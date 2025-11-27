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Новини Мирний план США
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Підписувати документи із керівництвом України немає сенсу, але ми хочемо домовитися, - Путін

Путін заявив, що хоче домовитися з Україною

Російський диктатор Володимир Путін каже, що нібито хоче "домовитися" з Україною, але каже, що підписувати документи немає сенсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.

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Що каже диктатор?

"Підписувати документи з українським керівництвом немає сенсу, вони припустилися стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори", - сказав він.

Президент країни-агресорки заявив, що РФ нібито також перебуває у стані війни та провела вибори.

За словами диктатора, РФ нібито хоче домовитися з Україною, але зараз це "неможливо юридично".

"Головне, щоб рішення було визнано міжнародно", - додав Путін.

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Інші заяви Путіна

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Автор: 

путін володимир (25474) росія (70371)
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Топ коментарі
+13
ПІСЛЯ БУДАПЕШТУ У ВСІХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕМОВИНАХ В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ США І 3,14ДЕРАЦІЯ НА МІСЦІ СЛОВА "СЕНС" ЗАВЖДИ МАЄ БУТИ НАПИСАНО "БРЕХЛИВА КУЙНЯ"
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27.11.2025 16:21 Відповісти
+9
і цей в маразмі? навіщо ж домовлятись, якщо все одно нічого підписуватись не буде?...
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27.11.2025 16:16 Відповісти
+8
Дійсно навіщо підписувати, це з бункера вибратися треба, а виконувати ху...ло його однаково не буде, бо воно ху...ло
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27.11.2025 16:17 Відповісти
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і цей в маразмі? навіщо ж домовлятись, якщо все одно нічого підписуватись не буде?...
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27.11.2025 16:16 Відповісти
Повід зустрітися з агентурою
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27.11.2025 16:18 Відповісти
Без паперу сказонув
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27.11.2025 17:46 Відповісти
Дійсно навіщо підписувати, це з бункера вибратися треба, а виконувати ху...ло його однаково не буде, бо воно ху...ло
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27.11.2025 16:17 Відповісти
Вже 11 років , може навіть з тузли нас мучить цей п#дар) Невже ніяких варіантів небуло його прибрати
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27.11.2025 16:18 Відповісти
Дуркує "легітимний"
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27.11.2025 16:18 Відповісти
Для путіна збрехати що 2 пальці обісцять-коментувати тут нічого
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27.11.2025 16:18 Відповісти
Короче, Путин снова хочет выставить всех дураками. Сейчас, когда ему выгодно приостановка, он заявит, что договор действительный. А как только наберет сил для следующего рывка, заявит, что договор недействителен, потому что подписан нелигитимными украинскими властями. Я не знаю, кто пойдет на такое шулерство
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27.11.2025 16:18 Відповісти
шо цей дурік кончений там накрутив собі... - зі своїм додіком вітькой спектакль грають - гроші закінчуються то вони ще не так завиють
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27.11.2025 16:18 Відповісти
"...РФ нібито також перебуває у стані війни та провела вибори" - в рашці вже давно немає справжніх легітимних виборів - одна показуха й імітація і всі це знають, але плішиве думає, що хтось йому ще вірить.
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27.11.2025 16:19 Відповісти
"Білий шум".
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27.11.2025 16:21 Відповісти
ПІСЛЯ БУДАПЕШТУ У ВСІХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕМОВИНАХ В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ США І 3,14ДЕРАЦІЯ НА МІСЦІ СЛОВА "СЕНС" ЗАВЖДИ МАЄ БУТИ НАПИСАНО "БРЕХЛИВА КУЙНЯ"
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27.11.2025 16:21 Відповісти
Тобто пуйло знову скиглить, що не хоче нічого підписувати із ЗЕ - типу заберіть його тоді і поговоримо. Ще не дійшло до плєшивого, на якого зеленого впертого барана воно напоролося?
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27.11.2025 16:22 Відповісти
Чекісти при владі в раїсі - це саме страшне, що могло статися з усіма нами. Вони здатні знищити і нас і себе. Саме цим вони і будуть займатися.
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27.11.2025 16:29 Відповісти
Усе в Божих руках
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27.11.2025 17:48 Відповісти
Вот вам и ответ на всякие тип МИРНЫЕ планы для таких лохов как Трамп!!!чувака Мира!!!🤣🤣🤣
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27.11.2025 16:29 Відповісти
Чи не забагато на ЦН цієї рашиської істоти ,ця паскуда живе в свому вигаданому "русском мире " з диким печерним шовінізмом ,тому тільки могила виправит цю погань.
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27.11.2025 16:32 Відповісти
Нада проста перестать стрелять....где то по середіне сойдьомся ....я увідел мір в глазах путіна .....цитати які мають увійти в історію
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27.11.2025 16:36 Відповісти
Кремлівський люмпен і бидло ніяк не в змозі зрозуміти ,
що Украіна не стане з ними щось підписувати !!
Ідіть на ......уй та дайте нам спокій 🙁
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27.11.2025 16:38 Відповісти
Так у вас же есвєо, який стан війни, ***** ти вонюче!
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27.11.2025 16:38 Відповісти
дебіл обісравшийся - в нього проблеми не з керівництвом України, а з українцями котрих він вірішив вбивати - хай робить висновки
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27.11.2025 16:38 Відповісти
А який сенс підписувати щось з московією? з 91 року скільки було підписано? Чого воно коштує?
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27.11.2025 16:42 Відповісти
Ось тому і почали качати питання тимчасовго уряду спасіння.Який по факту буде мати юридичну складову.Вже все порішали а нам сруть в вуха
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27.11.2025 16:47 Відповісти
"НАТО - жалкие трусы. Украина сражается за вас" - Каспаров врезал ПРАВДОЙ!https://www.youtube.com/watch?v=Ki3r05xFvkE
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27.11.2025 16:50 Відповісти
Він просто моїх коментарів тут начитався, що ната нам не потрібна, бо цілком імпотентна
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27.11.2025 17:50 Відповісти
"Хочемо домовитися" - це як? В усній формі? І в присутності свідків у вигляді америкосів?

Тупо тягне час. Дурня клеїть. Типу, не відмовляється від мирних переговорів, але й підписувати нічого не хоче.
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27.11.2025 16:51 Відповісти
Здається ботекс не в рожу закачали бункерному а в мізки.Звивин взагалі нема в голові.Суцільний холодець.
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27.11.2025 17:09 Відповісти
знову кремлівський маніак стару пісню заспівав ... Уперлось його аналоговнєтноє вєлічіє в ЗСУ та Зе . Мабудь х.йові справи у ху.йла .
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27.11.2025 17:12 Відповісти
Ця мразота грає на трампові як на скрипці.
Він звістно "хоче миру", але НІЧОГО ПІДПИСУВАТИ НЕ БУДЕ.
Рудого довбня ЦЕ влаштовує
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27.11.2025 17:22 Відповісти
Та не грає, він йому вказівки дає, бо папочка таки товстенька
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27.11.2025 17:52 Відповісти
А який сенс домовлятися з надутим?
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27.11.2025 18:26 Відповісти
Международное право и устав ООН не признает военное изменения суверенного государства. Все ***** , вопрос закрыт, сливай воду.
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27.11.2025 19:59 Відповісти
 
 