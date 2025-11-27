Визнання Криму, Донбасу та "Новоросії" має бути предметом переговорів Росії та США, - Путін

Очільник Кремля Володимир Путін назвав одним з ключових моментів у переговорах зі США "визнання суверенітету" Росії над Кримом і Донбасом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції, його цитують росЗМІ.

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"Україна має провести референдум"

"Нам потрібно, щоб наші рішення були визнані основними міжнародними гравцями. Це стосується територіальних питань. Україні потрібно провести референдум по всіх територіях. Визнання суверенітету Росії над Кримом і Донбасом має бути предметом переговорів з американською стороною. Це один з ключових моментів", - стверджує диктатор.

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Переговірники США приїдуть у Москву

За його словами, наступного тижня представники США приїдуть у РФ для перемовин щодо "мирного плану".

Російськими перемовниками будуть помічники Путіна Володимир Мединський та Юрій Ушаков.

За словами диктатора, "проєктів мирного договору щодо України" не було, а тільки питання для обговорення. Путін додав, що Кремль загалом погоджується, що список пунктів США може бути основою майбутніх домовленостей.

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