"Мирний план" США, ймовірно, найкраще, на що може сподіватися Україна, - Politico
Фактично, коли Україна намагається пройти крізь суперечливий "мирний" план США, це може бути найкраще, на що вона може розраховувати — або принаймні варіант, який не вимагатиме відступу з територій на сході країни, які Київ зміг утримати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в колонці для Politico пише редактор думок в Politico Europe Джеймі Деттмер.
Корупційний скандал і вплив на мирні переговори
"На цей час мало підстав сподіватися, що, попри героїзм, Україна зможе переломити ситуацію на свою користь. Країна навряд чи вийде з найнебезпечнішої зими війни у сильнішому стані, краще підготовленою до викликів, які на неї навалюються. Насправді вона може опинитися у значно слабшому становищі — на полі бою, на внутрішньому фронті та в політичній сфері", - йдеться у матеріалі.
Журналіст зауважує, що Україна також вичерпує свої фінансові ресурси.
Тому важко уявити, що Європа, яка потопає в боргах, надасть Києву 250 мільярдів доларів готівкою та зброєю, необхідних для продовження боротьби ще чотири роки — і це на додаток до 140 мільярдів доларів репараційного кредиту.
Крім того, Україна опинилася в епіцентрі масштабного корупційного скандалу, який охоплює близьких до президента України Володимира Зеленського осіб, підриваючи довіру як союзників, так і самих українців. Це також дає адміністрації президента США Дональда Трампа та руху MAGA аргументи на користь того, що Вашингтону слід припинити підтримку України.
Прийнятний мир?
Деттмер зазначає, що перемога України завжди була малоймовірною, якщо йдеться про відновлення кордонів 1991 року та членство в НАТО. Він пояснив, що це провина не України, а західних союзників Києва, які "ніколи не були далекоглядними чи практичними у своєму мисленні".
Він вважає, що обговорюваний зараз план з 19 пунктів, звичайно, є покращенням порівняно з початковим 28-пунктним планом, проте він все одно є "потворним і ганебним".
"Для України така невдала угода, яка залишає її зі слабкими гарантіями безпеки, без 20 відсотків території та забороняє їй вступати до НАТО, матиме серйозні внутрішні наслідки й високу ймовірність громадянської війни. Неважко передбачити, як можуть відреагувати армія та її ветерани. Багато з них сприймуть це як удар у спину, як зраду, що викликає лють і потребує покарання.
Це також означатиме винагороду за жорстокість Путіна та відсутність справжньої відповідальності за звірства його армії або незаконні, огидні депортації з окупованих частин України до Росії. І, без сумніву, це додасть впевненості осі авторитарних лідерів", - резюмував редактор Politico.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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мало підстав сподіватися, що, попри героїзм, Україна зможе переломити ситуацію на свою користь
Громадянських заворушень допустити не можна ні в якому разі.
Зевлада ресурс вичерпала. Що далі? Рада державників хоча б для початку!
Так, за що кров пролівали на Майдані, на полі бою за кожен клаптик укр.землі?
Чому в стамбулі не погодились... адже умови були більш мягкими...?
- Лейкоз - рак крови;
- Меланома - рак кожи;
- Саркома - рак мышцы;
- Лимфома - рак лимфы;
- Глиома - рак мозга;
- Россия - рак планеты.
Це План Капітуляції.
джонсонюк, ау...