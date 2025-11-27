РУС
Угроза агрессии рф для Европы РФ готовится к войне против Европы
2 868 46

РФ не планирует нападать на Европу, мы готовы это зафиксировать, - Путин

Путин заявляет, что не планирует нападать на Европу

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Если это раскручено в общественном сознании, если они (европейцы. - Ред.) напугали своих граждан и хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно", - сказал он.

По словам Путина, РФ якобы и раньше предлагала зафиксировать юридические положения в контексте общеевропейской безопасности.

Нападение РФ на Европу

Европа (2162) путин владимир (32471) россия (98156)
+15
не будуть нападати, тількт робити "сво"
27.11.2025 15:46 Ответить
+11
Війна - це мир. Правда - це брехня. Орвелл. "1984".
27.11.2025 15:48 Ответить
+10
Це ж було вже

15 лютого, за дев'ять днів до початку війни, Лавров заявив, що повідомлення про можливий напад Росії на Україну - це "інформаційний тероризм".
27.11.2025 15:52 Ответить
І усі повірили..
27.11.2025 15:45 Ответить
27.11.2025 16:32 Ответить
не будуть нападати, тількт робити "сво"
27.11.2025 15:46 Ответить
Очень много руско базарющих нужно защищать!особенно в США
27.11.2025 16:04 Ответить
Закидон - шоб Європа перестала допомагати Україні
27.11.2025 15:46 Ответить
гітлєр ти путяра їбучий!
27.11.2025 15:46 Ответить
Вже фіксували, що на Україну не будете нападати.
фіксація = фікція
27.11.2025 15:47 Ответить
Війна - це мир. Правда - це брехня. Орвелл. "1984".
27.11.2025 15:48 Ответить
*****, ти в Україні відгрібаєш по саму жопу, яка Європа.
27.11.2025 15:48 Ответить
Загальноєвропейська безпека повинна базуватись на аксіомі "Поки існує болотна расєя риск виникнення воєн виключати не можна Поки існує режим міжнародного терориста путіна - риск максимальний, червоний."
27.11.2025 15:48 Ответить
Масовий вбивця і воєнний злочинець готовий щось зафіксувати... Якби в мене були кури, то вони б сміялись, від такої брехні, і вмерли б від того сміху.
27.11.2025 15:49 Ответить
Ага, у будапешті. Меморандум з вами підпише. Гарантія буде залізобетонна. Точно не нападе після цього.
27.11.2025 15:49 Ответить
Треба перевірити чи немає десь в Китаї села з такою назвою. Десь же вони клеять наліпки "Made in Europe".
27.11.2025 15:50 Ответить
27.11.2025 15:50 Ответить
В цю х..ню в ЄС показово повірить тільки куплена політична мерзота
27.11.2025 15:51 Ответить
та да, пам'ятаємо:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй.
27.11.2025 15:51 Ответить
Рівно те ж саме ***** брехало і про Україну навіть у лютому 2022
27.11.2025 15:51 Ответить
Це ж було вже

15 лютого, за дев'ять днів до початку війни, Лавров заявив, що повідомлення про можливий напад Росії на Україну - це "інформаційний тероризм".
27.11.2025 15:52 Ответить
Все вірно. Вони не напали, а наабарот, асвабаждают!
27.11.2025 15:57 Ответить
Та він і після початку війни заявляв, що вони ні на кого не нападали...
27.11.2025 15:59 Ответить
Самий правильний спосіб це зафіксувати - посадити ***** моржове у залізну клітку і привезти так у міжнародний суд в Гаазі.
27.11.2025 15:52 Ответить
Думаю що на кілку зручніше
27.11.2025 16:25 Ответить
тупі европейці, вам же лавровская лошадь казала що вони і на Україну не нападали, і на вас не нападуть
27.11.2025 15:53 Ответить
так кацапи кажуть що на Україну вони теж не нападали
27.11.2025 15:53 Ответить
Буде тільки "спеціальна європейська операція"
27.11.2025 15:56 Ответить
Коли вже убють цього чорта ?все пішло від Трампа, він надихнув що рашиському злочинцю за геноцид проти українського народу нічого не буде ,а наші недоумки заговорили за так званий "мирний план " щоб відволікти увагу від корупційного скандалу.Який "мирний план"коли ворог продовжує наступати і знищує Україну і її народ ?
27.11.2025 15:57 Ответить
27.11.2025 15:57 Ответить
Гітлер теж щось схоже "зафіксував" з Польщею у 34-му, між іншим на цілих 10 років залізно "зафіксував"
27.11.2025 15:58 Ответить
27.11.2025 15:58 Ответить
Ти диви, ***, який «голуб миру» знайшвся! Ну посто «обнять і плакать», або коротше ПНХ!
27.11.2025 15:59 Ответить
У цієї істоти на лобі написано, шо воно паскуда
27.11.2025 15:59 Ответить
Зарікався вовк м'яса не їсти.
27.11.2025 15:59 Ответить
Якщо хоче зафіксувати як завгодно, то нехай застрелиться, тоді всі повірять.
27.11.2025 15:59 Ответить
путин ***** сцит нападать на сильных, ему Украина, Грузия, Молдова, Беларусь и страны Балтии нужны!!!
Ослы на ишаках заканчиваются!!!
А по каким годам не будешь нападать, по четным или не четным?! Нужно зафиксировать в конституции, хотя ***** не однократно нарушал и переписывал нынешнюю конституцию. Лжец и убийца.
27.11.2025 16:00 Ответить
брехлива рашистська с..ка..Подивись всі міжнародні папери.піднисані 3,14дерацією про державний суверинітет України і ненедоторканість її границь...брехлий облізлий оашистський пес
27.11.2025 16:01 Ответить
Ой дурак ВСЕ в Европе прекрасно понимают что ты ***** просто не можешь напасть на Европу и НАТО, тебя старого дегенерата и твою бензоколонку просто-напросто утилизируют, так же как СССР.
27.11.2025 16:01 Ответить
Гарантія безпеки це лквідація "фіксатора" юридичних положеннь.
27.11.2025 16:03 Ответить
Нагадати, як він "не збирався нападати на Україну"?
Нагадати, як казав, що Крим не є спорною територією?
https://youtu.be/1__EPqhMrFQ?si=jCqoO5cTfyvwySMq
А гітлєр хіба не казав, що йому лише судетську область та й все???
27.11.2025 16:05 Ответить
Чим відрізняється кацап від людини?
Людина бреше іноді.
Кацап бреше завжди, навіть коли йому і не треба брехати.
27.11.2025 16:09 Ответить
23 серпня 1939 р. Молотов і фрау Ріббентроп зафіксували, що не будуть нападати одне на одного ...
27.11.2025 16:13 Ответить
Потом эти черти скажут, а мы это имели ввиду

27.11.2025 16:18 Ответить
убийца- рецедивист "зуб даёт"
27.11.2025 16:23 Ответить
Ху...ло воно і для Європи ху....ло, і домовленості з ним не коштують паперу на якому їх написано
27.11.2025 16:29 Ответить
Будапештський меморандум 3.0
27.11.2025 16:37 Ответить
 
 