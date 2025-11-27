Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией, - WSJ

Американское издание The Wall Street Journal обнародовало материал о секретном оборонном плане, который Германия разработала на случай возможной войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию WSJ.

План создавался около 2,5 лет группой из десятка высокопоставленных германских офицеров. Документ на 1200 страницах описывает логистику переброски 800 тысяч германских, американских и других военных НАТО на восток - маршруты через порты, реки, железные дороги и автомагистрали, а также способы снабжения и защиты во время перемещения.

Прогнозы атаки РФ на НАТО

В статье отмечается, что ранее германские официальные лица прогнозировали возможную готовность России к атаке на НАТО в 2029 году. Впрочем, серия диверсий, шпионских инцидентов и нарушений воздушного пространства Европы может свидетельствовать о подготовке агрессии раньше. Аналитики подчеркивают, что потенциальное перемирие в Украине способно освободить для России ресурсы для действий против членов Альянса.

Модернизация инфраструктуры

Особое внимание план уделяет инфраструктуре: по оценкам Берлина, 20% автомагистралей и более четверти мостов нуждаются в ремонте. Порты Германии в Северном и Балтийском морях нуждаются в модернизации на сумму 15 млрд евро, включая 3 млрд на укрепление причалов двойного назначения. Эти ограничения, по данным WSJ, затруднят мобильность войск в случае войны.

Законодательство

Действующие законы и бюрократические правила также влияют на способность противодействовать диверсиям - одной из угроз, определенных в плане. В то же время в Бундесвере заявляют, что довольны прогрессом: "Учитывая, что мы начали с чистого листа в начале 2023 года, мы очень довольны тем, где мы находимся сегодня. Это очень сложный продукт", - цитирует WSJ одного из авторов документа. Однако стресс-тесты показывают, что остается много неопределенности, в частности относительно того, сколько времени у Европы есть на подготовку.

