РФ не планує нападати на Європу, ми готові це зафіксувати, - Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не планує жодних агресивних дій щодо Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресконференції.

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"Якщо це розкручено у суспільній свідомості, якщо вони (європейці. - Ред.) налякали своїх громадян і хочуть почути, що ми не забираємося і в нас немає ніяких агресивних планів щодо Європи, будь ласка, ми готові це зафіксувати як завгодно", - сказав він.

За словами Путіна, РФ нібито й раніше пропонувала зафіксувати юридичні положення у контексті загальноєвропейської безпеки.

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Напад РФ на Європу

У Єврокомісії вважають, що Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії.

За даними ЗМІ, Німеччина розробила секретний 1200-сторінковий план дій на випадок війни з Росією .

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