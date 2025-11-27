Росіяни починають відчувати реальні економічні труднощі через війну Путіна, ‒ Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Оскільки війна Володимира Путіна проти України входить у четверту зиму, її дедалі сильніший вплив відчувається майже в усіх сферах повсякденного життя росіян.

Про це повідомляє Bloomberg.

Хоча масштаб страждань у Росії незрівнянний із тим, що переживає Україна, і навряд чи примусить Путіна припинити війну, ситуація підкреслює, наскільки зростає ціна рішення про повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Ефект посилюється у момент, коли США тиснуть на Москву, намагаючись обмежити її доходи від нафти й газу в межах пакета дій адміністрації Трампа, спрямованих на досягнення припинення вогню. Імпульс до угоди посилюється, переговори зсуваються у бік Москви, а американо-російські контакти, за повідомленнями, працюють над варіантом, який міг би дати Кремлю бажане послаблення санкцій.

Центробанк РФ у жовтні минулого року підняв ставку до рекордних 21% для стримування інфляції та перегріву економіки. Але навіть попри здешевлення запозичень, дедалі більше проявляється відкладений ефект жорсткої монетарної політики, оголюючи глибші дисбаланси в економіці, налаштованій на війну, але змушеній підтримувати й цивільний сектор.

Інфляція на початку листопада знизилася приблизно до 6,8%, однак це насамперед результат ослаблення споживчого попиту, йдеться у звіті Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, який очолює брат міністра оборони Росії. Помітно, що росіяни економлять на їжі — на це вказує SberIndex, платформа відкритих даних Ощадбанку, що в реальному часі відстежує доходи, витрати та ділову активність.

За підрахунками газети "Коммерсант", продажі молока, свинини, гречки та рису у вересні-жовтні знизилися на 8–10%. X5 Group, найбільша російська продуктова мережа, повідомила про зростання виручки в третьому кварталі здебільшого через інфляцію, але чистий прибуток упав майже на 20%, що відображає слабший попит і підвищення витрат.

Роздрібна торгівля також різко переформатовується. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на магазини одягу припало 45% усіх закриттів у третьому кварталі, причому майже кожна друга точка припиняла роботу. Ринок електроніки переживає найглибше падіння попиту за три десятиліття: покупці відкладають великі придбання.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Продажі автомобілів за перші дев’ять місяців року скоротилися майже на чверть. На це вплинули дорогі кредити та підвищення утилізаційного збору, що підштовхнуло ціни вгору, особливо на імпортні та електромобілі, оскільки уряд хоче наростити бюджетні надходження і підтримати власних автовиробників.

Окремо відчутний прямий вплив українських ударів. Українські безпілотники дедалі частіше атакують нафтопереробні заводи й порти від Чорного моря до Балтики, долаючи інколи до 2000 миль углиб Росії, аж до цілей у Сибіру.

Такі атаки загострили кризу на внутрішньому ринку палива й спричинили стрибок цін із кінця серпня. Хоча в листопаді бензин трохи подешевшав, рівень цін залишається високим, а в окремих регіонах усе ще фіксують дефіцит.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня планує зустрітися з Володимиром Путіним у Москві. Як повідомило джерело, обізнане з деталями поїздки, зустріч запланована на п’ятницю, 28 листопада.