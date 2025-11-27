4 051 30
Подписывать документы с руководством Украины нет смысла, но мы хотим договориться, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин говорит, что якобы хочет "договориться" с Украиной, но заявляет, что подписывать документы нет смысла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.
Что говорит диктатор?
"Подписывать документы с украинским руководством нет смысла, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы", - сказал он.
Президент страны-агрессора заявил, что РФ якобы также находится в состоянии войны и провела выборы.
По словам диктатора, РФ якобы хочет договориться с Украиной, но сейчас это "невозможно юридически".
"Главное, чтобы решение было признано международно", - добавил Путин.
Другие заявления Путина
- Диктатор отрицал существование проектов мирного договора. По его словам, был только перечень вопросов для обсуждения.
- Путин заявил, что война закончится только тогда, когда ВСУ покинут позиции, которые они занимают.
- Также диктатор заявил, что РФ якобы не планирует нападать на страны Европы.
Топ комментарии
+8 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий27.11.2025 16:21 Ответить Ссылка
+6 Igor #591922
показать весь комментарий27.11.2025 16:17 Ответить Ссылка
+5 piligrim
показать весь комментарий27.11.2025 16:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що Украіна не стане з ними щось підписувати !!
Ідіть на ......уй та дайте нам спокій 🙁
Тупо тягне час. Дурня клеїть. Типу, не відмовляється від мирних переговорів, але й підписувати нічого не хоче.
Він звістно "хоче миру", але НІЧОГО ПІДПИСУВАТИ НЕ БУДЕ.
Рудого довбня ЦЕ влаштовує