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Новини Мирний план США
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Жодних проєктів мирного договору не було, лише перелік питань для обговорення, - Путін

Путін прокоментував мирний план США: що відомо?

Російський диктатор Володимир Путін заявив про відсутність проєктів мирного договору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Жодних проєктів мирного договору щодо України не було, був набір питань для обговорення", - сказав він.

За словами диктатора, РФ загалом згодна, що перелік пунктів США щодо України може бути покладено в основу майбутніх домовленостей.

Читайте: Росіяни починають відчувати реальні економічні труднощі через війну Путіна, ‒ Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

путін володимир (25474) росія (70371)
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Топ коментарі
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Чи існує у світі більш мерзенна істота, ніж ця падаль?!
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27.11.2025 15:38 Відповісти
+10
А орбан хіба не блазень? прокацапський...
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27.11.2025 15:39 Відповісти
+9
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27.11.2025 15:35 Відповісти
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27.11.2025 15:35 Відповісти
Більш важливим є те, що у них немає настільки #банутого сусіда.
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27.11.2025 15:39 Відповісти
Вони самі і є тим їбанутим сусідом для всіх країн навколо.
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27.11.2025 15:40 Відповісти
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27.11.2025 15:55 Відповісти
А орбан хіба не блазень? прокацапський...
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27.11.2025 15:39 Відповісти
орбан то ще тей свинорил , але голоснути за зеленого це також манкуртизм мізків на всю бошку
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27.11.2025 15:43 Відповісти
Чи існує у світі більш мерзенна істота, ніж ця падаль?!
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27.11.2025 15:38 Відповісти
Він всього лиш яскрава квінтесенція кацапізму. Вони там всі такі.
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27.11.2025 15:40 Відповісти
Але розум має: цим "мирним_планом" дає трампу привід відтягувати санкції проти кацапії. Звісно, що трамп не хоче їх запроваджувати, тому, разом з путіном, грають у таку гру.
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27.11.2025 15:41 Відповісти
Коли ти вже здохнеш рашиська мерзота ,як земля тримає цю погань ?
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27.11.2025 15:40 Відповісти
Гарно вийшло позачерговий раз. Х...йло знову ткнув доні в гівно. Як вже і казали, цей кіпіш із якимись там пунктами завершиться "пуком". Потім хтось у Білому Домі заявить, що трам чимось там не задоволений і треба почекати +100500 днів і буде щось ну дуже "серьйозне і важливе". А потім всі за це забудуть і знов вилізе якийсь сепєр-пупєр план.
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27.11.2025 15:40 Відповісти
Ніякого миру - путлєр
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27.11.2025 15:41 Відповісти
Операція «Спасті рядового віткоффа»
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27.11.2025 15:42 Відповісти
Дональде, москалі знову пошили тебе в дурні.
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27.11.2025 15:42 Відповісти
Який план США,коли це розроблено на луб'янці.Починає ботексний вброси що це не ми,це Трамп.Рудому діду пора включити план "Б" по обнуленню економіки кацапстану за дескредитацію США.
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27.11.2025 15:56 Відповісти
Боже всесильний та могутній, зроби так, щоб це нікчемне ***** моржове кремлівське здохло!
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27.11.2025 15:59 Відповісти
*****-твариноподібному треба вирок а не договір.
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27.11.2025 16:00 Відповісти
Гівно брехливе. Самі ж писали, а тепер п_дить, що "проектів не було". Буде, коли тобі твій "мирний план", скручений в трубочку, до жопи запхають. Мразота ботоксна...
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27.11.2025 16:02 Відповісти
рашистський 3,14стабол, а як же лемент шавок орбана .луки.фіці .та американської агентури при "трамбоні" про "мирний план"
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27.11.2025 16:09 Відповісти
Той вкид про якісь плани від кацапів був лише для одної цілі - відволікти увагу від крадіжок зеленського. Завдання виконане.
Кацапи врятували зеленського...
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27.11.2025 16:21 Відповісти
От і казочці кінець...
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27.11.2025 16:26 Відповісти
О вже всрався трампу
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27.11.2025 16:58 Відповісти
 
 