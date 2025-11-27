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Війна закінчиться тоді, коли ЗСУ залишать території, які вони "займають", - Путін. ВIДЕО
Російський диктатор Путін назвав умову завершення війни проти України.
Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Війська України підуть із займаних ними територій, тоді й припиняться бойові дії", - сказав він.
Якщо не підуть, додав диктатор, то РФ "доб'ється цього збройним шляхом".
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+69 Milana Kotova
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+41 Redcar Ukraine
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+39 Владимир #594971
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Олег Леусенко
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@leusenko1
"Війна закінчиться тоді, коли ЗСУ залишать території, які вони займають", - путін. У кремлівського маньяка агресивна шизофренія. Але його психічну хворобу можна і треба використовувати на свою користь. Цієї цитати достатньо, щоб ввічливо послати Трампа з його "пунктами" за русскім воєнним кораблем. Але, на жаль, українська дипломатія сьогодні перетворилась на хуцпу завгоспа ОПи Зеленського. ЗСУ стоять на своїй землі і згідно Конституції та міжнародного права захищають цілісність України та спокій Європи.