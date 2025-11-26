Німеччина виділить "Укренерго" додаткові 32 мільйони євро. Куди спрямують кошти?

Німецький уряд виділить "Укренерго" додаткове фінансування у розмірі 32 млн євро через Кредитної установи для відбудови KfW.

Про це заявив радник групи з підтримки України Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Йонатан Ґатцер під час зустрічі з представниками "Укренерго".

Зі свого боку, голова представництва KfW в Україні Лоренц Ґесснер зазначив, що співпраця KfW з "Укренерго" триває з початку 2010-х років і є прикладом успішного партнерства.

"За цей період залучено близько 450 млн євро фінансування від уряду Німеччини та Європейського Союзу, і ми готові продовжувати цю роботу. Наразі основний акцент робиться на енергетичній стійкості, однак KfW готові підтримати "Укренерго" також на етапах відновлення та подальшого розвитку", – сказав він.

Німеччина є одним із найбільших донорів української електроенергетики у період повномасштабної війни. Гранти та кредитні кошти від Німеччини використовуються для будівництва захисних споруд, а також для закупівлі обладнання, матеріалів і спецтехніки, необхідних для відновлення пошкоджених мереж після російських атак. Зокрема, Німеччина фінансувала виробництво ключового для системи передачі електроенергії устаткування – автотрансформаторів і шунтуючих реакторів.

Допомога надається як через Фонд підтримки енергетики України, що адмініструється Секретаріатом Енергетичного співтовариства, так і через прямі угоди.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення "Укренерго" отримало з KfW близько 323 млн євро, які були спрямовані на відновлення енергосистеми після російських атак і будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі.

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Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не збирається послаблювати підтримку України, а навпаки ‒ нарощує військову допомогу та екстрено виділяє 170 млн євро на зимові потреби.

До того стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку запускає дашборд, на якому відображатиметься вся інформація стосовно закупівель для проведення робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що в Україні до кінця цього року посилять фізичний захист ще 100 об'єктів енергетичної інфраструктури.

Раніше в жовтні Кабінет Міністрів виділив понад 6 млрд грн із резервного фонду на захист енергетики.

Також повідомлялося, що Кабмін на засіданні 28 жовтня ухвалив низку рішень, які мають посилити захист критичної інфраструктури.

Зокрема, створено Координаційний центр інженерного захисту, прискорено виділення коштів з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, спрощено будівництво інженерного захисту, а також виділені додаткові кошти на відновлення тих об’єктів, що постраждали від російських атак.