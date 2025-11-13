Зеленський: Потрібно посилити тиск на Росію, щоб зупинити її зараз в Україні і не дозволити готувати "велику війну" до 2029-2030 р.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія нарощує військове виробництво та готується до масштабної війни в Європі у 2029-2030 роках.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
РФ готується до війни в ЄС
"Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що, коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", - написав Зеленський.
За словами президента, Росія планує бути здатною розпочати "велику війну" у 2029-2030 роках. Тому Україна та її партнери мають зараз створити тиск, який змусить Кремль до паузи.
"Ми вважаємо, що, якщо ми сильно натиснемо, росіянам знадобиться пауза. Але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році - у цей період - розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик", - зазначив Зеленський.
Фінанси і зброя
Він також наголосив, що потрібно обмежити фінансові можливості Росії та завадити їй отримувати зброю. "Я вважаю, що ми повинні думати про те, як зупинити їх зараз в Україні. Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї", - додав глава держави.
тому потрібна зустрічна хвиля....!
але по закону інтерференції (коли дві або більше хвилі зустрічаються в просторі, в результаті чого відбувається посилення або послаблення їхньої амплітуди) може виникнути ситуація, коли потужна хвиля винесе його аж за межі держава Україна!!! .
Або в С І З О
Рубіо он заявив, що штати більше не мають варіантів тиснути.
