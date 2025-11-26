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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Мерц оголосив про екстрену допомогу Україні в розмірі 170 мільйонів євро на зимові потреби

канцлер Німеччини Мерц

Німеччина не збирається послаблювати підтримку України, а навпаки ‒ нарощує військову допомогу та екстрено виділяє 170 млн євро на зимові потреби. Цей крок, зокрема, має продемонструвати Путіну, що він не зможе досягти успіху в Україні.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц 26 листопада під час виступу в Бундестазі на дебатах щодо бюджету на 2026 рік, повідомляє Укрінформу.

"Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на дуже високому рівні у федеральному бюджеті на 2026 рік. З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11,5 мільярда євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України", ‒ зазначив Мерц.

Він запевнив, що Берлін не відмовиться від підтримки Києва. За його словами, Німеччина підтримуватимеме українців стільки часу, скільки буде потрібно. Для цього вона прагне спрямувати заморожені російські активи.

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Мерц позитивно оцінив наміри США щодо завершення війни, але наголосив, що Україна разом із Європою не приймуть миру ціною капітуляції й відкидають будь-які домовленості, ухвалені без їхньої участі.

"Угода, укладена між великими державами без згоди України і без згоди європейців, не стане основою для справжнього, стійкого миру в Україні. В цей доленосний момент — для України, для Європи і для нас разом зі Сполученими Штатами — я хочу також чітко сказати: щодо європейських справ рішення може ухвалюватися лише за згодою Європи. Європа — не іграшка в чужих руках, а суверенний актор, який відстоює власні інтереси та цінності", ‒ заявив канцлер ФРН.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи в Бундестазі, заявив, що війну в Україні потрібно завершувати, але не шляхом капітуляції. Він також підкреслив важливість збереження спільної позиції та єдності між європейськими державами і Сполученими Штатами.

Автор: 

Німеччина (1949) допомога (1809) США (5626) Україна (849) підтримка (127) Мерц Фрідріх (7)
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Топ коментарі
+8
Зброю хлопцям давайте😿

Кловани гроші скоммуниздять..
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26.11.2025 15:20 Відповісти
+5
170 високопосадовців вже можуть видихнути - життя вдалося
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26.11.2025 15:17 Відповісти
+4
це майже вдвічи більше, ніж вкрав міндич !!!!

дякуємо Германіє !!!
хто б про нас ще подбав, як не німці !

..... і Петро Олексійович

.
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26.11.2025 15:29 Відповісти
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міндічу не вистачає?
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26.11.2025 15:17 Відповісти
це майже вдвічи більше, ніж вкрав міндич !!!!

дякуємо Германіє !!!
хто б про нас ще подбав, як не німці !

..... і Петро Олексійович

.
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26.11.2025 15:29 Відповісти
це майже вдівічі більше ніж НАБУ показало. а вкрадено вже мільярди баксів
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26.11.2025 15:30 Відповісти
По непідтвердженій інформації, але в неті вже засвітилась, фінансові органи США копають куди і кудою зелендічі заникали 48 лярдів
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26.11.2025 22:50 Відповісти
170 високопосадовців вже можуть видихнути - життя вдалося
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26.11.2025 15:17 Відповісти
Зброю хлопцям давайте😿

Кловани гроші скоммуниздять..
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26.11.2025 15:20 Відповісти
Завидую немцам!
Украинский президент из- за несчастных 170 миллионов
И с дивана не встанет
Зеленский же не Шура Балаганов
МЕЛОЧЬ ПО КАРМАНАМ ТЫРИТЬ ...
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26.11.2025 15:20 Відповісти
Екстрений підкуп українських чиновників з відомою метою.
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26.11.2025 15:24 Відповісти
Міндіч подумав і вирішив, шо організаційні моменти з'ідять значну частину цих грошей. Ні, не повернеться.
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26.11.2025 15:27 Відповісти
- Шлемазли, азохен вей, халява, вэйзмир... -


https://shellac.kiev.ua/shlemazl-azohen-vey-halyava-veyzmir-chasto-chuv-c-slova-ale-ne-znav-scho-voni-oznachayut/
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26.11.2025 15:36 Відповісти
ГЕШЕФТ!!!
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26.11.2025 15:45 Відповісти
Такі да - шейлем мазаль!
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26.11.2025 15:53 Відповісти
А это СКОЛЬКО СУМОК БУДЕТ ?
Тех самых, которые РЕШИК носил на квартиру Деркача?
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26.11.2025 15:46 Відповісти
Дякуємо, фройнде Мерц, не зважайте на кацапські тролі в коментах!
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26.11.2025 16:04 Відповісти
Можливо єдиний з європейського бомонду розуміє, куди українці запихнуть "мирний план Вітькова" акт про капітуляцію Зелендічу з Трампом і тому не збирається вичікувати.
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26.11.2025 22:55 Відповісти
Шось малувато, хай самі приїздять і воюють за Європу.
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26.11.2025 17:22 Відповісти

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