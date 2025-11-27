РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10062 посетителя онлайн
Новости Возможна атака РФ на НАТО Угроза агрессии рф для Европы
895 13

Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией, - WSJ

Німеччина

Американское издание The Wall Street Journal обнародовало материал о секретном оборонном плане, который Германия разработала на случай возможной войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию WSJ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

План создавался около 2,5 лет группой из десятка высокопоставленных германских офицеров. Документ на 1200 страницах описывает логистику переброски 800 тысяч германских, американских и других военных НАТО на восток - маршруты через порты, реки, железные дороги и автомагистрали, а также способы снабжения и защиты во время перемещения.

Прогнозы атаки РФ на НАТО

В статье отмечается, что ранее германские официальные лица прогнозировали возможную готовность России к атаке на НАТО в 2029 году. Впрочем, серия диверсий, шпионских инцидентов и нарушений воздушного пространства Европы может свидетельствовать о подготовке агрессии раньше. Аналитики подчеркивают, что потенциальное перемирие в Украине способно освободить для России ресурсы для действий против членов Альянса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия выделит "Укрэнерго" дополнительные 32 миллиона евро. Куда направят средства?

Модернизация инфраструктуры

Особое внимание план уделяет инфраструктуре: по оценкам Берлина, 20% автомагистралей и более четверти мостов нуждаются в ремонте. Порты Германии в Северном и Балтийском морях нуждаются в модернизации на сумму 15 млрд евро, включая 3 млрд на укрепление причалов двойного назначения. Эти ограничения, по данным WSJ, затруднят мобильность войск в случае войны.

Законодательство 

Действующие законы и бюрократические правила также влияют на способность противодействовать диверсиям - одной из угроз, определенных в плане. В то же время в Бундесвере заявляют, что довольны прогрессом: "Учитывая, что мы начали с чистого листа в начале 2023 года, мы очень довольны тем, где мы находимся сегодня. Это очень сложный продукт", - цитирует WSJ одного из авторов документа. Однако стресс-тесты показывают, что остается много неопределенности, в частности относительно того, сколько времени у Европы есть на подготовку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц объявил об экстренной помощи Украине в размере 170 миллионов евро на зимние нужды

Автор: 

война (1501) Германия (7395) россия (98156)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
"оприлюднило матеріал про секретний оборонний план"

уже смешно
показать весь комментарий
27.11.2025 13:08 Ответить
+2
Вдарить по голові ***** цим планом і вб'є?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"оприлюднило матеріал про секретний оборонний план"

уже смешно
показать весь комментарий
27.11.2025 13:08 Ответить
доніку, шо би тока на мультіки все це перевести, щє сроків 3 потрібно..
воно не читабельне...
показать весь комментарий
27.11.2025 13:12 Ответить
Вдарить по голові ***** цим планом і вб'є?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:12 Ответить
А чому не 1200 одиниць техніки для вкладання асфальту,чи 1200 мангалів для шашлику? Недалекоглядно,дуже недолекоглядно.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:16 Ответить
а ужати в пів абзаца,
типу кацапня на *** з України?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:24 Ответить
Ну як же ж без бізнес плану розпочинати велику бізнесову кампанію. Це ж німці: "Die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert... die dritte Kolonne marschiert..."
показать весь комментарий
27.11.2025 13:27 Ответить
Німеччина та Польша дві держави які не мають ілюзій до московії ...вони розуміють якошо будуть падати бомби на голови ,то будуть падати невібірково, і на прихільників русні і на тих хто проти війни ...як би це розуміли українці в 19р, то 🤡 невибрали у президенти ...
показать весь комментарий
27.11.2025 13:33 Ответить
смішно. та сама німеччина, де промосковька афд - найпопулярніша політсила в країні?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:40 Ответить
пояснювати всім членам афд реальність ,нема коли...служби тримають їх хвіст, навіть є докази шо їм платить кремль, друга справа шо" рускіє немци і добриє араби " не розуміють ,шо ця афд ,їх готує як фарш під русняві танки ...
показать весь комментарий
27.11.2025 13:45 Ответить
здаєтсья це решта, включаючи вас, не розуміє, шо русня собі підготувала п'яту колонну, яка буде саботувати, наводити, здавати та інформувати.
зате потрималися за краєчок хвоста, які сміливці.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:58 Ответить
Так так і таких планів має бути з десять і кожна праска має про них говорити, щоб кацапи не мріяли взяти Берлін за три дні!
показать весь комментарий
27.11.2025 13:36 Ответить
У них ще нема війни… Завтра якийсь «добродій» роздасть пункти пляну веселим ЗМІ. Ми звикли.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:38 Ответить
Німці собі уявляють справжню війну, але все буде набагато простіше. Ніяких танків не буде. Буде Путінська партія при владі з усіма атрибутами - відсутністю свободи слова, корупцією і бідністю. На додачу - відсутність нормальної освіти і високотехнологічних виробництв. БМВ, Айрбас, Фольксваген, Цайс, Сіменс і багато всього іншого підуть у музеї. До речі, хтось пам'ятає як з подачі Путіна Німеччина хотіла змішати гімназії, реалшулє і хауптшулє в одну школу до випускного. Потягніть за цю ниточку - хто, коли і чому це пропонував в німецькому Парламенті - дійзнаєтесь багато цікавого. Німеччина буде країною "третього світу", як би образливо це не звучало. Китай з дешевою робочою силою і Росія з ресурсами, Німеччина зразка часів після Першої світової отака буде "війна".
показать весь комментарий
27.11.2025 13:53 Ответить
 
 