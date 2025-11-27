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Новини Окуповані території переговори США та Росії
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Визнання Криму, Донбасу та "Новоросії" має бути предметом переговорів Росії та США, - Путін

Російський диктатор Путін

Очільник Кремля Володимир Путін назвав одним з ключових моментів у переговорах зі США "визнання суверенітету" Росії над Кримом і Донбасом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції, його цитують росЗМІ.

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"Україна має провести референдум"

"Нам потрібно, щоб наші рішення були визнані основними міжнародними гравцями. Це стосується територіальних питань. Україні потрібно провести референдум по всіх територіях. Визнання суверенітету Росії над Кримом і Донбасом має бути предметом переговорів з американською стороною. Це один з ключових моментів", - стверджує диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підписувати документи із керівництвом України немає сенсу, але ми хочемо домовитися, - Путін

Переговірники США приїдуть у Москву

За його словами, наступного тижня представники США приїдуть у РФ для перемовин щодо "мирного плану".

Російськими перемовниками будуть помічники Путіна Володимир Мединський та Юрій Ушаков.

За словами диктатора, "проєктів мирного договору щодо України" не було, а тільки питання для обговорення. Путін додав, що Кремль загалом погоджується, що список пунктів США може бути основою майбутніх домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не прийме жодного "визнання" окупації території. Це наші "червоні лінії", - ОП

Інші заяви Путіна

Автор: 

Крим (14103) путін володимир (25474) росія (70371) США (26710) територіальні претензії (79) Донецька область (11302)
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Топ коментарі
+28
***** потрібна вся Україна хотєлкі будуть тільки рости, а клоун Трамп буде йому все підігравати.
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27.11.2025 16:30 Відповісти
+19
"Новоросія" - це куди?
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27.11.2025 16:30 Відповісти
+16
попливло гівно по трубах... потік несвідомого... предметом переговорів може були лише: електричний стілець чи ін'єкція, трансляція на весь світ... або старий перевірений роками - гільотина. старомодно, проте видовищно...
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27.11.2025 16:33 Відповісти
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"Новоросія" - це куди?
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27.11.2025 16:30 Відповісти
"...перемовниками будуть помічники Путіна Володимир Мединський та Юрій Ушаков" - знову виставить свої клоунів і пред'явить ще більше претензій! От на основі чого пуйло знову нагліє? Що дає йому привід підвищувати ставки в грі? Файли Епштейна?
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27.11.2025 16:51 Відповісти
Певно , що так ... Тромб , схоже , до всрачки боїться їх оприлюднення
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27.11.2025 17:23 Відповісти
Та то у ***** по географії двійка була у дитинстві.
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27.11.2025 17:02 Відповісти
Де руський насрав, там і новоросія
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27.11.2025 17:21 Відповісти
***** потрібна вся Україна хотєлкі будуть тільки рости, а клоун Трамп буде йому все підігравати.
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27.11.2025 16:30 Відповісти
ой а шо США розброїли Україну в 93р...для цього ,так це США з руснею Україну не взмозі поділити ?!!! ай я я ..
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27.11.2025 16:30 Відповісти
попливло гівно по трубах... потік несвідомого... предметом переговорів може були лише: електричний стілець чи ін'єкція, трансляція на весь світ... або старий перевірений роками - гільотина. старомодно, проте видовищно...
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27.11.2025 16:33 Відповісти
ін"єкція вмісту чемодана пер-орально, а потім повільне саджання на палю.
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27.11.2025 16:34 Відповісти
Це йому не потрібно, він москаль, тому тільки сокіра, або кілок
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27.11.2025 16:38 Відповісти
Хто винен - відомо. Питання що робити коли у болотяних повна перевага військової економіки. Вимагати від союзників потужної зброї? Наймати по світу найманців оскільки пересічні не бажають воювати? Що далі окрім незламних потужних гасел якщо москалі й далі вперто пертимуть не зважаючи на втрати.
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27.11.2025 16:35 Відповісти
відповідь давно відома. зробити так що втрати були такими на які не зважати неможливо. а для цього міняти простроченого клоуна чи хоча б відсувати його від корита. всіма методами. народний бунт, блокування трибуни ВР, та хоч новий Майдан.
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27.11.2025 16:39 Відповісти
Точно - ***** тобі подякує за те, що Україна під час війни залишиться без частини легітимної влади. Бо вибори під час війни неможливі. А в.о. Президента має обмежені повноваження, яких не достатньо під час війни.
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27.11.2025 16:42 Відповісти
тоді зебіл продовжить нищити Україну до Ужгороду.
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27.11.2025 16:45 Відповісти
Нагадую, Україну нищить ***** і при відсутності Президента йому це буде робити набагато легше. При всіх недоліках Зелі, у нас зараз немає іншого Президента і не буде до завершення війни.
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27.11.2025 16:50 Відповісти
>Нагадую, Україну нищить *****

а йому допомагає зебіл, з його корупцією, невіглаством та небажанням створити ЯЗ

>і при відсутності Президента йому це буде робити набагато легше

чому це?

>При всіх недоліках Зелі, у нас зараз немає іншого Президента і не буде до завершення війни.

спікер ВР цілком може впоратися
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27.11.2025 16:55 Відповісти
"чому це?"

Тому, що повтоваження в.о. президента ОБМЕЖЕНІ у порівнянні з повноваженнями Президента України! Президент України є по закону Верховним Головнокомандуючим, а от в.о. не є верховним головнокомандуючим і не має права на деякі ключові дії.

"спікер ВР цілком може впоратися"
По-перше - Не впорався б, бо спікер не може стати повноцінним президентом, а тільки в.о., а повноваження в.о. - ОБМЕЖЕНІ.
По-друге - чим тобі чинний спікер з партії СН кращий за власне Зеленського?
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27.11.2025 17:04 Відповісти
>Тому, що повтоваження в.о. президента ОБМЕЖЕНІ у порівнянні з повноваженнями Президента України! Президент України є по закону Верховним Головнокомандуючим, а от в.о. не є верховним головнокомандуючим і не має права на деякі ключові дії.

Конституцію можна змінювати, і це все можна виправити.

>По-друге - чим тобі чинний спікер з партії СН кращий за власне Зеленського?

Звісно, що і спікера треба міняти. Але головне відірвати узурпатора і гаранта корупції від влади, інакше діла не буде.
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27.11.2025 17:07 Відповісти
"Конституцію можна змінювати"

Конституцію НЕ можна змінювати під час ВІЙНИ! Харе вже своїм невіглаством світити!

"" інакше діла не буде."

Якого діла? Діла ***** по окупації України?
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27.11.2025 17:09 Відповісти
>Якого діла? Діла ***** по окупації України?

Повноцінної оборони України.

>Конституцію НЕ можна змінювати під час ВІЙНИ! Харе вже своїм невіглаством світити!

Відповідно до якої статті?
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27.11.2025 17:13 Відповісти
Стаття 157:
"...Обмеження під час надзвичайного стану: Конституцію заборонено змінювати в умовах воєнного або надзвичайного стану. "
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27.11.2025 18:16 Відповісти
Цікаво, я не знайшов це коли шукав, дякую. Ну окей, буде у нас ВО президента з трошки меншими повноваженнями, нічого страшного. Головне, щоб він не був гарантом корупції як цей шлімазл.
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27.11.2025 18:20 Відповісти
"нічого страшного"....пздц...якщо ти неально не розумієш, що це не "нічого страшного", а це критично - то хоч спитай у ШІ, які обмеження у в.о. Президента України.
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27.11.2025 18:32 Відповісти
Нащо мені ШІ, якщо є текст Конституції

>Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.

Подивився, нічого смертельного в тих пунктах я не побачив.
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27.11.2025 18:48 Відповісти
відкрию тобі страшенну таємницю - ***** насрати на легітимність української влади.
Але я пропоную геть інше - має бути створена широка коаліція яке обере новий уряд. А зебіл має погодитись на те щоб прибрати від себе їрмачню і перестати корчити з себе Наполеона - війною повинен буде зайнятися в першу чергу уряд, почати стратегічне планування, визначити цілі, стврити плани з їх досягнення, контролювати виконання і звітувати перед комітетами в Раді.
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27.11.2025 16:49 Відповісти
Відкрию тобі страшенну таємницю - існування легітимного Президента України потрібно не для *****.

"пропоную геть інше - має бути створена широка коаліція яке обере новий уряд" - це з області фантастики. І так, я за те, щоб Єрмака разом з Татаровим і Умєровим прибрали. Тільки як це зробити зараз, не знищуючи країни?
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27.11.2025 16:53 Відповісти
так я ж написав як - зебілярня обсерається і щосб робить тільки під тиском.
опозиція повинна згуртуватись (хоча б ЄС + Гослос + мінімально адкватна частина Слуг), почати збір голосів за цю ініціативу, частина депутатів має офіційно війти з монозброду щоб він розвалився. ЄС тоді мали би пригрозити подання в Конституційний Суд про те що коаліції по факту не існує (прецедент 2019 ми вже маємо), якщо це не події - закликати людей виходити на вулиці, на Майдан і так далі.
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27.11.2025 17:08 Відповісти
>Тільки як це зробити зараз, не знищуючи країни?

Група депутатів подає до КС запит, щоб ті перевірили, чи може 108 стаття Конституції автоматично продовжувати повноваження президента на необмежений термін, враховуючи що не було оголошено вибори президента відповідно до Конституційних термінів.

Потім зебіла, як узурпатора, арештовують і відправляють в СІЗО.
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27.11.2025 17:17 Відповісти
***** саме цього і вимагає !
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27.11.2025 17:25 Відповісти
***** ще вимагає від України без'ядерний статус, і тут зебіл працює на 148.8%. Що важливіше - українська ядерна зброя, чи прєзік-корупціонер?
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27.11.2025 17:28 Відповісти
Краще поясни - чому твої "хатєлкі" і кацапські цілком співпадають ?
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27.11.2025 17:32 Відповісти
***** треба легітимний президент, щоб ми не могли скасувати капітуляцію, мені новий президент (чи ВО) потрібен, щоб почати ядерну програму. Проти якої разом виступають ***** і зебіл.
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27.11.2025 17:40 Відповісти
А також проти якої виступає весь світ, но тебе це бачу взагалі не смущає. Без легітимної влади, без допомоги заходу - ти я бачу пропонуєшь нам прямо формулу успіху! =(
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27.11.2025 18:21 Відповісти
який весь світ? всьому світу пофіг, чи будемо ми робити яз, а нам треба якось гарантувати безпеку
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27.11.2025 18:25 Відповісти
***** ще й референдуму вимагає, вас це не бентежить? він м'яко кажучи далекий від наших реалій. коли зебіляра не пхав свого носа в справи армії то справи йшли набагато краще.
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27.11.2025 17:53 Відповісти
1. передати в суд справи по вагнергейту, міндічгейту, оманському вояжу, стамбульским перемовинам, надання міжнародних та оборонних функцій незаконному органу (ОП), і так далі
2. на основі вищенаведених справ визнати зєлєнского нелегітимним і підсудним
3. так само можна очистити половину Ради
4. до нових виборів виконує об'овязки Президента попередній законно обраний Президент Петро Порошенко

але для цього потрібні силовики-бандерівці а не технократи-крадії
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27.11.2025 20:35 Відповісти
створити ядерну, хімічну та можливо біологічну зброю
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27.11.2025 16:40 Відповісти
І Зірку Смерті обовязково, без неї нікуда!!! В куйла кстаті є і ядерна зброя і хімічна, сильно це йому допомагає на полі бою?!
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27.11.2025 18:22 Відповісти
>В куйла кстаті є і ядерна зброя і хімічна, сильно це йому допомагає на полі бою?!

Так, москву ніхто не бомбить, русня кожен день окуповує нові землі, захід сциться русні і шукає мирні договорняки.
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27.11.2025 18:26 Відповісти
"Україні потрібно провести референдум по всіх територіях."

на пеньках? якщо не на пеньках то не рахується ))))

А взагалі якби в нас була дипломатія - то після такого можна вже офіційно дзвонити до Доні і питати як він там - гамна поїв нормально?
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27.11.2025 16:37 Відповісти
Це лайно для внутрішніх баранів.Цього не буде признано ніким.Вони поспішають розуміючи що вони на межі дефолту.Жодних референдумів не буде.
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27.11.2025 16:37 Відповісти
якого такого дефолту? така трактовка до кацапів не підходить. вони нікому за кордон не винні гроші. а оголошувати дефолт внутрішнім позикам, то вони і без оголошення дефолту нічого не будуть платити. навпаки, ще більшими податками бидло пообкладають і продовльчі картки введуть. і бидло буде мовчати, бунтувати буде на колінах і писати листи до ху йла в яких буде скаржитись на місцеву владу.
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27.11.2025 16:53 Відповісти
Краще про нову отсосію перемовся,хуйло опущене.
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27.11.2025 16:38 Відповісти
Из того что я увидел позитивного и хорошего в смысле изменений - дед войны выглядит не очень. Надеемся.
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27.11.2025 16:40 Відповісти
Йух тобі, *****, по асій морді, підАр, а не новоотсосія!
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27.11.2025 16:40 Відповісти
Це типова кацапська тактика, пижитися до останнього, от до останнього можливого моменту. Можна згадати як вони в березні 22 року кричали кожен день, що ось ось Київ буде оточений, ось ось Київ буде захоплений, а потім бац і "жест добрай волі", і заяви "а ми і не збиралися Київ захоплювати".
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27.11.2025 16:43 Відповісти
Твой ход, Трам Віддаси Аляску?
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27.11.2025 16:44 Відповісти
О-о-о... Вже й проект "невотсосія" реанімували. Ти диви... А шо ж воно має на увазі? Оце?

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27.11.2025 16:45 Відповісти
це буде поперше, потім проведут мобілізацію на ТОТ і повір там навіть ніхто не гавкне проти військоматів, і тих мобілізованих поженут на нас в наступ під лузунгом "українці самі бажают свою країну" ось вам малята така муйня попереду.
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27.11.2025 18:01 Відповісти
Хто вже говорив про території ?,ви варварська орда маєте найбільшу в світі по територію так звану країну 30% з якої рідко заселена ,а 60% майже не заселена ,територію яку ви мали в 16 столітті складає нині 10% території теперішньої рф все решта завойована,ну а тобі чорту вистачить метр на два на кацапщині.
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27.11.2025 16:50 Відповісти
Десь в Будапешті я вже таке чув, від якихось гідрантів гарантів, там здається Росія Парашія,США Словоблудливі Штати і Британія.
Да і вірити х.йлу це як вистрілити собі в ногу щоб потім швидше бігти.
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27.11.2025 16:51 Відповісти
Всрався всім.
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27.11.2025 16:51 Відповісти
я дивлюсь у рюріка вже все під контролем і він вийграв
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27.11.2025 16:52 Відповісти
Краматорськ буде знищений 😊
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27.11.2025 16:52 Відповісти
Признание путина ****** , вот что главное остальное это бред старой, облезшей, плешивой ботексной крысы.
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27.11.2025 16:53 Відповісти
"НАТО - жалкие трусы. Украина сражается за вас" - Каспаров врезал ПРАВДОЙ!https://www.youtube.com/watch?v=Ki3r05xFvkE
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27.11.2025 16:57 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZNReAMx3J/
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27.11.2025 17:28 Відповісти
Досить транслювати маячню шизонутого мракобеса.
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27.11.2025 16:58 Відповісти
Навіщо хворі фантазії скаженого, ботоксно-плішивого ху#ла публікувати?
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27.11.2025 16:59 Відповісти
О як старого плешивого 3,14дора на лабутенах серущего у валізу попердоліло.
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27.11.2025 17:07 Відповісти
шо воно курить?
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27.11.2025 17:08 Відповісти
Нахабніє пєдофільчик. Раніше це вголос не смів бовкнути.
Дякуємо рижій халві на нашому недоноску Зю.
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27.11.2025 17:08 Відповісти
Визнання любих територій України прирівнює США до нікарагуа
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27.11.2025 17:11 Відповісти
..тиждень ******* про мирну угоду, Вам карлик відповів і це було ясно ізначально, ***** ******* та народ тільки колтити!!!
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27.11.2025 17:20 Відповісти
Хуьло:
"Україні потрібно провести референдум по всіх територіях."

Це означає, що ця нелюдь піде далі і що ці "мирні переговори" не будуть останніми
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27.11.2025 17:24 Відповісти
Зачекаємо листопада настопного року... а там і січня 27-го дочекаємось, і подивимось хто з ким буде домовлятись.
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27.11.2025 17:27 Відповісти
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27.11.2025 17:30 Відповісти
План кремля обсуждать планы для оттяжки санкций, операция "Водевиль"
Из их организации выход только через трубу. А жить хочется
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27.11.2025 17:44 Відповісти
чого тільки не волатиме плюгавий щур, який загнаний у кут...
понт - головна зброя кацапів, і багато хто із західних зманіжених лошар-бариг на це ведеться..
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27.11.2025 17:48 Відповісти
Крим і Донеччина з Луганщиною - це є визнані землі України. А з Новоросією, дєдушка, ти спізнився років на 250.
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27.11.2025 17:49 Відповісти
С **** дров?
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27.11.2025 18:18 Відповісти
Дурень, думкою багатіє.
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27.11.2025 18:23 Відповісти
Ну тоді вмісті з референдумом в Україні,такий самий провести в рашці і в першу чергу на Далекому Сході,і це питання потрібно підняти разом!!
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27.11.2025 18:23 Відповісти
***** снова ******, оно же говорило всем, что территории его не интересуют, ***** людей освобождает от нацистов!!!!
путин ***** призналось, что причина и цель войны территории Украины!!!!!
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27.11.2025 18:42 Відповісти
Предметом переговорів буде знищення декількох мільйонів кацапів, або і більше!
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27.11.2025 19:39 Відповісти
Короче говоря, как и говорилось ещё два-три года назад, нет никаких причин, чтоб война закончилась до смерти путина.
Поэтому х@йло просто тянет время, не имея цели остановиться. Эта война даёт ему с окружением прекрасную возможность комфортно царевать. А дол#*** в белом доме всячески ему в этом помогает.
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27.11.2025 19:44 Відповісти
Все решения должны быть законные и признаны международным законодательством и уставом ООН, свои желания засунь в жопу Трампону Трампаксу ***** дырявое анальнорожденное.
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27.11.2025 19:56 Відповісти
Ну Віткофф все пролобіює і надасть чіткі інструкції як вмовити Трампа. В таких умовах ***** ще й не таке забажає.
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27.11.2025 20:26 Відповісти
********** єПпОуТчРиОйХ , Щ О Б Т И В Д А В И В С Я Н А В І К И тими землями.
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28.11.2025 06:00 Відповісти
Єдине, що світ має зробити, це визнати московію країною терористкою і ні в якому разі не спасати їх, коли вони один одного різати будуть і їсти! На кордонах ставити війська і всіх, хто підійде на 10 км до кордону, розстрілювати! Нехай сжеруть один одного, до останнього к@цапа!
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28.11.2025 08:42 Відповісти
 
 