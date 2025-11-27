РФ не планирует нападать на Европу, мы готовы это зафиксировать, - Путин
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-конференции.
"Если это раскручено в общественном сознании, если они (европейцы. - Ред.) напугали своих граждан и хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно", - сказал он.
По словам Путина, РФ якобы и раньше предлагала зафиксировать юридические положения в контексте общеевропейской безопасности.
Нападение РФ на Европу
- В Еврокомиссии считают, чтоПутин может решиться на нападение на страну НАТО в ближайшие 2-4 года: под угрозой страны Балтии.
- По данным СМИ, Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией.
фіксація = фікція
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй.
15 лютого, за дев'ять днів до початку війни, Лавров заявив, що повідомлення про можливий напад Росії на Україну - це "інформаційний тероризм".
Ослы на ишаках заканчиваются!!!
А по каким годам не будешь нападать, по четным или не четным?! Нужно зафиксировать в конституции, хотя ***** не однократно нарушал и переписывал нынешнюю конституцию. Лжец и убийца.
Нагадати, як казав, що Крим не є спорною територією?
https://youtu.be/1__EPqhMrFQ?si=jCqoO5cTfyvwySMq
А гітлєр хіба не казав, що йому лише судетську область та й все???
Людина бреше іноді.
Кацап бреше завжди, навіть коли йому і не треба брехати.
фрауРіббентроп зафіксували, що не будуть нападати одне на одного ...