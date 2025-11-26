Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть войну против Украины, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге отметил необходимость прекращения войны в Украине, но не на условиях капитуляции.

Об этом сообщает The Guardian.

Мир без капитуляции

Канцлер отметил, что сохранение мира в Европе является одним из ключевых принципов его правительства. Поэтому важно прекратить войну в Украине, но не на условиях, которые означали бы "капитуляцию".

Единство Европы и США

Также он подчеркнул необходимость сохранения единства между европейскими странами и США.

"Без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира в Украине", - добавил он.

В то же время Мерц приветствовал попытки лидера США Дональда Трампа прекратить войну. Однако отметил, что "европейские дела могут решаться только с согласия Европы", поскольку Европа "не является пешкой, а суверенным игроком, имеющим собственные интересы и ценности".

Поддержка Украины

Мерц повторяет, что Россия могла бы завершить войну за считанные минуты, если бы действительно этого хотела.

Канцлер заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "как можно дольше" и поддержит идею использования замороженных российских активов, "доступных для этой цели".

"Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира", - добавил он.

Также Мерц отметил, что Германия увеличит свою поддержку Украине в следующем году до общей суммы 11,5 млрд евро.

Что предшествовало?

