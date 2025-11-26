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Новини Мирний план США
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Путін мусить усвідомити, що не має шансів виграти війну проти України, - Мерц

Мерц зробив заяву про мир та згадав про Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу у Бундестазі зазначив про необхідність припинення війни в Україні, але не на умовах капітуляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Мир без капітуляції

Канцлер зазначив, що збереження миру в Європі є одним із ключових принципів його уряду. Тому важливо припинити війну в Україні, але не на умовах, що означали б "капітуляцію".

Єдність Європи та США

Також він наголосив на необхідності збереження єдності між європейськими країнами та США.

"Без згоди України та без згоди європейців не буде основи для справжнього, тривалого миру в Україні", - додав він.

Водночас Мерц привітав спроби лідера США Дональда Трампа припинити війну. Проте зазначив, що "європейські справи можуть вирішуватися тільки за згодою Європи", оскільки Європа "не є пішаком, а суверенним гравцем, що має власні інтереси та цінності".

Підтримка України

Мерц повторює, що Росія могла б завершити війну за лічені хвилини, якби справді цього хотіла.

Канцлер заявив, що Німеччина продовжуватиме підтримку України "якомога довше" та підтримає ідею використання заморожених російських активів, "доступних для цієї мети".

"Путін повинен усвідомити, що він не має шансів виграти цю війну за рахунок європейського порядку свободи і миру," - додав він.

Також Мерц зазначив, що Німеччина збільшить свою підтримку Україні наступного року до загальної суми 11,5 млрд євро.

Читайте: Будріс про "мирний план" США: "Нема потреби тиснути на Україну. Тиснути потрібно на Росію"

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Також читайте: Венс звинуватив медіа у брехні про "два підходи" США щодо війни в Україні: "Брешуть, щоб зірвати плани Трампа"

Автор: 

росія (70353) Мерц Фрідріх (451)
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Топ коментарі
+5
"Дайте"

снова дайте? а делать не пробовали?
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26.11.2025 12:57 Відповісти
+3
Ага, армія Росії все наступне і бере території, повільно але стабільно. Кому вони це кажуть, навіщо?
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26.11.2025 12:48 Відповісти
+3
"Бідні мусять стати багатими, а багаті поділитись з бідними."

Як я люблю ці пустопорожні заяви...
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26.11.2025 12:51 Відповісти
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Уберите трампона - не будет шансов выиграть.
Или уберите ихний нефтеэкспорт !!
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26.11.2025 12:48 Відповісти
Рішення проблеми набагато простіше: прибрати *****. Тільки це крім українців нікому не потрібно
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26.11.2025 13:42 Відповісти
Ага, армія Росії все наступне і бере території, повільно але стабільно. Кому вони це кажуть, навіщо?
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26.11.2025 12:48 Відповісти
"Кому вони це кажуть"

надеюсь рудому. если сша серьезно подойдет к делу, надает подсрачников союзникам, чтобы впряглись по-настоящему, то "повільно але стабільно" очень быстро закончится. но увы, не с нашим счастьем при рыжем и зеленом
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26.11.2025 12:54 Відповісти
Главное, беречь свой состав и уничтожать как можно больше московитов. Мясо закончится, как закончились обстрелы ракетами 100+ каждую неделю. Это неизбежно.
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26.11.2025 12:54 Відповісти
В октябре по запущенным ракетам они рекорд установили за последние 2,5 года войны. Просто для информации
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26.11.2025 13:47 Відповісти
Не ври .В начале войны они в неделю по 100 и больше ракет запускали.Снйчас же работают с колес и могут запустить десятка 2 максимум 3
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26.11.2025 14:36 Відповісти
Пока у власти в США тампон, хло почуял возможность выкрутиться с минимальными потерями для своей дупы.
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26.11.2025 12:49 Відповісти
"Бідні мусять стати багатими, а багаті поділитись з бідними."

Як я люблю ці пустопорожні заяви...
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26.11.2025 12:51 Відповісти
Так він цього разу про інше. Про те, що війна має закінчитися не наданням нам таурусів та томагавків, з наступним знищенням ************, а лише з доброї волі Ху?ла, який зглянеться на вмовляння куколдів. Хоч би повторив, для годиться, мантру про "тауруси ще не на часі".
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26.11.2025 13:26 Відповісти
Та пуйлу насрати на ці заклики і на всіх.
Він просувається на фронті і буде просуватися завдяки іуді зелі і цим купленим генералам зрадниками з Генштабу, з міноборони, з командування на чолі з сирським.
І поки існує ця зелена корупційна зрадницька шобла на чолі держави та армії, пуйло буде просуватися територією України.
Це вирок Україні.
Всі українцв бачать, що зелені гниди нищать Україну але мовчать.
Значить народ це все влаштовує.
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26.11.2025 12:51 Відповісти
Дав би тауруси і мир був би трішечки ближче. Але ж ви всі брешете як дихаєте...
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26.11.2025 12:52 Відповісти
Дайте Україні ракети без обмежень застосування тоді кажіть гоп
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26.11.2025 12:52 Відповісти
"Дайте"

снова дайте? а делать не пробовали?
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26.11.2025 12:57 Відповісти
Снова: віддайте нашу зброю, яку забрали в нас згідно Будапештського меморандуму, та йдіть під три чорти, гарантувальники.
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26.11.2025 13:27 Відповісти
Та зброя в Москві.
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26.11.2025 13:29 Відповісти
І що тибулеш робити з тим металобрухтом?
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26.11.2025 13:48 Відповісти
"віддайте нашу зброю"

ее никто не забирал, сами отдали
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26.11.2025 14:44 Відповісти
Робили і робимо навіть є зразки що прошли бойове застосування але відстріл тих хто заважає заборонено тому надія на розуміння і підтримку партнерів.
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26.11.2025 13:58 Відповісти
Хіба що гіпноз спробувати?
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26.11.2025 12:52 Відповісти
"Повинен усвідомити" - це як ото перед дзеркалом кожен день казати "я буду успішним, я буду успішним" і будеш успішним (ні). Коротше, успіхів сталевому дикобразу.
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26.11.2025 12:53 Відповісти
То що, в пуйла немає карт?
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26.11.2025 12:54 Відповісти
у нього в колоді п'ять тузів
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26.11.2025 13:31 Відповісти
То ви дайте Україні достатньо зброї, ППО, відправте свою армію на допомогу, перестаньте купувати в рашки газ.Прийміть в НАТО. От тоді в пуйла шансів не буде. А то в реальності,рашка кожен день просувається і знищує всю єнергетику,будинки з людьми. Балаболити то в Україні теж є спеціалісти.
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26.11.2025 12:54 Відповісти
"То ви дайте Україні достатньо зброї"

снова дайте? работать не пробовали? как "двушку на москву" так куча специалистов, а как зброя, то денег нет
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26.11.2025 12:59 Відповісти
З якого буя він тоді розпінився і щось вимагає?
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26.11.2025 16:06 Відповісти
"З якого буя він тоді розпінився і щось вимагає?"

что он у вас вимагає?
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26.11.2025 16:23 Відповісти
Вау...мерц якої країни канцлер?
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26.11.2025 13:16 Відповісти
Схоже що ще 3 роки нічого не буде окрім кривавої клоунади, а це вже буде 15 років війни 15 Карл !
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26.11.2025 12:54 Відповісти
У ЄС на першому плані цінності,А потім свої інтереси,А а США звичайно свої інтереси,а ось нінності,то таке - в міру необхідності.Но обїєднання край необхідно для поразки РФ.
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26.11.2025 13:01 Відповісти
У всіх краї в першу чергу власні інтереси, а вже потім абстрактні цінності
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26.11.2025 13:28 Відповісти
Цінності абстрактними ніколи не бувають.!!! Завдяки власним інтересам при союзі підлагузників,наклепнників,заздрісників,брехунів та інших було безліч,що завжди відчував,що живу в псіхлікарні серед хворих шизофренінєю.У кожної людині свій мізик і виховання.Усі ми різні.Но європейці відрізняються від амеріканців,також як і українці від росіян.Мені довелося побувати в богатьох країнах світу.В тому числі і в США.Для любої країни на першому місті є ЕКОНОМІКА!!! А економіка США прив'язана к долару і всі країни світу від нього залежні.Політика у кожної країни своя!!! Вона повинна забезпечувати дінамику зростання своєї економіки.Но США та РФ, не ********** ЄС і прагнуть до развалу ЄС.Такого не скажеш про європейські країни.І щоб зняти той економічний тягар залежності від долара(США),було і створенно угруповення ЄС со своєю валютою - євро. Завдяки чому його товарообсяг став привищувати амереканський.І це вдалося в Європі тому що історичний розвиток їх країн дозвалив шанувати цінності.Зараз приход Трампа до влади і його діяльність оголили,що у політиків-популістів тількі власні інтереси без будь-яких цінностій.
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26.11.2025 14:43 Відповісти
У ЄС на першому плані цінності.

Цікаво і які ж в ЄС зараз цінності? Як віджати заморожені кацапські гроші?
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26.11.2025 14:18 Відповісти
Впершу чергу захистити себе від посягань на розпад ЄС.Зберегти державні інститути які повинні регулювати противоріччя між владою і суспільством.
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26.11.2025 15:01 Відповісти
Мудрі слова.Нам би такого мерца ...хоча ми вже мали такого але вигнали на радість населенню і улюлюкання
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26.11.2025 13:15 Відповісти
бльабльабльабльабльабльабльабльа...зупинка води попити..бьлабьлабьлаьблабьлабльабльаблаьблаьблаьбльабльабльабльабльабльабльабльабльа....це Європа
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26.11.2025 13:19 Відповісти
не виграє, але піднасере
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26.11.2025 13:30 Відповісти
У пуйла вся надія на зєлю. Не буде зєлі, пуйло сховається в Китаю, бо інших варіантів в нього не буде
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26.11.2025 13:34 Відповісти
пане Мерце, як щодо Таурусів?

Бо ваші заяви без таких дій мало варті.
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26.11.2025 13:40 Відповісти
Поки ЄС в нього купляє ресурси, він нічого не усвідомить.
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26.11.2025 13:41 Відповісти
На жаль він вже виграв після того як почалися думки не про те як перемогти московію ,а про те як її задобрити щоб вона погодилися на "мирні переговори".
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26.11.2025 14:01 Відповісти
Трампу розкажи
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26.11.2025 14:49 Відповісти
Канцлер Германии отверг идею вернуть Россию в G7 - даже если это прописано в «мирном плане» Трампа.

Фридрих Мерц оказался единственным европейским политиком, который забраковал намерение вернуть РФ место в цивилизованном мире.

Понятно, что все разновидности мирных договоров с россией это "мартышкин труд".

Но!

Как индикаторы понимания реальности эти планы вполне пригодны.

"Женевский вариант", который привел в такой восторг развитый мир -свидетельство того, что наивность и слепота остаются на прежнем уровне.

Россия фигурирует в "планах", как договороспособная и цивилизованная страна. Нет даже намеков на то, что за свои преступления она должна быть наказана.

Это глобальная ошибка и полнейшее непонимание пещерных принципов существования "русского мира".

Абсурдны прожекты "снятия санкций", "возвращения в G7" и прочие "розовые слюни" европейцев и американцев.

Россия была, есть и будет кровожадной страной-людоедом, абсолютно чуждой нормам цивилизации.

Единственное, что могло бы ее обезвредить -это 50 лет смертоносных санкций, абсолютная изоляция и прочие меры, способные полностью разрушить ее экономику.

Россия перестанет пожирать страны и народы только тогда когда физически не способна будет это делать.

Невзоров

@nevzorovtv
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26.11.2025 14:53 Відповісти
Яке усвідомлення може бути у заживо забальзамованого?
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26.11.2025 14:56 Відповісти
Канцлеру пора бы осознать, что пу член организации, выход из которой только через трубу. Дайте ему почитать В.Суворова
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26.11.2025 15:56 Відповісти
 
 