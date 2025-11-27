5 719 49
Война закончится тогда, когда ВСУ покинут территории, которые они "занимают", - Путин. ВИДЕО
Российский диктатор Путин назвал условие завершения войны против Украины.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия", - сказал он.
Если не уйдут, добавил диктатор, то РФ "добивается этого вооруженным путем".
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
І? Що потім?
На фото - один из двойников путина
Причем тот,который меньше похож на путина
бо є території і на Львівщині, що займають ЗСУ.
Ще тоді мабуть можна було зробити всі висновки щодо цього персонажа.
Подавився індичкою?
Подохне москальська скотина у важких муках.
А Украине говорит ехидненько так , что у вас нет карт …
Старые ПДРСЫ, решили уничтожить мир … 😡
коли його алкашня і наркомани ( типу армія)
покинуть українські землі , мертвими чи живими ,
вже не так важливо 😡