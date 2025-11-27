Признание Крыма, Донбасса и "Новороссии" должно быть предметом переговоров России и США, - Путин
Глава Кремля Владимир Путин назвал одним из ключевых моментов в переговорах с США "признание суверенитета" России над Крымом и Донбассом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции, его цитируют росСМИ.
"Украина должна провести референдум"
"Нам нужно, чтобы наши решения были признаны основными международными игроками. Это касается территориальных вопросов. Украине нужно провести референдум по всем территориям. Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом должно быть предметом переговоров с американской стороной. Это один из ключевых моментов", - утверждает диктатор.
Переговорщики США приедут в Москву
По его словам, на следующей неделе представители США приедут в РФ для переговоров по "мирному плану".
Российскими переговорщиками будут помощники Путина Владимир Мединский и Юрий Ушаков.
По словам диктатора, "проектов мирного договора по Украине" не было, а только вопросы для обсуждения. Путин добавил, что Кремль в целом согласен, что список пунктов США может быть основой будущих договоренностей.
Другие заявления Путина
- Путин заявил, что война закончится только тогда, когда ВСУ покинут позиции, которые они занимают.
- Также диктатор заявил, что РФ якобы не планирует нападать на страны Европы.
а йому допомагає зебіл, з його корупцією, невіглаством та небажанням створити ЯЗ
>і при відсутності Президента йому це буде робити набагато легше
чому це?
>При всіх недоліках Зелі, у нас зараз немає іншого Президента і не буде до завершення війни.
спікер ВР цілком може впоратися
Тому, що повтоваження в.о. президента ОБМЕЖЕНІ у порівнянні з повноваженнями Президента України! Президент України є по закону Верховним Головнокомандуючим, а от в.о. не є верховним головнокомандуючим і не має права на деякі ключові дії.
"спікер ВР цілком може впоратися"
По-перше - Не впорався б, бо спікер не може стати повноцінним президентом, а тільки в.о., а повноваження в.о. - ОБМЕЖЕНІ.
По-друге - чим тобі чинний спікер з партії СН кращий за власне Зеленського?
Конституцію можна змінювати, і це все можна виправити.
>По-друге - чим тобі чинний спікер з партії СН кращий за власне Зеленського?
Звісно, що і спікера треба міняти. Але головне відірвати узурпатора і гаранта корупції від влади, інакше діла не буде.
Конституцію НЕ можна змінювати під час ВІЙНИ! Харе вже своїм невіглаством світити!
"" інакше діла не буде."
Якого діла? Діла ***** по окупації України?
Повноцінної оборони України.
>Конституцію НЕ можна змінювати під час ВІЙНИ! Харе вже своїм невіглаством світити!
Відповідно до якої статті?
Але я пропоную геть інше - має бути створена широка коаліція яке обере новий уряд. А зебіл має погодитись на те щоб прибрати від себе їрмачню і перестати корчити з себе Наполеона - війною повинен буде зайнятися в першу чергу уряд, почати стратегічне планування, визначити цілі, стврити плани з їх досягнення, контролювати виконання і звітувати перед комітетами в Раді.
"пропоную геть інше - має бути створена широка коаліція яке обере новий уряд" - це з області фантастики. І так, я за те, щоб Єрмака разом з Татаровим і Умєровим прибрали. Тільки як це зробити зараз, не знищуючи країни?
опозиція повинна згуртуватись (хоча б ЄС + Гослос + мінімально адкватна частина Слуг), почати збір голосів за цю ініціативу, частина депутатів має офіційно війти з монозброду щоб він розвалився. ЄС тоді мали би пригрозити подання в Конституційний Суд про те що коаліції по факту не існує (прецедент 2019 ми вже маємо), якщо це не події - закликати людей виходити на вулиці, на Майдан і так далі.
Група депутатів подає до КС запит, щоб ті перевірили, чи може 108 стаття Конституції автоматично продовжувати повноваження президента на необмежений термін, враховуючи що не було оголошено вибори президента відповідно до Конституційних термінів.
Потім зебіла, як узурпатора, арештовують і відправляють в СІЗО.
на пеньках? якщо не на пеньках то не рахується ))))
А взагалі якби в нас була дипломатія - то після такого можна вже офіційно дзвонити до Доні і питати як він там - гамна поїв нормально?
гідрантівгарантів, там здається РосіяПарашія, СШАСловоблудливі Штати і Британія.
Да і вірити х.йлу це як вистрілити собі в ногу щоб потім швидше бігти.
Дякуємо рижій халві на нашому недоноску Зю.
"Україні потрібно провести референдум по всіх територіях."
Це означає, що ця нелюдь піде далі і що ці "мирні переговори" не будуть останніми