісти
Сумніваюся, він вимушений а не розумний, якби був розумний то ще при каденції Байдена.
показати весь коментар
28.11.2025 19:14 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо на місце Єрмака, він призначить когось типу Татарова...
показати весь коментар
28.11.2025 17:58 Відповісти
Арахамия
показати весь коментар
28.11.2025 18:02 Відповісти
ChatGPT
показати весь коментар
28.11.2025 18:08 Відповісти
Або Азірова. Можне ще віктора федоровича) Хоча, чого гріх таїти, можна і дімку мєдвєдєва) Варіантів вистачає) У будь якому випадку, надіятись на якесь адекватне призначення марна справа. Тобто, можливо і крок розумний, але завтра 100% буде зашквар.
показати весь коментар
28.11.2025 18:02 Відповісти
або Верещучку
показати весь коментар
28.11.2025 18:02 Відповісти
Можливий і такий варіант. "Маріонетка", а Єрмак і далі буде всім рулити...
показати весь коментар
28.11.2025 18:12 Відповісти
Я ставлю на Мар'яшу. Або на Колю Катлєту - в крайньому разі.
показати весь коментар
28.11.2025 21:13 Відповісти
Не розслабляйтеся , призначить першим заступником нового завгоспа .
показати весь коментар
28.11.2025 17:59 Відповісти
Рано радуетеся....скорішь за все побачимо дерьмака е рнбо..а чебурека десь послом...
показати весь коментар
28.11.2025 17:59 Відповісти
Тепер буде потужна імітація очищення. Просто єрмак піде в тінь, як павук. А поставлять свого фунта\ фунтиху. Зелю і його шоблу треба перезавантажити на смітник історії !
показати весь коментар
28.11.2025 18:00 Відповісти
їрмак? політік?
це навіть смішніше ніж клован гетьман!
показати весь коментар
28.11.2025 18:00 Відповісти
Це не "найрозумніший крок" це вже дуже підгарало в одному місці, але образу затаїв на всіх це точно. Бо воно таке є.
показати весь коментар
28.11.2025 18:01 Відповісти
При звільненні дЄрмака "Портрєт" повторив ще раз вислів:
"Вийди звідси, розбійник ти! Погано чуєш?"
Але не подзвонив Баканову, а просто стукнув ніжкою...
показати весь коментар
28.11.2025 18:01 Відповісти
і потужно пукнув
показати весь коментар
28.11.2025 18:20 Відповісти
Сплюнте.
показати весь коментар
28.11.2025 19:16 Відповісти
Своя жопа дорожче
показати весь коментар
28.11.2025 18:02 Відповісти
Похвала для Зєлі не золотий унітаз - на хліб не намаже. Скільки ж копняків він отримав під зад щоб зробити цей «найрозумніший крок»?
показати весь коментар
28.11.2025 18:03 Відповісти
То что уволил хорошо, сейчас главное чтобы тот Ермак не отправился Сибирь покорять , ну не Сибирь конечно а какой нибудь Абу-Даби...
показати весь коментар
28.11.2025 18:05 Відповісти
да, американцы раскрутили лихо конечно. Теперь зеля будет ручная собачка Трампа
показати весь коментар
28.11.2025 18:06 Відповісти
Стаття спалила Умєрова. Ось кого хотять американці на місце Єрмака. Свого! У нього ж всі сімʼя в америці. Чудовий канал!
показати весь коментар
28.11.2025 18:11 Відповісти
А Трампон таки додавил.
показати весь коментар
28.11.2025 18:12 Відповісти
Єрмак піде другим номером до свого брата-снайпера.Будуть удвох нищити кацапів.Їм би ще для прикриття - Арестовича з гранатометом і Татарова з кулеметом.
показати весь коментар
28.11.2025 18:14 Відповісти
Цікаво, а хто буде новий з євреїв?

Малоросьня 2019 року ви ж не сумніваєтеся, що це буде не етнічний українець?
показати весь коментар
28.11.2025 18:19 Відповісти
єрмак хіба еврей?
показати весь коментар
29.11.2025 01:42 Відповісти
"Найрозумніший"? Та йому яйця затиснули, спочатку на Міндічі і ко, а коли до нього натяки не дійшли - то і з Єрмаком.
показати весь коментар
28.11.2025 18:22 Відповісти
Ну найдут теперь другого нувориша. Шило на мыло.
показати весь коментар
28.11.2025 18:28 Відповісти
Побачимо 'розумність' - коли обере і кого з 'обраних'.
показати весь коментар
28.11.2025 18:31 Відповісти
это как самолично себе яйцо отрезать
показати весь коментар
28.11.2025 18:34 Відповісти
Можна добавити що не так "найрозумніший" як перший,і да Бог не останній,розумний крок
показати весь коментар
28.11.2025 18:37 Відповісти
Чекаємо на найрозумніший крок українського народу - відсторонення від влади зеленого мародера та його передачу під суд воєнного трибуналу
показати весь коментар
28.11.2025 18:38 Відповісти
Цікаво хто буде постачати зЕленському дурь ? зеленський і день не протягне , він ґєґне найблищим часом .
показати весь коментар
28.11.2025 18:42 Відповісти
Чекав три роки поки всі активи перепише на кого треба і надресирує слухняних міністрів під себе
показати весь коментар
28.11.2025 19:02 Відповісти
Звільнення Єрмака - найрозумніший крок Зеленського, - The Guardian - не спішіть говорити про розум.Нове призначення.може вказати .що це не розум .а рашистсько-фсбешна інфекція
показати весь коментар
28.11.2025 19:31 Відповісти
Це не найрозумніший крок ішака. Це інстинкт самозбереження. Це чмо прийшло на цей світ безтолковим. А наступником дєрмака буде ...цей підерас, здається литвин.
показати весь коментар
28.11.2025 19:32 Відповісти
За Єрмаком мають піти й усі його радники, яких у нього більше ніж у самого ЗЕ. Татаров, Подоляк, наприклад з самих зашкварених.
показати весь коментар
28.11.2025 21:10 Відповісти
Нарешті щось корисне зробив
показати весь коментар
28.11.2025 21:44 Відповісти
 
 