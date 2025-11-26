Путін мусить усвідомити, що не має шансів виграти війну проти України, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу у Бундестазі зазначив про необхідність припинення війни в Україні, але не на умовах капітуляції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Мир без капітуляції
Канцлер зазначив, що збереження миру в Європі є одним із ключових принципів його уряду. Тому важливо припинити війну в Україні, але не на умовах, що означали б "капітуляцію".
Єдність Європи та США
Також він наголосив на необхідності збереження єдності між європейськими країнами та США.
"Без згоди України та без згоди європейців не буде основи для справжнього, тривалого миру в Україні", - додав він.
Водночас Мерц привітав спроби лідера США Дональда Трампа припинити війну. Проте зазначив, що "європейські справи можуть вирішуватися тільки за згодою Європи", оскільки Європа "не є пішаком, а суверенним гравцем, що має власні інтереси та цінності".
Підтримка України
Мерц повторює, що Росія могла б завершити війну за лічені хвилини, якби справді цього хотіла.
Канцлер заявив, що Німеччина продовжуватиме підтримку України "якомога довше" та підтримає ідею використання заморожених російських активів, "доступних для цієї мети".
"Путін повинен усвідомити, що він не має шансів виграти цю війну за рахунок європейського порядку свободи і миру," - додав він.
Також Мерц зазначив, що Німеччина збільшить свою підтримку Україні наступного року до загальної суми 11,5 млрд євро.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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Или уберите ихний нефтеэкспорт !!
надеюсь рудому. если сша серьезно подойдет к делу, надает подсрачников союзникам, чтобы впряглись по-настоящему, то "повільно але стабільно" очень быстро закончится. но увы, не с нашим счастьем при рыжем и зеленом
Як я люблю ці пустопорожні заяви...
Він просувається на фронті і буде просуватися завдяки іуді зелі і цим купленим генералам зрадниками з Генштабу, з міноборони, з командування на чолі з сирським.
І поки існує ця зелена корупційна зрадницька шобла на чолі держави та армії, пуйло буде просуватися територією України.
Це вирок Україні.
Всі українцв бачать, що зелені гниди нищать Україну але мовчать.
Значить народ це все влаштовує.
снова дайте? а делать не пробовали?
ее никто не забирал, сами отдали
снова дайте? работать не пробовали? как "двушку на москву" так куча специалистов, а как зброя, то денег нет
что он у вас вимагає?
Цікаво і які ж в ЄС зараз цінності? Як віджати заморожені кацапські гроші?
Бо ваші заяви без таких дій мало варті.
Фридрих Мерц оказался единственным европейским политиком, который забраковал намерение вернуть РФ место в цивилизованном мире.
Понятно, что все разновидности мирных договоров с россией это "мартышкин труд".
Но!
Как индикаторы понимания реальности эти планы вполне пригодны.
"Женевский вариант", который привел в такой восторг развитый мир -свидетельство того, что наивность и слепота остаются на прежнем уровне.
Россия фигурирует в "планах", как договороспособная и цивилизованная страна. Нет даже намеков на то, что за свои преступления она должна быть наказана.
Это глобальная ошибка и полнейшее непонимание пещерных принципов существования "русского мира".
Абсурдны прожекты "снятия санкций", "возвращения в G7" и прочие "розовые слюни" европейцев и американцев.
Россия была, есть и будет кровожадной страной-людоедом, абсолютно чуждой нормам цивилизации.
Единственное, что могло бы ее обезвредить -это 50 лет смертоносных санкций, абсолютная изоляция и прочие меры, способные полностью разрушить ее экономику.
Россия перестанет пожирать страны и народы только тогда когда физически не способна будет это делать.
Невзоров
@nevzorovtv