Подписывать документы с руководством Украины нет смысла, но мы хотим договориться, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин говорит, что якобы хочет "договориться" с Украиной, но заявляет, что подписывать документы нет смысла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

Что говорит диктатор?

"Подписывать документы с украинским руководством нет смысла, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы", - сказал он.

Президент страны-агрессора заявил, что РФ якобы также находится в состоянии войны и провела выборы.

По словам диктатора, РФ якобы хочет договориться с Украиной, но сейчас это "невозможно юридически".

"Главное, чтобы решение было признано международно", - добавил Путин.

Другие заявления Путина

Диктатор отрицал существование проектов мирного договора. По его словам, был только перечень вопросов для обсуждения.

Путин заявил, что война закончится только тогда, когда ВСУ покинут позиции, которые они занимают.

Также диктатор заявил, что РФ якобы не планирует нападать на страны Европы.

