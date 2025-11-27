РФ не планує нападати на Європу, ми готові це зафіксувати, - Путін
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не планує жодних агресивних дій щодо Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресконференції.
"Якщо це розкручено у суспільній свідомості, якщо вони (європейці. - Ред.) налякали своїх громадян і хочуть почути, що ми не забираємося і в нас немає ніяких агресивних планів щодо Європи, будь ласка, ми готові це зафіксувати як завгодно", - сказав він.
За словами Путіна, РФ нібито й раніше пропонувала зафіксувати юридичні положення у контексті загальноєвропейської безпеки.
Напад РФ на Європу
- У Єврокомісії вважають, що Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії.
- За даними ЗМІ, Німеччина розробила секретний 1200-сторінковий план дій на випадок війни з Росією.
Топ коментарі
+19 Milana Kotova
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+19 nik klimo
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+17 kharkov1000
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фіксація = фікція
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй.
15 лютого, за дев'ять днів до початку війни, Лавров заявив, що повідомлення про можливий напад Росії на Україну - це "інформаційний тероризм".
Ослы на ишаках заканчиваются!!!
А по каким годам не будешь нападать, по четным или не четным?! Нужно зафиксировать в конституции, хотя ***** не однократно нарушал и переписывал нынешнюю конституцию. Лжец и убийца.
Нагадати, як казав, що Крим не є спорною територією?
https://youtu.be/1__EPqhMrFQ?si=jCqoO5cTfyvwySMq
А гітлєр хіба не казав, що йому лише судетську область та й все???
Людина бреше іноді.
Кацап бреше завжди, навіть коли йому і не треба брехати.
фрауРіббентроп зафіксували, що не будуть нападати одне на одного ...
Країни Балтії (Польща, Суомі) в цей перелік не входять. Тим більльше не входить Молдова.