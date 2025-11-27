РУС
Новости Мирный план США
4 051 30

Подписывать документы с руководством Украины нет смысла, но мы хотим договориться, - Путин

Путин заявил, что хочет договориться с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин говорит, что якобы хочет "договориться" с Украиной, но заявляет, что подписывать документы нет смысла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

Что говорит диктатор?

"Подписывать документы с украинским руководством нет смысла, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы", - сказал он.

Президент страны-агрессора заявил, что РФ якобы также находится в состоянии войны и провела выборы.

По словам диктатора, РФ якобы хочет договориться с Украиной, но сейчас это "невозможно юридически".

"Главное, чтобы решение было признано международно", - добавил Путин.

Читайте: Путин чувствует запах крови и пока не готов к миру, - Цахкна

Другие заявления Путина

Читайте: Уиткофф советовал Ушакову, как лучше представить Трампу "мирный план" по Украине, - Bloomberg

путин владимир (32471) россия (98156)
Топ комментарии
+8
ПІСЛЯ БУДАПЕШТУ У ВСІХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕМОВИНАХ В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ США І 3,14ДЕРАЦІЯ НА МІСЦІ СЛОВА "СЕНС" ЗАВЖДИ МАЄ БУТИ НАПИСАНО "БРЕХЛИВА КУЙНЯ"
27.11.2025 16:21 Ответить
+6
Дійсно навіщо підписувати, це з бункера вибратися треба, а виконувати ху...ло його однаково не буде, бо воно ху...ло
27.11.2025 16:17 Ответить
+5
і цей в маразмі? навіщо ж домовлятись, якщо все одно нічого підписуватись не буде?...
27.11.2025 16:16 Ответить
тому що наше хеллоу , зелене, веліло не ображати запорєбрікового
27.11.2025 16:17 Ответить
ваше хелоу на болотах в мацкве сидит
27.11.2025 17:23 Ответить
Мабуть тому що велике Ху....ло
27.11.2025 16:20 Ответить
і цей в маразмі? навіщо ж домовлятись, якщо все одно нічого підписуватись не буде?...
27.11.2025 16:16 Ответить
Повід зустрітися з агентурою
27.11.2025 16:18 Ответить
Дійсно навіщо підписувати, це з бункера вибратися треба, а виконувати ху...ло його однаково не буде, бо воно ху...ло
27.11.2025 16:17 Ответить
Вже 11 років , може навіть з тузли нас мучить цей п#дар) Невже ніяких варіантів небуло його прибрати
27.11.2025 16:18 Ответить
Дуркує "легітимний"
27.11.2025 16:18 Ответить
Для путіна збрехати що 2 пальці обісцять-коментувати тут нічого
27.11.2025 16:18 Ответить
Короче, Путин снова хочет выставить всех дураками. Сейчас, когда ему выгодно приостановка, он заявит, что договор действительный. А как только наберет сил для следующего рывка, заявит, что договор недействителен, потому что подписан нелигитимными украинскими властями. Я не знаю, кто пойдет на такое шулерство
27.11.2025 16:18 Ответить
шо цей дурік кончений там накрутив собі... - зі своїм додіком вітькой спектакль грають - гроші закінчуються то вони ще не так завиють
27.11.2025 16:18 Ответить
"...РФ нібито також перебуває у стані війни та провела вибори" - в рашці вже давно немає справжніх легітимних виборів - одна показуха й імітація і всі це знають, але плішиве думає, що хтось йому ще вірить.
27.11.2025 16:19 Ответить
"Білий шум".
27.11.2025 16:21 Ответить
ПІСЛЯ БУДАПЕШТУ У ВСІХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕМОВИНАХ В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ США І 3,14ДЕРАЦІЯ НА МІСЦІ СЛОВА "СЕНС" ЗАВЖДИ МАЄ БУТИ НАПИСАНО "БРЕХЛИВА КУЙНЯ"
27.11.2025 16:21 Ответить
Тобто пуйло знову скиглить, що не хоче нічого підписувати із ЗЕ - типу заберіть його тоді і поговоримо. Ще не дійшло до плєшивого, на якого зеленого впертого барана воно напоролося?
27.11.2025 16:22 Ответить
Чекісти при владі в раїсі - це саме страшне, що могло статися з усіма нами. Вони здатні знищити і нас і себе. Саме цим вони і будуть займатися.
27.11.2025 16:29 Ответить
Вот вам и ответ на всякие тип МИРНЫЕ планы для таких лохов как Трамп!!!чувака Мира!!!🤣🤣🤣
27.11.2025 16:29 Ответить
Чи не забагато на ЦН цієї рашиської істоти ,ця паскуда живе в свому вигаданому "русском мире " з диким печерним шовінізмом ,тому тільки могила виправит цю погань.
27.11.2025 16:32 Ответить
Нада проста перестать стрелять....где то по середіне сойдьомся ....я увідел мір в глазах путіна .....цитати які мають увійти в історію
27.11.2025 16:36 Ответить
Кремлівський люмпен і бидло ніяк не в змозі зрозуміти ,
що Украіна не стане з ними щось підписувати !!
Ідіть на ......уй та дайте нам спокій 🙁
27.11.2025 16:38 Ответить
Так у вас же есвєо, який стан війни, ***** ти вонюче!
27.11.2025 16:38 Ответить
дебіл обісравшийся - в нього проблеми не з керівництвом України, а з українцями котрих він вірішив вбивати - хай робить висновки
27.11.2025 16:38 Ответить
А який сенс підписувати щось з московією? з 91 року скільки було підписано? Чого воно коштує?
27.11.2025 16:42 Ответить
Ось тому і почали качати питання тимчасовго уряду спасіння.Який по факту буде мати юридичну складову.Вже все порішали а нам сруть в вуха
27.11.2025 16:47 Ответить
"НАТО - жалкие трусы. Украина сражается за вас" - Каспаров врезал ПРАВДОЙ!https://www.youtube.com/watch?v=Ki3r05xFvkE
27.11.2025 16:50 Ответить
"Хочемо домовитися" - це як? В усній формі? І в присутності свідків у вигляді америкосів?

Тупо тягне час. Дурня клеїть. Типу, не відмовляється від мирних переговорів, але й підписувати нічого не хоче.
27.11.2025 16:51 Ответить
Здається ботекс не в рожу закачали бункерному а в мізки.Звивин взагалі нема в голові.Суцільний холодець.
27.11.2025 17:09 Ответить
знову кремлівський маніак стару пісню заспівав ... Уперлось його аналоговнєтноє вєлічіє в ЗСУ та Зе . Мабудь х.йові справи у ху.йла .
27.11.2025 17:12 Ответить
Ця мразота грає на трампові як на скрипці.
Він звістно "хоче миру", але НІЧОГО ПІДПИСУВАТИ НЕ БУДЕ.
Рудого довбня ЦЕ влаштовує
27.11.2025 17:22 Ответить
 
 