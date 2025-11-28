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Новини Мирний план США
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Трамп усунув Європу від мирних переговорів по Україні, - NYT

Трамп формує мирний план без участі ЄС

Європейські лідери були здивовані "мирним" планом Дональда Трампа, оскільки США почали переговори щодо України без участі ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times.

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Зокрема зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дізнався про план з новин, а не від чиновників США. 

"Його команді довелося кілька разів зв’язуватися з президентом Трампом, щоб домовитися про дзвінок у п’ятницю ввечері для пояснень", - зазначають джерела, обізнані з ситуацією.

Кулуарний мирний план

Щодо змісту, то за даними видання, це викликало у Європі "тривожну реакцію". 

"Високопоставлені європейські чиновники знали, що адміністрація Трампа працювала над якимось планом, але не очікували, що він буде настільки вигідним для Росії. Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європа була виключена з зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на припинення найбільшої наземної війни на континенті з часів Другої світової війни", – йдеться в матеріалі.

Згідно з початковою версією плану, Росія могла зазнати не суттєвих втрат  за своє вторгнення в Україну у 2022 році, а обсяг територій, які вона отримає, навіть перевищуватиме її реальні успіхи на фронті.

Документ також містив положення про офіційну відмову НАТО від майбутнього членства України, що суперечить європейським намірам щодо інтеграції Києва до Альянсу.

"Тепер європейці усвідомлюють, що мають робити значно більше", - наголосив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Європейські дипломати вимагали пояснень

Міністри закордонних справ країн Європи вперше дізналися про існування плану минулого четверга, 20 листопада, дорогою на зустріч у Брюсселі, присвячену ситуації в Судані та Україні.

"Коли всі прибули, уже прочитавши матеріал у Financial Times, виникло чимало запитань", - сухо зауважив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Онлайн до дискусії долучився і глава МЗС України Андрій Сибіга, утім, як зазначається, його поінформованість теж була обмеженою. Після цього європейські дипломати почали наполегливо вимагати роз’яснень.

До п’ятниці, 21 листопада, стало зрозуміло, що запропонований план є реальним. Під час зустрічі в Україні міністр армії США Деніел Дрісколл повідомив, що Європу не залучили до переговорів, аби уникнути "занадто великої кількості кухарів". На його думку, європейські країни "занадто тісно пов’язані з Україною, щоб давати об’єктивну оцінку війні".

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Автор: 

Європа (2503) США (26719) Україна (7389) переговори з Росією (1615)
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Топ коментарі
+36
Трамп є перешкодою для закінчення війни , не бачить йому Нобеля як свого шнобиля
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28.11.2025 06:55 Відповісти
+19
Доповідач Європарламенту по Україні Міхаель Галер заявив, що депутати очікують від Єврокомісії більшого, ніж просто коригування планів США. "Ми повинні знайти способи змусити путіна сісти за стіл переговорів, а це можливо тільки за допомогою посилення тиску. В іншому випадку він, як і раніше, буде чинити прямий вплив на Трампа, щоб якомога швидше отримати те, що хоче", - впевнений німецький євродепутат.

Наприклад, європейцям слід поставити Україні ракети дальньої дії, які дозволять їй знищити виробничі об'єкти смертоносної зброї, вивести з ладу пускові установки і важливу транспортну інфраструктуру в Росії, впевнений Галер.
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28.11.2025 07:02 Відповісти
+15
Його підтримала і голова парламентського комітету з оборони та безпеки Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.
"Україна має нейтралізувати цілі, з яких щодня запускаються ракети, дрони і крилаті ракети. 93 відсотки з них потрапляють виключно в цивільне населення", - заявила представниця Німеччини. Вона також зажадала власних дипломатичних ініціатив Європи та передачі українцям 140 мільярдів євро з російських заморожених активів.
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28.11.2025 07:03 Відповісти
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Трамп є перешкодою для закінчення війни , не бачить йому Нобеля як свого шнобиля
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28.11.2025 06:55 Відповісти
6 років тому перешкодою був Порошенко. Потім Байден. Потім Шольц. Потім ухилянти, поляки, Кличко,Трамп, західні союзники, знову Трамп. Тільки Цей ні вчому не винен, нічого не знав🤡
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28.11.2025 08:09 Відповісти
До чого тут Трамп? ЛІДОР та його владний ЗЕшмурдяк нескінчено зберігають свое володорювання доки є ФАКТОР НЕСКІНЧЕНОЇ ВІЙНИ! Тільки повні ідійоти73% цього не хочуть бачити!
А Путла Поганого ця ЗЕмафія при владі в Україні добре влаштовує , бо доки зберігається така ситуація , то ЗСУ воюють в оточенні - попереду озверілі мацковити , а позаду ненаситні ЗЕмародери та зрадники!
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28.11.2025 08:19 Відповісти
Під час війни панікерів розстрілюють
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28.11.2025 08:27 Відповісти
По-перше, в нас немає війни згідно вимог Конституції України, бо Верховна Рада чомусь не оголосила "стан війни" , а оголошений тільки "військовий стан" .

По-друге, я щось не бачив на західному кордоні розстрільних команд , коли на початку мацковитського вторгнення мільйони виборців Найвеличнішого ( бо в своєї більшості тікати почали з Півдня та Сходу, де в 2019 році масово голосували за Сонцесяйного ) в ПАНІЦІ чкурнули в Європу.

По-третє , під час війни в першу чергу треба розстрілювати зрадників і мародерів, особливо владних ЗЕзрадників та ЗЕмародерів.

По-четверте , а що треба зробити з Потужним та Незламним за його агітацію в січні 2022 року за травневі шашлики2022 , бо , бач, хтось там розповсюджує ПАНІКУ про мацковитський напад ? Досі пам'ятаю смак тих травневих шашличків .
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28.11.2025 08:52 Відповісти
зермаки свої накрадені гроші зможуть сховати тільки на болотах. ні в Європі, ні в Америці, ні на ніяких островах чи у Дубаях ніяких грошей чи крипти вони не сховають. Американський фінмоніторинг дістане скрізь. крім кацапні та Північної Кореї. ну може ще в Ірані або в Омані. от в Оман так, ще можуть спробувати все вивезти (в чумаданх, бо транзакції лишають завжди електронний слід), бо Оман є офшорним раєм для різного роду мутних грошей і на нього досить малий вплив має американський фінмоніторинг.
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28.11.2025 11:53 Відповісти
А яке "зпкінчення" тобі потрібне?
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28.11.2025 08:23 Відповісти
Озброїв би тр швидко ЗСУ до зубів, так і війна враз скінчилась би і пу б притих. А так все навпаки: апетит у людожера тільки розгорається завдяки в певненості в безкарності і очікуванні жирних плюшок від тр.
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28.11.2025 20:21 Відповісти
Хотів поиметь бородатого хлопчика, поки ніхто не встиг зрозуміти. Але хлопчик не кричав, Не кликав на допомогу. Чому дядьки і тітки, які витирають йому соплі і виносять горщик, не питають у хлопчика чому. Йому подобається?
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28.11.2025 06:57 Відповісти
І ці люди забороняють мені колупатися в носі!
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28.11.2025 07:00 Відповісти
Доповідач Європарламенту по Україні Міхаель Галер заявив, що депутати очікують від Єврокомісії більшого, ніж просто коригування планів США. "Ми повинні знайти способи змусити путіна сісти за стіл переговорів, а це можливо тільки за допомогою посилення тиску. В іншому випадку він, як і раніше, буде чинити прямий вплив на Трампа, щоб якомога швидше отримати те, що хоче", - впевнений німецький євродепутат.

Наприклад, європейцям слід поставити Україні ракети дальньої дії, які дозволять їй знищити виробничі об'єкти смертоносної зброї, вивести з ладу пускові установки і важливу транспортну інфраструктуру в Росії, впевнений Галер.
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28.11.2025 07:02 Відповісти
Його підтримала і голова парламентського комітету з оборони та безпеки Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.
"Україна має нейтралізувати цілі, з яких щодня запускаються ракети, дрони і крилаті ракети. 93 відсотки з них потрапляють виключно в цивільне населення", - заявила представниця Німеччини. Вона також зажадала власних дипломатичних ініціатив Європи та передачі українцям 140 мільярдів євро з російських заморожених активів.
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28.11.2025 07:03 Відповісти
"Наприклад, європейцям слід поставити Україні ракети дальньої дії, які дозволять їй знищити виробничі об'єкти смертоносної зброї, вивести з ладу пускові установки і важливу транспортну інфраструктуру в Росії, впевнений Галер" - він хоч уявляє собі, скільки ТИСЯЧ ракет на це ротрібно?
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28.11.2025 07:10 Відповісти
Потрібна політична воля.
Німці пів тисячі таурусів всю війну протримали на складах і не дали ні одного.
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28.11.2025 07:16 Відповісти
А навіщо їм давати нам таурси після заяви про 3тис фламінго?
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28.11.2025 08:24 Відповісти
А ми б і не знали, що треба "тиснути", якби не черговий європейський пи**абол.

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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28.11.2025 07:26 Відповісти
Тому що пуйло заборонило
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28.11.2025 07:04 Відповісти
Американський "мирний план" не прийме ЄС і Україна, європейський "мирний план" не прийме РФ, але по суті пуйлу на нього насрати він і так потихеньку просувається і отримує бажане, його ситуація на полі бою влаштовує.
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28.11.2025 07:06 Відповісти
Московіт прокинься, та сереш і смердить!!
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28.11.2025 07:50 Відповісти
Якби ху2ла влаштовувала ситуація, він би не тиснув Трампом на Україну примушуючи до негайної капітуляції.
А відповідь тут дуже проста: певні просування на фронті коштують ху2лу надто вже дорого, поставивши все на кон - він дійшов до ситуації, коли вже втрачає економіку раші. Там вже розпочався кризис неплатежів. Якщо путін продовжить війну, то 2026 рік російська економіка не переживе - росія просто рухне, впаде.
Тому, власне, вони зараз так тиснуть - щоби Україна відмовилася від стратегічної перемоги, яку зараз виборює, та підписала собі сиертний вирок.

стаття цікава на тему, від британців (Роман Безсмертний робить її огляд):
"https://youtu.be/4siZ6UfHoSs?si=tp5DIB00lh_oYro3 Блокування російської нафти. росія розпродає золото."
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28.11.2025 11:11 Відповісти
Согластно американской логики, ЕС можно послать куда подальше т.к. они сами постоянно твердят, что они не участниками этой войны. А Украину можно прогнуть, т.к. Украина полностью зависимая от внешних играков, и у неё нет "карт". Таким образом "американский мирный план" будет реализован.
Для реализации же "европейского мирного плана", прогинать нужно будет РФ. А прогнуть её намного сложнее, т.к. она независимая и воюет своими силами, при этом имея "карты".
Вот и вся Трамповская логика. Первый вариант с прогинанием Украины, ему кажется намного удобней и проще.
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28.11.2025 11:45 Відповісти
...да і півд.кор зброя і солдати, іранськи ракети і шахеди, китайські комплектуючи йдуть мощним безперервним потоком... а друзі України все вагаються, бо страшно
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28.11.2025 16:38 Відповісти
не зовсім. рашка потроху закипає,в неї є тенденція до смути,коли вона невдало веде експансію
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28.11.2025 11:56 Відповісти
дик, так тр козирі підкидає постійно, вже старий напрочь про санкціі 21 листопада забув.
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28.11.2025 20:22 Відповісти
Как пишут сами же европейцы в редддите тх правительство настолько слабые и жалкие что кроме вечных дискуссий они не могут никак реально помочь Украине. И что они не смогут деньги раши отдать опять же из-за противоречий и трусости. Максимум что они смогут сделать это выделять кредиты от каждой страны индивидуально и выпускать новый пакет санкций которые не слишком эффективны
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28.11.2025 07:09 Відповісти
Європа нічого не втратила. То не "мирні переговори" а цирк на дроті.
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28.11.2025 07:10 Відповісти
Хтоб його усунув, цього пітара.
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28.11.2025 07:16 Відповісти
А який власний план Европи? Його немає. Є купка лівих коміссарів, Словаччина з Угорщиною, та всяких еврогеїв. Плану перемоги нема і у Зелемського. Тому чом би двом евреям його не скласти. Кушнер деволопер, Вітькофф девелопер, продавати вміють.
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28.11.2025 07:21 Відповісти
Пора давно уже усвоить. Реальные переговоры и с реальным результатом возможны только на двусторонней встрече. И по возможности, крайне желательно встречу, сами переговоры проводить на нейтральной полосе по линии фронта. И никаких третьих лиц . Все остальное дрочилово, лицемерие, понты, оперетка в колхозном клюбе! Ну пора уже назвать все своими именами!
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28.11.2025 07:24 Відповісти
Дэтии маи, слова Стамбуль пышеца бэз мягкого знака , слово Севастопол - с... Помнится Штаты , чтобы задавить СССР устроили хвалебность СССР с восхищениями ее економнедоразвитияем И как следствие, союз-аполонничество в космосе. Затем, особо не ругаясь с кремлядью, США, вместе из саудитами снизили цену на углеводороды ниже кацапсебестоимости. И о чудо, сввершилось. В СССР начался и энергетический кризис, и дефицит продовольствия, как и промтоваров... Одним словом СССРу пришли кранты. А чем ********** - исключение?
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28.11.2025 07:32 Відповісти
А энергокризис, как и песец, подкрались незаметно... Сначала, 1985 год, Камчатко-ДВК: нехватка бензино-соляра с продуктами питания, затем Сибирь. А к 1990-ому году пиз.ец подкрался и к центру принятия решений( в СССР)... И нынче то ли истчьо будет... Ой-йо- йой, **********(на цапорылii).
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28.11.2025 07:39 Відповісти
А всё таки сигареты ,,Союз-Аполон,, были отличные, по первах конечно! Чуть вспомнилось. Почти Вирджиния.
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28.11.2025 21:09 Відповісти
які ж можуть бути двосторонні зустрічі, коли путін на прес конференцію відкинув фігуру з українського боку...нелегітимний, який відмовився від виборів...а звідси бачимо, що і не договороздібний до того ж, жодна ініціатива не втілилась і не дала результатів...і тому наступні не дадуть також...то ж і нема на кого покластись
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28.11.2025 09:48 Відповісти
кацапский окурок это мелет давно, для лохов своих, и быдло хавает там! Он прекрасно знает что почти по любой Конституции любой страны во время войны, военного положения выборы не проводят. Это давняя тема. Если их всё таки провести, то тогда тем более они будут признаны не легетимны. Тем более у нас оккупировано 20% земель и мых их считаем своими, но провести там выборы не можем. И 5 миллионов за границей запросто граждан. Слишком ясно всем нормальным, но та страна нормальной не была никогда. И знали мы это тоже давно. Как минимум с Батурина и такой же резни в Глухове и многого иного в разные века. Теперь в который раз кровь рекой.
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28.11.2025 21:18 Відповісти
в 19 були...без криму і ордло...до того був воєнний стан...лєгітімні
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28.11.2025 22:18 Відповісти
Тогда не было народу в ЕС и территории многие были не захвачены как на сегодня. Хватило бы 51% от числа населения участников выборов. Сейчас нет. Не говоря уже о том, что выборы нужно будет провести в один тур, первый. Если не наберут минимальное большинство, то возникнет опять ситуация в 3 месяца по новой выбирать. А должности вице-президента у нас нет, сто раз печатал. Это бы была совсем другая конфигурация. Но и здесь вумный ,нарид, всё просрал, проспал, проел, ******-л!
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28.11.2025 22:31 Відповісти
дородний московитян,план написав ще І.Франко: лупайте сю скалу!
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28.11.2025 11:57 Відповісти
Малко куялко---если в доме нету плану---то кури марихуану! Как в Одессе говорят. Приплети ещё новеллы В Стефаника! Бурштын иди лупай ведром оцинкованным---та ментам не забудь отстегнуть. Чушь мелешь тут.
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28.11.2025 21:31 Відповісти
...пу вже сто разів назвав все своїми іменами: досягнення всіх цілей сво і ніяк не інакше.
Завадити забаганкам пу може тільки далекобійна зброя і розбудова ЗСУ.
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28.11.2025 16:41 Відповісти
Бульо-бульо, а такого ще не бульо( з Америкою).. Трам.ездол уже боится информировать Европу, спешит впереди ее мнения, чтобы никто не помешал подлизнуться к пыне.
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28.11.2025 07:24 Відповісти
А що тут дивного? Два старих пирдуна розуміють , шо стара з косою вже стукає в їхні двері, ось і стараються розуграти перед дорогою в пекло міжсобойчик.
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28.11.2025 07:33 Відповісти
Моменто Море
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28.11.2025 07:34 Відповісти
пам'ятай про смерть
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28.11.2025 07:35 Відповісти
Скоро трампа усунуть)
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28.11.2025 07:48 Відповісти
Як забулькало у вигрібній ямі, ротом московитів!!
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28.11.2025 07:52 Відповісти
Україна, Європа по одну сторону, а Росія і адміністрація Трампа-мироносиця з протилежної, причому Трамп грає крапленими картами, погрожує перкинути стіл і *********** карделябром на втіху Путіну?
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28.11.2025 08:09 Відповісти
Пробачте, помилка каНделябр... Жаль, що немає можливості виправляти свої помилки
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28.11.2025 18:03 Відповісти
👀 «Ти тупа? Ти тупа людина, якщо ставиш таке питання», - Трамп буквально накинувся на журналістку, яка запитала, «чому він звинувачує Байдена в нападі на нацгвардійців»
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28.11.2025 08:10 Відповісти
Look who's talking!
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28.11.2025 08:11 Відповісти
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28.11.2025 08:14 Відповісти
цим самим Трамп показав що Європа ні нащо не здатна - тільки колупатися в носі і робити нові спільні фото на масовці під назвою коаліція нездар
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28.11.2025 08:44 Відповісти
дык, рыжий сам его не читал..писал пуйло, а тесть трампа распространял этот темник....
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28.11.2025 08:58 Відповісти
США союзник московії і тепер наш ворог, це потрібно усвідомити
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28.11.2025 09:08 Відповісти
Не США, а трамп. Не стане цього рижого мудака, риторика, скоріше за все поміняється.
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28.11.2025 10:31 Відповісти
Трамп уявляє, що погрожує усьому світові своїми сталевими яйцями, а там найсправді лише тряпчана мошонка.
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28.11.2025 09:10 Відповісти
Якщо сама Європа плазує перед старим, самозакоханим, жадібним дідом з Білого дому і втрачає свою суб'єктність, то що очікувати натомість... Рудий біснується та шле під три чорти всіх, хто "нижче ростом". Не співайте дефірамби ублюдку, не принижуйтесь, не погоджуйтесь на принизливи умови, бийте у відповідь і ніхто не буде вас виносити за дужки.
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28.11.2025 09:14 Відповісти
...а як інакше?
Що малий, що старий але на вілміну від малого, якій просто капризнячає, старий сфокусований на своєй величі і меті. Прийде час і всі в голос йому в обличчя скажуть: голий король і отримає він свого шнобеля.
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28.11.2025 11:56 Відповісти
Трамп гaндон
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28.11.2025 09:58 Відповісти
Трамп гнида продажна, хіба в Європі цього не знають? Та ще й на гачку у спецслужб росії...
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28.11.2025 10:23 Відповісти
Вони можуть роками переговорюватися, чи не переговорюватися по так званому "мирному плану", але це не має абсолютно ніякого значення, адже путін вже все сказав.
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28.11.2025 10:30 Відповісти
Трамп аморальний мерзотник та брехун.
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28.11.2025 11:01 Відповісти
трамп усунув Європу ...а шо США з Україною має спільний кордон ?...
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28.11.2025 11:10 Відповісти
Хорошу людину Дріссколом не назвуть!
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28.11.2025 11:35 Відповісти
У Гандональда вид задроченного куренка!
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28.11.2025 11:36 Відповісти
Щоб мати суб'єктність - мало бути великою економікою. Треба мати здатність до війни, а це не про Європу.
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28.11.2025 11:49 Відповісти
тр за сниной України і ЄС збирається з пу дерибаніть Україну і ЄС і замість України сам на сам щось там підписувати з пу про Україну. Ну і діла
приїхали від "допомагати скільки потрібно" до задушим, раз добровільно не капітулюєте, бо луде жаважаєте жирним гешефтам з пу.
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28.11.2025 11:51 Відповісти
Кто нибудь может мне объяснить или убедить, если я забрал у своего соседа который физически слабее меня скажем дом потом нас хотят примирить но дом остается за мной можно ли назвать это справедливым решением?так вот этот торгаш 7 кратный банкрот хочет наживится на крови Украинцев.Мне очень жаль то что происходит с вами Украинцы особенно с мирными людьми которых ради забавы убивает убийца Путин и его халуи,но если вы сдадитесь вас будут убивать и унижать еще больше это и есть русский мир.слава Украине и победы вам!
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28.11.2025 12:27 Відповісти
Могу обяснить в двух слова - Справедливости не существует. Дальше обьяснять?
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28.11.2025 14:05 Відповісти
Трампон Трампакс ***** дырявое!!!
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28.11.2025 12:54 Відповісти
Трамп вправе заключить любой договор - с участием Украины или без Украины, с Европой или без неё, Трамп может без россии мир во всём мире объявить, пусть старик потешится, не будем ему мешать! Поведение путина определяет состояние фронта в Украине, поступление валюты в его бюджет и помощь соседнего Китая - над этим должны работать европейцы и украинцы.
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28.11.2025 13:24 Відповісти
Як буде д'Єрмак американською англійською? - Трамп.
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28.11.2025 14:30 Відповісти
Пуйло завдяки "рудій матні", скотиніє все більше, з кожним днем. трамп відверто його співучасник у злочинах
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28.11.2025 16:32 Відповісти
І правильно зробив.
Хоча підозрюю що саме Європа після цього виступила ініціатором зміни Єрмака на якусь свою людину, що буде нашіптувати Зеленському "правильну" політінформацію.
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28.11.2025 19:06 Відповісти
***** он **********,ненавижу его!!!! хоть бы кто пристрелил эту мерзкую тварь!прав был Каспаров когда назвал европу и нато трусами идущими как овцы на заклание за трампом!один человек не побоялся сказать резкую и беспощадную правду всей этой своре трусов и и ипотентов! https://www.youtube.com/watch?v=sqRXE38wzrg обидно за Украину до слёз что её бросили на произвол судьбы а сами втихую трошуют с рашкой!
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28.11.2025 19:36 Відповісти
 
 