Німеччина розробила секретний 1200-сторінковий план дій на випадок війни з Росією, - WSJ

Американське видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал про секретний оборонний план, який Німеччина розробила на випадок можливої війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію WSJ.

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План створювався близько 2,5 років групою з десятка високопоставлених німецьких офіцерів. Документ на 1200 сторінок описує логістику перекидання 800 тисяч німецьких, американських та інших військових НАТО на схід - маршрути через порти, річки, залізниці та дороги, а також способи постачання й захисту під час переміщення.

Прогнози атаки РФ на НАТО

У статті зазначається, що раніше німецькі офіційні особи прогнозували можливу готовність Росії до атаки на НАТО у 2029 році. Втім, серія диверсій, шпигунських інцидентів та порушень повітряного простору Європи може свідчити про підготовку агресії раніше. Аналітики підкреслюють, що потенційне перемир’я в Україні здатне звільнити для Росії ресурси для дій проти членів Альянсу.

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Модернізація інфраструктури

Особливу увагу план приділяє інфраструктурі: за оцінками Берліна, 20% автомагістралей і понад чверть мостів потребують ремонту. Порти Німеччини у Північному та Балтійському морях потребують модернізації на суму 15 млрд євро, включно з 3 млрд на зміцнення причалів подвійного призначення. Ці обмеження, за даними WSJ, ускладнять мобільність військ у разі війни.

Законодавство

Чинні закони й бюрократичні правила також впливають на здатність протидіяти диверсіям - одній із загроз, визначених у плані. Водночас у Бундесвері заявляють, що задоволені прогресом: "Враховуючи, що ми почали з чистого аркуша на початку 2023 року, ми дуже задоволені тим, де ми знаходимося сьогодні. Це дуже складний продукт", - цитує WSJ одного з авторів документа. Однак стрес-тести показують, що залишається багато невизначеності, зокрема щодо того, скільки часу в Європи є на підготовку.

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