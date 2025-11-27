РФ не планирует нападать на Европу, мы готовы это зафиксировать, - Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Если это раскручено в общественном сознании, если они (европейцы. - Ред.) напугали своих граждан и хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно", - сказал он.

По словам Путина, РФ якобы и раньше предлагала зафиксировать юридические положения в контексте общеевропейской безопасности.

Нападение РФ на Европу

В Еврокомиссии считают, чтоПутин может решиться на нападение на страну НАТО в ближайшие 2-4 года: под угрозой страны Балтии.

По данным СМИ, Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией.

