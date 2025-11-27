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Новини Загроза агресії РФ для Європи РФ готується до війни проти Європи
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РФ не планує нападати на Європу, ми готові це зафіксувати, - Путін

Путін кае, що не планує нападати на Європу

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не планує жодних агресивних дій щодо Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресконференції.

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"Якщо це розкручено у суспільній свідомості, якщо вони (європейці. - Ред.) налякали своїх громадян і хочуть почути, що ми не забираємося і в нас немає ніяких агресивних планів щодо Європи, будь ласка, ми готові це зафіксувати як завгодно", - сказав він.

За словами Путіна, РФ нібито й раніше пропонувала зафіксувати юридичні положення у контексті загальноєвропейської безпеки.

Читайте: Зеленський: Потрібно посилити тиск на Росію, щоб зупинити її зараз в Україні і не дозволити готувати "велику війну" до 2029-2030 р.

Напад РФ на Європу

Також читайте: Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому використовує перемовини, - Каллас

Автор: 

Європа (2499) путін володимир (25474) росія (70371)
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Топ коментарі
+19
не будуть нападати, тількт робити "сво"
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27.11.2025 15:46 Відповісти
+19
Це ж було вже

15 лютого, за дев'ять днів до початку війни, Лавров заявив, що повідомлення про можливий напад Росії на Україну - це "інформаційний тероризм".
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27.11.2025 15:52 Відповісти
+17
І усі повірили..
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27.11.2025 15:45 Відповісти
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І усі повірили..
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27.11.2025 15:45 Відповісти
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27.11.2025 16:32 Відповісти
не будуть нападати, тількт робити "сво"
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27.11.2025 15:46 Відповісти
Очень много руско базарющих нужно защищать!особенно в США
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27.11.2025 16:04 Відповісти
Закидон - шоб Європа перестала допомагати Україні
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27.11.2025 15:46 Відповісти
гітлєр ти путяра їбучий!
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27.11.2025 15:46 Відповісти
Вже фіксували, що на Україну не будете нападати.
фіксація = фікція
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27.11.2025 15:47 Відповісти
Так вони і не напали! Ви чули Лаврова? Це Європа напала на Росію, використавши для цього Україну
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28.11.2025 08:48 Відповісти
Війна - це мир. Правда - це брехня. Орвелл. "1984".
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27.11.2025 15:48 Відповісти
*****, ти в Україні відгрібаєш по саму жопу, яка Європа.
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27.11.2025 15:48 Відповісти
Загальноєвропейська безпека повинна базуватись на аксіомі "Поки існує болотна расєя риск виникнення воєн виключати не можна Поки існує режим міжнародного терориста путіна - риск максимальний, червоний."
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27.11.2025 15:48 Відповісти
Масовий вбивця і воєнний злочинець готовий щось зафіксувати... Якби в мене були кури, то вони б сміялись, від такої брехні, і вмерли б від того сміху.
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27.11.2025 15:49 Відповісти
Ага, у будапешті. Меморандум з вами підпише. Гарантія буде залізобетонна. Точно не нападе після цього.
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27.11.2025 15:49 Відповісти
Треба перевірити чи немає десь в Китаї села з такою назвою. Десь же вони клеять наліпки "Made in Europe".
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27.11.2025 15:50 Відповісти
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27.11.2025 15:50 Відповісти
В цю х..ню в ЄС показово повірить тільки куплена політична мерзота
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27.11.2025 15:51 Відповісти
та да, пам'ятаємо:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй.
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27.11.2025 15:51 Відповісти
Рівно те ж саме ***** брехало і про Україну навіть у лютому 2022
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27.11.2025 15:51 Відповісти
Це ж було вже

15 лютого, за дев'ять днів до початку війни, Лавров заявив, що повідомлення про можливий напад Росії на Україну - це "інформаційний тероризм".
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27.11.2025 15:52 Відповісти
Все вірно. Вони не напали, а наабарот, асвабаждают!
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27.11.2025 15:57 Відповісти
Та він і після початку війни заявляв, що вони ні на кого не нападали...
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27.11.2025 15:59 Відповісти
Самий правильний спосіб це зафіксувати - посадити ***** моржове у залізну клітку і привезти так у міжнародний суд в Гаазі.
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27.11.2025 15:52 Відповісти
Думаю що на кілку зручніше
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27.11.2025 16:25 Відповісти
А можна ще табакеркою або шарфиком щоб не возитися.
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27.11.2025 18:21 Відповісти
тупі европейці, вам же лавровская лошадь казала що вони і на Україну не нападали, і на вас не нападуть
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27.11.2025 15:53 Відповісти
так кацапи кажуть що на Україну вони теж не нападали
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27.11.2025 15:53 Відповісти
Буде тільки "спеціальна європейська операція"
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27.11.2025 15:56 Відповісти
Коли вже убють цього чорта ?все пішло від Трампа, він надихнув що рашиському злочинцю за геноцид проти українського народу нічого не буде ,а наші недоумки заговорили за так званий "мирний план " щоб відволікти увагу від корупційного скандалу.Який "мирний план"коли ворог продовжує наступати і знищує Україну і її народ ?
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27.11.2025 15:57 Відповісти
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27.11.2025 15:57 Відповісти
Гітлер теж щось схоже "зафіксував" з Польщею у 34-му, між іншим на цілих 10 років залізно "зафіксував"
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27.11.2025 15:58 Відповісти
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27.11.2025 15:58 Відповісти
Ти диви, ***, який «голуб миру» знайшвся! Ну посто «обнять і плакать», або коротше ПНХ!
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27.11.2025 15:59 Відповісти
У цієї істоти на лобі написано, шо воно паскуда
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27.11.2025 15:59 Відповісти
Зарікався вовк м'яса не їсти.
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27.11.2025 15:59 Відповісти
Якщо хоче зафіксувати як завгодно, то нехай застрелиться, тоді всі повірять.
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27.11.2025 15:59 Відповісти
путин ***** сцит нападать на сильных, ему Украина, Грузия, Молдова, Беларусь и страны Балтии нужны!!!
Ослы на ишаках заканчиваются!!!
А по каким годам не будешь нападать, по четным или не четным?! Нужно зафиксировать в конституции, хотя ***** не однократно нарушал и переписывал нынешнюю конституцию. Лжец и убийца.
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27.11.2025 16:00 Відповісти
брехлива рашистська с..ка..Подивись всі міжнародні папери.піднисані 3,14дерацією про державний суверинітет України і ненедоторканість її границь...брехлий облізлий оашистський пес
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27.11.2025 16:01 Відповісти
Ой дурак ВСЕ в Европе прекрасно понимают что ты ***** просто не можешь напасть на Европу и НАТО, тебя старого дегенерата и твою бензоколонку просто-напросто утилизируют, так же как СССР.
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27.11.2025 16:01 Відповісти
Гарантія безпеки це лквідація "фіксатора" юридичних положеннь.
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27.11.2025 16:03 Відповісти
Нагадати, як він "не збирався нападати на Україну"?
Нагадати, як казав, що Крим не є спорною територією?
https://youtu.be/1__EPqhMrFQ?si=jCqoO5cTfyvwySMq
А гітлєр хіба не казав, що йому лише судетську область та й все???
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27.11.2025 16:05 Відповісти
Чим відрізняється кацап від людини?
Людина бреше іноді.
Кацап бреше завжди, навіть коли йому і не треба брехати.
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27.11.2025 16:09 Відповісти
23 серпня 1939 р. Молотов і фрау Ріббентроп зафіксували, що не будуть нападати одне на одного ...
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27.11.2025 16:13 Відповісти
Потом эти черти скажут, а мы это имели ввиду

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27.11.2025 16:18 Відповісти
убийца- рецедивист "зуб даёт"
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27.11.2025 16:23 Відповісти
Ху...ло воно і для Європи ху....ло, і домовленості з ним не коштують паперу на якому їх написано
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27.11.2025 16:29 Відповісти
Будапештський меморандум 3.0
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27.11.2025 16:37 Відповісти
Старому козлу вже ніхто не вірить, але буть сцятись і здавати Україну
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27.11.2025 16:57 Відповісти
Подпишу что не буду нападать...... Да, да, верим, Адольф тоже подписал, а что вышло?
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27.11.2025 16:58 Відповісти
і відразу фахові дипломати і політики повинні ху йло макнути у гімно і нагадати про його ультиматум від грудня 21-го року про "НАТА, убірайтє сваї манаткі на граніци 97-го года іначє ми атвєтім ваєнно-тєхнічєскімі мєрамі". от кацапи і почали атвічати з України. і від цього свого ультиматуму вони так і не відмовились, навпаки, час від часу то рябков, то лавров нагадують про нього (а це і є на думку кацапів першопричинами війни проти України). і не тільки наші дипломати повинні зараз про це заявити, щоб перебити цю заяву ху йла і нагадати світу про справжні наміри орди. про це також повинні говорити і представники НАТО, яким і був виставлений той ультиматум.
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27.11.2025 17:10 Відповісти
Може, поки що і не має наміру нападати, але лише на Німеччину, Францію, Британію та іншу стару Європу.
Країни Балтії (Польща, Суомі) в цей перелік не входять. Тим більльше не входить Молдова.
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27.11.2025 17:13 Відповісти
А , вони ж, ***, не хочуть, зафіксувати, що не будуть нападати на рф.
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27.11.2025 17:52 Відповісти
ты уже Украине зафиксировал вместе с такими же мудаками как сша в 1994м году
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27.11.2025 17:54 Відповісти
Схоже, що саме готуються, стандартна заява перед нападом
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27.11.2025 17:58 Відповісти
Бреше,як остання кацапська профура! Рашка вже ж фіксувала свої гарантії від нападу на Україну у Будапешті!
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27.11.2025 18:00 Відповісти
Тільки країни Балтії, Польща, Фінляндія - це "ісконно рузкіє зємлі" пошепки додав х@йло.
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27.11.2025 18:02 Відповісти
Значит планируют
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27.11.2025 18:12 Відповісти
Європа повинна грунтовно готуватись до війни! куйло вже попередив про напад. Оголосив війну так, як і Україні!
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27.11.2025 18:32 Відповісти
Бреше !
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27.11.2025 18:47 Відповісти
найсмішніше те, що європа повірить
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28.11.2025 01:07 Відповісти
1939-1941 - хронологія "довірливості" Європи, а Перл-Харбор - гучний ляпас самовпевненості американських політиків
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29.11.2025 07:19 Відповісти
 
 