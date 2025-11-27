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Підписувати документи із керівництвом України немає сенсу, але ми хочемо домовитися, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін каже, що нібито хоче "домовитися" з Україною, але каже, що підписувати документи немає сенсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.
Що каже диктатор?
"Підписувати документи з українським керівництвом немає сенсу, вони припустилися стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори", - сказав він.
Президент країни-агресорки заявив, що РФ нібито також перебуває у стані війни та провела вибори.
За словами диктатора, РФ нібито хоче домовитися з Україною, але зараз це "неможливо юридично".
"Головне, щоб рішення було визнано міжнародно", - додав Путін.
Інші заяви Путіна
- Диктатор заперечив існування проєктів мирного договору. За його словами, був лише перелік питань для обговорення.
- Путін заявив, що війна завершиться лише тоді, коли ЗСУ залишать позиції, які вони займають.
- Також диктатор заявив, що РФ нібито не планує нападати на країни Європи.
Топ коментарі
+13 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар27.11.2025 16:21 Відповісти Посилання
+9 piligrim
показати весь коментар27.11.2025 16:16 Відповісти Посилання
+8 Igor #591922
показати весь коментар27.11.2025 16:17 Відповісти Посилання
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що Украіна не стане з ними щось підписувати !!
Ідіть на ......уй та дайте нам спокій 🙁
Тупо тягне час. Дурня клеїть. Типу, не відмовляється від мирних переговорів, але й підписувати нічого не хоче.
Він звістно "хоче миру", але НІЧОГО ПІДПИСУВАТИ НЕ БУДЕ.
Рудого довбня ЦЕ влаштовує