Никаких проектов мирного договора не было, только перечень вопросов для обсуждения, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил об отсутствии проектов мирного договора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения", - сказал он.
По словам диктатора,РФ в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
