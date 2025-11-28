Україна готується до переговорів із США щодо "мирного плану", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона готується до переговорів зі Сполученими Штатами щодо американського "мирного плану" для завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав у зверненні від 28 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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За словами президента, Україну на переговорах представлятимуть начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров та розвідка.

"Коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик - війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу держави", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що зустріч української та американської сторін відбудеться "найближчим часом".

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Мирний план США

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