РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10917 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс переговоры США и России
4 955 50

Признание Крыма, Донбасса и "Новороссии" должно быть предметом переговоров России и США, - Путин

Российский диктатор Путин

Глава Кремля Владимир Путин назвал одним из ключевых моментов в переговорах с США "признание суверенитета" России над Крымом и Донбассом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции, его цитируют росСМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Украина должна провести референдум"

"Нам нужно, чтобы наши решения были признаны основными международными игроками. Это касается территориальных вопросов. Украине нужно провести референдум по всем территориям. Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом должно быть предметом переговоров с американской стороной. Это один из ключевых моментов", - утверждает диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подписывать документы с руководством Украины нет смысла, но мы хотим договориться, - Путин

Переговорщики США приедут в Москву

По его словам, на следующей неделе представители США приедут в РФ для переговоров по "мирному плану".

Российскими переговорщиками будут помощники Путина Владимир Мединский и Юрий Ушаков.

По словам диктатора, "проектов мирного договора по Украине" не было, а только вопросы для обсуждения. Путин добавил, что Кремль в целом согласен, что список пунктов США может быть основой будущих договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не примет никакого "признания" оккупации территории. Это наши "красные линии", - ОП

Другие заявления Путина

Автор: 

Крым (26531) путин владимир (32471) россия (98156) США (28418) территориальные претензии (154) Донецкая область (11438)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
***** потрібна вся Україна хотєлкі будуть тільки рости, а клоун Трамп буде йому все підігравати.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:30 Ответить
+11
"Новоросія" - це куди?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:30 Ответить
+7
попливло гівно по трубах... потік несвідомого... предметом переговорів може були лише: електричний стілець чи ін'єкція, трансляція на весь світ... або старий перевірений роками - гільотина. старомодно, проте видовищно...
показать весь комментарий
27.11.2025 16:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Новоросія" - це куди?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:30 Ответить
"...перемовниками будуть помічники Путіна Володимир Мединський та Юрій Ушаков" - знову виставить свої клоунів і пред'явить ще більше претензій! От на основі чого пуйло знову нагліє? Що дає йому привід підвищувати ставки в грі? Файли Епштейна?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:51 Ответить
Певно , що так ... Тромб , схоже , до всрачки боїться їх оприлюднення
показать весь комментарий
27.11.2025 17:23 Ответить
Та то у ***** по географії двійка була у дитинстві.
показать весь комментарий
27.11.2025 17:02 Ответить
Де руський насрав, там і новоросія
показать весь комментарий
27.11.2025 17:21 Ответить
***** потрібна вся Україна хотєлкі будуть тільки рости, а клоун Трамп буде йому все підігравати.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:30 Ответить
ой а шо США розброїли Україну в 93р...для цього ,так це США з руснею Україну не взмозі поділити ?!!! ай я я ..
показать весь комментарий
27.11.2025 16:30 Ответить
попливло гівно по трубах... потік несвідомого... предметом переговорів може були лише: електричний стілець чи ін'єкція, трансляція на весь світ... або старий перевірений роками - гільотина. старомодно, проте видовищно...
показать весь комментарий
27.11.2025 16:33 Ответить
ін"єкція вмісту чемодана пер-орально, а потім повільне саджання на палю.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:34 Ответить
Це йому не потрібно, він москаль, тому тільки сокіра, або кілок
показать весь комментарий
27.11.2025 16:38 Ответить
Хто винен - відомо. Питання що робити коли у болотяних повна перевага військової економіки. Вимагати від союзників потужної зброї? Наймати по світу найманців оскільки пересічні не бажають воювати? Що далі окрім незламних потужних гасел якщо москалі й далі вперто пертимуть не зважаючи на втрати.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:35 Ответить
відповідь давно відома. зробити так що втрати були такими на які не зважати неможливо. а для цього міняти простроченого клоуна чи хоча б відсувати його від корита. всіма методами. народний бунт, блокування трибуни ВР, та хоч новий Майдан.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:39 Ответить
Точно - ***** тобі подякує за те, що Україна під час війни залишиться без частини легітимної влади. Бо вибори під час війни неможливі. А в.о. Президента має обмежені повноваження, яких не достатньо під час війни.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:42 Ответить
тоді зебіл продовжить нищити Україну до Ужгороду.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:45 Ответить
Нагадую, Україну нищить ***** і при відсутності Президента йому це буде робити набагато легше. При всіх недоліках Зелі, у нас зараз немає іншого Президента і не буде до завершення війни.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:50 Ответить
>Нагадую, Україну нищить *****

а йому допомагає зебіл, з його корупцією, невіглаством та небажанням створити ЯЗ

>і при відсутності Президента йому це буде робити набагато легше

чому це?

>При всіх недоліках Зелі, у нас зараз немає іншого Президента і не буде до завершення війни.

спікер ВР цілком може впоратися
показать весь комментарий
27.11.2025 16:55 Ответить
"чому це?"

Тому, що повтоваження в.о. президента ОБМЕЖЕНІ у порівнянні з повноваженнями Президента України! Президент України є по закону Верховним Головнокомандуючим, а от в.о. не є верховним головнокомандуючим і не має права на деякі ключові дії.

"спікер ВР цілком може впоратися"
По-перше - Не впорався б, бо спікер не може стати повноцінним президентом, а тільки в.о., а повноваження в.о. - ОБМЕЖЕНІ.
По-друге - чим тобі чинний спікер з партії СН кращий за власне Зеленського?
показать весь комментарий
27.11.2025 17:04 Ответить
>Тому, що повтоваження в.о. президента ОБМЕЖЕНІ у порівнянні з повноваженнями Президента України! Президент України є по закону Верховним Головнокомандуючим, а от в.о. не є верховним головнокомандуючим і не має права на деякі ключові дії.

Конституцію можна змінювати, і це все можна виправити.

>По-друге - чим тобі чинний спікер з партії СН кращий за власне Зеленського?

Звісно, що і спікера треба міняти. Але головне відірвати узурпатора і гаранта корупції від влади, інакше діла не буде.
показать весь комментарий
27.11.2025 17:07 Ответить
"Конституцію можна змінювати"

Конституцію НЕ можна змінювати під час ВІЙНИ! Харе вже своїм невіглаством світити!

"" інакше діла не буде."

Якого діла? Діла ***** по окупації України?
показать весь комментарий
27.11.2025 17:09 Ответить
>Якого діла? Діла ***** по окупації України?

Повноцінної оборони України.

>Конституцію НЕ можна змінювати під час ВІЙНИ! Харе вже своїм невіглаством світити!

Відповідно до якої статті?
показать весь комментарий
27.11.2025 17:13 Ответить
відкрию тобі страшенну таємницю - ***** насрати на легітимність української влади.
Але я пропоную геть інше - має бути створена широка коаліція яке обере новий уряд. А зебіл має погодитись на те щоб прибрати від себе їрмачню і перестати корчити з себе Наполеона - війною повинен буде зайнятися в першу чергу уряд, почати стратегічне планування, визначити цілі, стврити плани з їх досягнення, контролювати виконання і звітувати перед комітетами в Раді.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:49 Ответить
Відкрию тобі страшенну таємницю - існування легітимного Президента України потрібно не для *****.

"пропоную геть інше - має бути створена широка коаліція яке обере новий уряд" - це з області фантастики. І так, я за те, щоб Єрмака разом з Татаровим і Умєровим прибрали. Тільки як це зробити зараз, не знищуючи країни?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:53 Ответить
так я ж написав як - зебілярня обсерається і щосб робить тільки під тиском.
опозиція повинна згуртуватись (хоча б ЄС + Гослос + мінімально адкватна частина Слуг), почати збір голосів за цю ініціативу, частина депутатів має офіційно війти з монозброду щоб він розвалився. ЄС тоді мали би пригрозити подання в Конституційний Суд про те що коаліції по факту не існує (прецедент 2019 ми вже маємо), якщо це не події - закликати людей виходити на вулиці, на Майдан і так далі.
показать весь комментарий
27.11.2025 17:08 Ответить
>Тільки як це зробити зараз, не знищуючи країни?

Група депутатів подає до КС запит, щоб ті перевірили, чи може 108 стаття Конституції автоматично продовжувати повноваження президента на необмежений термін, враховуючи що не було оголошено вибори президента відповідно до Конституційних термінів.

Потім зебіла, як узурпатора, арештовують і відправляють в СІЗО.
показать весь комментарий
27.11.2025 17:17 Ответить
***** саме цього і вимагає !
показать весь комментарий
27.11.2025 17:25 Ответить
створити ядерну, хімічну та можливо біологічну зброю
показать весь комментарий
27.11.2025 16:40 Ответить
"Україні потрібно провести референдум по всіх територіях."

на пеньках? якщо не на пеньках то не рахується ))))

А взагалі якби в нас була дипломатія - то після такого можна вже офіційно дзвонити до Доні і питати як він там - гамна поїв нормально?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:37 Ответить
Це лайно для внутрішніх баранів.Цього не буде признано ніким.Вони поспішають розуміючи що вони на межі дефолту.Жодних референдумів не буде.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:37 Ответить
якого такого дефолту? така трактовка до кацапів не підходить. вони нікому за кордон не винні гроші. а оголошувати дефолт внутрішнім позикам, то вони і без оголошення дефолту нічого не будуть платити. навпаки, ще більшими податками бидло пообкладають і продовльчі картки введуть. і бидло буде мовчати, бунтувати буде на колінах і писати листи до ху йла в яких буде скаржитись на місцеву владу.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:53 Ответить
Краще про нову отсосію перемовся,хуйло опущене.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:38 Ответить
Из того что я увидел позитивного и хорошего в смысле изменений - дед войны выглядит не очень. Надеемся.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:40 Ответить
Йух тобі, *****, по асій морді, підАр, а не новоотсосія!
показать весь комментарий
27.11.2025 16:40 Ответить
Це типова кацапська тактика, пижитися до останнього, от до останнього можливого моменту. Можна згадати як вони в березні 22 року кричали кожен день, що ось ось Київ буде оточений, ось ось Київ буде захоплений, а потім бац і "жест добрай волі", і заяви "а ми і не збиралися Київ захоплювати".
показать весь комментарий
27.11.2025 16:43 Ответить
Твой ход, Трам Віддаси Аляску?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:44 Ответить
О-о-о... Вже й проект "невотсосія" реанімували. Ти диви... А шо ж воно має на увазі? Оце?

показать весь комментарий
27.11.2025 16:45 Ответить
Хто вже говорив про території ?,ви варварська орда маєте найбільшу в світі по територію так звану країну 30% з якої рідко заселена ,а 60% майже не заселена ,територію яку ви мали в 16 столітті складає нині 10% території теперішньої рф все решта завойована,ну а тобі чорту вистачить метр на два на кацапщині.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:50 Ответить
Десь в Будапешті я вже таке чув, від якихось гідрантів гарантів, там здається Росія Парашія,США Словоблудливі Штати і Британія.
Да і вірити х.йлу це як вистрілити собі в ногу щоб потім швидше бігти.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:51 Ответить
Всрався всім.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:51 Ответить
я дивлюсь у рюріка вже все під контролем і він вийграв
показать весь комментарий
27.11.2025 16:52 Ответить
Краматорськ буде знищений 😊
показать весь комментарий
27.11.2025 16:52 Ответить
Признание путина ****** , вот что главное остальное это бред старой, облезшей, плешивой ботексной крысы.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:53 Ответить
"НАТО - жалкие трусы. Украина сражается за вас" - Каспаров врезал ПРАВДОЙ!https://www.youtube.com/watch?v=Ki3r05xFvkE
показать весь комментарий
27.11.2025 16:57 Ответить
Досить транслювати маячню шизонутого мракобеса.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:58 Ответить
Навіщо хворі фантазії скаженого, ботоксно-плішивого ху#ла публікувати?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:59 Ответить
О як старого плешивого 3,14дора на лабутенах серущего у валізу попердоліло.
показать весь комментарий
27.11.2025 17:07 Ответить
шо воно курить?
показать весь комментарий
27.11.2025 17:08 Ответить
Нахабніє пєдофільчик. Раніше це вголос не смів бовкнути.
Дякуємо рижій халві на нашому недоноску Зю.
показать весь комментарий
27.11.2025 17:08 Ответить
Визнання любих територій України прирівнює США до нікарагуа
показать весь комментарий
27.11.2025 17:11 Ответить
..тиждень ******* про мирну угоду, Вам карлик відповів і це було ясно ізначально, ***** ******* та народ тільки колтити!!!
показать весь комментарий
27.11.2025 17:20 Ответить
Хуьло:
"Україні потрібно провести референдум по всіх територіях."

Це означає, що ця нелюдь піде далі і що ці "мирні переговори" не будуть останніми
показать весь комментарий
27.11.2025 17:24 Ответить
 
 