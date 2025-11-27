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Новини Можлива атака РФ на НАТО Загроза агресії РФ для Європи
2 006 20

Німеччина розробила секретний 1200-сторінковий план дій на випадок війни з Росією, - WSJ

Німеччина

Американське видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал про секретний оборонний план, який Німеччина розробила на випадок можливої війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію WSJ.

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План створювався близько 2,5 років групою з десятка високопоставлених німецьких офіцерів. Документ на 1200 сторінок описує логістику перекидання 800 тисяч німецьких, американських та інших військових НАТО на схід - маршрути через порти, річки, залізниці та дороги, а також способи постачання й захисту під час переміщення.

Прогнози атаки РФ на НАТО

У статті зазначається, що раніше німецькі офіційні особи прогнозували можливу готовність Росії до атаки на НАТО у 2029 році. Втім, серія диверсій, шпигунських інцидентів та порушень повітряного простору Європи може свідчити про підготовку агресії раніше. Аналітики підкреслюють, що потенційне перемир’я в Україні здатне звільнити для Росії ресурси для дій проти членів Альянсу.

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Модернізація інфраструктури

Особливу увагу план приділяє інфраструктурі: за оцінками Берліна, 20% автомагістралей і понад чверть мостів потребують ремонту. Порти Німеччини у Північному та Балтійському морях потребують модернізації на суму 15 млрд євро, включно з 3 млрд на зміцнення причалів подвійного призначення. Ці обмеження, за даними WSJ, ускладнять мобільність військ у разі війни.

Законодавство 

Чинні закони й бюрократичні правила також впливають на здатність протидіяти диверсіям - одній із загроз, визначених у плані. Водночас у Бундесвері заявляють, що задоволені прогресом: "Враховуючи, що ми почали з чистого аркуша на початку 2023 року, ми дуже задоволені тим, де ми знаходимося сьогодні. Це дуже складний продукт", - цитує WSJ одного з авторів документа. Однак стрес-тести показують, що залишається багато невизначеності, зокрема щодо того, скільки часу в Європи є на підготовку.

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війна (1642) Німеччина (8070) росія (70371)
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Топ коментарі
+7
"оприлюднило матеріал про секретний оборонний план"

уже смешно
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27.11.2025 13:08 Відповісти
+4
Вдарить по голові ***** цим планом і вб'є?
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27.11.2025 13:12 Відповісти
+2
смішно. та сама німеччина, де промосковька афд - найпопулярніша політсила в країні?
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27.11.2025 13:40 Відповісти
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"оприлюднило матеріал про секретний оборонний план"

уже смешно
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27.11.2025 13:08 Відповісти
доніку, шо би тока на мультіки все це перевести, щє сроків 3 потрібно..
воно не читабельне...
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27.11.2025 13:12 Відповісти
Вдарить по голові ***** цим планом і вб'є?
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27.11.2025 13:12 Відповісти
А чому не 1200 одиниць техніки для вкладання асфальту,чи 1200 мангалів для шашлику? Недалекоглядно,дуже недолекоглядно.
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27.11.2025 13:16 Відповісти
а ужати в пів абзаца,
типу кацапня на *** з України?
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27.11.2025 13:24 Відповісти
Ну як же ж без бізнес плану розпочинати велику бізнесову кампанію. Це ж німці: "Die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert... die dritte Kolonne marschiert..."
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27.11.2025 13:27 Відповісти
Німеччина та Польша дві держави які не мають ілюзій до московії ...вони розуміють якошо будуть падати бомби на голови ,то будуть падати невібірково, і на прихільників русні і на тих хто проти війни ...як би це розуміли українці в 19р, то 🤡 невибрали у президенти ...
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27.11.2025 13:33 Відповісти
смішно. та сама німеччина, де промосковька афд - найпопулярніша політсила в країні?
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27.11.2025 13:40 Відповісти
пояснювати всім членам афд реальність ,нема коли...служби тримають їх хвіст, навіть є докази шо їм платить кремль, друга справа шо" рускіє немци і добриє араби " не розуміють ,шо ця афд ,їх готує як фарш під русняві танки ...
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27.11.2025 13:45 Відповісти
здаєтсья це решта, включаючи вас, не розуміє, шо русня собі підготувала п'яту колонну, яка буде саботувати, наводити, здавати та інформувати.
зате потрималися за краєчок хвоста, які сміливці.
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27.11.2025 13:58 Відповісти
решта ...це вся українська ОПа на чолі з 🤡 ... і є 5 колона...
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27.11.2025 14:14 Відповісти
Так так і таких планів має бути з десять і кожна праска має про них говорити, щоб кацапи не мріяли взяти Берлін за три дні!
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27.11.2025 13:36 Відповісти
У них ще нема війни… Завтра якийсь «добродій» роздасть пункти пляну веселим ЗМІ. Ми звикли.
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27.11.2025 13:38 Відповісти
Німці собі уявляють справжню війну, але все буде набагато простіше. Ніяких танків не буде. Буде Путінська партія при владі з усіма атрибутами - відсутністю свободи слова, корупцією і бідністю. На додачу - відсутність нормальної освіти і високотехнологічних виробництв. БМВ, Айрбас, Фольксваген, Цайс, Сіменс і багато всього іншого підуть у музеї. До речі, хтось пам'ятає як з подачі Путіна Німеччина хотіла змішати гімназії, реалшулє і хауптшулє в одну школу до випускного. Потягніть за цю ниточку - хто, коли і чому це пропонував в німецькому Парламенті - дійзнаєтесь багато цікавого. Німеччина буде країною "третього світу", як би образливо це не звучало. Китай з дешевою робочою силою і Росія з ресурсами, Німеччина зразка часів після Першої світової отака буде "війна".
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27.11.2025 13:53 Відповісти
План такий: відновити берлінську стіну та сховатися за нею.
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27.11.2025 14:16 Відповісти
Класичний приклад бюрократії та її можливих наслідків: у разі початку війни самебуде час шукати потрібне місце у 1200-сторінковому документі.
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27.11.2025 14:29 Відповісти
Документ на 1200 сторінок описує логістику перекидання 800 тисяч німецьких, американських та інших військових НАТО на схід - Джерело: https://censor.net/ua/n3587308
- американці ж чітко сказали , що справи Європи їх не стосуються - тепер доведеться план переписувати ?
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27.11.2025 14:32 Відповісти
То не американці сказали, а правопівні пукнули. Американських військових дислокованих в Європі все стосується.
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27.11.2025 15:39 Відповісти
10 років минуло. У 2014 році хуьло ще боявся Заходу і США, в Криму він кодувався, його зелені чоловічки ховали шеврони , щоб у випадку втручання Заходу втекти і сказати "нас там не було!" Але ніхто не втрутився і тепер хуьло нікого не боїться, він знає, що Захід - це боягузи, що Захід можна просто купити. І вже тому буде війна, велика війна - тепер, через 10 років до німців дійшло. Адже могли прогнати рашистів у 2014 р. і нічого б далі не було.
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27.11.2025 14:53 Відповісти
Напад буде гібридний, у пуйла свій план, в якому десь є пункт про внесення хаосу у єврологістику з допомогою агентів, так шо готуйтесь.
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27.11.2025 16:14 Відповісти
 
 