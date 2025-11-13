Зеленський закликав ЄС використати заморожені активи РФ: Це питання виживання України

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз якнайшвидше ухвалити рішення про використання заморожених російських активів на підтримку України. За його словами, ці кошти є критично важливими для збереження економічної стабільності та обороноздатності держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він розповів у інтерв'ю Bloomberg Television.

За словами президента, фінансова підтримка критично необхідна для України для утримання економіки та продовження боротьби проти російської агресії.

Україна шукатиме альтернативу

"Я сподіваюся, ми отримаємо це рішення. В іншому випадку нам доведеться шукати альтернативу - це питання нашого виживання. Тому ми дуже цього потребуємо. І я розраховую на партнерів", - сказав Зеленський.

ЄС відклав рішення щодо використання активів Росії до грудня

Раніше ЄС відклав до грудня рішення щодо використання російських державних активів для надання Україні кредитів на суму близько 140 мільярдів євро. Кошти потрібні Києву вже на початку наступного року.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс нещодавно попередив, що без надійних фінансових зобов’язань з боку Європи МВФ не зможе розблокувати новий пакет допомоги для Києва, який може скласти близько 8 мільярдів доларів.

Саме Росія має заплатити за війну

"Росія має заплатити за цю війну, - каже Зеленський.

На думку Зеленського, гроші із заморожених активів допоможуть Україні придбати більше засобів протиповітряної оборони у США та Європі та фінансувати виробництво дронів для ударів по російських цілях.

Лідер України також звернувся до президента США Дональда Трампа, який готується повернутися до Білого дому, із закликом подати "сигнал" європейським лідерам, щоб ті активніше діяли.

"У США заморожено понад п’ять мільярдів російських активів - можливо, він вирішить витратити ці гроші. Це допоможе. Коли США ухвалюють рішучі санкції, європейські партнери зазвичай також діють активніше", - підсумував Зеленський.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

