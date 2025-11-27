Підписувати документи із керівництвом України немає сенсу, але ми хочемо домовитися, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін каже, що нібито хоче "домовитися" з Україною, але каже, що підписувати документи немає сенсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.

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Що каже диктатор?

"Підписувати документи з українським керівництвом немає сенсу, вони припустилися стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори", - сказав він.

Президент країни-агресорки заявив, що РФ нібито також перебуває у стані війни та провела вибори.

За словами диктатора, РФ нібито хоче домовитися з Україною, але зараз це "неможливо юридично".

"Головне, щоб рішення було визнано міжнародно", - додав Путін.

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Інші заяви Путіна

Диктатор заперечив існування проєктів мирного договору. За його словами, був лише перелік питань для обговорення.

Путін заявив, що війна завершиться лише тоді, коли ЗСУ залишать позиції, які вони займають.

Також диктатор заявив, що РФ нібито не планує нападати на країни Європи.

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