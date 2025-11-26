Путін мусить усвідомити, що не має шансів виграти війну проти України, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу у Бундестазі зазначив про необхідність припинення війни в Україні, але не на умовах капітуляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Мир без капітуляції

Канцлер зазначив, що збереження миру в Європі є одним із ключових принципів його уряду. Тому важливо припинити війну в Україні, але не на умовах, що означали б "капітуляцію".

Єдність Європи та США

Також він наголосив на необхідності збереження єдності між європейськими країнами та США.

"Без згоди України та без згоди європейців не буде основи для справжнього, тривалого миру в Україні", - додав він.

Водночас Мерц привітав спроби лідера США Дональда Трампа припинити війну. Проте зазначив, що "європейські справи можуть вирішуватися тільки за згодою Європи", оскільки Європа "не є пішаком, а суверенним гравцем, що має власні інтереси та цінності".

Підтримка України

Мерц повторює, що Росія могла б завершити війну за лічені хвилини, якби справді цього хотіла.

Канцлер заявив, що Німеччина продовжуватиме підтримку України "якомога довше" та підтримає ідею використання заморожених російських активів, "доступних для цієї мети".

"Путін повинен усвідомити, що він не має шансів виграти цю війну за рахунок європейського порядку свободи і миру," - додав він.

Також Мерц зазначив, що Німеччина збільшить свою підтримку Україні наступного року до загальної суми 11,5 млрд євро.

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