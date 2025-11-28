"Мирний план" США, ймовірно, найкраще, на що може сподіватися Україна, - Politico

Фактично, коли Україна намагається пройти крізь суперечливий "мирний" план США, це може бути найкраще, на що вона може розраховувати — або принаймні варіант, який не вимагатиме відступу з територій на сході країни, які Київ зміг утримати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в колонці для Politico пише редактор думок в Politico Europe Джеймі Деттмер.

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Корупційний скандал і вплив на мирні переговори

"На цей час мало підстав сподіватися, що, попри героїзм, Україна зможе переломити ситуацію на свою користь. Країна навряд чи вийде з найнебезпечнішої зими війни у сильнішому стані, краще підготовленою до викликів, які на неї навалюються. Насправді вона може опинитися у значно слабшому становищі — на полі бою, на внутрішньому фронті та в політичній сфері", - йдеться у матеріалі.

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Журналіст зауважує, що Україна також вичерпує свої фінансові ресурси.

Тому важко уявити, що Європа, яка потопає в боргах, надасть Києву 250 мільярдів доларів готівкою та зброєю, необхідних для продовження боротьби ще чотири роки — і це на додаток до 140 мільярдів доларів репараційного кредиту.

Крім того, Україна опинилася в епіцентрі масштабного корупційного скандалу, який охоплює близьких до президента України Володимира Зеленського осіб, підриваючи довіру як союзників, так і самих українців. Це також дає адміністрації президента США Дональда Трампа та руху MAGA аргументи на користь того, що Вашингтону слід припинити підтримку України.

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Прийнятний мир?

Деттмер зазначає, що перемога України завжди була малоймовірною, якщо йдеться про відновлення кордонів 1991 року та членство в НАТО. Він пояснив, що це провина не України, а західних союзників Києва, які "ніколи не були далекоглядними чи практичними у своєму мисленні".

Він вважає, що обговорюваний зараз план з 19 пунктів, звичайно, є покращенням порівняно з початковим 28-пунктним планом, проте він все одно є "потворним і ганебним".

"Для України така невдала угода, яка залишає її зі слабкими гарантіями безпеки, без 20 відсотків території та забороняє їй вступати до НАТО, матиме серйозні внутрішні наслідки й високу ймовірність громадянської війни. Неважко передбачити, як можуть відреагувати армія та її ветерани. Багато з них сприймуть це як удар у спину, як зраду, що викликає лють і потребує покарання.

Це також означатиме винагороду за жорстокість Путіна та відсутність справжньої відповідальності за звірства його армії або незаконні, огидні депортації з окупованих частин України до Росії. І, без сумніву, це додасть впевненості осі авторитарних лідерів", - резюмував редактор Politico.

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Мирний план США

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