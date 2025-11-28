Україна готується до переговорів із США щодо "мирного плану", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона готується до переговорів зі Сполученими Штатами щодо американського "мирного плану" для завершення війни Росії проти України.
Про це він сказав у зверненні від 28 листопада, передає Цензор.НЕТ.
За словами президента, Україну на переговорах представлятимуть начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров та розвідка.
"Коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик - війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу держави", - сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що зустріч української та американської сторін відбудеться "найближчим часом".
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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Тільки маю підозру, що Умєров теж не поїде, у всякому разі у складі делегації. У нього в Україні, схоже, проблеми вимальовуються.
Баба? Верещучка...
Вона буде старшою групи?
міцними? коли американці викатили російський "мирний план" ти, чмо їбане, миттєво вилізло з черговим порожнім зверненням.
тепер оприлюдни те, що ви там за тиждень накоригували. ти, ******, навіть ВР з цими своїми змінами не ознайомив.
заїбав некомпетнетний підор. заїбали навіть не ті, хто привів уїбана до влади, а ті, хто досі пускають слину на "мученика-страждальця-богомпосланого" - тварі їбані.
в інтересах держави слід створити уряд національної єдності/спротиву*********** але без твоїх тупоголових ригівських менеджерів/радників**********.
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>Вся надія на тебе.
ніт. українці хочуть загинути, чому я маю їм заважати?