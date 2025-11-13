УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12476 відвідувачів онлайн
Новини Передача Україні заморожених російських активів Конфіскація заморожених активів
1 552 24

Зеленський закликав ЄС використати заморожені активи РФ: Це питання виживання України

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз якнайшвидше ухвалити рішення про використання заморожених російських активів на підтримку України. За його словами, ці кошти є критично важливими для збереження економічної стабільності та обороноздатності держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він розповів у інтерв'ю Bloomberg Television.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами президента, фінансова підтримка критично необхідна для України для утримання економіки та продовження боротьби проти російської агресії.

 Україна шукатиме альтернативу

"Я сподіваюся, ми отримаємо це рішення. В іншому випадку нам доведеться шукати альтернативу - це питання нашого виживання. Тому ми дуже цього потребуємо. І я розраховую на партнерів", - сказав Зеленський.

Також читайте: Корупційний скандал в уряді не вплине на фіндопомогу Україні від ЄС, - міністерка Фінляндії Пурра

ЄС відклав рішення щодо використання активів Росії до грудня

Раніше ЄС відклав до грудня рішення щодо використання російських державних активів для надання Україні кредитів на суму близько 140 мільярдів євро. Кошти потрібні Києву вже на початку наступного року.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс нещодавно попередив, що без надійних фінансових зобов’язань з боку Європи МВФ не зможе розблокувати новий пакет допомоги для Києва, який може скласти близько 8 мільярдів доларів.

Також читайте: ЄС активізує переговори з Бельгією щодо "репараційної позики" для України, - Politico

Саме Росія має заплатити за війну

"Росія має заплатити за цю війну, - каже Зеленський.

На думку Зеленського, гроші із заморожених активів допоможуть Україні придбати більше засобів протиповітряної оборони у США та Європі та фінансувати виробництво дронів для ударів по російських цілях.

Лідер України також звернувся до президента США Дональда Трампа, який готується повернутися до Білого дому, із закликом подати "сигнал" європейським лідерам, щоб ті активніше діяли.

"У США заморожено понад п’ять мільярдів російських активів - можливо, він вирішить витратити ці гроші. Це допоможе. Коли США ухвалюють рішучі санкції, європейські партнери зазвичай також діють активніше", - підсумував Зеленський.

Читайте: "Йдіть у відставку", "зрада під час війни", "ганьба на весь світ": українці оборюються розкраданням в енергетиці в соцмережах Зеленського

Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Читайте також: США підтримують план ЄС щодо використання російських активів для підтримки України,- Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (27845) Євросоюз (15098) заморожені активи (877)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
"Схема" розкрадання коштів уже готова - а коштів ще немає.... Ото проблема!!!
показати весь коментар
13.11.2025 10:28 Відповісти
+11
У кожній країні був президент, який став національною ганьбою.
У Франції це був Філіп Петен, який став колаборантом, в Англії - Невілл Чемберлен, який боявся Гітлера тощо.
В Україні національною ганьбою буде зеленський, який під час війни крав у власного народа, водночас випрошуючи гроші у західних партнерів.
показати весь коментар
13.11.2025 10:50 Відповісти
+9
Як жеж невдобно за цю зелену пошість перед партнерами!
показати весь коментар
13.11.2025 10:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Схема" розкрадання коштів уже готова - а коштів ще немає.... Ото проблема!!!
показати весь коментар
13.11.2025 10:28 Відповісти
Так Міндич покаявся і пообіцяв зеленому другу все повернути!!!))) Я не обмовився... Пообіцяв зеленому все повернути...а не державі..)))
показати весь коментар
13.11.2025 10:53 Відповісти
А мільйони доларів які кенти крали це не запорука виживання.Полупокер гундосий
показати весь коментар
13.11.2025 10:31 Відповісти
Що, ще не вистачило міндічам і андрюхі деркачу? Це щоб наші бариги перевезли кеш на росію????
показати весь коментар
13.11.2025 10:32 Відповісти
Не соромно продовжувати скиглити? Позорище !!!
показати весь коментар
13.11.2025 10:35 Відповісти
Да ніхто нам нічого не дасть, для лузер, злодій і брехун, нахера тратити ресурси на нікчемного клоуна
показати весь коментар
13.11.2025 10:36 Відповісти
Де міндіч,сволота ти проклята?
показати весь коментар
13.11.2025 10:36 Відповісти
..повіз КЕШ папі Саші та мамі Риммі...
показати весь коментар
13.11.2025 10:54 Відповісти
Як жеж невдобно за цю зелену пошість перед партнерами!
показати весь коментар
13.11.2025 10:36 Відповісти
Закатай губу зелёную!Небудет ничего!Вы уже обкакались поуши!Великим ВОРОВСТВОМ!
показати весь коментар
13.11.2025 10:39 Відповісти
фінансова підтримка критично необхідна для України для утримання економіки та продовження боротьби проти російської агресії. Джерело: https://censor.net/ua/n3584817

Іншими словами, фінансова підтримка необхідна для купівлі нової нерухомості, автівок і ведмедиків для шлюх
показати весь коментар
13.11.2025 10:39 Відповісти
ОЗУ Міндіча та Зеленського: можна вітати нового боса дніпровського клану?
https://www.youtube.com/watch?v=mX4zwedGgoY
показати весь коментар
13.11.2025 10:40 Відповісти
Розкрадання на найвищому рівні не ніяк не впливає на виживання, в кошти від ЄС впливають
показати весь коментар
13.11.2025 10:45 Відповісти
У кожній країні був президент, який став національною ганьбою.
У Франції це був Філіп Петен, який став колаборантом, в Англії - Невілл Чемберлен, який боявся Гітлера тощо.
В Україні національною ганьбою буде зеленський, який під час війни крав у власного народа, водночас випрошуючи гроші у західних партнерів.
показати весь коментар
13.11.2025 10:50 Відповісти
Петен -реальный герой Первой свитовой, с его воззрениями (близкими к ЛеПен) многие нынешние французы его бы поддержали. А Чемберлен так боялся Гитлера, что объявил ему войну 3 вересня 39го, жаль что скоро скончался и все лавры достались Черчиллю, может не просрал бы империю как Черчилль
показати весь коментар
13.11.2025 13:14 Відповісти
Ні, він таки пропащий! (Боже, яке конченееее...)
показати весь коментар
13.11.2025 10:58 Відповісти
....десь тихенько присів і мовчить Єрмак..... Потом покрився Гетманцев... Хряк Верховної Ради роздивляється вантажні спроможності транспортного літака... щоб влізти туди..зі всім хрячим сімейством...)))...
показати весь коментар
13.11.2025 10:59 Відповісти
Питання виживання України це наявність злочиной, наскріз корумпованой, влади яку очолюють друзяки президента Зеленського на кшталь Міндіча, Цекермана, дЕрьмака тощо та наявність Слуг *****.
показати весь коментар
13.11.2025 11:01 Відповісти
і ще збагачення миндичей та іншої зеленої кодли...
показати весь коментар
13.11.2025 11:02 Відповісти
Як цинічно звучать його заклики на тлі корупційних грабунків Держави любих друзів зе ....
показати весь коментар
13.11.2025 11:08 Відповісти
Контроль, тотальний контроль кожного євро та доллару, бо зелені 5-6 дуже талановитих менеджерів аж тремтять від спокуси.
показати весь коментар
13.11.2025 12:11 Відповісти
"Зеленський закликав Європейський Союз якнайшвидше ухвалити рішення про використання заморожених російських активів"

"дорогие европейские друзья, хочу сообщить вам, что на данный момент мои друзья всё разворовали и остались без работы. пожалуйста пришлите побыстрее и побольше денег, чтобы они смогли продолжить свою деятельность."
показати весь коментар
13.11.2025 12:30 Відповісти
Якщо гроші дадуть,то не дай,Боже,підпускати до них всю ЗЕлену гидоту до них-переполовинять .Тільки під контролем Цим тварям довіряти не можна.
показати весь коментар
13.11.2025 14:46 Відповісти
Думаю, на фоні останніх подій, така заява для наших західних партнерів зараз звучить, м'яко кажучи, не переконливо.
показати весь коментар
13.11.2025 14:54 Відповісти
 
 