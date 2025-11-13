РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
634 21

Зеленский: Нужно усилить давление на Россию, чтобы остановить ее сейчас в Украине и не позволить готовить "большую войну" к 2029-2030 годам

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает военное производство и готовится к масштабной войне в Европе в 2029-2030 годах.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

РФ готовится к войне в ЕС

"Нужно больше давления на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Проблема в том, что, когда мы смотрим на военную промышленность России, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", - написал Зеленский.

По словам президента, Россия планирует быть способной начать "большую войну" в 2029-2030 годах. Поэтому Украина и ее партнеры должны сейчас создать давление, которое заставит Кремль сделать паузу.

"Мы считаем, что, если мы сильно надавим, россиянам понадобится пауза. Но мы должны признать, что они хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году - в этот период - начать такую большую войну. На Европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов", - отметил Зеленский.

Финансы и оружие

Он также подчеркнул, что нужно ограничить финансовые возможности России и помешать ей получать оружие. "Я считаю, что мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их возможности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить с энергоносителей. И не давать им оружия", - добавил глава государства.

война (1487) Зеленский Владимир (22550) россия (98013) Евросоюз (17808)
+15
Нудить від цієї мерзоти з його балачками.
13.11.2025 11:04 Ответить
+10
Что с коррупцией уважаемый?
13.11.2025 11:04 Ответить
+10
так посиль...скажи свому дружбану миндичу хай ще двушку лямів на мацкву зашле...ти мабудь про це
13.11.2025 11:06 Ответить
і не одного ВАС!!!
13.11.2025 11:08 Ответить
Щось сьогодні того гнома задохера. Вже очуняло?
13.11.2025 11:05 Ответить
9-й вал наближається...!
тому потрібна зустрічна хвиля....!
але по закону інтерференції (коли дві або більше хвилі зустрічаються в просторі, в результаті чого відбувається посилення або послаблення їхньої амплітуди) може виникнути ситуація, коли потужна хвиля винесе його аж за межі держава Україна!!! .
Або в С І З О
13.11.2025 11:14 Ответить
Кто в мире ему поверит?
13.11.2025 11:05 Ответить
так посиль...скажи свому дружбану миндичу хай ще двушку лямів на мацкву зашле...ти мабудь про це
13.11.2025 11:06 Ответить
Зебуїн натякає, що ЄС повинне давати більше грошей на утримання зеленої блювотини
13.11.2025 11:07 Ответить
Які ж мудрі слова. Щоб зупинити росію потрібно стелити асфальт, ні?
13.11.2025 11:07 Ответить
Потрібно посилити тиск на твої шари Володя!!!
13.11.2025 11:09 Ответить
Блін, а чого ти Залужного з генералами звільняв? Тєж міндич порадив? Так він вже в Ізраїлі, і Шефіри десь гарно під біженців маскуються, і Ермак з татаровим скоро спригнуть з борта як крисі чи миши
13.11.2025 11:11 Ответить
Росія нарощує а ти зі своїми дружками розкрадаєш!
13.11.2025 11:13 Ответить
І так вже всі язиками тиснуть, куди вже більше?
Рубіо он заявив, що штати більше не мають варіантів тиснути.

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
13.11.2025 11:13 Ответить
Він розраховує протриматися до 2029 року, наївний дурник
13.11.2025 11:16 Ответить
Гнида зеленський а ти в цей момент крадеш з друзями виродок
13.11.2025 11:17 Ответить
" от такий ви головнокомандувач " кричало зеЛайно на стадіоні,а зелохи всіммстадом опладували та пускали слюні по своїм тупим пикам.
13.11.2025 11:19 Ответить
Задовбали ви вже не лохи, їде війна, в ви українців налаштовуєте друг проти друга. В не думав, якщо раніше було так гарно, то чому вони так проголосували
13.11.2025 11:22 Ответить
Пророк, ти би про Україну думав, а не про Всесвіт. Там є кому думати. Це не фільми знімати по написаному сценарію, тут головою думати потрібно, а головне не красти
13.11.2025 11:19 Ответить
Виявляється,що діяльність твоя та твоїх друзів міндічів-чернишових, то був тиск на росію! А ми просто все не так зрозуміли?
13.11.2025 11:22 Ответить
Канадское правительство помнит как подставили с Rochel Senator ! Как из бюджета Канады через офшор ЗЕдеятели вывели 9 млн.CAD! Тогда Анан чуть поста не лешилась!
13.11.2025 11:22 Ответить
Як вона може нарощувати виробництво й до чогось там готуватися до 2030 року, якщо в неї вже три роки як в наступному році економіка розвалилася. Маячня якась, не сходиться.
13.11.2025 11:26 Ответить
 
 