Визнання Криму, Донбасу та "Новоросії" має бути предметом переговорів Росії та США, - Путін
Очільник Кремля Володимир Путін назвав одним з ключових моментів у переговорах зі США "визнання суверенітету" Росії над Кримом і Донбасом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції, його цитують росЗМІ.
"Україна має провести референдум"
"Нам потрібно, щоб наші рішення були визнані основними міжнародними гравцями. Це стосується територіальних питань. Україні потрібно провести референдум по всіх територіях. Визнання суверенітету Росії над Кримом і Донбасом має бути предметом переговорів з американською стороною. Це один з ключових моментів", - стверджує диктатор.
Переговірники США приїдуть у Москву
За його словами, наступного тижня представники США приїдуть у РФ для перемовин щодо "мирного плану".
Російськими перемовниками будуть помічники Путіна Володимир Мединський та Юрій Ушаков.
За словами диктатора, "проєктів мирного договору щодо України" не було, а тільки питання для обговорення. Путін додав, що Кремль загалом погоджується, що список пунктів США може бути основою майбутніх домовленостей.
Інші заяви Путіна
- Путін заявив, що війна завершиться лише тоді, коли ЗСУ залишать позиції, які вони займають.
- Також диктатор заявив, що РФ нібито не планує нападати на країни Європи.
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а йому допомагає зебіл, з його корупцією, невіглаством та небажанням створити ЯЗ
>і при відсутності Президента йому це буде робити набагато легше
чому це?
>При всіх недоліках Зелі, у нас зараз немає іншого Президента і не буде до завершення війни.
спікер ВР цілком може впоратися
Тому, що повтоваження в.о. президента ОБМЕЖЕНІ у порівнянні з повноваженнями Президента України! Президент України є по закону Верховним Головнокомандуючим, а от в.о. не є верховним головнокомандуючим і не має права на деякі ключові дії.
"спікер ВР цілком може впоратися"
По-перше - Не впорався б, бо спікер не може стати повноцінним президентом, а тільки в.о., а повноваження в.о. - ОБМЕЖЕНІ.
По-друге - чим тобі чинний спікер з партії СН кращий за власне Зеленського?
Конституцію можна змінювати, і це все можна виправити.
>По-друге - чим тобі чинний спікер з партії СН кращий за власне Зеленського?
Звісно, що і спікера треба міняти. Але головне відірвати узурпатора і гаранта корупції від влади, інакше діла не буде.
Конституцію НЕ можна змінювати під час ВІЙНИ! Харе вже своїм невіглаством світити!
"" інакше діла не буде."
Якого діла? Діла ***** по окупації України?
Повноцінної оборони України.
>Конституцію НЕ можна змінювати під час ВІЙНИ! Харе вже своїм невіглаством світити!
Відповідно до якої статті?
"...Обмеження під час надзвичайного стану: Конституцію заборонено змінювати в умовах воєнного або надзвичайного стану. "
>Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
Подивився, нічого смертельного в тих пунктах я не побачив.
Але я пропоную геть інше - має бути створена широка коаліція яке обере новий уряд. А зебіл має погодитись на те щоб прибрати від себе їрмачню і перестати корчити з себе Наполеона - війною повинен буде зайнятися в першу чергу уряд, почати стратегічне планування, визначити цілі, стврити плани з їх досягнення, контролювати виконання і звітувати перед комітетами в Раді.
"пропоную геть інше - має бути створена широка коаліція яке обере новий уряд" - це з області фантастики. І так, я за те, щоб Єрмака разом з Татаровим і Умєровим прибрали. Тільки як це зробити зараз, не знищуючи країни?
опозиція повинна згуртуватись (хоча б ЄС + Гослос + мінімально адкватна частина Слуг), почати збір голосів за цю ініціативу, частина депутатів має офіційно війти з монозброду щоб він розвалився. ЄС тоді мали би пригрозити подання в Конституційний Суд про те що коаліції по факту не існує (прецедент 2019 ми вже маємо), якщо це не події - закликати людей виходити на вулиці, на Майдан і так далі.
Група депутатів подає до КС запит, щоб ті перевірили, чи може 108 стаття Конституції автоматично продовжувати повноваження президента на необмежений термін, враховуючи що не було оголошено вибори президента відповідно до Конституційних термінів.
Потім зебіла, як узурпатора, арештовують і відправляють в СІЗО.
2. на основі вищенаведених справ визнати зєлєнского нелегітимним і підсудним
3. так само можна очистити половину Ради
4. до нових виборів виконує об'овязки Президента попередній законно обраний Президент Петро Порошенко
але для цього потрібні силовики-бандерівці а не технократи-крадії
Так, москву ніхто не бомбить, русня кожен день окуповує нові землі, захід сциться русні і шукає мирні договорняки.
на пеньках? якщо не на пеньках то не рахується ))))
А взагалі якби в нас була дипломатія - то після такого можна вже офіційно дзвонити до Доні і питати як він там - гамна поїв нормально?
гідрантівгарантів, там здається РосіяПарашія, СШАСловоблудливі Штати і Британія.
Да і вірити х.йлу це як вистрілити собі в ногу щоб потім швидше бігти.
Дякуємо рижій халві на нашому недоноску Зю.
"Україні потрібно провести референдум по всіх територіях."
Це означає, що ця нелюдь піде далі і що ці "мирні переговори" не будуть останніми
Из их организации выход только через трубу. А жить хочется
понт - головна зброя кацапів, і багато хто із західних зманіжених лошар-бариг на це ведеться..
путин ***** призналось, что причина и цель войны территории Украины!!!!!
Поэтому х@йло просто тянет время, не имея цели остановиться. Эта война даёт ему с окружением прекрасную возможность комфортно царевать. А дол#*** в белом доме всячески ему в этом помогает.