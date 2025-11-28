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Новини Мирний план США
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Україна готується до переговорів із США щодо "мирного плану", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона готується до переговорів зі Сполученими Штатами щодо американського "мирного плану" для завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав у зверненні від 28 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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За словами президента, Україну на переговорах представлятимуть начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров та розвідка.

"Коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик - війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу держави", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що зустріч української та американської сторін відбудеться "найближчим часом".

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28000) США (26719)
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Топ коментарі
+17
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28.11.2025 17:43 Відповісти
+10
Розпочинається новий етап в історії України - "40 розбійників без Алі Баби"
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28.11.2025 17:44 Відповісти
+7
МЗС знову участі не приймає?
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28.11.2025 17:43 Відповісти
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28.11.2025 17:43 Відповісти
МЗС знову участі не приймає?
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28.11.2025 17:43 Відповісти
😊 Уже приймає. Єрмака нема: "За словами президента, Україну на переговорах представлятимуть начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров та розвідка. Джерело: https://censor.net/ua/n3587597
Тільки маю підозру, що Умєров теж не поїде, у всякому разі у складі делегації. У нього в Україні, схоже, проблеми вимальовуються.
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28.11.2025 17:54 Відповісти
Чебурек сьогодні спати не буде - ніч буде довга!
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28.11.2025 17:55 Відповісти
Фбр його викличе і нікуди не дінеться
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28.11.2025 22:07 Відповісти
дожали таки Зеленого заграничные половые партнеры.ну и отлично
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28.11.2025 18:03 Відповісти
Ну тоді буде палестина не в квадраті, а в кубі.
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28.11.2025 17:44 Відповісти
Розпочинається новий етап в історії України - "40 розбійників без Алі Баби"
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28.11.2025 17:44 Відповісти
Корупціонер умєров, абсолютно бедарний нефаховий гнатов що там робитимуть?
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28.11.2025 17:46 Відповісти
а як же так...без дерьмака...Чи його залишать в складі делегації
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28.11.2025 17:47 Відповісти
А хто там заступник у Алі Баби?
Баба? Верещучка...
Вона буде старшою групи?
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28.11.2025 17:49 Відповісти
пішов ти *****, підор.
міцними? коли американці викатили російський "мирний план" ти, чмо їбане, миттєво вилізло з черговим порожнім зверненням.
тепер оприлюдни те, що ви там за тиждень накоригували. ти, ******, навіть ВР з цими своїми змінами не ознайомив.
заїбав некомпетнетний підор. заїбали навіть не ті, хто привів уїбана до влади, а ті, хто досі пускають слину на "мученика-страждальця-богомпосланого" - тварі їбані.
в інтересах держави слід створити уряд національної єдності/спротиву*********** але без твоїх тупоголових ригівських менеджерів/радників**********.
*******************************************************************************************
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28.11.2025 17:50 Відповісти
кого рве? мене рве? та мене розриває ***** від люті та усвідомлення безкарності цієї шобли.
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28.11.2025 18:00 Відповісти
Сильно
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28.11.2025 19:15 Відповісти
Зважаючи, що в жертву ти таки приніс ненависного в США Єрмака, то... Перемовини вочевидь пройдуть гладко.
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28.11.2025 17:50 Відповісти
Нахера називати позорну капітуляцію мирним планом? Це все одно що вбивати заради життя
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28.11.2025 17:52 Відповісти
А як же звільнений коханець дєрьмак? Залишився без очолення делегації? Жах.😱
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28.11.2025 17:52 Відповісти
а хто казав що його звільнили зі складу делегації?? Де відповідний указ?
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28.11.2025 18:01 Відповісти
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28.11.2025 17:58 Відповісти
Мда...дожились
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28.11.2025 19:18 Відповісти
перемовини пройдуть в Омані.....
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28.11.2025 18:00 Відповісти
Зачем? Разве чтобы послать кого-нибудь на хер, надо готовиться?
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28.11.2025 18:06 Відповісти
які аргументи є у зебіла? чим він може переконати русню, що їй краще піти на мирні перемовини і погодитися на компроміс?
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28.11.2025 18:09 Відповісти
Скаже, що ти ядерну зброю створиш, і вони погодяться🤣.
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28.11.2025 18:20 Відповісти
ні, доля українців - загинути, але не мати ядерної зброї, бо американці заборонять імпорт айфонів
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28.11.2025 18:25 Відповісти
Так, без айфонів складно, але ти в Нідерландах якось переживеш. І я впевнений, що ти вже підпільно працюєш над ЯЗ в якомусь підвалі. Вся надія на тебе.
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28.11.2025 18:41 Відповісти
я в Україні

>Вся надія на тебе.

ніт. українці хочуть загинути, чому я маю їм заважати?
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28.11.2025 18:48 Відповісти
То нащо пишеш тут завжди про ЯЗ, якщо тобі начхати?
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28.11.2025 18:52 Відповісти
бо цікаво, чи може щось путнє вийти з цієї нації
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28.11.2025 18:55 Відповісти
А хіба 30+ років власної державності в новітню історію ще не відповіли на це питання? Думаю відповідь очевидна і сумна.
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28.11.2025 19:00 Відповісти
США відібрала у України літаки і ракети уБудапешті. Нехай компенсує ТАМАГАВКАМИ
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28.11.2025 18:10 Відповісти
ніхто не зобов'язаний щось там компенсувати лохам і терпілам
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28.11.2025 18:15 Відповісти
Ахахахааахха... Білецького... порішає... Ахахахахаа
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28.11.2025 18:21 Відповісти
Він , до речі , цілком може стати наступним президентом ...
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28.11.2025 18:59 Відповісти
Ага, як показав 2019 рік в нас президентом і мавпа з зоопарку може стати.
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28.11.2025 19:01 Відповісти
Ну после Ермака на очереди понятно кто должен быть по идее. Там цепочка небольшая.
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28.11.2025 18:17 Відповісти
Які нах переговори. Трамп все окреслив.
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28.11.2025 19:18 Відповісти
Україна готується до піддупника ішаку.
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28.11.2025 19:33 Відповісти
 
 