Війна закінчиться тоді, коли ЗСУ залишать території, які вони "займають", - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Путін назвав умову завершення війни проти України.

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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"Війська України підуть із займаних ними територій, тоді й припиняться бойові дії", - сказав він.

Якщо не підуть, додав диктатор, то РФ "доб'ється цього збройним шляхом".

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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