Мерц оголосив про екстрену допомогу Україні в розмірі 170 мільйонів євро на зимові потреби

Німеччина не збирається послаблювати підтримку України, а навпаки ‒ нарощує військову допомогу та екстрено виділяє 170 млн євро на зимові потреби. Цей крок, зокрема, має продемонструвати Путіну, що він не зможе досягти успіху в Україні.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц 26 листопада під час виступу в Бундестазі на дебатах щодо бюджету на 2026 рік, повідомляє Укрінформу.

"Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на дуже високому рівні у федеральному бюджеті на 2026 рік. З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11,5 мільярда євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України", ‒ зазначив Мерц.

Він запевнив, що Берлін не відмовиться від підтримки Києва. За його словами, Німеччина підтримуватимеме українців стільки часу, скільки буде потрібно. Для цього вона прагне спрямувати заморожені російські активи.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мерц позитивно оцінив наміри США щодо завершення війни, але наголосив, що Україна разом із Європою не приймуть миру ціною капітуляції й відкидають будь-які домовленості, ухвалені без їхньої участі.

"Угода, укладена між великими державами без згоди України і без згоди європейців, не стане основою для справжнього, стійкого миру в Україні. В цей доленосний момент — для України, для Європи і для нас разом зі Сполученими Штатами — я хочу також чітко сказати: щодо європейських справ рішення може ухвалюватися лише за згодою Європи. Європа — не іграшка в чужих руках, а суверенний актор, який відстоює власні інтереси та цінності", ‒ заявив канцлер ФРН.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи в Бундестазі, заявив, що війну в Україні потрібно завершувати, але не шляхом капітуляції. Він також підкреслив важливість збереження спільної позиції та єдності між європейськими державами і Сполученими Штатами.