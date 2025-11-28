Трамп усунув Європу від мирних переговорів по Україні, - NYT

Європейські лідери були здивовані "мирним" планом Дональда Трампа, оскільки США почали переговори щодо України без участі ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times.

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Зокрема зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дізнався про план з новин, а не від чиновників США.

"Його команді довелося кілька разів зв’язуватися з президентом Трампом, щоб домовитися про дзвінок у п’ятницю ввечері для пояснень", - зазначають джерела, обізнані з ситуацією.

Кулуарний мирний план

Щодо змісту, то за даними видання, це викликало у Європі "тривожну реакцію".

"Високопоставлені європейські чиновники знали, що адміністрація Трампа працювала над якимось планом, але не очікували, що він буде настільки вигідним для Росії. Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європа була виключена з зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на припинення найбільшої наземної війни на континенті з часів Другої світової війни", – йдеться в матеріалі.

Згідно з початковою версією плану, Росія могла зазнати не суттєвих втрат за своє вторгнення в Україну у 2022 році, а обсяг територій, які вона отримає, навіть перевищуватиме її реальні успіхи на фронті.

Документ також містив положення про офіційну відмову НАТО від майбутнього членства України, що суперечить європейським намірам щодо інтеграції Києва до Альянсу.

"Тепер європейці усвідомлюють, що мають робити значно більше", - наголосив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Європейські дипломати вимагали пояснень

Міністри закордонних справ країн Європи вперше дізналися про існування плану минулого четверга, 20 листопада, дорогою на зустріч у Брюсселі, присвячену ситуації в Судані та Україні.

"Коли всі прибули, уже прочитавши матеріал у Financial Times, виникло чимало запитань", - сухо зауважив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Онлайн до дискусії долучився і глава МЗС України Андрій Сибіга, утім, як зазначається, його поінформованість теж була обмеженою. Після цього європейські дипломати почали наполегливо вимагати роз’яснень.

До п’ятниці, 21 листопада, стало зрозуміло, що запропонований план є реальним. Під час зустрічі в Україні міністр армії США Деніел Дрісколл повідомив, що Європу не залучили до переговорів, аби уникнути "занадто великої кількості кухарів". На його думку, європейські країни "занадто тісно пов’язані з Україною, щоб давати об’єктивну оцінку війні".

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