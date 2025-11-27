Война закончится тогда, когда ВСУ покинут территории, которые они "занимают", - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Путин назвал условие завершения войны против Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия", - сказал он.

Если не уйдут, добавил диктатор, то РФ "добивается этого вооруженным путем".

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

