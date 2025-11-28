Трамп отстранил Европу от мирных переговоров относительно Украины, - NYT

Европейские лидеры были удивлены "мирным" планом Дональда Трампа, поскольку США начали переговоры относительно Украины без участия ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц узнал о плане из новостей, а не от чиновников США.

"Его команде пришлось несколько раз связываться с президентом Трампом, чтобы договориться о звонке в пятницу вечером для объяснений", - отмечают источники, знакомые с ситуацией.

Кулуарный мирный план

Что касается содержания, то по данным издания, это вызвало в Европе "тревожную реакцию".

"Высокопоставленные европейские чиновники знали, что администрация Трампа работала над каким-то планом, но не ожидали, что он будет настолько выгодным для России. Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европа была исключена из усилий администрации Трампа, направленных на прекращение крупнейшей наземной войны на континенте со времен Второй мировой войны", - говорится в материале.

Согласно первоначальной версии плана, Россия могла понести несущественные потери за свое вторжение в Украину в 2022 году, а объем территорий, которые она получит, даже превысит ее реальные успехи на фронте.

Документ также содержал положение об официальном отказе НАТО от будущего членства Украины, что противоречит европейским намерениям по интеграции Киева в Альянс.

"Теперь европейцы осознают, что должны делать гораздо больше", - подчеркнул бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: Зеленский не подпишет документы об отказе от территорий

Европейские дипломаты требовали объяснений

Министры иностранных дел стран Европы впервые узнали о существовании плана в прошлый четверг, 20 ноября, по дороге на встречу в Брюсселе, посвященную ситуации в Судане и Украине.

"Когда все прибыли, уже прочитав материал в Financial Times, возникло немало вопросов", - сухо заметил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Онлайн к дискуссии присоединился и глава МИД Украины Андрей Сибига, однако, как отмечается, его осведомленность тоже была ограниченной. После этого европейские дипломаты начали настойчиво требовать разъяснений.

К пятнице, 21 ноября, стало ясно, что предложенный план является реальным. Во время встречи в Украине министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил, что Европу не привлекли к переговорам, чтобы избежать "слишком большого количества поваров". По его мнению, европейские страны "слишком тесно связаны с Украиной, чтобы давать объективную оценку войне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в стрельбе в США служил в подразделении, сотрудничавшем с ЦРУ, - СМИ