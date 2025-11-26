РУС
Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть войну против Украины, - Мерц

Мерц сделал заявление о мире и упомянул Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге отметил необходимость прекращения войны в Украине, но не на условиях капитуляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Мир без капитуляции

Канцлер отметил, что сохранение мира в Европе является одним из ключевых принципов его правительства. Поэтому важно прекратить войну в Украине, но не на условиях, которые означали бы "капитуляцию".

Единство Европы и США

Также он подчеркнул необходимость сохранения единства между европейскими странами и США.

"Без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира в Украине", - добавил он.

В то же время Мерц приветствовал попытки лидера США Дональда Трампа прекратить войну. Однако отметил, что "европейские дела могут решаться только с согласия Европы", поскольку Европа "не является пешкой, а суверенным игроком, имеющим собственные интересы и ценности".

Поддержка Украины

Мерц повторяет, что Россия могла бы завершить войну за считанные минуты, если бы действительно этого хотела.

Канцлер заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "как можно дольше" и поддержит идею использования замороженных российских активов, "доступных для этой цели".

"Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира", - добавил он.

Также Мерц отметил, что Германия увеличит свою поддержку Украине в следующем году до общей суммы 11,5 млрд евро.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Топ комментарии
+4
"Дайте"

снова дайте? а делать не пробовали?
показать весь комментарий
26.11.2025 12:57 Ответить
+3
Ага, армія Росії все наступне і бере території, повільно але стабільно. Кому вони це кажуть, навіщо?
показать весь комментарий
26.11.2025 12:48 Ответить
+3
"Бідні мусять стати багатими, а багаті поділитись з бідними."

Як я люблю ці пустопорожні заяви...
показать весь комментарий
26.11.2025 12:51 Ответить
Уберите трампона - не будет шансов выиграть.
Или уберите ихний нефтеэкспорт !!
показать весь комментарий
26.11.2025 12:48 Ответить
Рішення проблеми набагато простіше: прибрати *****. Тільки це крім українців нікому не потрібно
показать весь комментарий
26.11.2025 13:42 Ответить
Ага, армія Росії все наступне і бере території, повільно але стабільно. Кому вони це кажуть, навіщо?
показать весь комментарий
26.11.2025 12:48 Ответить
"Кому вони це кажуть"

надеюсь рудому. если сша серьезно подойдет к делу, надает подсрачников союзникам, чтобы впряглись по-настоящему, то "повільно але стабільно" очень быстро закончится. но увы, не с нашим счастьем при рыжем и зеленом
показать весь комментарий
26.11.2025 12:54 Ответить
Главное, беречь свой состав и уничтожать как можно больше московитов. Мясо закончится, как закончились обстрелы ракетами 100+ каждую неделю. Это неизбежно.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:54 Ответить
В октябре по запущенным ракетам они рекорд установили за последние 2,5 года войны. Просто для информации
показать весь комментарий
26.11.2025 13:47 Ответить
Не ври .В начале войны они в неделю по 100 и больше ракет запускали.Снйчас же работают с колес и могут запустить десятка 2 максимум 3
показать весь комментарий
26.11.2025 14:36 Ответить
Пока у власти в США тампон, хло почуял возможность выкрутиться с минимальными потерями для своей дупы.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:49 Ответить
"Бідні мусять стати багатими, а багаті поділитись з бідними."

Як я люблю ці пустопорожні заяви...
показать весь комментарий
26.11.2025 12:51 Ответить
Так він цього разу про інше. Про те, що війна має закінчитися не наданням нам таурусів та томагавків, з наступним знищенням ************, а лише з доброї волі Ху?ла, який зглянеться на вмовляння куколдів. Хоч би повторив, для годиться, мантру про "тауруси ще не на часі".
показать весь комментарий
26.11.2025 13:26 Ответить
Та пуйлу насрати на ці заклики і на всіх.
Він просувається на фронті і буде просуватися завдяки іуді зелі і цим купленим генералам зрадниками з Генштабу, з міноборони, з командування на чолі з сирським.
І поки існує ця зелена корупційна зрадницька шобла на чолі держави та армії, пуйло буде просуватися територією України.
Це вирок Україні.
Всі українцв бачать, що зелені гниди нищать Україну але мовчать.
Значить народ це все влаштовує.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:51 Ответить
Дав би тауруси і мир був би трішечки ближче. Але ж ви всі брешете як дихаєте...
показать весь комментарий
26.11.2025 12:52 Ответить
Дайте Україні ракети без обмежень застосування тоді кажіть гоп
показать весь комментарий
26.11.2025 12:52 Ответить
"Дайте"

снова дайте? а делать не пробовали?
показать весь комментарий
26.11.2025 12:57 Ответить
Снова: віддайте нашу зброю, яку забрали в нас згідно Будапештського меморандуму, та йдіть під три чорти, гарантувальники.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:27 Ответить
Та зброя в Москві.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:29 Ответить
І що тибулеш робити з тим металобрухтом?
показать весь комментарий
26.11.2025 13:48 Ответить
"віддайте нашу зброю"

ее никто не забирал, сами отдали
показать весь комментарий
26.11.2025 14:44 Ответить
Робили і робимо навіть є зразки що прошли бойове застосування але відстріл тих хто заважає заборонено тому надія на розуміння і підтримку партнерів.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:58 Ответить
Хіба що гіпноз спробувати?
показать весь комментарий
26.11.2025 12:52 Ответить
"Повинен усвідомити" - це як ото перед дзеркалом кожен день казати "я буду успішним, я буду успішним" і будеш успішним (ні). Коротше, успіхів сталевому дикобразу.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:53 Ответить
То що, в пуйла немає карт?
показать весь комментарий
26.11.2025 12:54 Ответить
у нього в колоді п'ять тузів
показать весь комментарий
26.11.2025 13:31 Ответить
То ви дайте Україні достатньо зброї, ППО, відправте свою армію на допомогу, перестаньте купувати в рашки газ.Прийміть в НАТО. От тоді в пуйла шансів не буде. А то в реальності,рашка кожен день просувається і знищує всю єнергетику,будинки з людьми. Балаболити то в Україні теж є спеціалісти.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:54 Ответить
"То ви дайте Україні достатньо зброї"

снова дайте? работать не пробовали? как "двушку на москву" так куча специалистов, а как зброя, то денег нет
показать весь комментарий
26.11.2025 12:59 Ответить
Вау...мерц якої країни канцлер?
показать весь комментарий
26.11.2025 13:16 Ответить
Схоже що ще 3 роки нічого не буде окрім кривавої клоунади, а це вже буде 15 років війни 15 Карл !
показать весь комментарий
26.11.2025 12:54 Ответить
У ЄС на першому плані цінності,А потім свої інтереси,А а США звичайно свої інтереси,а ось нінності,то таке - в міру необхідності.Но обїєднання край необхідно для поразки РФ.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:01 Ответить
У всіх краї в першу чергу власні інтереси, а вже потім абстрактні цінності
показать весь комментарий
26.11.2025 13:28 Ответить
Цінності абстрактними ніколи не бувають.!!! Завдяки власним інтересам при союзі підлагузників,наклепнників,заздрісників,брехунів та інших було безліч,що завжди відчував,що живу в псіхлікарні серед хворих шизофренінєю.У кожної людині свій мізик і виховання.Усі ми різні.Но європейці відрізняються від амеріканців,також як і українці від росіян.Мені довелося побувати в богатьох країнах світу.В тому числі і в США.Для любої країни на першому місті є ЕКОНОМІКА!!! А економіка США прив'язана к долару і всі країни світу від нього залежні.Політика у кожної країни своя!!! Вона повинна забезпечувати дінамику зростання своєї економіки.Но США та РФ, не ********** ЄС і прагнуть до развалу ЄС.Такого не скажеш про європейські країни.І щоб зняти той економічний тягар залежності від долара(США),було і створенно угруповення ЄС со своєю валютою - євро. Завдяки чому його товарообсяг став привищувати амереканський.І це вдалося в Європі тому що історичний розвиток їх країн дозвалив шанувати цінності.Зараз приход Трампа до влади і його діяльність оголили,що у політиків-популістів тількі власні інтереси без будь-яких цінностій.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:43 Ответить
У ЄС на першому плані цінності.

Цікаво і які ж в ЄС зараз цінності? Як віджати заморожені кацапські гроші?
показать весь комментарий
26.11.2025 14:18 Ответить
Впершу чергу захистити себе від посягань на розпад ЄС.Зберегти державні інститути які повинні регулювати противоріччя між владою і суспільством.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:01 Ответить
Мудрі слова.Нам би такого мерца ...хоча ми вже мали такого але вигнали на радість населенню і улюлюкання
показать весь комментарий
26.11.2025 13:15 Ответить
бльабльабльабльабльабльабльабльа...зупинка води попити..бьлабьлабьлаьблабьлабльабльаблаьблаьблаьбльабльабльабльабльабльабльабльабльа....це Європа
показать весь комментарий
26.11.2025 13:19 Ответить
не виграє, але піднасере
показать весь комментарий
26.11.2025 13:30 Ответить
У пуйла вся надія на зєлю. Не буде зєлі, пуйло сховається в Китаю, бо інших варіантів в нього не буде
показать весь комментарий
26.11.2025 13:34 Ответить
пане Мерце, як щодо Таурусів?

Бо ваші заяви без таких дій мало варті.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:40 Ответить
Поки ЄС в нього купляє ресурси, він нічого не усвідомить.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:41 Ответить
На жаль він вже виграв після того як почалися думки не про те як перемогти московію ,а про те як її задобрити щоб вона погодилися на "мирні переговори".
показать весь комментарий
26.11.2025 14:01 Ответить
Трампу розкажи
показать весь комментарий
26.11.2025 14:49 Ответить
Канцлер Германии отверг идею вернуть Россию в G7 - даже если это прописано в «мирном плане» Трампа.

Фридрих Мерц оказался единственным европейским политиком, который забраковал намерение вернуть РФ место в цивилизованном мире.

Понятно, что все разновидности мирных договоров с россией это "мартышкин труд".

Но!

Как индикаторы понимания реальности эти планы вполне пригодны.

"Женевский вариант", который привел в такой восторг развитый мир -свидетельство того, что наивность и слепота остаются на прежнем уровне.

Россия фигурирует в "планах", как договороспособная и цивилизованная страна. Нет даже намеков на то, что за свои преступления она должна быть наказана.

Это глобальная ошибка и полнейшее непонимание пещерных принципов существования "русского мира".

Абсурдны прожекты "снятия санкций", "возвращения в G7" и прочие "розовые слюни" европейцев и американцев.

Россия была, есть и будет кровожадной страной-людоедом, абсолютно чуждой нормам цивилизации.

Единственное, что могло бы ее обезвредить -это 50 лет смертоносных санкций, абсолютная изоляция и прочие меры, способные полностью разрушить ее экономику.

Россия перестанет пожирать страны и народы только тогда когда физически не способна будет это делать.

Невзоров

@nevzorovtv
показать весь комментарий
26.11.2025 14:53 Ответить
Яке усвідомлення може бути у заживо забальзамованого?
показать весь комментарий
26.11.2025 14:56 Ответить
 
 