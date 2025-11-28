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Новини Мирний план США
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"Мирний план" США, ймовірно, найкраще, на що може сподіватися Україна, - Politico

Зеленський та Трамп

Фактично, коли Україна намагається пройти крізь суперечливий "мирний" план США, це може бути найкраще, на що вона може розраховувати — або принаймні варіант, який не вимагатиме відступу з територій на сході країни, які Київ зміг утримати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в колонці для Politico пише редактор думок в Politico Europe Джеймі Деттмер.

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Корупційний скандал і вплив на мирні переговори

"На цей час мало підстав сподіватися, що, попри героїзм, Україна зможе переломити ситуацію на свою користь. Країна навряд чи вийде з найнебезпечнішої зими війни у сильнішому стані, краще підготовленою до викликів, які на неї навалюються. Насправді вона може опинитися у значно слабшому становищі — на полі бою, на внутрішньому фронті та в політичній сфері", - йдеться у матеріалі.

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Журналіст зауважує, що Україна також вичерпує свої фінансові ресурси.

Тому важко уявити, що Європа, яка потопає в боргах, надасть Києву 250 мільярдів доларів готівкою та зброєю, необхідних для продовження боротьби ще чотири роки — і це на додаток до 140 мільярдів доларів репараційного кредиту.

Крім того, Україна опинилася в епіцентрі масштабного корупційного скандалу, який охоплює близьких до президента України Володимира Зеленського осіб, підриваючи довіру як союзників, так і самих українців. Це також дає адміністрації президента США Дональда Трампа та руху MAGA аргументи на користь того, що Вашингтону слід припинити підтримку України.

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Прийнятний мир?

Деттмер зазначає, що перемога України завжди була малоймовірною, якщо йдеться про відновлення кордонів 1991 року та членство в НАТО. Він пояснив, що це провина не України, а західних союзників Києва, які "ніколи не були далекоглядними чи практичними у своєму мисленні".

Він вважає, що обговорюваний зараз план з 19 пунктів, звичайно, є покращенням порівняно з початковим 28-пунктним планом, проте він все одно є "потворним і ганебним".

"Для України така невдала угода, яка залишає її зі слабкими гарантіями безпеки, без 20 відсотків території та забороняє їй вступати до НАТО, матиме серйозні внутрішні наслідки й високу ймовірність громадянської війни. Неважко передбачити, як можуть відреагувати армія та її ветерани. Багато з них сприймуть це як удар у спину, як зраду, що викликає лють і потребує покарання.

Це також означатиме винагороду за жорстокість Путіна та відсутність справжньої відповідальності за звірства його армії або незаконні, огидні депортації з окупованих частин України до Росії. І, без сумніву, це додасть впевненості осі авторитарних лідерів", - резюмував редактор Politico.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оновлений "мирний план" США щодо України тримається у таємниці, - Politico

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте також: Трамп усунув Європу від мирних переговорів по Україні, - NYT

Автор: 

перемовини (3819) план (221) США (26719) територіальна цілісність (324) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+22
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28.11.2025 17:19 Відповісти
+21
Це не мирний план- це план капітуляції і знищення країни. Це малява від кремлівсього серуна в чемодани.
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28.11.2025 17:22 Відповісти
+18
Україна витримає, якщо їй не будуть заважати такі похоронні статті
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28.11.2025 17:23 Відповісти
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28.11.2025 17:19 Відповісти
просто інші члени команди ще біль дебільні і нікчемні
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28.11.2025 17:32 Відповісти
так і є
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28.11.2025 17:19 Відповісти
так, без ядерної зброї це найкраще, на що може сподіватися Україна
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28.11.2025 17:21 Відповісти
Це не мирний план- це план капітуляції і знищення країни. Це малява від кремлівсього серуна в чемодани.
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28.11.2025 17:22 Відповісти
а ти думав, постійно відступаючи, ми будемо диктувати умови мирного плану?
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28.11.2025 17:24 Відповісти
а ти думав постійно наступаючи можна диктувати умови? Ну тоді іди наступай
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28.11.2025 17:27 Відповісти
Німеччина програла 1-шу мирову війну, не провівши не єдиної битви на своєї власної території
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28.11.2025 17:35 Відповісти
Не зовсім так. На початку війни кацапи сунулися в Східну Прусію і були там вщент розбиті.
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28.11.2025 22:43 Відповісти
То наступай, хто заважає
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28.11.2025 18:51 Відповісти
вам треба диктувати умови - то йдіть і наступайте! мені вже нічого не треба!
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28.11.2025 19:42 Відповісти
ну так, і? хто сильний, той і диктує свої умови
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28.11.2025 17:26 Відповісти
4 роки безсилля у сильного. Якби бубочка не розмінував Чонгар, 4 роки бої йшли би саме в тому районі.
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28.11.2025 17:32 Відповісти
якби би, якби би )) якби ми були сполученими штатами, то рашка на нас і не напала
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28.11.2025 17:35 Відповісти
яке безсилля, якщо русня кожен день просувається?
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28.11.2025 17:39 Відповісти
Куда? Под землю?
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28.11.2025 19:48 Відповісти
"яка розумная цьому альтернатива ?"- як каже класик ? Армії нема, зброї нема , є тільки перзидент який не зна що роблять його друзію.
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28.11.2025 17:39 Відповісти
Гляньте на Д.Трампа і його команду, С.Вітькофффа, Д .Венса, П.Гегса,, Д.Дрисколла як вони ходять, вираз та міміка їх обличчя, про що кажуть, жестикуляція, чи шанують статті ООН, Гельсінських Угод, Конституції США , релігійних догм і принципів тощо, напевно все ж ясно який "мир" вони запропонують, чи не так...?
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30.11.2025 13:34 Відповісти
Україна витримає, якщо їй не будуть заважати такі похоронні статті
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28.11.2025 17:23 Відповісти
Статті самі по собі не заважають, кожен має право на свою думку. Заважають агенти рфії і корисні ідіоти які пишуть такі статті. аФФтор нічого не знає про Україну, коли пишить про нашу політичну ситуацію. Нихто не прогнувся під рфію в лютому 2022 року, не прогнеться і зараз
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28.11.2025 17:32 Відповісти
Ось тут ви не праві, наша біда, що ми програємо медійну війну. Якби наше посольство в США не опікувалось ресторанним бізнесом, а дипломати не вилазили з американських та європейських теле та радіо каналів новин, роз'яснюючи європейцям та американцям, що Україна потрапила під прес війни лише тому, що єдина виконала свої зобов'язання по Будапештському меморандуму, Трамп не дозволяв би собі займатись паскудством, точніше йому Конгрес не дозволив би і шольцам в Європі було б некомфортно.
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28.11.2025 23:52 Відповісти
а в першу чергу дєрьмобубочки
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28.11.2025 23:36 Відповісти
аФФтор корисний російський ідіот, який нічого не знає про Україну.
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28.11.2025 17:26 Відповісти
Коли союзник України стає союзником ворога України , тоді Україні і дійсно - сподіватися немає на що .
.
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28.11.2025 17:27 Відповісти
Нехай усі ці пізд_/_/ки приїдуть до нас і щось побачать. висери якихось недолугих мудаків, зза океану не можуть щось вирішувати.
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28.11.2025 17:28 Відповісти
Мабуть тому що ху...ло написало його для трампанутого, а це вже закон, неможливо агентам сперечатися
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28.11.2025 17:29 Відповісти
Це очевідні речі
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28.11.2025 17:30 Відповісти
Взагалі то місяць лишився до нового року, в якому настане повний крах російської економіки. Вони не матимуть чим платити контрактникам і ракети в них закінчаться за кілька тижнів. Тоді умови для перемовин диктуватиме Україна - тільки кордони 1991 року, репарації й суд над військовими злочинцями.
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28.11.2025 17:30 Відповісти
Сумний тролінг...
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28.11.2025 17:35 Відповісти
Трєба трошкі ще патерпіти і паєднатися.
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28.11.2025 17:40 Відповісти
Не трошки.
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28.11.2025 17:48 Відповісти
На це вже нема часу
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28.11.2025 18:54 Відповісти
Шо, падло, прийшов сто рублєй відпрацювати?
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28.11.2025 21:32 Відповісти
Нарешті почали про це прямо писати.
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28.11.2025 17:32 Відповісти
Стаття повна протилежність заголовку. Автор прав. План "Капітуляція" Трампа це кінець України.
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28.11.2025 17:33 Відповісти
з такими друзями як трампон-підхвуйловник
мало підстав сподіватися, що, попри героїзм, Україна зможе переломити ситуацію на свою користь
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28.11.2025 17:35 Відповісти
Ті ветерани які будуть возбухати проти цього миру хай дадуть відповідь на питання де ми маємо взяти людей мотивованих для подальшої війни
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28.11.2025 17:35 Відповісти
Ну,наприклад тебе мобілізувати
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28.11.2025 17:52 Відповісти
Він мотивований тільки Тису з боями форсувати.
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28.11.2025 18:00 Відповісти
Я воювати за жодні гроші не піду. Для мене моє життя вища цінність. І між своїм життям і життям країни я виберу своє
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02.12.2025 20:13 Відповісти
Погано ти знаєш орків,дуже погано.а я знаю і даю гарантію,не підеш за ЗСУ,то підеш за них аж бігом,можливо навіть без каски і броніка.я не лякаю,просто думай головою
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04.12.2025 11:17 Відповісти
я не знаю жодного ветерана, що втратили кінцівки, або жодну родину, у кого рідні полегли за Україну, шоб вимагали капітуляції, але ви ухилянти, репетуєте, що ви немотивовані, від кого ви шукаєте, де взяти людей, від тих, хто загинув, захищаючи свою країну від навіженого маніяка, який не визнає існування українців
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28.11.2025 17:59 Відповісти
Ну якщо так то скоро буде світова війна
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28.11.2025 17:38 Відповісти
ПНХ тварі і людоїди. Ми вже достатньо навідступалися і наздавалися що в такій ситуації опинилися. Далі відступати це вже за кордони Польщі
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28.11.2025 17:40 Відповісти
По-друге це позорний програш не тільки України а і Європи і сша які всралися перед рашистами і корейцями. І це буде початком кінця всієї західної цивілізації. Тому що самі америкоси визнали що Сосія виробляє більще зброї ніж сша і Європа разом взяті. Тому представте що буде через рік коли з Сосії знімуть санкції і коли в Сосії буде половина України людського і промислового потенціалу. Через рік Європа і сша будуть дристати побачивши відновлену армію і військовий потенціал Сосії. Тому єдиний вихід добити Сосію зараз щоб завтра не було апокаліпсису на всій планеті. Наші батьки вже нам підсунули бомбу підписавши будапештські договорняки і роззброївши країну. Тепер ми будемо для своїх дітей і внуків підсовувати бомбу яка обов'язково рване?
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28.11.2025 17:46 Відповісти
А Трампу потрібно дати орден сутулого за те що сша програли вже третю війну підряд. А не виродок рижий побіжить вимагати премію миру за те що добив жертву
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28.11.2025 17:54 Відповісти
План від ЄС набагато реалістичніший. Але Пуйлу і він до дупи. Йому головне час тягнути, і Зельоних при владі підтримувати. Щоб кради ще скаженіше. Думаєте "двушечка" в Москву без його відома? Якби так, то вже б взяли кому вона пішла. А так все тихо. Все відомо, і ніяких ворогів у Пуйла в керівництві України нема. Тільки союзники, і агенти. Бо вже вся корупція спливла б з волі Пуйла. Всіх би здали, якби Зельоні були ворогами.
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28.11.2025 17:43 Відповісти
Картина близька до реального стану держави. Автор симпатизує Україні.
Громадянських заворушень допустити не можна ні в якому разі.
Зевлада ресурс вичерпала. Що далі? Рада державників хоча б для початку!
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28.11.2025 17:46 Відповісти
О, капитаны очевидность начинают прозревать. Это не наилучшее на что можно надеяться, это просто единственное на что можно надеяться, если говорить про мир, перемирие или заморозку. Второй вариант это продолжение войны, но судя по всему нам уже открыто заявляют что денег особо не дадут. А если и дадут, то их хватит максимум еще пару лет помучатся, а не изменить ситуацию на фронте.
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28.11.2025 17:46 Відповісти
Это действительно лучшее, что сегодня возможно. Нужно чтобы только кремлёвский ******** пошёл на это. Вот как это сделать, это и есть наша супер задача.
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28.11.2025 17:52 Відповісти
...віддати рештки укріплень на донбасі, скоротити ЗСУ, відмовитися від нищивних видів зброї, повернути москальскиз попів і далі по списку забаганоеюк пу...це що?= капітуляція!
Так, за що кров пролівали на Майдані, на полі бою за кожен клаптик укр.землі?
Чому в стамбулі не погодились... адже умови були більш мягкими...?
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30.11.2025 12:32 Відповісти
ВИДЫ РАКА:
- Лейкоз - рак крови;
- Меланома - рак кожи;
- Саркома - рак мышцы;
- Лимфома - рак лимфы;
- Глиома - рак мозга;
- Россия - рак планеты.
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28.11.2025 17:54 Відповісти
Брехня і маніпуляція. Проплачений вкид через якесь незрозуміле "редактор думок" Джеймі Деттмер. Хто це? Що це?
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28.11.2025 17:57 Відповісти
Я не розумію для чого цитують маячню всяких деттмерів? Це ж він патякав в лютому 2022-го, що Україна протримається максимум декілька тижнів.
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28.11.2025 18:13 Відповісти
Штош, наша зелена влада, вочевидь зробила все можливе за 4 роки війни, що б оце тепер було "найкраще".
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28.11.2025 17:59 Відповісти
Всё будет хорошо несмотря ни на какие статьи и Украина не пойдёт ни на какие договорняки и ничего никому не отдаст. Единство и решимость, это самое главное что нужно сейчас Украине а оружие и деньги нам дадут по любому. Слава Украине!!!
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28.11.2025 18:03 Відповісти
Це не той Деттмер, що в 2022-му казав, що Україна протримається максимум декілька тижнів?
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28.11.2025 18:11 Відповісти
Це не план США. І він не "мирний".
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28.11.2025 18:52 Відповісти
Ось для цього і потрібна священа корова Умеров.
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28.11.2025 19:33 Відповісти
Нахіба цю срань росповсюджувати?
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28.11.2025 21:29 Відповісти
Нас ніхто не може змусити підписати цей план .
Це План Капітуляції.
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28.11.2025 21:52 Відповісти
...це в 100 разів хуже стамбула так за що кров пролівали?
джонсонюк, ау...
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30.11.2025 12:26 Відповісти
 
 