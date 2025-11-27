Признание Крыма, Донбасса и "Новороссии" должно быть предметом переговоров России и США, - Путин

Глава Кремля Владимир Путин назвал одним из ключевых моментов в переговорах с США "признание суверенитета" России над Крымом и Донбассом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции, его цитируют росСМИ.

"Украина должна провести референдум"

"Нам нужно, чтобы наши решения были признаны основными международными игроками. Это касается территориальных вопросов. Украине нужно провести референдум по всем территориям. Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом должно быть предметом переговоров с американской стороной. Это один из ключевых моментов", - утверждает диктатор.

Переговорщики США приедут в Москву

По его словам, на следующей неделе представители США приедут в РФ для переговоров по "мирному плану".

Российскими переговорщиками будут помощники Путина Владимир Мединский и Юрий Ушаков.

По словам диктатора, "проектов мирного договора по Украине" не было, а только вопросы для обсуждения. Путин добавил, что Кремль в целом согласен, что список пунктов США может быть основой будущих договоренностей.

Другие заявления Путина