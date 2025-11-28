РУС
Трамп отстранил Европу от мирных переговоров относительно Украины, - NYT

Трамп формирует мирный план без участия ЕС

Европейские лидеры были удивлены "мирным" планом Дональда Трампа, поскольку США начали переговоры относительно Украины без участия ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.

В частности, отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц узнал о плане из новостей, а не от чиновников США. 

"Его команде пришлось несколько раз связываться с президентом Трампом, чтобы договориться о звонке в пятницу вечером для объяснений", - отмечают источники, знакомые с ситуацией.

Кулуарный мирный план

Что касается содержания, то по данным издания, это вызвало в Европе "тревожную реакцию". 

"Высокопоставленные европейские чиновники знали, что администрация Трампа работала над каким-то планом, но не ожидали, что он будет настолько выгодным для России. Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европа была исключена из усилий администрации Трампа, направленных на прекращение крупнейшей наземной войны на континенте со времен Второй мировой войны", - говорится в материале.

Согласно первоначальной версии плана, Россия могла понести несущественные потери за свое вторжение в Украину в 2022 году, а объем территорий, которые она получит, даже превысит ее реальные успехи на фронте.

Документ также содержал положение об официальном отказе НАТО от будущего членства Украины, что противоречит европейским намерениям по интеграции Киева в Альянс.

"Теперь европейцы осознают, что должны делать гораздо больше", - подчеркнул бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: Зеленский не подпишет документы об отказе от территорий

Европейские дипломаты требовали объяснений

Министры иностранных дел стран Европы впервые узнали о существовании плана в прошлый четверг, 20 ноября, по дороге на встречу в Брюсселе, посвященную ситуации в Судане и Украине.

"Когда все прибыли, уже прочитав материал в Financial Times, возникло немало вопросов", - сухо заметил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Онлайн к дискуссии присоединился и глава МИД Украины Андрей Сибига, однако, как отмечается, его осведомленность тоже была ограниченной. После этого европейские дипломаты начали настойчиво требовать разъяснений.

К пятнице, 21 ноября, стало ясно, что предложенный план является реальным. Во время встречи в Украине министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил, что Европу не привлекли к переговорам, чтобы избежать "слишком большого количества поваров". По его мнению, европейские страны "слишком тесно связаны с Украиной, чтобы давать объективную оценку войне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в стрельбе в США служил в подразделении, сотрудничавшем с ЦРУ, - СМИ

+16
Трамп є перешкодою для закінчення війни , не бачить йому Нобеля як свого шнобиля
28.11.2025 06:55
+9
28.11.2025 07:02
+5
28.11.2025 07:03
28.11.2025 06:55
6 років тому перешкодою був Порошенко. Потім Байден. Потім Шольц. Потім ухилянти, поляки, Кличко,Трамп, західні союзники, знову Трамп. Тільки Цей ні вчому не винен, нічого не знав🤡
28.11.2025 08:09
До чого тут Трамп? ЛІДОР та його владний ЗЕшмурдяк нескінчено зберігають свое володорювання доки є ФАКТОР НЕСКІНЧЕНОЇ ВІЙНИ! Тільки повні ідійоти73% цього не хочуть бачити!
А Путла Поганого ця ЗЕмафія при владі в Україні добре влаштовує , бо доки зберігається така ситуація , то ЗСУ воюють в оточенні - попереду озверілі мацковити , а позаду ненаситні ЗЕмародери та зрадники!
28.11.2025 08:19
Під час війни панікерів розстрілюють
28.11.2025 08:27
А яке "зпкінчення" тобі потрібне?
28.11.2025 08:23
Хотів поиметь бородатого хлопчика, поки ніхто не встиг зрозуміти. Але хлопчик не кричав, Не кликав на допомогу. Чому дядьки і тітки, які витирають йому соплі і виносять горщик, не питають у хлопчика чому. Йому подобається?
28.11.2025 06:57 Ответить
І ці люди забороняють мені колупатися в носі!
28.11.2025 07:00
Доповідач Європарламенту по Україні Міхаель Галер заявив, що депутати очікують від Єврокомісії більшого, ніж просто коригування планів США. "Ми повинні знайти способи змусити путіна сісти за стіл переговорів, а це можливо тільки за допомогою посилення тиску. В іншому випадку він, як і раніше, буде чинити прямий вплив на Трампа, щоб якомога швидше отримати те, що хоче", - впевнений німецький євродепутат.

Наприклад, європейцям слід поставити Україні ракети дальньої дії, які дозволять їй знищити виробничі об'єкти смертоносної зброї, вивести з ладу пускові установки і важливу транспортну інфраструктуру в Росії, впевнений Галер.
28.11.2025 07:02
Його підтримала і голова парламентського комітету з оборони та безпеки Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.
"Україна має нейтралізувати цілі, з яких щодня запускаються ракети, дрони і крилаті ракети. 93 відсотки з них потрапляють виключно в цивільне населення", - заявила представниця Німеччини. Вона також зажадала власних дипломатичних ініціатив Європи та передачі українцям 140 мільярдів євро з російських заморожених активів.
28.11.2025 07:03
"Наприклад, європейцям слід поставити Україні ракети дальньої дії, які дозволять їй знищити виробничі об'єкти смертоносної зброї, вивести з ладу пускові установки і важливу транспортну інфраструктуру в Росії, впевнений Галер" - він хоч уявляє собі, скільки ТИСЯЧ ракет на це ротрібно?
28.11.2025 07:10
Потрібна політична воля.
Німці пів тисячі таурусів всю війну протримали на складах і не дали ні одного.
28.11.2025 07:16
А навіщо їм давати нам таурси після заяви про 3тис фламінго?
28.11.2025 08:24
А ми б і не знали, що треба "тиснути", якби не черговий європейський пи**абол.

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
28.11.2025 07:26
Тому що пуйло заборонило
28.11.2025 07:04
Американський "мирний план" не прийме ЄС і Україна, європейський "мирний план" не прийме РФ, але по суті пуйлу на нього насрати він і так потихеньку просувається і отримує бажане, його ситуація на полі бою влаштовує.
28.11.2025 07:06
Московіт прокинься, та сереш і смердить!!
28.11.2025 07:50
Как пишут сами же европейцы в редддите тх правительство настолько слабые и жалкие что кроме вечных дискуссий они не могут никак реально помочь Украине. И что они не смогут деньги раши отдать опять же из-за противоречий и трусости. Максимум что они смогут сделать это выделять кредиты от каждой страны индивидуально и выпускать новый пакет санкций которые не слишком эффективны
28.11.2025 07:09
Європа нічого не втратила. То не "мирні переговори" а цирк на дроті.
28.11.2025 07:10
Хтоб його усунув, цього пітара.
28.11.2025 07:16
А який власний план Европи? Його немає. Є купка лівих коміссарів, Словаччина з Угорщиною, та всяких еврогеїв. Плану перемоги нема і у Зелемського. Тому чом би двом евреям його не скласти. Кушнер деволопер, Вітькофф девелопер, продавати вміють.
28.11.2025 07:21
Пора давно уже усвоить. Реальные переговоры и с реальным результатом возможны только на двусторонней встрече. И по возможности, крайне желательно встречу, сами переговоры проводить на нейтральной полосе по линии фронта. И никаких третьих лиц . Все остальное дрочилово, лицемерие, понты, оперетка в колхозном клюбе! Ну пора уже назвать все своими именами!
28.11.2025 07:24
Дэтии маи, слова Стамбуль пышеца бэз мягкого знака , слово Севастопол - с... Помнится Штаты , чтобы задавить СССР устроили хвалебность СССР с восхищениями ее економнедоразвитияем И как следствие, союз-аполонничество в космосе. Затем, особо не ругаясь с кремлядью, США, вместе из саудитами снизили цену на углеводороды ниже кацапсебестоимости. И о чудо, сввершилось. В СССР начался и энергетический кризис, и дефицит продовольствия, как и промтоваров... Одним словом СССРу пришли кранты. А чем ********** - исключение?
28.11.2025 07:32
А энергокризис, как и песец, подкрались незаметно... Сначала, 1985 год, Камчатко-ДВК: нехватка бензино-соляра с продуктами питания, затем Сибирь. А к 1990-ому году пиз.ец подкрался и к центру принятия решений( в СССР)... И нынче то ли истчьо будет... Ой-йо- йой, **********(на цапорылii).
28.11.2025 07:39
Бульо-бульо, а такого ще не бульо( з Америкою).. Трам.ездол уже боится информировать Европу, спешит впереди ее мнения, чтобы никто не помешал подлизнуться к пыне.
28.11.2025 07:24
А що тут дивного? Два старих пирдуна розуміють , шо стара з косою вже стукає в їхні двері, ось і стараються розуграти перед дорогою в пекло міжсобойчик.
28.11.2025 07:33
Моменто Море
28.11.2025 07:34
пам'ятай про смерть
28.11.2025 07:35
Скоро трампа усунуть)
28.11.2025 07:48
Як забулькало у вигрібній ямі, ротом московитів!!
28.11.2025 07:52
Україна, Європа по одну сторону, а Росія і адміністрація Трампа-мироносиця з протилежної, причому Трамп грає крапленими картами, погрожує перкинути стіл і *********** карделябром на втіху Путіну?
28.11.2025 08:09
👀 «Ти тупа? Ти тупа людина, якщо ставиш таке питання», - Трамп буквально накинувся на журналістку, яка запитала, «чому він звинувачує Байдена в нападі на нацгвардійців»
28.11.2025 08:10
Look who's talking!
28.11.2025 08:11
28.11.2025 08:14
цим самим Трамп показав що Європа ні нащо не здатна - тільки колупатися в носі і робити нові спільні фото на масовці під назвою коаліція нездар
28.11.2025 08:44
 
 