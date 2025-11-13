Новини Загроза агресії РФ для Європи
Зеленський: Потрібно посилити тиск на Росію, щоб зупинити її зараз в Україні і не дозволити готувати "велику війну" до 2029-2030 р.

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія нарощує військове виробництво та готується до масштабної війни в Європі у 2029-2030 роках.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

РФ готується до війни в ЄС

"Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що, коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", - написав Зеленський.

За словами президента, Росія планує бути здатною розпочати "велику війну" у 2029-2030 роках. Тому Україна та її партнери мають зараз створити тиск, який змусить Кремль до паузи.

"Ми вважаємо, що, якщо ми сильно натиснемо, росіянам знадобиться пауза. Але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році - у цей період - розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик", - зазначив Зеленський.

Фінанси і зброя

Він також наголосив, що потрібно обмежити фінансові можливості Росії та завадити їй отримувати зброю. "Я вважаю, що ми повинні думати про те, як зупинити їх зараз в Україні. Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї",  - додав глава держави.

Топ коментарі
+27
Нудить від цієї мерзоти з його балачками.
13.11.2025 11:04 Відповісти
+17
так посиль...скажи свому дружбану миндичу хай ще двушку лямів на мацкву зашле...ти мабудь про це
13.11.2025 11:06 Відповісти
+15
Что с коррупцией уважаемый?
13.11.2025 11:04 Відповісти
неуважаемый
13.11.2025 20:33 Відповісти
і не одного ВАС!!!
13.11.2025 11:08 Відповісти
Щось сьогодні того гнома задохера. Вже очуняло?
13.11.2025 11:05 Відповісти
9-й вал наближається...!
тому потрібна зустрічна хвиля....!
але по закону інтерференції (коли дві або більше хвилі зустрічаються в просторі, в результаті чого відбувається посилення або послаблення їхньої амплітуди) може виникнути ситуація, коли потужна хвиля винесе його аж за межі держава Україна!!! .
Або в С І З О
13.11.2025 11:14 Відповісти
Кто в мире ему поверит?
13.11.2025 11:05 Відповісти
так посиль...скажи свому дружбану миндичу хай ще двушку лямів на мацкву зашле...ти мабудь про це
13.11.2025 11:06 Відповісти
Зебуїн натякає, що ЄС повинне давати більше грошей на утримання зеленої блювотини
13.11.2025 11:07 Відповісти
Готується до тривалого екзилю.
13.11.2025 12:06 Відповісти
Які ж мудрі слова. Щоб зупинити росію потрібно стелити асфальт, ні?
13.11.2025 11:07 Відповісти
Потрібно посилити тиск на твої шари Володя!!!
13.11.2025 11:09 Відповісти
Блін, а чого ти Залужного з генералами звільняв? Тєж міндич порадив? Так він вже в Ізраїлі, і Шефіри десь гарно під біженців маскуються, і Ермак з татаровим скоро спригнуть з борта як крисі чи миши
13.11.2025 11:11 Відповісти
Щоб не відповідати за крадіжки та мародерство треба просто здати Україну під окупацію разом х енергооб'єктами і кінців не знайдуть. Всю Україну чи до Дніпра - то не суттєво. А сам Зе або на Кайманові острови без екстрадиції, або до московії, бо його гроші вже там.
13.11.2025 20:38 Відповісти
Росія нарощує а ти зі своїми дружками розкрадаєш!
13.11.2025 11:13 Відповісти
От-от !!!!!!!!!!
13.11.2025 12:07 Відповісти
І так вже всі язиками тиснуть, куди вже більше?
Рубіо он заявив, що штати більше не мають варіантів тиснути.

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
13.11.2025 11:13 Відповісти
Він розраховує протриматися до 2029 року, наївний дурник
13.11.2025 11:16 Відповісти
Гнида зеленський а ти в цей момент крадеш з друзями виродок
13.11.2025 11:17 Відповісти
" от такий ви головнокомандувач " кричало зеЛайно на стадіоні,а зелохи всіммстадом опладували та пускали слюні по своїм тупим пикам.
13.11.2025 11:19 Відповісти
Задовбали ви вже не лохи, їде війна, в ви українців налаштовуєте друг проти друга. В не думав, якщо раніше було так гарно, то чому вони так проголосували
13.11.2025 11:22 Відповісти
Чому вони так проголосували? На це питання вже давно відповів Геббельс : "Дайте мені засоби масової інформації і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней" .... У нас канали Бені, Медведчука,Ахмєтова, Пінчук і т.д. всі потужно працювали на "молодого і пєрспєктівного" ....
13.11.2025 12:15 Відповісти
Ніколи результати голосування не брались до уваги. Якби від народу щось залежало, то ніхто б його не запрошував на вибори
13.11.2025 13:02 Відповісти
Пророк, ти би про Україну думав, а не про Всесвіт. Там є кому думати. Це не фільми знімати по написаному сценарію, тут головою думати потрібно, а головне не красти
13.11.2025 11:19 Відповісти
Ні-невиліковний доLBойоб-косить під бабу Вангу.
13.11.2025 12:26 Відповісти
Виявляється,що діяльність твоя та твоїх друзів міндічів-чернишових, то був тиск на росію! А ми просто все не так зрозуміли?
13.11.2025 11:22 Відповісти
Канадское правительство помнит как подставили с Rochel Senator ! Как из бюджета Канады через офшор ЗЕдеятели вывели 9 млн.CAD! Тогда Анан чуть поста не лешилась!
13.11.2025 11:22 Відповісти
Як вона може нарощувати виробництво й до чогось там готуватися до 2030 року, якщо в неї вже три роки як в наступному році економіка розвалилася. Маячня якась, не сходиться.
13.11.2025 11:26 Відповісти
ніби нічого і не сталося.. цар хороший

зебільний плебс у захваті
13.11.2025 11:31 Відповісти
А як вона нарощує виробництво, якщо у неї нібито збитки від санкцій та ударів по нпз на десятки мільярдів доларів?
13.11.2025 11:59 Відповісти
Як хочеться набити це паршиве їб.ло.
13.11.2025 12:32 Відповісти
Українці тільки за, тисніть, а хто заважає
13.11.2025 13:04 Відповісти
Патриотичная крыса, рассказывает,что нужно остановить...А сам мародерит вместе с зЕшоблой.Красота.
13.11.2025 13:14 Відповісти
барига кончений
13.11.2025 13:38 Відповісти
 
 