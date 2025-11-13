РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12235 посетителей онлайн
Новости Дроны РФ над Европой
350 11

Зеленский: Путин пытается запугать Европу атаками дронов

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проводит целенаправленную кампанию запугивания европейских стран, запуская беспилотники над территорией Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин использует массовые запуски дронов и нарушение воздушного пространства НАТО как инструмент психологического давления.

"Я думаю, что он их напугал, это была его цель, и он ее достиг. Это было психологическое запугивание, несомненно", - сказал президент.

Влияние на поддержку Украины

Зеленский также отметил, что такая тактика России повлияла на позицию некоторых стран Евросоюза, которые теперь менее охотно соглашаются передавать новые системы ПВО Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал ЕС использовать замороженные активы РФ: это вопрос выживания Украины

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отряд "Тайфун" ликвидировал 11 оккупантов и уничтожил два укрытия. ВИДЕО

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения крупных дронов поблизости. Аэропорт также используется как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 68-я бригада ВСУ уничтожила 6 мотоциклов оккупантов в Покровске. ВИДЕО

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.

Днем в субботу, 27 сентября, в "Схипхол" – главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любое решение о выводе войск из Покровска является делом военных командиров на месте, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22550) россия (98013) Евросоюз (17808) дроны (5428)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Здається мені, Зеленський лякає Європу путіним частіше, аніж це робить сам путін.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:47 Ответить
+5
Алло! А що там із Урядом?
Коли відставка Кабінету Міністрів?
Підписні листи Голова ВР видасть сьогодні чи "не на часі"???
показать весь комментарий
13.11.2025 10:46 Ответить
+3
Больше чем ты, со своими гнидичами напугал Европу-Да никакой Путин на это не способен.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алло! А що там із Урядом?
Коли відставка Кабінету Міністрів?
Підписні листи Голова ВР видасть сьогодні чи "не на часі"???
показать весь комментарий
13.11.2025 10:46 Ответить
Здається мені, Зеленський лякає Європу путіним частіше, аніж це робить сам путін.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:47 Ответить
Больше чем ты, со своими гнидичами напугал Европу-Да никакой Путин на это не способен.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:47 Ответить
тяв тяв, няв няв.....гав гав !!!
показать весь комментарий
13.11.2025 10:58 Ответить
Завалив би ти своє хлібало та валив би вже нахер.Як ти вже остогид!
показать весь комментарий
13.11.2025 11:00 Ответить
Ти нам краще про свого дружбана миндича та цукерманів поведай....
показать весь комментарий
13.11.2025 11:01 Ответить
"А тепер Горбатий! Я сказав - Горбатий" (х/ф)
На вихід....
Потім виходить "Козирь"
показать весь комментарий
13.11.2025 11:05 Ответить
Ви тільки подивіться, який вумний президент. А якби у 2919 році вибрали якогось дурачка?
Коли весь уряд піде у відставку і буде переформатована Верховна Рада згідно Конституції? Як там міндічі, вже покакав?
показать весь комментарий
13.11.2025 11:12 Ответить
2919 2019
показать весь комментарий
13.11.2025 11:17 Ответить
Так він своїм шефом Європу лякає, це частина Оманського плану.
показать весь комментарий
13.11.2025 11:17 Ответить
 
 