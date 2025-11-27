Подозреваемый в стрельбе в США служил в подразделении, сотрудничавшем с ЦРУ, - СМИ

Афганский беженец Рахманулла Лаканвал, подозреваемый в стрельбе возле Белого дома, ранее воевал в специальном подразделении, поддерживаемом ЦРУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times. По информации издания, эту информацию подтвердили американские чиновники и афганский представитель спецслужб.

Служба в подразделении Zero и переезд в США

Издание сообщает, что подразделение Zero, действовавшее в провинции Кандагар, известно как "эскадроны смерти".

Лаканвал родился в провинции Хост в Афганистане. После вывода американских войск в 2021 году он переехал в США вместе с семьей и поселился в штате Вашингтон. Афганский офицер разведки подтвердил, что Лаканвал служил под номером 03 в подразделении Zero. Его брат был заместителем командира этого подразделения.

Личные проблемы и психическое состояние

Друг детства нападавшего рассказал, что Лаканвал имел психические проблемы и переживал из-за количества жертв в боевых операциях, пишет The New York Times. Подозреваемый курил марихуану и развелся с новой женой через несколько дней после свадьбы.

Нападавший пересек всю страну

Ранее The Washington Postсообщила, что мужчина, открывший огонь по двум нацгвардейцам возле Белого дома, заранее продумал свое нападение и специально приехал в столицу с другого конца США - из штата Вашингтон на западном побережье.

По данным издания, подозреваемый проживал в городе Беллингем и специально пересек страну, чтобы осуществить атаку. Это подтвердила и прокурор округа Колумбия Жанин Пирро.

В свою очередь, министр внутренней безопасности Кристи Ноем сообщила, что подозреваемый прибыл в США в 2021 году в рамках программы переселения, которая сопровождала вывод американских войск из Афганистана. После стрельбы власти временно приостановили обработку всех иммиграционных заявлений от граждан Афганистана до завершения дополнительных проверок.

Реакция Трампа

Американский президент Дональд Трамп жестко отреагировал на атаку. "Зверь, который ранил двух национальных гвардейцев, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", - написал он в соцсети Truth Social.

