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Новини Мирний план США
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Війна закінчиться тоді, коли ЗСУ залишать території, які вони "займають", - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Путін назвав умову завершення війни проти України.

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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"Війська України підуть із займаних ними територій, тоді й припиняться бойові дії", - сказав він.

Якщо не підуть, додав диктатор, то РФ "доб'ється цього збройним шляхом".

Читайте: РФ не планує нападати на Європу, ми готові це зафіксувати, - Путін

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

путін володимир (25474) росія (70371)
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Топ коментарі
+69
щоб ти здох, і твої вилупки всі теж......
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27.11.2025 16:00 Відповісти
+41
приберіть трампа від екрану, бо з піною у рота казатиме, що путін захотів миру, а вперті українці ніяк не залишать території.
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27.11.2025 16:03 Відповісти
+39
Яке *******.
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27.11.2025 16:02 Відповісти
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27.11.2025 20:26 Відповісти
Аби швидше вже тебе пересмикнуло так, щоб язика не міг повернути, то може ще зупиниться це божевілля
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27.11.2025 20:31 Відповісти
Недарма ж в масквє починають вимикати інтернет)))Певно все йде паплану))Гітлер також всіх розстрілював ,хто в Німеччині зрозумів аж 1943 ,що дупа)
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27.11.2025 21:14 Відповісти
Война очень плохо закончится для него и для немытой рассеюшки. Но он об этом пока не догадывается.
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27.11.2025 21:15 Відповісти
типу для нас вона добре закінчиться
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28.11.2025 01:00 Відповісти
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


"Війна закінчиться тоді, коли ЗСУ залишать території, які вони займають", - путін. У кремлівського маньяка агресивна шизофренія. Але його психічну хворобу можна і треба використовувати на свою користь. Цієї цитати достатньо, щоб ввічливо послати Трампа з його "пунктами" за русскім воєнним кораблем. Але, на жаль, українська дипломатія сьогодні перетворилась на хуцпу завгоспа ОПи Зеленського. ЗСУ стоять на своїй землі і згідно Конституції та міжнародного права захищають цілісність України та спокій Європи.
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27.11.2025 22:35 Відповісти
Путін говорить відверто.Чому ми йому не віримо?Досить галюцинацій,бо так загинемо разом.Або все для перемоги,або звіздець усім без винятку.Іншго немає.
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27.11.2025 22:38 Відповісти
Пока у руля ликвидаторы Украины, их девиз: "все для карманов".
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28.11.2025 05:54 Відповісти
А до наших остолопов во власти никак не дойдет, прогрессивный налог, национализация стратегических отраслей, трудовая мобилизация, военно-патриотическое воспитание с детсада, социальная реклама, правительство национальной едности, бо все закончится как в УНР
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28.11.2025 07:59 Відповісти
Слухайте , що нам заважає перемогти , внутрішня корупція. Якщо перебити внутрішніх корупціонерів, то і війну виграємо.
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27.11.2025 23:12 Відповісти
так піди перебий! хто за тебе це повинен зробити?
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28.11.2025 00:01 Відповісти
"Понты - наше всё!"
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28.11.2025 02:21 Відповісти
ещё до иннаугурации виткофф ездил к уйлу, уже было 100 встреч за год на разных уровнях, анкориджи и прочие 28 пунтов. Потом вылазит психбольное уйло и продолжает чвакать-уякать ту же песенку. Ясное дело, что с сумасшедшим невозможно договориться.
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28.11.2025 05:35 Відповісти
Те що Трамп допомагає москалям стає все очевидніше. В справа не в бажанні припинити війну, в в залежності президента США від диктатора.
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28.11.2025 06:22 Відповісти
Зайвий приклад як русскій язик вбиває
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28.11.2025 07:25 Відповісти
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