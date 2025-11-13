Зеленский: Нужно усилить давление на Россию, чтобы остановить ее сейчас в Украине и не позволить готовить "большую войну" к 2029-2030 годам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает военное производство и готовится к масштабной войне в Европе в 2029-2030 годах.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
РФ готовится к войне в ЕС
"Нужно больше давления на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Проблема в том, что, когда мы смотрим на военную промышленность России, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", - написал Зеленский.
По словам президента, Россия планирует быть способной начать "большую войну" в 2029-2030 годах. Поэтому Украина и ее партнеры должны сейчас создать давление, которое заставит Кремль сделать паузу.
"Мы считаем, что, если мы сильно надавим, россиянам понадобится пауза. Но мы должны признать, что они хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году - в этот период - начать такую большую войну. На Европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов", - отметил Зеленский.
Финансы и оружие
Он также подчеркнул, что нужно ограничить финансовые возможности России и помешать ей получать оружие. "Я считаю, что мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их возможности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить с энергоносителей. И не давать им оружия", - добавил глава государства.
тому потрібна зустрічна хвиля....!
але по закону інтерференції (коли дві або більше хвилі зустрічаються в просторі, в результаті чого відбувається посилення або послаблення їхньої амплітуди) може виникнути ситуація, коли потужна хвиля винесе його аж за межі держава Україна!!! .
Або в С І З О
Рубіо он заявив, що штати більше не мають варіантів тиснути.
