Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть войну против Украины, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге отметил необходимость прекращения войны в Украине, но не на условиях капитуляции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Мир без капитуляции
Канцлер отметил, что сохранение мира в Европе является одним из ключевых принципов его правительства. Поэтому важно прекратить войну в Украине, но не на условиях, которые означали бы "капитуляцию".
Единство Европы и США
Также он подчеркнул необходимость сохранения единства между европейскими странами и США.
"Без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира в Украине", - добавил он.
В то же время Мерц приветствовал попытки лидера США Дональда Трампа прекратить войну. Однако отметил, что "европейские дела могут решаться только с согласия Европы", поскольку Европа "не является пешкой, а суверенным игроком, имеющим собственные интересы и ценности".
Поддержка Украины
Мерц повторяет, что Россия могла бы завершить войну за считанные минуты, если бы действительно этого хотела.
Канцлер заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "как можно дольше" и поддержит идею использования замороженных российских активов, "доступных для этой цели".
"Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира", - добавил он.
Также Мерц отметил, что Германия увеличит свою поддержку Украине в следующем году до общей суммы 11,5 млрд евро.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Или уберите ихний нефтеэкспорт !!
надеюсь рудому. если сша серьезно подойдет к делу, надает подсрачников союзникам, чтобы впряглись по-настоящему, то "повільно але стабільно" очень быстро закончится. но увы, не с нашим счастьем при рыжем и зеленом
Як я люблю ці пустопорожні заяви...
Він просувається на фронті і буде просуватися завдяки іуді зелі і цим купленим генералам зрадниками з Генштабу, з міноборони, з командування на чолі з сирським.
І поки існує ця зелена корупційна зрадницька шобла на чолі держави та армії, пуйло буде просуватися територією України.
Це вирок Україні.
Всі українцв бачать, що зелені гниди нищать Україну але мовчать.
Значить народ це все влаштовує.
снова дайте? а делать не пробовали?
ее никто не забирал, сами отдали
снова дайте? работать не пробовали? как "двушку на москву" так куча специалистов, а как зброя, то денег нет
Цікаво і які ж в ЄС зараз цінності? Як віджати заморожені кацапські гроші?
Бо ваші заяви без таких дій мало варті.
Фридрих Мерц оказался единственным европейским политиком, который забраковал намерение вернуть РФ место в цивилизованном мире.
Понятно, что все разновидности мирных договоров с россией это "мартышкин труд".
Но!
Как индикаторы понимания реальности эти планы вполне пригодны.
"Женевский вариант", который привел в такой восторг развитый мир -свидетельство того, что наивность и слепота остаются на прежнем уровне.
Россия фигурирует в "планах", как договороспособная и цивилизованная страна. Нет даже намеков на то, что за свои преступления она должна быть наказана.
Это глобальная ошибка и полнейшее непонимание пещерных принципов существования "русского мира".
Абсурдны прожекты "снятия санкций", "возвращения в G7" и прочие "розовые слюни" европейцев и американцев.
Россия была, есть и будет кровожадной страной-людоедом, абсолютно чуждой нормам цивилизации.
Единственное, что могло бы ее обезвредить -это 50 лет смертоносных санкций, абсолютная изоляция и прочие меры, способные полностью разрушить ее экономику.
Россия перестанет пожирать страны и народы только тогда когда физически не способна будет это делать.
Невзоров
@nevzorovtv