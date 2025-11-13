Зеленский призвал ЕС использовать замороженные активы РФ: это вопрос выживания Украины

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз как можно скорее принять решение об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины. По его словам, эти средства имеют критически важное значение для сохранения экономической стабильности и обороноспособности государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью Bloomberg Television.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам президента, финансовая поддержка критически необходима Украине для поддержания экономики и продолжения борьбы против российской агрессии.

Украина будет искать альтернативу

"Я надеюсь, мы получим это решение. В противном случае нам придется искать альтернативу - это вопрос нашего выживания. Поэтому мы очень в этом нуждаемся. И я рассчитываю на партнеров", - сказал Зеленский.

Читайте также: Коррупционный скандал в правительстве не повлияет на финансовую помощь Украине от ЕС, - министр Финляндии Пурра

ЕС отложил решение об использовании активов России до декабря

Ранее ЕС отложил до декабря решение об использовании российских государственных активов для предоставления Украине кредитов на сумму около 140 миллиардов евро. Средства нужны Киеву уже в начале следующего года.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис недавно предупредил, что без надежных финансовых обязательств со стороны Европы МВФ не сможет разблокировать новый пакет помощи для Киева, который может составить около 8 миллиардов долларов.

Читайте также: ЕС активизирует переговоры с Бельгией о "репарационном займе" для Украины, - Politico

Именно Россия должна заплатить за войну

"Россия должна заплатить за эту войну, - говорит Зеленский.

По мнению Зеленского, деньги из замороженных активов помогут Украине приобрести больше средств противовоздушной обороны в США и Европе и финансировать производство дронов для ударов по российским целям.

Лидер Украины также обратился к президенту США Дональду Трампу, который готовится вернуться в Белый дом, с призывом подать "сигнал" европейским лидерам, чтобы те более активно действовали.

"В США заморожено более пяти миллиардов российских активов - возможно, он решит потратить эти деньги. Это поможет. Когда США принимают решительные санкции, европейские партнеры обычно также действуют активнее", - подытожил Зеленский.

Читайте: "Уходите в отставку", "измена во время войны", "позор на весь мир": украинцы возмущаются хищениями в энергетике в соцсетях Зеленского

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также: США поддерживают план ЕС по использованию российских активов для поддержки Украины, - Reuters