Трамп усунув Європу від мирних переговорів по Україні, - NYT
Європейські лідери були здивовані "мирним" планом Дональда Трампа, оскільки США почали переговори щодо України без участі ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times.
Зокрема зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дізнався про план з новин, а не від чиновників США.
"Його команді довелося кілька разів зв’язуватися з президентом Трампом, щоб домовитися про дзвінок у п’ятницю ввечері для пояснень", - зазначають джерела, обізнані з ситуацією.
Кулуарний мирний план
Щодо змісту, то за даними видання, це викликало у Європі "тривожну реакцію".
"Високопоставлені європейські чиновники знали, що адміністрація Трампа працювала над якимось планом, але не очікували, що він буде настільки вигідним для Росії. Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європа була виключена з зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на припинення найбільшої наземної війни на континенті з часів Другої світової війни", – йдеться в матеріалі.
Згідно з початковою версією плану, Росія могла зазнати не суттєвих втрат за своє вторгнення в Україну у 2022 році, а обсяг територій, які вона отримає, навіть перевищуватиме її реальні успіхи на фронті.
Документ також містив положення про офіційну відмову НАТО від майбутнього членства України, що суперечить європейським намірам щодо інтеграції Києва до Альянсу.
"Тепер європейці усвідомлюють, що мають робити значно більше", - наголосив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Європейські дипломати вимагали пояснень
Міністри закордонних справ країн Європи вперше дізналися про існування плану минулого четверга, 20 листопада, дорогою на зустріч у Брюсселі, присвячену ситуації в Судані та Україні.
"Коли всі прибули, уже прочитавши матеріал у Financial Times, виникло чимало запитань", - сухо зауважив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.
Онлайн до дискусії долучився і глава МЗС України Андрій Сибіга, утім, як зазначається, його поінформованість теж була обмеженою. Після цього європейські дипломати почали наполегливо вимагати роз’яснень.
До п’ятниці, 21 листопада, стало зрозуміло, що запропонований план є реальним. Під час зустрічі в Україні міністр армії США Деніел Дрісколл повідомив, що Європу не залучили до переговорів, аби уникнути "занадто великої кількості кухарів". На його думку, європейські країни "занадто тісно пов’язані з Україною, щоб давати об’єктивну оцінку війні".
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А Путла Поганого ця ЗЕмафія при владі в Україні добре влаштовує , бо доки зберігається така ситуація , то ЗСУ воюють в оточенні - попереду озверілі мацковити , а позаду ненаситні ЗЕмародери та зрадники!
По-друге, я щось не бачив на західному кордоні розстрільних команд , коли на початку мацковитського вторгнення мільйони виборців Найвеличнішого ( бо в своєї більшості тікати почали з Півдня та Сходу, де в 2019 році масово голосували за Сонцесяйного ) в ПАНІЦІ чкурнули в Європу.
По-третє , під час війни в першу чергу треба розстрілювати зрадників і мародерів, особливо владних ЗЕзрадників та ЗЕмародерів.
По-четверте , а що треба зробити з Потужним та Незламним за його агітацію в січні 2022 року за травневі шашлики2022 , бо , бач, хтось там розповсюджує ПАНІКУ про мацковитський напад ? Досі пам'ятаю смак тих травневих шашличків .
Наприклад, європейцям слід поставити Україні ракети дальньої дії, які дозволять їй знищити виробничі об'єкти смертоносної зброї, вивести з ладу пускові установки і важливу транспортну інфраструктуру в Росії, впевнений Галер.
"Україна має нейтралізувати цілі, з яких щодня запускаються ракети, дрони і крилаті ракети. 93 відсотки з них потрапляють виключно в цивільне населення", - заявила представниця Німеччини. Вона також зажадала власних дипломатичних ініціатив Європи та передачі українцям 140 мільярдів євро з російських заморожених активів.
Німці пів тисячі таурусів всю війну протримали на складах і не дали ні одного.
Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738
Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961
Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
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Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
А відповідь тут дуже проста: певні просування на фронті коштують ху2лу надто вже дорого, поставивши все на кон - він дійшов до ситуації, коли вже втрачає економіку раші. Там вже розпочався кризис неплатежів. Якщо путін продовжить війну, то 2026 рік російська економіка не переживе - росія просто рухне, впаде.
Тому, власне, вони зараз так тиснуть - щоби Україна відмовилася від стратегічної перемоги, яку зараз виборює, та підписала собі сиертний вирок.
стаття цікава на тему, від британців (Роман Безсмертний робить її огляд):
"https://youtu.be/4siZ6UfHoSs?si=tp5DIB00lh_oYro3 Блокування російської нафти. росія розпродає золото."
Для реализации же "европейского мирного плана", прогинать нужно будет РФ. А прогнуть её намного сложнее, т.к. она независимая и воюет своими силами, при этом имея "карты".
Вот и вся Трамповская логика. Первый вариант с прогинанием Украины, ему кажется намного удобней и проще.
Завадити забаганкам пу може тільки далекобійна зброя і розбудова ЗСУ.
Що малий, що старий але на вілміну від малого, якій просто капризнячає, старий сфокусований на своєй величі і меті. Прийде час і всі в голос йому в обличчя скажуть: голий король і отримає він свого шнобеля.
приїхали від "допомагати скільки потрібно" до задушим, раз добровільно не капітулюєте, бо луде жаважаєте жирним гешефтам з пу.
Хоча підозрюю що саме Європа після цього виступила ініціатором зміни Єрмака на якусь свою людину, що буде нашіптувати Зеленському "правильну" політінформацію.