Жодних проєктів мирного договору не було, лише перелік питань для обговорення, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив про відсутність проєктів мирного договору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Жодних проєктів мирного договору щодо України не було, був набір питань для обговорення", - сказав він.

За словами диктатора, РФ загалом згодна, що перелік пунктів США щодо України може бути покладено в основу майбутніх домовленостей.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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