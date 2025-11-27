РУС
Никаких проектов мирного договора не было, только перечень вопросов для обсуждения, - Путин

Путин прокомментировал мирный план США: что известно?

Российский диктатор Владимир Путин заявил об отсутствии проектов мирного договора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения", - сказал он.

По словам диктатора,РФ в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Топ комментарии
+9
Чи існує у світі більш мерзенна істота, ніж ця падаль?!
27.11.2025 15:38 Ответить
+9
А орбан хіба не блазень? прокацапський...
27.11.2025 15:39 Ответить
+7
Вони самі і є тим їбанутим сусідом для всіх країн навколо.
27.11.2025 15:40 Ответить
27.11.2025 15:35 Ответить
Більш важливим є те, що у них немає настільки #банутого сусіда.
27.11.2025 15:39 Ответить
Вони самі і є тим їбанутим сусідом для всіх країн навколо.
27.11.2025 15:40 Ответить
27.11.2025 15:55 Ответить
А орбан хіба не блазень? прокацапський...
27.11.2025 15:39 Ответить
угу, там голосували за )(уйла, пані )(уйлоприхильниця.
27.11.2025 15:40 Ответить
орбан то ще тей свинорил , але голоснути за зеленого це також манкуртизм мізків на всю бошку
27.11.2025 15:43 Ответить
Чи існує у світі більш мерзенна істота, ніж ця падаль?!
27.11.2025 15:38 Ответить
Він всього лиш яскрава квінтесенція кацапізму. Вони там всі такі.
27.11.2025 15:40 Ответить
Але розум має: цим "мирним_планом" дає трампу привід відтягувати санкції проти кацапії. Звісно, що трамп не хоче їх запроваджувати, тому, разом з путіном, грають у таку гру.
27.11.2025 15:41 Ответить
Коли ти вже здохнеш рашиська мерзота ,як земля тримає цю погань ?
27.11.2025 15:40 Ответить
Гарно вийшло позачерговий раз. Х...йло знову ткнув доні в гівно. Як вже і казали, цей кіпіш із якимись там пунктами завершиться "пуком". Потім хтось у Білому Домі заявить, що трам чимось там не задоволений і треба почекати +100500 днів і буде щось ну дуже "серьйозне і важливе". А потім всі за це забудуть і знов вилізе якийсь сепєр-пупєр план.
27.11.2025 15:40 Ответить
Ніякого миру - путлєр
27.11.2025 15:41 Ответить
Операція «Спасті рядового віткоффа»
27.11.2025 15:42 Ответить
Дональде, москалі знову пошили тебе в дурні.
27.11.2025 15:42 Ответить
Який план США,коли це розроблено на луб'янці.Починає ботексний вброси що це не ми,це Трамп.Рудому діду пора включити план "Б" по обнуленню економіки кацапстану за дескредитацію США.
27.11.2025 15:56 Ответить
Боже всесильний та могутній, зроби так, щоб це нікчемне ***** моржове кремлівське здохло!
27.11.2025 15:59 Ответить
*****-твариноподібному треба вирок а не договір.
27.11.2025 16:00 Ответить
Гівно брехливе. Самі ж писали, а тепер п_дить, що "проектів не було". Буде, коли тобі твій "мирний план", скручений в трубочку, до жопи запхають. Мразота ботоксна...
27.11.2025 16:02 Ответить
рашистський 3,14стабол, а як же лемент шавок орбана .луки.фіці .та американської агентури при "трамбоні" про "мирний план"
27.11.2025 16:09 Ответить
Той вкид про якісь плани від кацапів був лише для одної цілі - відволікти увагу від крадіжок зеленського. Завдання виконане.
Кацапи врятували зеленського...
27.11.2025 16:21 Ответить
От і казочці кінець...
27.11.2025 16:26 Ответить
 
 