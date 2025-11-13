Зеленський: Путін намагається залякати Європу атаками дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить цілеспрямовану кампанію залякування європейських країн, запускаючи безпілотники над територією Євросоюзу.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін використовує масові запуски дронів і порушення повітряного простору НАТО як інструмент психологічного тиску.

"Я думаю, що він їх налякав, це була його мета, і він її досяг. Це було психологічне залякування, безсумнівно", - сказав президент.

Вплив на підтримку Україні

Зеленський також зазначив, що така тактика Росії вплинула на позицію деяких країн Євросоюзу, які тепер менш охоче погоджуються передавати нові системи ППО Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

+9
Здається мені, Зеленський лякає Європу путіним частіше, аніж це робить сам путін.
13.11.2025 10:47
Алло! А що там із Урядом?
Коли відставка Кабінету Міністрів?
Підписні листи Голова ВР видасть сьогодні чи "не на часі"???
13.11.2025 10:46
Больше чем ты, со своими гнидичами напугал Европу-Да никакой Путин на это не способен.
13.11.2025 10:47
