Война закончится тогда, когда ВСУ покинут территории, которые они "занимают", - Путин. ВИДЕО

Путин назвал условие завершения войны против Украины

Российский диктатор Путин назвал условие завершения войны против Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия", - сказал он.

Если не уйдут, добавил диктатор, то РФ "добивается этого вооруженным путем".

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Топ комментарии
+22
щоб ти здох, і твої вилупки всі теж......
показать весь комментарий
27.11.2025 16:00 Ответить
+14
приберіть трампа від екрану, бо з піною у рота казатиме, що путін захотів миру, а вперті українці ніяк не залишать території.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:03 Ответить
+11
Яке *******.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо не підуть, додав диктатор, то РФ "доб'ється цього збройним шляхом".

І? Що потім?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:00 Ответить
Мавзалєй і "бюст на родінє" з орденом Пабєди.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:07 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2025 16:37 Ответить
щоб ти здох, і твої вилупки всі теж......
показать весь комментарий
27.11.2025 16:00 Ответить
Так он, возможно ,уже и сдох
На фото - один из двойников путина
Причем тот,который меньше похож на путина
показать весь комментарий
27.11.2025 16:05 Ответить
Оптимально було б, якби він був присох на трусах свого батька.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:23 Ответить
та зрозуміло що усі ті 28 пунктів плану були дурилкою картоною щоб відволікти від миндичгейту
показать весь комментарий
27.11.2025 16:01 Ответить
Тобто Трамп чи путін захотіли врятувати Зеленського, загасити найбільший корупційний скандал в Україні і викотили цей план ?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:14 Ответить
Точно - ***** змовились з Трампом і все для порітунку Зеленського. Капець...що у вас там у голові замість мізків...у Трампа там свої питання з файлами Епштейна, альо.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:37 Ответить
Яке *******.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:02 Ответить
якщо сприймати слова цього щура, буквально, він хоче щоб на території України ЗСУ не було взагалі?
бо є території і на Львівщині, що займають ЗСУ.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:02 Ответить
Аін хоче щоб на території України не було Української території
показать весь комментарий
27.11.2025 16:48 Ответить
Ага, ХЕР тебе в рот чтобы голова не качалась... помечтай, будешь *****-мечтатель...
показать весь комментарий
27.11.2025 16:03 Ответить
приберіть трампа від екрану, бо з піною у рота казатиме, що путін захотів миру, а вперті українці ніяк не залишать території.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:03 Ответить
Ось що https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad Трамп сказав про агресію ху#ла в лютому 22-го, одразу після вторгнення.
Ще тоді мабуть можна було зробити всі висновки щодо цього персонажа.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:15 Ответить
Коли б Трампу насправді потрібна була б заморозка війни, то він б просто дав б достатньо зброї та грошей на збої. Захід виготовляє половину світового ВВП та витрачає більше трильйона доларів на зброю в мирний час щороку. У Заходу купа грошей та зброї. Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. А у випадку загрози обвалу фронту Захід просто дасть достатньо зброї та грошей на зброю.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:22 Ответить
Це куди - до Львова?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:03 Ответить
Ось шо буває, коли до влади потрапляє голодранець, який в дитинстві у "салдатікі" не награвся..
показать весь комментарий
27.11.2025 16:04 Ответить
вигляд опущеного.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:05 Ответить
І обісцяного! 😁
показать весь комментарий
27.11.2025 16:08 Ответить
Адольф ТЕЖ В 41 РОЦІ ПРО ТАКЕ МАБУТЬ 3,14ЗДЯКАВ .МРІЮЧИ...
показать весь комментарий
27.11.2025 16:05 Ответить
йди на буй, обмилок..
показать весь комментарий
27.11.2025 16:06 Ответить
І що Трамп?
Подавився індичкою?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:06 Ответить
Вже дуже близько - смерть *****.
Подохне москальська скотина у важких муках.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:06 Ответить
!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.11.2025 16:25 Ответить
Війна до останнього кацапа, одним словом! З такими темпами звільнення України від українців, війна буде тривати десятиліття!
показать весь комментарий
27.11.2025 16:07 Ответить
Тиждень увесь світ обсмоктував "мирний план", який виявився по суті фарсом. Тепер будуть обсмоктувати висери *****. А українці як гинули так і гинуть і кінця війні не проглядається
показать весь комментарий
27.11.2025 16:07 Ответить
Фламіндічі пообіцяли українську балістику. Не за баром.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:12 Ответить
*пообісцяли
показать весь комментарий
27.11.2025 16:16 Ответить
... а за жОПою...
показать весь комментарий
27.11.2025 16:26 Ответить
Війна закінчиться тоді, коли кацапам знова нема що буде їсти і американці будуть знов спасати їх від голоду.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:12 Ответить
війна закінчиться тоді, коли Україна стане стратегічною загрозою для існування русні, а для цього треба створити ядерну та хімічну зброю. Якщо є спеціалісти, то і біологічну.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:13 Ответить
Смішно, що кацапня напала на нас під приводом стратегічної загрози для них. Цього б звісно не сталося, якби це було насправді.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:19 Ответить
Він можливо чогось об'ївся.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:14 Ответить
Посмокчи нашого великого прутня, убожество плешиве ))))
показать весь комментарий
27.11.2025 16:15 Ответить
Трампон відправить своїх морських котиків щоб допомогти психопату з кремля досягти цілей.Тільки шановний Мадяр це просуваня швидко зупинить.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:15 Ответить
Змовилося з трампістами і співає в унісон. Який абсурд. "Займана територія..." Це воно про територію ,яку ЗСУ повинні захищати за Конституцією? ВЛАСНУ територію? *****,такого в історії напевно ніколи не було. Віддати добровільно території агресору, бо він не припинить агресію. Цікаво,перед військами Китая ця істота таке саме заспіває?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:16 Ответить
И самое омерзительное , что траМпон его поддерживает ! 🤮
А Украине говорит ехидненько так , что у вас нет карт …
Старые ПДРСЫ, решили уничтожить мир … 😡
показать весь комментарий
27.11.2025 16:36 Ответить
******** неадекват... Пігулки тут безсилі - тільки приспати тварину.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:23 Ответить
Це було у 1920 році коли війська УНР залишивши Україну перейшли Збруч на той час територію Польші. Потім був геноцид українського народу і масові репресії. Ми це вже пережили. Здохни **************** *****..
показать весь комментарий
27.11.2025 16:24 Ответить
Кремлівський пацюк ніколи не припинить цю війну.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:32 Ответить
Пока не сдохнет. Я об этом пишу с 24.02.2022. Если сдохнет - появится шанс, но не 100%.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:43 Ответить
"НАТО - жалкие трусы. Украина сражается за вас" - Каспаров врезал ПРАВДОЙ!https://www.youtube.com/watch?v=Ki3r05xFvkE
показать весь комментарий
27.11.2025 16:41 Ответить
Не-а, пыня кукухой не поехал... Кукуха свалила от пыни, опущенца в школьном туалете однокласниками за то, шо паазорник рассекал в шузах "прощай молодость"...
показать весь комментарий
27.11.2025 16:41 Ответить
А опущен то ротенбергами
показать весь комментарий
27.11.2025 16:43 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2025 16:54 Ответить
Мразь ху@ ло мав сказати про те , що війна закінчиться тоді ,
коли його алкашня і наркомани ( типу армія)
покинуть українські землі , мертвими чи живими ,
вже не так важливо 😡
показать весь комментарий
27.11.2025 16:46 Ответить
Про що ще можна розмовляти з цім уродом та його любим другом Трампом ?
показать весь комментарий
27.11.2025 16:53 Ответить
Це як зрозуміти, що ЗСУ залишить територію України ? Жирній і сцикливій європі потрібно напрягтись
показать весь комментарий
27.11.2025 16:54 Ответить
 
 